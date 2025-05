LG erweitert G4-Familie

Wien, 1. Juni 2015 – LG Electronics (LG) erweitert die G4-Familie um zwei Mitglieder, das G4 Stylus und das G4c. Das Unternehmen wird die neuen Smartphones im Laufe der nächsten Wochen in wichtigen Ländern rund um den Globus – darunter auch Österreich – auf den Markt bringen. Beide Modelle übernehmen viele hochwertige Funktionen vom LG G4 und werden zu besonders attraktiven Preisen vermarktet.



Das LG G4 Stylus fällt mit seinem 5,7 Zoll (ca. 14,5 cm) Display etwas größer aus als das G4 (5,5 Zoll Display). Wie der Name verrät, steckt der vielseitige Rubberdium™ Stylus im Gehäuse. Dieser erlaubt es unter anderem auf dem großzügigen Bildschirm einfach Notizen zu erstellen oder zu zeichnen. Das kleinere Modell, das 5 Zoll (ca. 12,7 cm) große LG G4c, bietet viele der Premiumfunktionen und Designelemente des G4 in kleinerem Format. Beide Geräte sind mit einem LTE-Funkmodul ausgestattet.



Das G4 Stylus verfügt über eine 13 MP Rück- und eine 5 MP Frontkamera für hochwertige Fotos und Selfies. Das G4c bekommt in allen Märkten eine 8 MP Rück- und eine 5 MP Frontkamera mit auf den Weg. Beide neuen Modelle bieten LG-exklusive Funktionen, die die Benutzung einfacher und sicherer gestalten, z.B. Selfie Cam, Glance View und Knock Code. Das G4 Stylus übernimmt von früheren G-Smartphone-Modellen auch den extrem schnellen Laser-Autofokus, der für scharfe Aufnahmen auch unter ungünstigen Bedingungen sorgt. HD IPS Displays mit In-Cell Touch-Technologie liefern in beiden Modellen visuelle Erlebnisse, die deutlich mitreißender und agiler sind als in anderen Smartphones dieser Klasse.



„Das G4 Stylus und das G4c bilden perfekte Beispiele dafür, was wir meinen, wenn wir vom Premium-Smartphone-Erlebnis ohne Premium-Preis sprechen“, erläutert Juno Cho, President und CEO von LG Electronics Mobile Communications. „Wir werden auch in Zukunft schnell wachsende Märkte mit LG-Geräten versorgen, die nicht nur Leistung liefern, sondern auch gut aussehen. Sowohl das G4 Stylus als auch das G4c werden die Erwartungen der Konsumenten an ein LG-Smartphone übertreffen.“



Die beiden neuen G4 Schwestermodelle werden im Laufe des Juni in Österreich verfügbar sein.

Das LG G4 Stylus ist in der Farbe Titan zu einem UVP von 299 Euro und das G4c in der Farbe Metallic Gray zu einem UVP von 279 Euro erhältlich.



LG G4 Stylus Schlüsselspezifikationen:

Chipsatz: 1,2 GHz Quad Core

Display: 5,7 Zoll HD IPS (258 ppi)

Speicher: 8 GB ROM, 1 GB RAM, microSD-Slot

Kamera: Hinten 13 MP, Vorne: 5MP

Akku: 3.000mAh austauschbar

Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

Größe: 154,3 x 79,2 x 9,6 mm

Gewicht: 163g

Netzwerk: LTE

Verbindungen: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0

Farben: Titan

Sonstiges: Stylus Pen / Laser Auto Focus / Gesture Shot / Glance View / Knock Code™

LG G4c Schlüsselspezifikationen:

Chipsatz: 1,2 GHz Quad Core

Display: 5,0 Zoll HD IPS (294 ppi)

Speicher: 8 GB ROM, 1 GB RAM, microSD-Slot

Kamera: Hinten 8 MP, Vorne: 5MP

Akku: 2.540mAh austauschbar

Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

Größe: 139,7 x 69,8 10,2 mm

Gewicht: 136g

Netzwerk: LTE

Verbindungen: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0

Farben: Metallic Gray

Sonstiges: Gesture Shot / Glance View / Knock Code™





Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/at



Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Wearables und Mobilkommunikation mit bahnbrechenden Technologien und innovativen Designs. Durch die ständige Entwicklung neuer, wettbewerbsfähiger Technologien auf den Gebieten der Displays, Akkus, Kamera-Optik und LTE-Standards, bietet LG Smartphones und Wearables, die sich perfekt in den Lebensstil zahlreicher Menschen auf der ganzen Welt einfügen. Während LG dafür sorgt, die User Experience mit einzigartigen intuitiven UX weiter zu verbessern, ist das Unternehmen ebenso bestrebt User in die neue Ära des Internets der Dinge (IoT) und der Konvergenz zwischen zahlreicher Geräte wie Smartphones, Tablets, Wearables und Heim-Elektronik zu begleiten.

Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.



