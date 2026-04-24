Kabellose Fernseher von LG Electronics erhalten als weltweit erste die Zertifizierung „True Wireless Lossless Vision“

TÜV Rheinland bestätigt, dass LGs kabellose Fernseher visuell verlustfreie 4K-Bildqualität liefern.

LG Electronics (LG) gab heute bekannt, dass seine Premium-Fernseher mit kabelloser Übertragung als weltweit erste die Zertifizierung True Wireless Lossless Vision1 von der unabhängigen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation TÜV Rheinland erhalten haben. Der LG OLED evo W6 und der Mini RGB evo MRGB9M wurden für ihre visuell verlustfreie 4K-Bildqualität zertifiziert und zeigen, dass kabellose Videoübertragung keinen Kompromiss bei der Bildleistung mehr erfordert.

Zertifizierte kabellose Bildqualität

Die Zertifizierung bestätigt, dass LGs kabellose Fernseher visuell verlustfreie 4K-Bildqualität liefern und dabei dank der proprietären kabellosen Übertragungstechnologie des Unternehmens die Integrität des ursprünglichen Videosignals bewahren. Beim LG OLED evo W6 unterstützt die zertifizierte kabellose Leistung Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz2.

Die Bewertung bestätigte, dass LGs kabellose Fernseher Farbgenauigkeit, Bilddetails und HDR-Tonwertwiedergabe bewahren – ohne die bei kabelloser Übertragung oft vermuteten Einbußen bei der Bildqualität.

Kabellose Freiheit – ohne die üblichen Kompromisse bei der Bildqualität

Die Zertifizierung True Wireless Lossless Vision bestätigt, dass ein kabelloses Display-Produkt eine verlustfreie Videoübertragung bieten kann, die der Qualität der Originalquelle entspricht. Dass LGs Fernseher dies ohne Einschränkungen oder Vorbehalte erreichen, stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich Home Entertainment dar.

Für diese Verifizierung entwickelte TÜV Rheinland einen eigenen Prüfstandard, der zentrale Faktoren für hochwertige visuelle Leistung abdeckt, darunter Eingabeverzögerung, Farbgenauigkeit und Gamma-Tracking.

Nach den erforderlichen Prüfungen bestätigte TÜV Rheinland, dass LGs kabellose Fernseher innerhalb definierter Toleranzwerte (im Verhältnis zum Eingangssignal) eine präzise Farbwiedergabe, feine Bilddetails und exakte HDR-Tonwertleistung beibehalten und damit gemäß internationalen Prüfstandards als visuell verlustfrei gelten. Für Verbraucher:innen bedeutet das, dass cineastische Filme, Live-Sport und Gaming der nächsten Generation kabellos mit derselben Sicherheit bei der Bildqualität genossen werden können, die bisher fest verkabelten TV-Setups vorbehalten war.

Der Wallpaper TV: Für kabellose Nutzung entwickelt, für visuelle Exzellenz zertifiziert

Der LG OLED evo W6 Wallpaper TV führt LGs zertifiziertes TV-Line-up an. Das Modell verbindet visuell verlustfreie Leistung mit einem ultraschlanken, wandnahen Design und bietet Verbraucher:innen ein überzeugendes Home-Entertainment-Erlebnis, das zugleich einen eleganten, modernen Akzent im Wohnraum setzt.

Mit einem Profil der 9-Millimeter-Klasse und in Kombination mit der Zero Connect Box3, in der sich sämtliche Anschlüsse befinden und die bis zu 10 Meter vom Bildschirm entfernt positioniert werden kann, bietet der Wallpaper TV eine klare, kabelfreie Ästhetik, die sich noch natürlicher in Wohnräume integriert.

Konzipiert sowohl als Premium-Display als auch als Designobjekt, ist der Wallpaper TV darauf ausgelegt, optisch mit dem Raum zu verschmelzen, sodass die Inhalte im Mittelpunkt stehen, während die kabellose Konnektivität sichtbare Kabel und äußere Unruhe eliminiert. Dieser designorientierte Ansatz unterstreicht das Versprechen eines echten kabellosen Fernseherlebnisses und ermöglicht mehr Freiheit bei Platzierung und Integration in den Wohnraum – ohne Kompromisse bei der Bildqualität.

LGs Reflection Free Premium4 Technologie verbessert das kabellose Seherlebnis des OLED evo W6 zusätzlich, indem sie Reflexionen auf dem Bildschirm minimiert und so Kontrast, Farben und Details selbst in hellen, sonnenreichen Räumen bewahrt. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es Nutzer:innen, die zertifizierte verlustfreie Bildqualität des Wallpaper TV zu jeder Tages- und Nachtzeit voll auszukosten.

Verlustfreie kabellose Leistung über verschiedene Bildschirmtechnologien hinweg

Auch der MRGB9M erhielt die Zertifizierung True Wireless Lossless Vision und erweitert damit LGs zertifizierte kabellose Bildleistung über OLED-Displays hinaus.

Der MRGB9M wurde für ultragroße Bildschirme und hochwertige Betrachtungsumgebungen entwickelt und überträgt die Präzision der OLED-Bildverarbeitung auf fortschrittliche LCD-Technologie. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Farbgenauigkeit, präzise Kontraststeuerung und konsistente Bildqualität im Großformat. Erhältlich in 65, 75 und 86 Zoll, erweitert diese Produktreihe LGs zertifiziertes kabelloses Angebot über eine größere Bandbreite an Premium-TV-Optionen.

Ein neuer Maßstab für Premium-Fernseher mit kabelloser Übertragung

„Die Zertifizierung True Wireless Lossless Vision bestätigt, dass unsere Premium-Fernseher gleichzeitig preisgekrönte Bildqualität und kabellose Freiheit bieten können“, sagte Park Hyoung-sei, Präsident der LG Media Entertainment Solution Company. „Diese Auszeichnung spiegelt LGs langjähriges Engagement wider, das Seherlebnis zu verbessern und den Alltag aufzuwerten.“

Mit der nun TÜV-zertifizierten kabellosen Leistung über OLED- und Mini-RGB-Modelle hinweg setzt LG einen neuen Referenzpunkt für Premium-Fernseher, die Designflexibilität mit unabhängig bestätigter Bildintegrität verbinden.

Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit von LGs mit True Wireless Lossless Vision zertifizierten Fernsehern – dem LG OLED evo W6 und dem LG Mini RGB evo MRGB9M – kann je nach Markt variieren.

1 Visuell verlustfrei auf Basis der TÜV-Rheinland-Zertifizierung unter Testbedingungen gemäß ISO/IEC 29170-2. Mess- und Leistungsergebnisse können je nach Verbindungsstatus und Umgebung variieren.

2 Funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

3 Zero Connect Technology bezieht sich auf die Verbindung zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm.

4 Die Reflexion wird als Wert der Specular Component Included (SCI) bei 550 nm gemessen und wurde unabhängig von Intertek geprüft. Das LG OLED Display weist gemäß der IDMS-11.2.2-Sampling-Sphere-Methode eine Reflexion von unter 0,5 % auf. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Bedingungen variieren.

Über die LG Electronics Media Entertainment Solution Company

Die LG Media Entertainment Solution Company (MS) ist ein anerkannter Innovator in den Bereichen Fernseher, Audio, Displays und Smart-TV-Plattformen. Die MS Company verbessert das Medien- und Unterhaltungserlebnis mit ihren OLED-TVs, die für perfektes Schwarz und perfekte Farben bekannt sind, den neuesten Micro RGB TVs sowie Mini-LED-QNED-TVs – alle ausgestattet mit der personalisierten Smart-TV-Plattform webOS.

Darüber hinaus bietet die MS Company Informationstechnologie-Lösungen an, darunter Gaming-Monitore, Business-Monitore, Laptops, Projektoren, Cloud-Geräte und medizinische Displays, ebenso wie Signage-Lösungen wie Micro-LED-Signage, Digital Signage, Hospitality-Displays und Signage-Softwarelösungen. Diese sind darauf ausgelegt, die Arbeitseffizienz der Kund:innen zu maximieren und einen hohen Mehrwert zu liefern.