LG Electronics erhält von S&P Global zum dritten Mal in Folge die "Top 1%"- Bewertung im Nachhaltigkeits-Ranking

LG bekräftigt seine weltweite Führungsrolle im Bereich ESG mit einer Platzierung unter den „Top 1%“ bei der Bewertung der Unternehmensnachhaltigkeit sowie zahlreichen weiteren Auszeichnungen.

LG Electronics (LG) hat im Corporate Sustainability Assessment (CSA) von S&P Global zum dritten Mal in Folge eine „Top 1%“-Platzierung mit einer Punktzahl von 77 von 100 erreicht. LG erzielte die höchsten Bewertungen in der CSA-Branchenkategorie „Freizeitausrüstung und -produkte“ sowie „Unterhaltungselektronik“, was das Engagement des Unternehmens für ein verantwortungsbewusstes Management in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) widerspiegelt.

LG zeigte eine beständige Leistung in mehreren Kriterien, darunter Umweltpolitik, Menschenrechte, Lieferkettenmanagement und Kundenbeziehungen. Das Unternehmen erhielt zudem hohe Bewertungen im Bereich Unternehmensführung, was seine Transparenz und seine Bemühungen zur Stärkung der Unabhängigkeit seines Vorstands widerspiegelt.

Der CSA von S&P Global bietet eine detaillierte Bewertung der ESG-Leistung von Unternehmen. In der jüngsten Bewertung erreichten nur 70 von 9.243 Unternehmen aus 62 Branchen das „Top 1%-Ranking“. LG war eines von nur zwei koreanischen Unternehmen, die diese Auszeichnung erhielten.

LG wurde auch von mehreren renommierten globalen Institutionen außerhalb von S&P Global ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde zum 14. Mal in Folge in den Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Index aufgenommen, was seine anhaltende ESG-Führungsrolle unterstreicht. Dies ist der längste Verbleib eines koreanischen Haushaltsgeräteherstellers in diesem Index und platziert LG unter den besten 10 Prozent der weltweit 2.500 größten Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit.

LG erhielt in diesem Jahr von Morgan Stanley Capital International (MSCI) ein höheres „AA“-Rating, nachdem es fünf Jahre lang auf der Stufe „A“ lag. Das Unternehmen erhielt zudem zum zweiten Mal in Folge das „Platinum“-Rating von EcoVadis, eine Auszeichnung, die den besten 1 Prozent der Unternehmen vorbehalten ist, sowie ein „Low“-ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für nachhaltiges Management arbeitet LG daran, alle weltweiten Standorte bis 2050 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzustellen. Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft setzt LG im Rahmen seiner Initiativen zur Reduzierung von Kunststoffverbrauchs auch verstärkt recycelte Kunststoffe ein und entwickelt polsternde Materialien auf Papierbasis.

LG verfolgt eine Reihe von Initiativen zur CO₂-Reduzierung, darunter die freiwillige Zertifizierung zur CO₂-Reduzierung für seine hocheffizienten Wärmepumpentechnologien. Das Unternehmen stärkt zudem die Unternehmensführung, indem es die Unabhängigkeit und Transparenz des Vorstands durch die Ernennung eines Vorsitzenden aus dem Kreis der unabhängigen Direktoren verbessert.