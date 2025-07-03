LG OLED EVO M5: DER EINZIGE KABELLOSE OLED-FERNSEHER MIT DER BILDQUALITÄT DES FLAGGSCHIFF-MODELLS G5

Mit kompromissloser 4K 144Hz-Performance setzt LGs fortschrittliche Wireless-Technologie neue Standards für aufgeräumtes Gaming und Heimkino

WIEN, 3. Juli 2025 – LG Electronics (LG) hat den weltweiten Rollout seiner neuesten kabellosen OLED-TV-Serie angekündigt: den LG OLED evo M5. Ein Fernseher, der LGs fortschrittliche True Wireless-Technologie¹ mit der branchenführenden OLED-Bildqualität des Premium-Modells G5² kombiniert und das Fernseherlebnis in einem aufgeräumten Setup völlig neu definiert.

Kabelloses Gaming ohne Kompromisse

Der M5 setzt neue Maßstäbe für kabelloses Premium-Entertainment. Dank LGs proprietärer Zero Connect Box³ wird die Kabelverbindung zwischen Fernseher und externen Geräten eliminiert – eine visuell verlustfreie Lösung für die drahtlose Video- und Audio-Übertragung. Mit butterweicher Wiedergabe und geringer Eingangsverzögerung bis zu 4K 144 Hz⁴ bietet der M5 eine Performance, die einer Kabelverbindung in nichts nachsteht.

Für Gamer, die auf ultra-responsive Performance angewiesen sind, bietet der M5 Wireless-Technologie der nächsten Generation. Aufbauend auf dem Erbe der LG OLED evo-Serie ist die M-Serie der einzige kabellose Fernseher, der sowohl mit NVIDIA G-SYNC® als auch mit AMD FreeSync™ Premium kompatibel ist. Selbst bei rasanten Action-Sequenzen liefert er ein ruckel- und rissfreies Gaming-Erlebnis in 4K bei 144 Hz. Der M5 ist von Intertek für „Qualified Gaming Performance” zertifiziert und punktet mit einer ultraschnellen Reaktionszeit von weniger als 0,1 ms⁵. Er liefert flüssige, lebendige Bilder in gestochen scharfer Klarheit.

Goodbye, Kabelsalat!

Der M5 ist die optimale Wahl für alle, die ein überragendes Gaming-Erlebnis und ein flexibles, aufgeräumtes Setup für ihren Raum suchen. Herkömmliche Fernseher haben mehrere Anschlüsse für gängige HDMI-Geräte wie Spielkonsolen auf der Rückseite des Bildschirms. Die Kabel limitieren nicht nur die Reichweite, sondern führen meist auch zu „Kabelsalat“. Beim M5 befinden sich diese Anschlüsse an der Zero Connect Box. Dadurch ist es möglich, Konsolen und andere Peripheriegeräte in greifbarer Nähe zu platzieren – auf einem nahen Regal, in einem Schrank oder neben dem Sofa. Das Ergebnis: Es gibt keine Kabel zwischen Fernseher und Entertainment-Geräten.

Heimkino-Erlebnis auf höchstem Niveau

Der M5 ist auch eine erstklassige Wahl für Heimkino-Enthusiasten. Er bietet Dolby Vision, Dolby Atmos und Filmmaker® Mode mit Ambient Light Compensation für kinoreife Genauigkeit. Angetrieben vom α (Alpha) 11 AI Processor Gen2 bietet er mit AI Picture Pro verbesserte Tiefe und Details, während AI Sound Pro für immersiven 11.1.2-Kanal-Sound sorgt. LGs verbesserte Brightness Booster Ultimate-Technologie steigert die Bildschirmhelligkeit um das bis zu Dreifache im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Modellen6. Der M5 hat außerdem die „Perfect Black“- und „Perfect Color“-Verifizierung von UL Solutions sowie Intertek-Zertifizierungen für 100-prozentige Farbtreue und 100-prozentiges Farbvolumen erhalten. Eine „Perfect“-Bewertung von TÜV Rheinland⁷ bestätigt zusätzlich die Fähigkeit des M5, auch bei heller Innenraumbeleuchtung Klarheit zu bewahren.

Mit seinem flachen Design und ohne sichtbaren Kabelsalat liefert er ein beeindruckendes Entertainment-Erlebnis mit der Performance einer Kabelverbindung.

„Seit zwölf Jahren in Folge führen wir von LG den globalen OLED-TV-Markt an, und mit unserer Führungsposition bei kabellosen Fernsehern eröffnen wir eine neue Ära des Fernsehens“, sagt Park Hyoung-sei, Präsident der LG Media Entertainment Solution Company. „Der OLED evo M5 verkörpert unser Engagement für Innovation und unser Streben nach dem Ultimativen im Premium-Entertainment für zu Hause.“

Die LG OLED evo M5-Serie wird in Österreich in den Bildschirmgrößen 97, 83, 77 und 65 Zoll erhältlich sein.

¹ Die drahtlose Übertragung bezieht sich auf die Übertragung von Video- und Audiosignalen zwischen einem TV-Bildschirm und der Zero Connect Box. Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen mit ISO/IEC 29170-2; die Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.

² VRR-Unterstützung variiert je nach Modell: M5-Serie (83", 77", 65" bei 144Hz, 97" bei 120Hz), G5-Serie (83", 77", 65", 55" bei 165Hz, 97" bei 120Hz, 48" bei 144Hz).

³ Der Fernseher und die Zero Connect Box werden jeweils über die Steckdose mit Strom versorgt.

⁴ LG 2025 OLED M5-Serie-Fernseher bis zu 83 Zoll (Bildschirmgröße) bieten Unterstützung für 4K@144Hz. Der 97-Zoll OLED M5 unterstützt 4K@120Hz.

⁵ LG OLED-Displays wurden von Intertek als „0.1 response times (Gray to Gray)“ und „Qualified Gaming Performance“ zertifiziert.

⁶ Gilt für 65/77/83-Zoll M5-Modelle, verglichen mit denselben Größen herkömmlicher OLED-Modelle (B5-Serie) in einem 10-Prozent-Fenster.

⁷ LG 2025 65-Zoll M5 hat die TÜV-Zertifizierung für True Visual Experience mit Innenbeleuchtung erhalten. True Visual Experience-Zertifizierung durch TÜV bedeutet, dass das Produkt die höchste Bewertung "Perfect" in allen fünf Metriken für die Umgebungsbildqualität (Schwärze, Lebendigkeit, Wahrnehmungskontrast, Gradationspräzision und Umgebungskontrastmodulation) erreicht hat, wenn es gemäß IDMS 11.5 Ring-light Reflection Standards bis zu 500 Lux getestet wurde.

