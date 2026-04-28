TV-Produktlinie von LG Electronics: Nachhaltigkeitsfortschritte mit mehreren Öko-Zertifizierungen

Zertifizierungen von Carbon Trust, Intertek und E-Cycle Governance zeigen LGs kontinuierliche Bemühungen für eine nachhaltigere Zukunft

LG Electronics (LG) hat für seine TV-Produktlinie 2026 mehrere weltweit anerkannte Öko-Zertifizierungen erhalten. Diese unterstreichen die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von Herstellung und Vertrieb bis hin zum Management am Ende der Nutzungsdauer. Die Auszeichnungen zeigen außerdem LGs Fortschritte bei der Senkung von CO₂-Emissionen, der Erzielung von CO₂-Einsparungen und dem verstärkten Einsatz recycelter Kunststoffe aus Post-Consumer-Abfallmaterialien.

„Reducing CO₂“1- und „Measured CO₂“2-Zertifizierungen des Carbon Trust

LG OLED TVs haben bereits im sechsten Jahr in Folge „Reducing CO₂“- und „Measured CO₂“-Zertifizierungen des Carbon Trust erhalten, wobei die Art der Zertifizierung je nach Modellgröße und Region variiert. Die G6-Modelle mit 83, 77 und 65 Zoll erhielten die „Reducing CO₂“-Zertifizierung. Das 55-Zoll-Modell der G6-Serie erhielt außerhalb Europas die „Reducing CO₂“-Zertifizierung und innerhalb Europas die „Measured CO₂“-Zertifizierung.

Der Carbon Trust, eine unabhängige Klimaberatung mit Fokus auf die Unterstützung des Übergangs zu einer CO₂-freien Zukunft, bewertet die CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg – einschließlich Materialien, Produktion, Nutzung und End-of-Life. LG OLED TVs tragen zur CO₂-Reduktion bei, indem sie eine selbstleuchtende Technologie nutzen, die keine Hintergrundbeleuchtung benötigt und dadurch die Anzahl der Komponenten und Materialien reduziert.

„Resource Efficiency“-Zertifizierung von Intertek

LGs TV-Produktlinie 2026 hat von Intertek, einer weltweit anerkannten Prüf- und Zertifizierungsorganisation, die „Resource Efficiency“-Zertifizierung erhalten. Die Zertifizierung wurde acht Serien³ auf Basis von Bewertungen in den Bereichen Materialeffizienz⁴, Energieeffizienz⁵ und Recyclinganteil verliehen.

„E-Cycle Excellent Products“-Zertifizierung von Koreas E-Cycle Governance

Bereits im vierten Jahr in Folge wurden TV-Modelle von LG von Koreas E-Cycle Governance als „E-Cycle Excellent Products“ ausgezeichnet. Grundlage dafür sind elf Kriterien, darunter recyclinggerechtes Design, reduzierter Einsatz gefährlicher Stoffe und einfache Demontage. Die Zertifizierung erstreckt sich 2026 auch auf LGs Lifestyle-TV-Produktlinie: Der 32-Zoll StanbyME 2 wurde neu ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten Modelle der OLED evo C-Serie – darunter der 55-, 48- und 42-Zoll C6 – die Zertifizierung.

Die Zertifizierungen spiegeln die Nachhaltigkeitsprioritäten des Unternehmens wider: LG OLED TVs sollen 2026 im Vergleich zu einer entsprechenden Anzahl von LCD-TVs den Kunststoffverbrauch um rund 15.000 Tonnen und die CO₂-Emissionen um etwa 80.000 Tonnen reduzieren. In der Nutzungsphase haben der 83-Zoll OLED evo G6 sowie die 83- und 77-Zoll-Modelle des OLED evo C6 erstmals die EU-Energieeffizienzklasse D erreicht. Über seine breitere TV-Produktlinie⁶ hinweg hat LG in den vergangenen drei Jahren rund 20.000 Tonnen Kunststoff aus Altgeräten recycelt. Das Unternehmen plant, den Einsatz recycelter Kunststoffe im Jahr 2026 weiter auszubauen.

„Unsere TV-Produktlinie 2026 zeigt, wie ökologische Verantwortung und Premium-Performance auf sinnvolle Weise zusammenkommen können“, sagte Lee Choong-hwoan, Leiter des Display Business bei der LG Media Entertainment Solution Company. „Diese Zertifizierungen stehen für messbare Fortschritte darin, wie wir unsere Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg entwickeln, herstellen und managen.“

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¹ Gilt für die 83-, 77- und 65-Zoll-Modelle der G6-Serie sowie für den 55-Zoll G6 außerhalb Europas.

² Gilt für den 55-Zoll G6 in Europa.

³ Gilt für die Modelle W6, G6, C6, B6, MRGB95, MRGB9M, MRGB85 und QNED85.

⁴ Umfasst recyclinggerechtes Design, reduzierten Einsatz gefährlicher Stoffe und Reparierbarkeit.

⁵ Basierend auf folgenden Energieeffizienzstandards: der Energieverbrauchs-Kennzeichnungsverordnung (EU) 2017/1369, dem California Code of Regulations (CCR) Title 20 sowie der Verordnung über Energieeffizienz-Managementgeräte gemäß Artikel 15 des koreanischen Energy Use Rationalization Act.

⁶ Umfasst OLED-, QNED- und Nano-UHD-Modelle.