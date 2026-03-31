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LG Electronics WashTower™ überschreitet weltweit 3,2 Millionen verkaufte Geräte

HOME ENTERTAINMENT03/31/2026
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Bewährte Innovation, weltweit von Kundinnen und Kunden anerkannt für ihren platz- und energieeffizienten Ansatz.

 

Die All-in-One-Wäschelösung WashTower™ von LG Electronics (LG) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und die kumulierte weltweite Verkaufszahl von 3,2 Millionen Geräten überschritten. Der WashTower vereint Waschmaschine und Trockner in einer einzigen, platzsparenden Einheit und bietet dabei LGs Kerntechnologien sowie ein auf den Alltag und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtetes Design.

 

Weltweit geschätzt von Verbraucherinnen und Verbrauchern

Der LG WashTower wurde erstmals im Jahr 2020 eingeführt und ist mittlerweile in 77 Ländern erhältlich. Das Produkt erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit: Die kumulierten Verkäufe liegen bei mehr als 1,6 Millionen Geräten in Nordamerika, 160.000 in Lateinamerika und 130.000 in Asien. Diese starke internationale Nachfrage spiegelt die wachsende Präferenz der Kundschaft für komfortable Wäschelösungen wider, die mehr Platz- und Energieeffizienz bieten.

 

KI und Kerntechnologien für noch mehr Komfort

Die Leistung der LG WashTower basiert auf proprietären Technologien wie Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) und DUAL Inverter HeatPump™. AI DD erkennt Beladungsgewicht, Gewebeart und Verschmutzungsgrad und wählt daraufhin ein geeignetes Waschmuster aus, um Textilien optimal zu reinigen und gleichzeitig Gewebeschäden zu minimieren.

Dank der DUAL Inverter Heat Pump von LG ermöglicht der WashTower ein Trocknen bei niedrigen Temperaturen, das Kleidung und Textilien besonders schont. Ergänzt wird diese Kernintelligenz durch Funktionen wie AI Wash. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Modell außerdem über Smart Pairing™, wodurch die Waschmaschine mit dem Trockner kommunizieren und automatisch ein passendes Trockenprogramm auswählen kann. Die Funktion Prepare to Dry erhöht die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich, indem sie den Trockner bereits vor dem Ende des Waschgangs vorheizt und so dazu beiträgt, die gesamte Wäschezeit zu verkürzen.

 

Ausbau des Lösungsangebots für unterschiedliche Kundenbedürfnisse

LG erweitert sein Wäschepflege-Portfolio kontinuierlich, um noch besser auf die sich wandelnden Lebensstile der Kundinnen und Kunden einzugehen. Das Unternehmen plant die Einführung neuer Modelle, KI-Funktionen und Farboptionen, um ein noch breiteres Spektrum an Anforderungen, Vorlieben und Platzverhältnissen abzudecken.

„Der LG WashTower nutzt unsere proprietären Kerntechnologien und fortschrittliche KI, um Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt ein noch komfortableres Kleidungspflege-Erlebnis zu bieten“, sagte Baek Seung-tae, Präsident der LG Home Appliance Solution Company. „Wir werden unser Verständnis für die Lebensstile unserer Kundinnen und Kunden weiter vertiefen und das Vertrauen globaler Kundschaft mit Produkten und Lösungen stärken, die noch mehr Komfort bieten.“

 

Über die LG Electronics Home Appliance Solution Company

Die LG Home Appliance Solution Company (HS) ist ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsgeräten und KI-gestützten Home-Lösungen. Durch den Einsatz branchenführender Kerntechnologien setzt sich die HS Company dafür ein, die Lebensqualität der Verbraucherinnen und Verbraucher zu verbessern und Nachhaltigkeit zu fördern.

Das Unternehmen entwickelt durchdacht gestaltete Lösungen für Küche und Haushalt und hat kürzlich auch LGs Robot Business Division integriert, um fortschrittliche Robotertechnologien in seine Home-Lösungen einzubinden. Gemeinsam bieten diese Produkte mehr Komfort, außergewöhnliche Leistung, effizienten Betrieb und nachhaltige Lösungen für den Alltag.

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    LG WashTower™

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