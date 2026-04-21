LG Electronics präsentiert Kühlungslösungen für KI-Rechenzentren auf der Data Center World 2026

LG stellt umfassendes Kühlungsportfolio und strategische Partnerschaften vor, die darauf ausgelegt sind, Effizienz und Leistung von Rechenzentren zu maximieren.

LG Electronics (LG) präsentiert auf der Konferenz Data Center World (DCW) 2026 in Washington, D.C., vom 20. bis 23. April seine integrierten Kühllösungen für KI-Rechenzentren (AIDCs). Die globale Fachmesse mit Schwerpunkt auf Rechenzentrums- und Infrastrukturtechnologien rückt LGs End-to-End-Kühlungsportfolio für AIDCs in den Mittelpunkt und unterstreicht damit die Kompetenz des Unternehmens als integrierter Anbieter von Kühllösungen.

Umfassendes Direct-to-Chip-Kühlungsportfolio für KI-Workloads

Auf der DCW 2026 zeigt LG seine Direct-to-Chip-(DTC)-Kühlungslösungen für Rechenzentren, die Flüssigkeitskühlungstechnologien nutzen, um hohen Anforderungen an thermische Dichte und Leistungsaufnahme gerecht zu werden. Die Cold Plate integriert eine Skived-Fin-Struktur, um den Kühlmittelfluss zu optimieren und die Wärme leistungsstarker Chips effizient zu managen. Die 1,4-MW-Coolant-Distribution-Unit (CDU) verbindet ein kompaktes Design mit LGs Steuerungs- und Sensortechnologien und unterstützt durch eine Inverterpumpe einen stabilen Betrieb sowie eine verbesserte Energieeffizienz.

Ebenfalls ausgestellt wird LGs Computer Room Air Handler (CRAH)-System, das hocheffiziente EC-Ventilatoren und -Motoren integriert, ebenso wie ein luftgekühlter Zentrifugal-Chiller (ACC). Damit erweitert LG sein Angebot von der Kühlung auf Serverebene bis hin zur gesamten Infrastruktur des Rechenzentrums.

Partnerschaften im Bereich Immersionskühlung

LG baut sein Portfolio mit Lösungen für die Immersionskühlung weiter aus und setzt dabei auf Kooperationen, die auf den steigenden Kühlbedarf hochverdichteter KI-Umgebungen reagieren. Zum Portfolio gehören Immersionskühlungstanksysteme, die gemeinsam mit dem US-Unternehmen Green Revolution Cooling (GRC) entwickelt wurden, sowie Kühlflüssigkeiten, die zusammen mit SK Enmove, einem Anbieter hochwertiger Basisöle und Schmierstoffe, entwickelt wurden. Diese Lösungen tauchen IT-Equipment direkt in eine dielektrische Flüssigkeit ein und ermöglichen so auch in Umgebungen mit hoher Wärmeentwicklung eine stabilere Kühlleistung.

Erweiterte Steuerungs- und Betriebsfunktionen

Zur Ergänzung der Hardware stärkt LG seine Kompetenzen bei Steuerung und Betrieb durch das Data Center Cooling Management (DCCM). Die Software ermöglicht integriertes Monitoring und datenbasierte Steuerung über komplexe Kühlinfrastrukturen hinweg, darunter CDU, CRAH und ACC.

DCCM unterstützt den kontinuierlichen Betrieb durch frühzeitige Anomalieerkennung und Diagnose auf Basis virtueller Sensoren. Durch vorausschauende Wartung trägt die Lösung zu einem stärkeren Risikomanagement bei, während die Echtzeit-Optimierung auf Grundlage von IT-Workloads die betriebliche Effizienz verbessern kann. Dank 3D-Visualisierung können Betreiber den Systemstatus überwachen und den Rechenzentrumsbetrieb effektiver steuern.

Maximizing Compute per Megawatt™

Über reine Kühltechnologien hinaus stellt LG Software- und Energieinfrastrukturlösungen vor, die darauf abzielen, die Effizienz von Rechenzentren zu steigern und die gesamte Verarbeitungskapazität zu erhöhen. Dazu gehört eine KI-basierte Plattform zur Workload-Orchestrierung, entwickelt von PADO, einem Unternehmen, das aus dem LG North America Innovation Center (LG NOVA) hervorgegangen ist.

Als intelligenter, „energieorientierter Compute-Orchestrator“ für Rechenzentren analysiert die Plattform IT-, Kühl- und Energiesysteme und nutzt einen Multi-Physics-Digital-Twin sowie Reinforcement Learning, um betriebliche Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen. So kann sie beispielsweise Strom von inaktiven Servern auf Systeme verlagern, die anspruchsvollere KI-Workloads verarbeiten, und dadurch eine um 25 Prozent höhere Auslastung unterstützen.

Gemeinsam entwickelte DC-Grid-Lösung zur Steigerung der Energieeffizienz von KI-Rechenzentren

Parallel dazu präsentiert LG auch eine Direct-Current-(DC)-Grid-Lösung für den Betrieb von Rechenzentren, die gemeinsam mit LS Electric, LS Cable & System sowie LG Energy Solution entwickelt wurde. Die DC-Grid-Lösung reduziert Energieverluste, indem sie die in herkömmlichen Wechselstrom-(AC)-Systemen üblichen Umwandlungsstufen minimiert, bei denen rund 25 Prozent der Energie als Wärme verloren gehen können.

Die Lösung ermöglicht es, dass zentrale Rechenzentrumsanlagen, darunter auch Chiller, direkt mit Gleichstrom betrieben werden, wodurch der anfängliche Energieverlust auf etwa 15 Prozent sinkt. * In Verbindung mit erneuerbaren Energiequellen wie Solarstrom kann dieser Wert auf bis zu 10 Prozent reduziert werden. Das Ergebnis ist eine verbesserte Energieeffizienz, die zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten beitragen kann.

„KI-Rechenzentren benötigen fortschrittliche Kühltechnologien, doch zugleich müssen Energieversorgung und Betrieb deutlich integrierter zusammenspielen“, sagt James Lee, Präsident der LG ES Company. „LG wird seine Kompetenzen im Bereich der Kühlung für KI-Rechenzentren weiter ausbauen und Lösungen anbieten, die die Leistung verbessern und eine höhere Energieeffizienz unterstützen.“

Besucherinnen und Besucher der DCW 2026 können LGs neueste Lösungen für KI-Rechenzentren – darunter die DTC-Kühlungslösungen, Immersions-Kühlungstanksysteme, die integrierte Software DCCM, PADOs KI-basierte Plattform zur Workload-Orchestrierung sowie die DC-Grid-Lösung – vom 20. bis 23. April am Messestand des Unternehmens (#416, Walter E. Washington Convention Center) erleben.

* Der Test wurde unter eingeschränkten Bedingungen durchgeführt; die Ergebnisse können je nach Testbedingungen variieren.

Über die LG Electronics Eco Solution Company

Die LG Eco Solution Company (ES) bietet fortschrittliche Klimatisierungslösungen, darunter Chiller, für unterschiedliche Branchen und Klimazonen. Mit dem Anspruch an herausragende HVAC-Leistung verfolgt die ES Company das Ziel, den Komfort und das Wohlbefinden in Innenräumen durch innovative Luftlösungen zu verbessern. Auf Basis umfassender Branchenexpertise bietet das Unternehmen digitalisierte HVAC-Lösungen für ein besseres Leben. Als verlässlicher Partner integriert es modernste Technologie in den täglichen Betrieb und bietet zugleich kontinuierliche Unterstützung.