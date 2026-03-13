We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Waschmaschine Weiß (EEK A-40%*, 11 kg, 1.350 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX801Y
Waschmaschine Weiß (EEK A-40%*, 11 kg, 1.350 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX801Y
Hauptmerkmale
- AI DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern
- AI Wash: Passt das Waschprogramm an Stoffart und Beladungsgröße an für mehr Gewebeschutz
- A -40%: ganze 40% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
- Neues Design: Integriertes LCD-Display im Drehknopf
- 5 Sprachoptionen: Wähle zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch und Italienisch
- Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care
*A-40% bedeutet 40% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse" nach (EU)2019/2014
Die intelligente Wäschepflege für ein besseres Leben
Minimalistisches Design, überlegene Sauberkeit
Ein minimalistisches LCD-Panel ermöglicht eine unkomplizierte Steuerung
Weniger Mikroplastik
Sanfte Trommelbewegungen reduzieren die Reibung der Wäsche
AI-gestützte Textilpflege
AI DD® erkennt Fasern für mehr Gewebeschutz
*Die zugehörigen Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Mikroplastik-Programm
Reduziere Mikroplastik um bis zu 60 %**
Durch Schwenk- und Kippbewegungen wird die Reibung reduziert und die Emission von Mikroplastik um bis zu 60 % gesenkt.**
**Von Intertek im Juli 2023 getestet. Mikroplastikwaschgang mit 3 kg Wäsche (Trainingsjacke aus 100 % Polyester) im Vergleich zum Waschgang für gemischte Textilien (F4Y7EYPBW).
Vergleich durch Messung der Menge an Mikroplastik, die durch einen 20-µm-Filter gefiltert wird.
Je nach Kleidung und Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
TurboWash® 360°
Schnelles und schonendes Waschen in nur 39 Min.
4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care
Ein weicher weißer Bademantel und ein Stofftier werden in der Trommel der Waschmaschine mit Dampf behandelt.
*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy Care Zyklus eliminiert 99,9 % der durch Hausstaubmilben hervorgerufenen Allergene. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
AI DD®
Optimierte Reinigung und Schutz der Kleidung
Der AI Inverter Direct Drive® erkennt Fasern und wählt aus über 20.000 Datensätzen die optimale Pflege aus.
*Getestet von Intertek im Januar 2023.
Al-Waschgang mit 3 kg Ladung im Vergleich zum Baumwollwaschgang (F4Y7RYW0W).
Je nach Kleidung und Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
Die AI-Erkennung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist.
Optimierte Waschprogramme
Waschprogramme, die auf deine Waschgewohnheiten abgestimmt sind
Genieße eine vereinfachte Wäsche mit weniger Schritten. Deine Maschine wählt automatisch die von dir am häufigsten verwendeten Programme und Optionen für die Wäsche aus, die auf deine Bedürfnisse und Gewohnheiten zugeschnitten sind.
*Nach 10 Wäschen wird der am häufigsten verwendete Waschgang als Standardprogramm ausgewählt.
Sobald dieselben Optionen für ein bestimmtes Programm dreimal hintereinander ausgewählt wurden, werden sie automatisch ausgewählt.
Steam
Dampfbetriebene Allergenreduzierung
LG Steam reinigt Ihre Kleidung gründlich, reduziert Hausstaubmilben und erhöht den Tragekomfort.
Das Kind und die Mutter liegen auf dem Bett.
*Das von der BAF (British Allergy Foundation) zugelassene Allergy Care-Programm reduziert das Hausstaubmilbenallergen.
Smart Pairing
Kommunikation zwischen Waschmaschine und Trockner
Sobald deine LG Waschmaschine ihre Arbeit verrichtet hat und Du deinen LG Wäschetrockner
einschaltest, werden die Einstellungen übertragen und das optimale Trocknungsprogramm
gewählt, ohne dass Du etwas dafür tun musst.
*Beide Geräte müssen mit einem stabilen Wi-Fi-Netzwerk und der LG ThinQ®-App auf einem kompatiblen Mobilgerät verbunden sein, um Smart Pairing nutzen zu können.
ThinQ® App-Kompatibilität
Dank der LG ThinQ® Technologie ist Deine Waschmaschine nun intelligent – vom Fernstart, über die Benachrichtigung über das Programmende via Push-Nachricht, bis hin zum Herunterladen von weiteren Waschprogrammen.
Steuere deine Wäsche jederzeit und überall
Mit der LG ThinQ®-App kannst du dich mit deiner Waschmaschine verbinden wie nie zuvor. Starte dein Programm mit einem einzigen Knopfdruck.
Einfache Wartung und Überwachung
Ob es sich um die tägliche Wartung oder größere Aufgaben handelt, mit der LG ThinQ®-App kannst du den Energieverbrauch deiner Waschmaschine ganz bequem überwachen.
Wäsche waschen mit Sprachassistent
Sag deinem intelligenten Lautsprecher oder AI-Assistenten, was du brauchst und lasse deine Waschmaschine den Rest erledigen.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und deinen individuellen Einstellungen variieren.
*Von Intertek im Juli 2013 getestet. Bakterizide Wirkung von Edelstahl auf P. aeruginosa gegen die Ausgangsmenge in 12 Tagen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Richte deine neue LG Waschmaschine ein: schnell und einfach
Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Videoanleitung zur Installation deiner neuen LG Frontlader-Waschmaschine, einschließlich Wasser- und Abwasseranschluss sowie Nivellierung. Beginne noch heute mit dem Waschen.
*Bilder basieren auf einem repräsentativen 3D-Modell zu Veranschaulichungszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Installationsschritte können je nach Produktmodell und örtlichen Vorschriften variieren. Beachten Sie für Sicherheit und modellspezifische Anweisungen immer Ihr Produkthandbuch.
Zusammenfassung
ABMESSUNGEN
Wesentliche Spezifikationen
KAPAZITÄT
- Max. Waschkapazität (kg)
11,0
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
- Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600x890x565
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)
- Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1 360
MERKMALE
- ezDispense®
Nein
MERKMALE
- Dampf
Ja
WEITERE OPTIONEN
- Knitterschutz
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
- ThinQ(Wi-Fi)
Ja
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG<BR>
Hauptfarbe
Essence White (Glänzend)
Türtyp
Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas
KAPAZITÄT<BR>
Max. Waschkapazität (kg)
11,0
PROGRAMME<BR>
Bettdecken
Ja
Koch-/Buntwäsche
Ja
Babybekleidung
Nein
AI Wash
Ja
Allergieprävention (Waschmaschine)
Ja
Auto Wash
Nein
Bettwäsche
Ja
Kaltwäsche
Nein
Buntpflege
Nein
Baumwolle+
Nein
Dunkle Wäsche
Nein
Feinwäsche
Ja
Download/Neu
Ja
Daunenjacke
Ja
Pflegeleicht
Ja
Eco 40-60
Ja
Schongang
Nein
Hygiene
Nein
Intensiv
Nein
Mix
Ja
Outdoor
Nein
Schnell 14
Ja
Kurz 30
Nein
Kurzwäsche
Nein
Schnelles Waschen+Trocknen
Nein
Auffrischen
Nein
Spülen+Schleudern
Ja
Nachtprogramm
Nein
Hautpflege
Nein
Ärmelsaume und Kragen
Ja
Schleudern
Ja
Sportbekleidung
Ja
Fleckenpflege
Nein
Steam Refresh
Nein
Trommelreinigung
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nein
TurboWash 59
Nein
Waschen & Trocknen
Nein
Wolle (Schonend/Wolle)
Ja
STEUERUNG & ANZEIGE<BR>
Verzögerungs-Timer
3-19 Stunden
Anzeigentyp
Drehknopf, Touchdisplay,LCD + LED Anzeige
Angabe der Türverriegelung
Ja
Zahlenanzeige
LCD
MERKMALE<BR>
AI DD
Ja
Typ
Frontlader-Waschmaschine
Signal für Durchgangsende
Ja
Centum System®
Nein
Wäsche hinzufügen
Ja
ezDispense®
Nein
Autom. Neustart
Ja
Inverter Direct Drive®
Ja
Schaumerkennungsprogramm
Ja
LoadSense
Ja
Dampf
Ja
Trommelbeleuchtung
Nein
Steam+
Nein
Nivellierfüße
Ja
Edelstahltrommel
Ja
TurboWash360˚
Ja
Prägung Innentrommel
Ja
Vibrationssensor
Ja
Waschtrommel
Schlanke Trommel aus Edelstahl
Wasserzufuhr (heiß / kalt)
Nur Kaltwäsche
Wasserlevel
Autom.
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1400
ABMESSUNGEN & GEWICHTE<BR>
Abmessungen Box (B x H x T in mm)
600x890x660
Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600x890x565
Gewicht (kg)
68,0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
72,0
Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)
620
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (Tiefe in mm)
100
ENERGIE<BR>
Energieklasse (Waschen)
A
WEITERE OPTIONEN<BR>
Wi-Fi
Ja
Wäsche hinzufügen
Ja
Piepton Ein/Aus
Ja
Kindersicherung
Ja
Ende der Verzögerung
Ja
Waschmittelmenge
Ja
Trommelbeleuchtung
Nein
Vorwäsche
Ja
Fernstart
Ja
Spülen
Nein
Spülen + Schleudern
Ja
Spülen+
Ja
Weichspülermenge
Ja
Schleudern
1.400/1.200/1.000/800/400/Kein Schleudern
Dampf
Ja
Temp.
Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃
Reinigung Trommel
Nein
TurboWash
Ja
Waschen
Nein
Knitterschutz
Nein
ColdWash
Nein
ezDispense® Düsenreinigung
Nein
EAN CODE
EAN Code
8806096074671
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)<BR>
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)
31
hat ‚EU Ecolabel‘-Auszeichnung erhalten
Ja
Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)
5
Eco 40-60 (volle Ladung)
0,661
Eco 40-60 (halbe Ladung)
0,287
Eco 40-60 (Viertelladung)
0,146
Energieklasse
A
Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1 360
Geräuschpegel für Schleudern (Geräuschentwicklung) (dBa)
71
Leistung (W) - abgeschaltet
0,5
Leistung (W) - angeschaltet
0,5
Schleuderleistung - Effizienzklasse
B
Schleuderleistung - Feuchtigkeitsgehalt (%)
53,9
Standardprogramm (nur waschen)
Eco 40-60 40℃
Zeit (Min) - (volle Ladung)
240
Zeit (Min) - (halbe Ladung)
180
Zeit (Min) - (Viertelladung)
130
Waschkapazität (kg)
11,0
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)
46
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE<BR>
Smarte Diagnose
Ja
Download-Zyklus
Ja
Energieüberwachung
Ja
Fernstart und Zyklusüberwachung
Ja
ThinQ(Wi-Fi)
Ja
Trommelreinigungs-Coach
Ja
Smart Pairing
Ja
COMPLIANCE-INFORMATION
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
Das sagen Kundinnen und Kunden
FAQ
Wie wähle ich einen neuen Trockner aus?
Beachte bei der Entscheidung für einen Trockner folgende Punkte:
1. Beladung passend zur Anzahl der Leute in deinem Haushalt
2. Energieeffizienzklasse für möglichst niedrige Energiekosten
3. Bedarfsgerechte Trocknungsprogramme
4. Intelligente Funktionen und Anwendungen wie LG ThinQ
5. Vom Trockner beanspruchter Installationsfreiraum
6. Zuverlässige Services mit garantierter Qualität
Muss für dieses Produkt eine zusätzliche Lüftung installiert werden?
LG Trockner benötigen keine Lüftung und können überall und ohne besonderen Vorgaben an den Aufstellort betrieben werden.
Worauf muss ich achten, wenn ich Waschmaschine und Trockner übereinander aufstellen will?
Damit sichergestellt ist, dass du Waschmaschine und Trockner gefahrlos, verlässlich und problemlos nutzen kannst, solltest du folgenden Punkte beachten.
1. Kompatibilität: Ganz zuerst musst du dich davon überzeugen, dass Waschmaschine und Trockner miteinander kompatibel sind. Es wird empfohlen, LG Trockner nur mit LG Trommelwaschmaschinen zu kombinieren. (Mögliche Tiefen von Waschmaschinen: 565, 615 mm)
2. Installationsfreiraum: Überprüfe die Maße des Aufstellorts zum Platzieren von Waschmaschine und Trockner nebeneinander. Achte zudem darauf, dass ausreichend Freiraum zum Öffnen der Türen von Waschmaschine und Trockner vorhanden ist.
3. Installation durch eine Fachkraft: Der Trockner kann mithilfe eines Stapelsets zuverlässig an der LG Waschmaschine gesichert werden. Das Installieren des Trockners auf die Waschmaschine und die Überprüfung auf ordnungsgemäße Installation dürfen von einer zugelassenen Servicekraft vorgenommen werden.
Was ist die zu erwartende Lebensdauer eines Wäschetrockners?
Die Lebensdauer eines Produkt ist von mehreren Faktoren wie Qualität des Produkts und Häufigkeit von Nutzung und Wartung abhängig.
Damit dein Trockner eine möglichst lange Lebensdauer erreicht, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich.
1. Reinige vor und nach dem Trocknen von Wäsche den Bereich um den Filter und halte den Flusen-Doppelfilter sauber, indem du den Filter mit Wasser auswäschst.
2. Halte das Innere des Trockners frei von Staub und lasse die Tür des Trockners vor und nach dem Trocknen leicht geöffnet, damit das Innere belüftet wird.
3. Es wird empfohlen, Kondensator und Trommel durch regelmäßiges Ausführen der Programme „Kondensatorpflege“ und „Trommelpflege“ zu pflegen.
Welche Textilien gehören nicht in den Trockner?
Informiere dich anhand des Pflegeetiketts am Kleidungsstück und wähle das empfohlene Trocknungsprogramm aus.
Die folgenden Dinge gehören nicht in den Trockner:
– Brennbare Gegenstände: Kleidungsstücke getränkt mit Wachs, Öl, Farbe, Kraftstoffen, Entfettern, Trockenreinigungsmitteln, Kerosin usw., Elektroheizdecken, Teppiche
– Wärmeempfindliche Kleidungsstücke
Wie lange dauert das Trocknen von Kleidungsstücken in einem Trockner mit Wärmepumpe?
Die zum Trocknen der Kleidung in einem Trockner mit Wärmepumpe benötigte Zeit ist von Faktoren wie Typ des Stoffes und Gewicht der Wäsche abhängig.
1. Typ des Stoffs: Kleidungsstücke aus schweren Materialien wie Jeansstoff brauchen länger als Kleidungsstücke aus leichten Stoffen wie Polyester.
2. Gewicht der Wäsche: Je mehr Wäsche in den Trockner gegeben wird, desto länger ist die Trocknungszeit.
Für dich ausgesucht
Produkt-
registrierung
Durch die Registrierung Ihres Produkts erhalten Sie schneller Support.
Produkt-
support
Finden Sie Handbücher, Fehlerbehebung und Garantie für Ihr LG-Produkt.
Bestell-
support
Verfolgen Sie Ihre Bestellung und lesen Sie die FAQs zur Bestellung.
Livechat
Chatten Sie mit einem LG-Produktexperten, um Hilfe beim Einkauf, Rabatte und Angebote in Echtzeit zu erhalten
Senden sie uns eine e-mail
Senden sie eine e-mail an LG Service-Support
Rufen sie uns an
Sprechen Sie direkt mit unseren Support-Mitarbeitern.