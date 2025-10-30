JUST DANCE NOW KOMMT AUF FERNSEHER VON LG

LG und Ubisoft bringen Kultspiel ohne Konsole ins Wohnzimmer







WIEN, 30. Oktober 2025 – Einfach mal im Wohnzimmer tanzen: LG Electronics und Ubisoft holen das beliebte Tanzspiel „Just Dance Now“ auf LG Smart TVs. Ab Dezember 2025 können Nutzerinnen und Nutzer in Österreich über das LG Gaming Portal zu Chart-Hits tanzen – ganz ohne Spielkonsole. Der offizielle Trailer feiert derzeit Premiere auf der Paris Games Week.

Mit der Magic Remote zum Dance-Star

Über 135 Millionen Menschen weltweit spielen Just Dance Now. Die dynamischen Choreografien zu mehr als 500 Billboard-Hits kommen jetzt auf LG Smart TVs mit webOS 22 oder höher. Das Besondere: Die LG Magic Remote erfasst dank Motion-Sensing-Technologie alle Bewegungen präzise und überträgt sie direkt auf den Bildschirm. Zusätzliche Controller oder eine Konsole sind nicht nötig.

Zum Launch gibt es für LG TV-Nutzerinnen und -Nutzer exklusiven Zugang zu einer limitierten Just Dance Map mit dem viralen Track „Money Pull Up“, der weltweit bereits zig Millionen Streams verzeichnet.

Limitiertes kostenloses Tanz-Abo

Anwenderinnen und Anwender können Just Dance Now für eine begrenzte Zeit gratis spielen und beliebte Songs ausprobieren. Wer länger tanzen möchte, kann den Zugang mit einem Abo oder dem Kauf von Song-Packs erweitern.

„Wir entwickeln das LG Gaming Portal kontinuierlich zur ultimativen Spiele-Destination weiter“, erklärt Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Centers bei LG Media Entertainment Solution Company. „Unser Angebot an Spieletiteln und Features vergrößern wir stetig durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Ubisoft. Dadurch ermöglichen wir vielfältige Spieleerlebnisse auf LG Smart-Fernsehern.“