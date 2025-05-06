2025 QNED EVO TV: WAHRLICH SMART UND BILDGEWALTIG

Mini-LED-Technologie und KI heben Premium-TV-Erlebnis auf neues Niveau

WIEN, 6. Mai 2025 — LG Electronics (LG) führt seine 2025 QNED evo Produktlinie ein und stärkt damit seine Präsenz im Premium- Segment der LCD-Fernseher. Die neuen QNED evo Fernseher, die einen bedeutenden Fortschritt für LCD-TVs darstellen und ab sofort in Österreich erhältlich sind, kombinieren die Vorteile von LG OLED mit verschiedenen Farblösungen, Mini-LED-Technologie, dem neuesten α (Alpha) AI-Prozessor, erstklassiger Gaming-Performance und der vielseitigen, preisgekrönten webOS-Plattform.

Perfekte Farbdarstellung in jeder Umgebung

Die hochmodernen Fernseher der 2025 QNED evo Serie sind von Intertek für 100 % Farbvolumen zertifiziert und geben sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen satte, naturgetreue Farben wieder. Dank der firmeneigenen Dynamic QNED Color1 Lösung, die die Quantum Dot-Technologie ersetzt, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer unabhängig von den Lichtverhältnissen auf außergewöhnliche Tiefe, Klarheit und Präzision freuen.

Herausragende Bildqualität durch Mini LED und KI

Mit der Mini-LED-Technologie2 und dem Alpha-AI-Prozessor3 bieten die QNED evo Modelle eine verbesserte Lichtsteuerung, die den Kontrast und die Bildgenauigkeit für tiefere Schwarztöne, hellere Lichter und eine ausgewogene Bildqualität erhöht. Hochentwickelte KI-Algorithmen steuern jede Zone effektiv, um die beeindruckende Bildqualität der Mini-LEDs noch weiter zu verbessern.

Um die Bild- und Tonqualität weiter zu verbessern, optimiert LGs AI Picture Pro Details, Tiefe und Genauigkeit und passt jede Szene mit einer ausgeklügelten Verarbeitung an, um die bestmögliche Bildqualität für alle Inhalte zu erzielen.

Der AI Object Enhancer erkennt und verbessert Gesichter, Körper und wichtige Szenenelemente für mehr Details und Natürlichkeit. Dynamic Tone Mapping Pro unterteilt jede Szene in Blöcke und passt Helligkeit und Kontrast fein an, um lebendigere und natürlichere Bilder zu erzeugen. Zusätzlich zu diesen Verbesserungen taucht AI Sound Pro den Zuschauer in virtuellen 9.1.2-Surround-Sound ein und bereichert die Tiefe und räumliche Klarheit über die integrierten Lautsprecher des Fernsehers.

Personalisiertes Unterhaltungserlebnis und LG AI Concierge

Die Produktreihe bietet auch hochgradig personalisierte Funktionen dank KI-Technologie, die die individuellen Audio- und Videopräferenzen jedes Nutzers erkennt. Der AI-Bild/Ton-Assistent analysiert mehr als 1,6 Milliarden Bildeinstellungen und 40 Millionen Tonprofile und hebt die Personalisierung auf ein neues Niveau, indem er jedem Nutzer maßgeschneiderte Audio- und Videomodi empfiehlt.

Für zusätzlichen Komfort hat LG eine KI-Taste auf der AI Magic Remote eingeführt, die intuitive Spracherkennung und mühelose Navigation ermöglicht. Die Zeigerfunktion der Fernbedienung funktioniert wie eine Computermaus, so dass die Nutzer Inhalte einfach erkunden und Anzeigemodi anpassen können.

Eine Reihe weiterer KI-gesteuerter Funktionen sorgt für ein hochgradig personalisiertes Unterhaltungserlebnis: AI Voice ID erkennt individuelle Stimmen, um Profile zu ändern und personalisierte Inhalte zu empfehlen. Der LG AI Concierge analysiert den Seeverlauf und die Gewohnheiten des Nutzers, um ihm kuratierte Inhaltsvorschläge und Keyword-Empfehlungen vorzuschlagen, während AI Search – basierend auf einem Large Language Model⁴ – den Kontext von Gesprächen und die Absichten des Nutzers versteht, um Inhalte intuitiver zu finden. Die Integration von Microsoft Copilot optimiert diesen Prozess weiter und hilft Nutzern, komplexe Informationen effizient zu finden und zu organisieren. Der AI Chatbot identifiziert deren potenzielle Probleme und bietet zeitnahe und effektive Lösungen an.

Dank dieser fortschrittlichen KI-Funktionen und der preisgekrönten Smart-TV-Plattform webOS 25 bieten die QNED evo 2025 Modelle ein noch besseres Nutzererlebnis. Angetrieben vom neuen Alpha AI Prozessor bietet webOS 25 mehr Personalisierungsmöglichkeiten und Komfort. Und die Vorteile reichen weit über den Kauf hinaus: LG webOS-TV-Besitzer profitieren fünf Jahre lang von der jeweils neuesten Smart-TV-Erfahrung.

Zentrale Steuerung für das Smart Home

Die neuen QNED evo Modelle können auch als zentrale Smart-Home-Hubs fungieren. Der Home Hub bietet Multi-Plattform-Konnektivität über LG ThinQ und Google Home-Integration und ermöglicht es Nutzern, ihre Smart-Home-Geräte über eine einzige, intuitive Schnittstelle zu verwalten. Die Unterstützung für Apple AirPlay und Google Cast verbessert die mobile Kompatibilität und ermöglicht eine nahtlose Übertragung von Inhalten von persönlichen Geräten auf den großen Bildschirm.

Leistungsstarke Gaming-Funktionen

Gamer werden die Leistungsstärke der neuen QNED evo Fernseher zu schätzen wissen, darunter flüssige Bewegungen, lebendige Bilder und einfache In-Game-Steuerung. Das LG Gaming Portal dient als zentrale Plattform, um mühelose neue Titel zu entdecken und bereits vorhandene zu genießen. Durch Partnerschaften mit führenden Cloud-Gaming-Diensten und vielen nativen webOS App Games bietet LG eine breite Auswahl an Spielen verschiedener Genres, die Benutzer sofort ohne eine Spielkonsole oder Download genießen können. Mit Unterstützung für 4K 144Hz⁵ mit AMD FreeSync™ Premium sorgen diese Fernseher für flüssige und klare Bewegungen, die mit jedem Zug mithalten, ohne Ruckeln oder visuelle Störungen.

Kabellose Übertragung von Audio und Video

Das Top-Gerät der Produktlinie ist der QNED9M, LGs erster QNED-Fernseher, der sowohl Audio als auch Video nahtlos über True Wireless-Technologie⁶ übertragen kann. Was bislang nur der LG OLED evo M Serie vorbehalten war, wird nun auf QNED ausgeweitet und bietet mehr Kunden die Möglichkeit, hochauflösende 4K-Inhalte kabellos ohne Qualitätsverlust oder Verzögerung zu genießen.

Durch die Verbindung mit der Zero Connect Box kann der QNED9M Audio und Video drahtlos mit bis zu 144Hz übertragen, ohne Latenz oder Verlust der Bild- und Tonqualität, und erfüllt dennoch die Kriterien eines AMD FreeSync™ Premium-Erlebnisses. Darüber hinaus macht die Zero Connect Box die Platzierung von Spielkonsolen und Set-Top-Boxen rund um den Bildschirm überflüssig, was zu einem eleganten, aufgeräumten Setup führt.

100-Zoll-Heimkino-Erfahrung

Die 2025 QNED evo Modelle sind in Größen von 50 bis 100 Zoll, damit jeder Käufer das für ihn passende Gerät finden kann. Der größte 100-Zoll-QNED Fernseher sorgt mit seiner beeindruckenden Bildqualität dabei für Kino-Feeling zuhause.

LGs 2025 QNED evo TV-Lineup ist ab sofort in Österreich erhältlich.

¹ Während die Dynamic QNED Color-Technologie in der gesamten QNED evo-Produktlinie eingesetzt wird, können die spezifischen Implementierungen und Spezifikationen bei jedem QNED evo-Modell unterschiedlich sein.

² Die Modelle QNED9M, QNED85 und QNED92 verfügen über Mini-LED-Technologie.

³ Die Modelle QNED9M, QNED85 und QNED92 sind mit dem Alpha 8 AI Prozessor ausgestattet.

⁴ Bei der Markteinführung zunächst in den USA und in Korea verfügbar.

⁵ Die 100-, 86-, 75- und 65-Zoll-Größen der Modelle QNED87, QNED86 und QNED85 unterstützen 144Hz; die 55- und 50-Zoll-Größen der Modelle QNED87, QNED86 und QNED85 unterstützen 120Hz; funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 144Hz unterstützen.

⁶ Die drahtlose Übertragung bezieht sich auf die Übertragung von Video- und Audiosignalen zwischen einem TV-Bildschirm und der Zero Connect Box. Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen mit ISO/IEC 29170-2; die Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.

Medienkontakte :