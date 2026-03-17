LG Electronics gewinnt prestigeträchtigen iF Design Award 2026 für HVAC-lösungen der nächsten generation

LG HVAC Solutions triumphiert mit innovativen ARTCOOL- und THERMA V-Produkten bei der Verleihung des Weltklasse-Designpreises und stellt damit Spitzenleistungen im Design unter Beweis.

Während Europa seinen Übergang zu intelligenteren, nachhaltigeren Gebäuden beschleunigt, will LG Electronics neu definieren, wie Menschen Komfort in Innenräumen erleben. Diese Woche gab LG HVAC Solutions bekannt, dass zwei seiner Produkte mit dem renommierten iF Design Award 2026 ausgezeichnet wurden, der Designleistungen würdigt, die Technologie und Nachhaltigkeit mit dem täglichen Leben verbinden.

Der globale Designpreis würdigt Produkte, die die Art und Weise, wie Menschen mit ihrer Umwelt interagieren, verändern. Für LG unterstreicht diese Auszeichnung eine tiefergehende Vision: die Verbindung von fortschrittlicher Technologie, bahnbrechender Designqualität und durchdachter Konnektivität, um Häuser und Gebäude zu schaffen, die komfortabler und energieeffizienter sind und den wachsenden Erwartungen der Verbraucher:innen an Produkte und Dienstleistungen entsprechen, die sie in ihre tägliche Routine integrieren möchten.

LG ARTCOOL: Wo Innenraumkomfort auf Design trifft

Das für seine unverwechselbare Ästhetik und seine benutzerorientierte Innovation ausgezeichnete LG ARTCOOL-Klimagerät definiert die Rolle der Klimaanlage im modernen Zuhause neu. Anstatt sich einfach in den Hintergrund zu drängen, hebt ARTCOOL das Grundbedürfnis nach Komfort hervor und wird zu einem integralen Bestandteil des Innendesigns.

Mit seiner raffinierten Spiegelglasoberfläche und seinem minimalistischen Profil reflektiert und ergänzt ARTCOOL den umgebenden Raum und macht aus einem funktionalen Gerät ein auffälliges Designmerkmal. Das Ergebnis ist eine Kühl- und Heizlösung, die sich perfekt in moderne Wohnumgebungen einfügt.

Über die Ästhetik hinaus bietet ARTCOOL eine intelligente Klimakontrolle, die für den vernetzten Lebensstil von heute entwickelt wurde. Die fortschrittliche Luftreinigungstechnologie trägt zu einem gesünderen Raumklima bei, während der hocheffiziente Betrieb den Energieverbrauch und die CO2-Bilanz der Räume insgesamt reduziert.

THERMA V-Innengeräteserie: Umweltbewusstes Heizen trifft auf fortschrittliche Technik

Die ebenfalls mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnete LG THERMA V-Innengeräteserie stellt eine Weiterentwicklung der Wärmepumpentechnologie dar, die für die sich schnell verändernde Energielandschaft in Europa entwickelt wurde.

Die kompakte, vielseitige und hocheffiziente THERMA V-Innengeräteserie fügt sich nahtlos in moderne Häuser ein und bietet eine zuverlässige, kohlenstoffarme Heizleistung. Während Wärmepumpen zu einem Eckpfeiler der europäischen Dekarbonisierungsstrategien werden, helfen die innovativen Innengeräte von LG Hausbesitzer:innen und Bauexpert:innen bei der Umstellung auf sauberere Energielösungen, ohne dabei auf Komfort oder Ästhetik verzichten zu müssen.

Das durchdachte Design erstreckt sich über das Aussehen hinaus auf die Benutzerfreundlichkeit. Eine intuitive Benutzeroberfläche und intelligente Konnektivitätsfunktionen ermöglichen es den Nutzer:innen, ihr Raumklima einfach zu überwachen und zu verwalten und so den Komfort und die Effizienz im Alltag zu optimieren.

Design für die Zukunft des nachhaltigen Komforts

Die Anerkennung durch den iF Design Award unterstreicht das Engagement von LG, die Zukunft der HLK-Technologie in einer Zeit zu gestalten, in der Gebäude im Mittelpunkt der globalen Gespräche über Klimaschutz und Energieeffizienz stehen.

In ganz Europa verändert die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen die Industrie. Durch kontinuierliche Innovation in den Bereichen Wärmepumpentechnologie, intelligentes Klimamanagement und menschenzentriertes Design trägt LG dazu bei, die Bedeutung von Raumkomfort in einer kohlenstoffarmen Welt neu zu definieren.

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, den iF Design Award für unsere ARTCOOL- und THERMA V-Innengeräteserie zu erhalten", sagte Alex Heo, European HVAC Solutions Vice President bei LG Electronics. "Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke von LG als globale Marke wider, die sich verpflichtet hat, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die bei Verbrauchern auf der ganzen Welt Anklang finden. Unsere innovativen Designs sind ein Beweis für unsere Vision, eine ästhetischere und umweltfreundlichere Zukunft zu schaffen. Bei LG HVAC Solutions lautet unser Versprechen 'Life's Good with air comfort beyond imagination', und ich glaube, dass die Kombination aus Form und Funktion dieser beiden ausgezeichneten Produkte dieses Versprechen perfekt verkörpert. Dass wir mit unseren Produkten in Häuser und Gebäude in ganz Europa eingeladen werden, ist eine Ehre, die wir nicht als selbstverständlich ansehen, und wir arbeiten jeden Tag daran, uns dieses Privileg zu verdienen."