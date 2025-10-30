About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

JUST DANCE NOW KOMMT AUF FERNSEHER VON LG

HOME ENTERTAINMENT10/30/2025
Download
just-dance

 LG und Ubisoft bringen Kultspiel ohne Konsole ins Wohnzimmer



WIEN, 30. Oktober 2025 – Einfach mal im Wohnzimmer tanzen: LG Electronics und Ubisoft holen das beliebte Tanzspiel „Just Dance Now“ auf LG Smart TVs. Ab Dezember 2025 können Nutzerinnen und Nutzer in Österreich über das LG Gaming Portal zu Chart-Hits tanzen – ganz ohne Spielkonsole. Der offizielle Trailer feiert derzeit Premiere auf der Paris Games Week.

Mit der Magic Remote zum Dance-Star

Über 135 Millionen Menschen weltweit spielen Just Dance Now. Die dynamischen Choreografien zu mehr als 500 Billboard-Hits kommen jetzt auf LG Smart TVs mit webOS 22 oder höher. Das Besondere: Die LG Magic Remote erfasst dank Motion-Sensing-Technologie alle Bewegungen präzise und überträgt sie direkt auf den Bildschirm. Zusätzliche Controller oder eine Konsole sind nicht nötig.

Zum Launch gibt es für LG TV-Nutzerinnen und -Nutzer exklusiven Zugang zu einer limitierten Just Dance Map mit dem viralen Track „Money Pull Up“, der weltweit bereits zig Millionen Streams verzeichnet.

Limitiertes kostenloses Tanz-Abo 

Anwenderinnen und Anwender können Just Dance Now für eine begrenzte Zeit gratis spielen und beliebte Songs ausprobieren. Wer länger tanzen möchte, kann den Zugang mit einem Abo oder dem Kauf von Song-Packs erweitern.

„Wir entwickeln das LG Gaming Portal kontinuierlich zur ultimativen Spiele-Destination weiter“, erklärt Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Centers bei LG Media Entertainment Solution Company. „Unser Angebot an Spieletiteln und Features vergrößern wir stetig durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Ubisoft. Dadurch ermöglichen wir vielfältige Spieleerlebnisse auf LG Smart-Fernsehern.“

    Zurück zur Übersicht
    0% Finanzierung mit Klarna
    Und so geht's
    • Schritt 1
      Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
    • Schritt 2
      Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
    • Schritt 3
      Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
    Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
     
    Klarna Finanzierung

    • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

    • So einfach geht´s:

    • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

    • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

    • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

    • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

    Über Klarna

    LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

    Mehr Erfahren
    Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

    Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

    Mehr Erfahren
    Datenschutzerklärung
     