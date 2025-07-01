Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG ÜBERNIMMT DEN WARMWASSERSPEZIALISTEN OSO UND BAUT HLK-PORTFOLIO WEITER AUS

HOME ENTERTAINMENT07/01/2025
Print

    Strategischer Schritt zur Stärkung der Position im europäischen Wärmepumpenmarkt

     

    WIEN, 1. Juli 2025 – LG Electronics (LG) hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von OSO unterzeichnet, einem der führenden Anbieter von Warmwasserlösungen in Europa. Die strategische Akquisition soll LGs Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Portfolio (HLK) weiter stärken und das Wachstum des Unternehmens in dieser Branche beschleunigen.

    Das 1932 in Norwegen gegründete und dort ansässige Unternehmen OSO bietet ein umfassendes Sortiment an Warmwasserlösungen: von elektrischen Warmwasserbereitern über Edelstahl-Wärmespeicher für Wärmepumpen und Heizkessel bis hin zu anderen modernen Warmwassertechnologien. OSO hat sich eine starke Marktposition in dem rund 13 Milliarden Euro schweren europäischen Heizungs- und Warmwassermarkt aufgebaut.

    Integrierte HLK- und Warmwasserlösungen treiben Wachstum voran

    In Europa steigt die Nachfrage nach Luft-Wasser-Wärmepumpensystemen (AWHP), die Heizung, Kühlung und Warmwasser durch die Nutzung von Umgebungsluft bereitstellen. Treiber dieser Entwicklung sind die europäische Klimapolitik und Bestrebungen nach Energiesicherheit.

    Laut BRG Building Solutions wird sich der europäische Wärmepumpenmarkt bis 2030 verdoppeln: Die jährlichen Verkaufszahlen sollen von etwa 1,2 Millionen Einheiten im Jahr 2024 auf 2,4 Millionen zu Beginn des nächsten Jahrzehnts steigen.

    Die Kombination von OSOs Produktportfolio mit den Wärmepumpentechnologien von LG schafft direkte Synergien. Durch diese Integration ist LG besser in der Lage, komplette HLK-Lösungen anzubieten. Dies erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in Europa und unterstützt seine globale Expansionsstrategie. LG plant, integrierte HLK- und Warmwasserpakete auf den Markt zu bringen, die auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus möchte LG seine Expertise in Forschung und Entwicklung sowie sein Wärmepumpen-Know-how mit dem Produktwissen von OSO kombinieren, um das gesamte HLK-Lösungsportfolio zu erweitern.

    OSOs Edelstahl-Warmwasserlösungen führend in Europa

    Warmwassersysteme für Wärmepumpen werden typischerweise aus Email oder Edelstahl gefertigt. Während früher bevorzugt Email verwendet wurde, ist heute aufgrund seiner hygienischen Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit Edelstahl die erste Wahl.

    Edelstahl-Warmwasserlösungen von OSO zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz und minimale Wärmeverluste aus – Eigenschaften, die dem Unternehmen zu einer führenden Position in Europa verholfen haben. Mit Produktionsstätten in Norwegen und Schweden gewährleistet OSO eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Produkten in der gesamten Region. Durch die frühe Einführung automatisierter Fertigungsprozesse kann das Unternehmen eine hohe Produktqualität und Kostenwettbewerbsfähigkeit gewährleisten.

    LG möchte auf diesen Fähigkeiten aufbauen und gemeinsam mit OSO Fertigungsinnovationen vorantreiben sowie durch die eigene 60-jährige Produktionserfahrung Automatisierung und Produktivität verbessern. Durch die Verknüpfung der Netzwerke und Infrastrukturen beider Unternehmen sollen weitere Synergien freigesetzt werden.

    Nach der Übernahme wird OSO weiterhin eigenständig operieren, bestehende OEM-Partnerschaften beibehalten und neue Wachstumschancen verfolgen. Dabei wird das Unternehmen von der globalen Reichweite und den Ressourcen von LG profitieren.

    Wachstumsbeschleunigung durch „3B-Strategie“

    Ende 2024 gründete LG die ES Company, um das Wachstum im HLK-Geschäft zu beschleunigen. Mit dem Ziel, das Branchenwachstum im Cleantech-Sektor zu übertreffen, bietet die ES Company ein umfassendes HLK-Portfolio, das von Wohn- und Gewerbeklimageräten bis hin zu Großanlagen-Chillern reicht.

    LG treibt zudem die digitale Transformation der HLK-Technik voran und setzt KI-basierte Technologien in Lösungen für Rechenzentren, Nuklearanlagen und Großfabriken ein.

    Für dieses Wachstum verfolgt das HLK-Geschäft von LG aktiv eine „3B-Strategie“: Aufbau interner Fähigkeiten („building“), Aneignung externer Expertise („borrowing“) und Kauf durch strategische Übernahmen („buying“). Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die OSO-Transaktion, die LGs Engagement unterstreicht, seine B2B-Präsenz durch Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften zu erweitern.

    „LGs tiefes Know-how bei Warmwasser-Wärmepumpen in Kombination mit OSOs Führungsrolle bei Edelstahltanks wird nachhaltige, hochwertige Produktlösungen für unsere Kunden sicherstellen“, sagt Sigurd Braathen, Eigentümer der OSO Group AS.

    James Lee, Präsident der LG ES Company, ergänzt: „OSOs bewährte Warmwasserlösungen sind ein strategischer Katalysator für LGs HLK-Expansion. Gemeinsam werden wir hocheffiziente, integrierte Lösungen liefern, die unsere Marktführerschaft stärken und die globale Elektrifizierung für eine nachhaltigere Zukunft unterstützen.“

     

    Medienkontakte:

     

    LG Electronics

    Perry Damiri

    perkasa.damiri@lge.com

    +43 660 863 9901

     

    Strategy and Stories

    Olaf Pempel

    olaf@strategy-and-stories.com

    +43 664 34 38 676

      zurück zur Liste
      0% Finanzierung mit Klarna
      Und so geht's
      • Schritt 1
        Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
      • Schritt 2
        Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
      • Schritt 3
        Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
      Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
       
      Klarna Finanzierung

      • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

      • So einfach geht´s:

      • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

      • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

      • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

      • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

      Über Klarna

      LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

      Mehr Erfahren
      Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

      Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

      Mehr Erfahren
      Datenschutzerklärung
       