LGs neue Mittelklasse-Smartphones bieten Premium-Design und hervorragende Funktionen

Wien, 23. Februar 2015 – LG Electronics (LG) präsentiert auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) eine neue Serie von außergewöhnlichen Smartphones zu außergewöhnlichen Preisen. Die neuen Mittelklasse-Smartphones verfügen über eine Reihe von Design-Elementen und Funktionen, die in der Regel nur Premium-Modellen vorbehalten sind.



LGs neues Line-Up an Mittelklasse-Smartphones umfasst vier Geräte – Magna, Spirit, Leon und Joy – die dank LGs Designsprache optimierte Leistung und hervorragende Benutzerfreundlichkeit für viele User bieten. LG kombiniert die wesentliche Hardware mit Premium-Design-Elementen und bester User Experience: So gelingt die perfekte Balance aus Stil und Nutzerfreundlichkeit. LG Magna und LG Spirit liegen mit ihrem sanft geschwungenen Design komfortabel in einer Hand und sind mit leichten 3000 mm Radien gebogen, wodurch die Geräte ein schlankes sowie attraktiveres Profil haben.



Alle Modelle mit LTE und 3G

Die vier Geräte werden sowohl in LTE- als auch in 3G-Versionen erhältlich sein. LG verfolgt damit die Strategie, seine Attraktivität in der breiten Masse durch verschiedene Produktausführungen für verschiedene Netzwerke zu erhöhen. Die LTE- und 3G-Versionen der einzelnen Modelle sind im Design nahezu ident – der einzige Unterschied: Die LTE-Geräte haben eine Metallrückabdeckung, während die 3G-Modelle über eine gemusterte Kunststoffabdeckung verfügen.



Hochwertige Selfies und starker Akku

Das LG Magna, lateinisch „ultimativ“, hat ein 5-Zoll in-cell-Touch-Display, welches normalerweise nur in Premium Smartphones verbaut wird, sowie einen Quad-Core-Chipsatz. Mit einer 8-Megapixel Kamera und einer 5-MegapixelFrontlinse wurde das LG Magna für hochwertige Selfies konzipiert. Ein in dieser Preisklasse führender und austauschbarer 2.540mAh Akku sorgt dafür, dass das Magna auch bei starker Beanspruchung den ganzen Tag lang Energie hat.



Hochwertiges Display bringt Farben zum Strahlen

Das LG Spirit, welches den Geist der LG-Innovationen verkörpert, verfügt über ein 4,7-Zollin-cell-Touch-Display und eine 8-Megapixel Kamera. Die in-cell-Touch-Technologie macht die Telefone schlanker und ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Gehäuse-Display-Verhältnisses. Dadurch, dass die Bilder näher an das Touch-Display gebracht werden, bieten in-cell-Touch-Displays eine verbesserte Eingabe mit schneller Touch-Erkennung sowie bessere Sichtbarkeit im Freien und ein schärferes Bild.



Das LG Leon, lateinisch „Löwe“, bietet ein 4,5-Zoll-Display in einem kompakten und edlen Gehäuse. Das kleinste Gerät der neuen LG Familie, das LG Joy, ist mit einem 4-Zoll-Display ausgestattet und bereitet pures Vergnügen, das in jede Tasche passt.



UX wie bei den Flaggschiffen

LG bringt eine Vielzahl der populären UX-Funktionen, die ursprünglich für Premium-Smartphones entwickelt wurden, in das neue Mittelklasse Line-Up. Die Selfie-Funktion Gesture Shot ermöglicht es Usern, Selbstporträts aufzunehmen, indem die Hand vor der Linse ganz einfach hochgehoben und dann zu einer Faust geballt wird – nach einem dreisekündigen Countdown wird der Auslöser betätigt. Aufgrund der beliebten Selfie-Sticks wurde der Abstand der Gestensteuerung auf eineinhalb Meter vergrößert. Die Glance View Funktion, welche beim G Flex2 debütierte, ermöglicht es, wichtige Informationen wie Uhrzeit, aktuelle Mitteilungen oder verpasste Anrufe mit einem Wischen abwärts am Display sichtbar zu machen, auch wenn das Display ausgeschaltet ist.



Das passende Smartphone für jeden User

„Unser neues Mittelklassen-Sortiment führt LGs Tradition fort, atemberaubende Smartphones zu günstigen Preisen zu bieten“, sagte Juno Cho, Präsident und CEO von LG Electronics Mobile Communications Company. „Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt treffen ihre Kaufentscheidung nicht nach Kriterien wie Schnelligkeit oder Größe, sondern aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Mit unseren neuen Mitteklasse-Smartphones werden viele User ihr neues Smartphone bei LG finden.“



Als erstes Gerät kommt Anfang März das LG Spirit LTE zu einem UVP von 199 € nach Österreich.

Besucher des MWC 2015 können alle neuen LG Produkte in Halle 3 der Fira Gran Via erleben.

LG Magna Spezifikationen

Display: 5,0 Zoll HD (294 ppi)

Chipsatz: 1,2GHz oder 1,3 GHz Quad-Core*

Kamera: 8MP oder 5MP* / 5MP

Speicher: 8GB / 1GB

Akku: 2.540 mAh

Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

Größe: 139,7 x 69,9 x 10,2 mm



LG Spirit Spezifikationen

Display: 4,7 Zoll HD (312 ppi)

Chipsatz: 1,2GHz oder 1,3 GHz Quad-Core*

Kamera: 8MP oder 5MP* / 1MP

Speicher: 8GB / 1GB

Akku: 2.100 mAh

Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

Größe: 133,3 x 66,1 x 9,9 mm



LG Leon Spezifikationen

Display: 4,5 Zoll FWVGA (220 ppi)

Chipsatz: 1,2GHz oder 1,3 GHz Quad-Core*

Kamera: 8MP oder 5MP* / VGA

Speicher: 8GB / 1GB

Akku: 1.900 mAh

Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

Größe: 129,9 x 64,9 x 10,9 mm



LG Joy Spezifikationen

Display: 4,0 Zoll WVGA (233 ppi)

Chipsatz: 1,2GHz Quad-Core / 1,2GHz Dual-Core*

Kamera: 5MP / VGA

Speicher: 8GB oder 4GB / 1 GB oder 512 MB *

Akku: 1.900 mAh

Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop / Android 4.4 KitKat

Netzwerk: LTE Cat. 4 / HSPA+ 21Mbps

Größe: 122,7 x 64,0 x 11,9



*je nach Markt.

