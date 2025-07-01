LG ÜBERNIMMT DEN WARMWASSERSPEZIALISTEN OSO UND BAUT HLK-PORTFOLIO WEITER AUS

Strategischer Schritt zur Stärkung der Position im europäischen Wärmepumpenmarkt

WIEN, 1. Juli 2025 – LG Electronics (LG) hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von OSO unterzeichnet, einem der führenden Anbieter von Warmwasserlösungen in Europa. Die strategische Akquisition soll LGs Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Portfolio (HLK) weiter stärken und das Wachstum des Unternehmens in dieser Branche beschleunigen.

Das 1932 in Norwegen gegründete und dort ansässige Unternehmen OSO bietet ein umfassendes Sortiment an Warmwasserlösungen: von elektrischen Warmwasserbereitern über Edelstahl-Wärmespeicher für Wärmepumpen und Heizkessel bis hin zu anderen modernen Warmwassertechnologien. OSO hat sich eine starke Marktposition in dem rund 13 Milliarden Euro schweren europäischen Heizungs- und Warmwassermarkt aufgebaut.

Integrierte HLK- und Warmwasserlösungen treiben Wachstum voran

In Europa steigt die Nachfrage nach Luft-Wasser-Wärmepumpensystemen (AWHP), die Heizung, Kühlung und Warmwasser durch die Nutzung von Umgebungsluft bereitstellen. Treiber dieser Entwicklung sind die europäische Klimapolitik und Bestrebungen nach Energiesicherheit.

Laut BRG Building Solutions wird sich der europäische Wärmepumpenmarkt bis 2030 verdoppeln: Die jährlichen Verkaufszahlen sollen von etwa 1,2 Millionen Einheiten im Jahr 2024 auf 2,4 Millionen zu Beginn des nächsten Jahrzehnts steigen.

Die Kombination von OSOs Produktportfolio mit den Wärmepumpentechnologien von LG schafft direkte Synergien. Durch diese Integration ist LG besser in der Lage, komplette HLK-Lösungen anzubieten. Dies erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in Europa und unterstützt seine globale Expansionsstrategie. LG plant, integrierte HLK- und Warmwasserpakete auf den Markt zu bringen, die auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus möchte LG seine Expertise in Forschung und Entwicklung sowie sein Wärmepumpen-Know-how mit dem Produktwissen von OSO kombinieren, um das gesamte HLK-Lösungsportfolio zu erweitern.

OSOs Edelstahl-Warmwasserlösungen führend in Europa

Warmwassersysteme für Wärmepumpen werden typischerweise aus Email oder Edelstahl gefertigt. Während früher bevorzugt Email verwendet wurde, ist heute aufgrund seiner hygienischen Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit Edelstahl die erste Wahl.

Edelstahl-Warmwasserlösungen von OSO zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz und minimale Wärmeverluste aus – Eigenschaften, die dem Unternehmen zu einer führenden Position in Europa verholfen haben. Mit Produktionsstätten in Norwegen und Schweden gewährleistet OSO eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Produkten in der gesamten Region. Durch die frühe Einführung automatisierter Fertigungsprozesse kann das Unternehmen eine hohe Produktqualität und Kostenwettbewerbsfähigkeit gewährleisten.

LG möchte auf diesen Fähigkeiten aufbauen und gemeinsam mit OSO Fertigungsinnovationen vorantreiben sowie durch die eigene 60-jährige Produktionserfahrung Automatisierung und Produktivität verbessern. Durch die Verknüpfung der Netzwerke und Infrastrukturen beider Unternehmen sollen weitere Synergien freigesetzt werden.

Nach der Übernahme wird OSO weiterhin eigenständig operieren, bestehende OEM-Partnerschaften beibehalten und neue Wachstumschancen verfolgen. Dabei wird das Unternehmen von der globalen Reichweite und den Ressourcen von LG profitieren.

Wachstumsbeschleunigung durch „3B-Strategie“

Ende 2024 gründete LG die ES Company, um das Wachstum im HLK-Geschäft zu beschleunigen. Mit dem Ziel, das Branchenwachstum im Cleantech-Sektor zu übertreffen, bietet die ES Company ein umfassendes HLK-Portfolio, das von Wohn- und Gewerbeklimageräten bis hin zu Großanlagen-Chillern reicht.

LG treibt zudem die digitale Transformation der HLK-Technik voran und setzt KI-basierte Technologien in Lösungen für Rechenzentren, Nuklearanlagen und Großfabriken ein.

Für dieses Wachstum verfolgt das HLK-Geschäft von LG aktiv eine „3B-Strategie“: Aufbau interner Fähigkeiten („building“), Aneignung externer Expertise („borrowing“) und Kauf durch strategische Übernahmen („buying“). Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die OSO-Transaktion, die LGs Engagement unterstreicht, seine B2B-Präsenz durch Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften zu erweitern.

„LGs tiefes Know-how bei Warmwasser-Wärmepumpen in Kombination mit OSOs Führungsrolle bei Edelstahltanks wird nachhaltige, hochwertige Produktlösungen für unsere Kunden sicherstellen“, sagt Sigurd Braathen, Eigentümer der OSO Group AS.

James Lee, Präsident der LG ES Company, ergänzt: „OSOs bewährte Warmwasserlösungen sind ein strategischer Katalysator für LGs HLK-Expansion. Gemeinsam werden wir hocheffiziente, integrierte Lösungen liefern, die unsere Marktführerschaft stärken und die globale Elektrifizierung für eine nachhaltigere Zukunft unterstützen.“

