Wechsel an der Spitze: LG ernennt neuen CEO

Lyu Jae-cheol übernimmt zum 1. Dezember die Konzernführung, straffere Struktur soll Agilität steigern

WIEN, 1. Dezember 2025 – LG Electronics (LG) hat Lyu Jae-cheol zum neuen CEO ernannt. Der bisherige Leiter der Home Appliance Solution Company tritt sein Amt am 1. Dezember an und folgt damit auf William Cho.

Vom Forscher zum Konzernchef

Lyu begann seine Karriere 1989 als Forscher bei Goldstar (heute LG Electronics) und verbrachte fast die Hälfte seines Berufslebens in der Forschung und Entwicklung von Haushaltsgeräten. Seit 2021 leitete er die Home Appliance Solution Company und machte LG zur globalen Nummer eins in diesem Bereich. In dieser Zeit trieb er den Ausbau des B2B-Geschäfts, der Abonnement-Modelle und des Direktvertriebs voran. Als CEO soll er nun die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Konzerns stärken.

Sein Vorgänger William Cho hat den Konzern in seiner vierjährigen Amtszeit strategisch zur „Smart Life Solution Company“ weiterentwickelt und mit Mobilitäts- sowie gewerblichen Anwendungen neue Geschäftsfelder erschlossen.

Vier Säulen bleiben, Strukturen werden gestrafft

Die bestehende Struktur mit den vier Geschäftsbereichen Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution und Eco Solution bleibt erhalten. Parallel dazu bündelt LG ähnliche Funktionen, um Entscheidungen schneller treffen zu können. Ein Fokus liegt zukünftig KI-Transformation, Robotik und Rechenzentrumskühlung. Mit dem neuen AX Center soll die KI-Adaption im gesamten Unternehmen beschleunigt werden.