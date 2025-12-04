CES 2026: LG zeigt innovationen „in tune with you“

LG World Premiere Pressekonferenz online am 5. Jänner live aus Las Vegas

WIEN, 4. Dezember 2025 – LG Electronics (LG) öffnet die Tore zur weltweit größten Technologiemesse für alle: Die LG World Premiere Pressekonferenz zur CES 2026 wird am 5. Jänner um 17:00 Uhr MEZ live übertragen. Interessierte können die Veranstaltung bequem von zu Hause aus auf der LG-Website , dem LG Global YouTube-Kanal sowie dem LG Global X-Kanal verfolgen.

Intelligenz im Einklang

Unter dem Motto „Innovation in Tune With You“ präsentiert LG seine Vision für das Zusammenspiel von Mensch und Technik. Im Mittelpunkt steht dabei das Konzept der „Affectionate Intelligence“ – eine KI, die nicht nur intelligent agiert, sondern sich auch an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anpasst.

Das Unternehmen wird ein umfassendes Portfolio an KI-gestützten Lösungen vorstellen, die Geräte, Menschen und Räume auf neue Weise miteinander verbinden sollen. Die vorgestellten Innovationen erstrecken sich vom vernetzten Zuhause über Mobilitätslösungen bis hin zu urbanen Anwendungen.

Die während der LG World Premiere vorgestellten Produkte können Messebesucher anschließend am LG-Messestand im Mandalay Bay Convention Center hautnah erleben und interaktive Installationen erkunden.