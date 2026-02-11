LG Electronics erhält 26 Auszeichnungen beim iF DESIGN AWARD 2026

Auszeichnung unterstreicht herausragendes Design in den Bereichen Produkte, UX, Architektur und soziale Innovation

LG Electronics (LG) gab bekannt, dass es beim iF Design Award 2026 26 Auszeichnungen für herausragendes Design in einer Vielzahl von Kategorien erhalten hat. Der iF Design Award wird von der iF International Forum Design GmbH organisiert und bewertet die Beiträge anhand von Innovation, Funktionalität, Differenzierung und Wirkung in neun Disziplinen: Produkt, Kommunikation, Benutzererfahrung (UX), Benutzeroberfläche (UI), Verpackung, Innenarchitektur, professionelles Konzept, Architektur und Servicedesign.

Zu den preisgekrönten Innovationen gehörten der LG CLOiD™-Heimroboter, der eine Vielzahl von Haushaltsaufgaben ausführen kann und sich nahtlos in die Wohnumgebung einfügt, sowie der LG OLED evo W6, ein 9 Millimeter dünner True Wireless Wallpaper TV mit Hyper Radiant Color Technology, der ein neues Niveau der OLED-Bildqualität darstellt.

Weitere ausgezeichnete Produkte sind:





der LG gram Pro Laptop mit ultraleichtem „Aerominum”-Material,

der LG UltraGear OLED evo™ Curved Gaming-Monitor,

drei LG XBOOM-Audioprodukte für ein verbessertes Hörerlebnis,

die LG Whisen Objet Collection Cool Klimaanlage mit raffiniertem, minimalistischem Design,

das LG PuriCare™ Bath Air System, das durch integriertes Luft- und Feuchtigkeitsmanagement zur Verbesserung des Raumkomforts beiträgt,

und LG WallFit, eine Luftreinigungslösung, die mit ihrer schlanken, wandbündigen Form die Raumeffizienz maximiert.

Auch ein für Mitarbeiter entwickelter KI-Agent UX wurde ausgezeichnet.

Über die Produkte hinaus wurde der Flagship Store D5 von LG in Seoul in der Kategorie Architektur ausgezeichnet, da er die Innovation und Markenvision des Unternehmens durch sein Raumdesign verkörpert. Darüber hinaus wurde ein leicht verständlicher Leitfaden, der Kindern mit Entwicklungsunterschieden helfen soll, die Verwendung und Funktionsweise von Geräten zu verstehen, für sein inklusives und nachhaltiges Design ausgezeichnet.

„Wir werden weiterhin kundenorientierte Designinnovationen vorantreiben, während wir unsere Kerngeschäfte stärken und neue Wachstumschancen erschließen“, sagte Chung Wook-jun, Leiter des Corporate Design Center bei LG Electronics.





