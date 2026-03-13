Waschmaschine Weiß (EEK A-40%*, 11 kg, 1.350 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX801Y

**Von Intertek im Juli 2023 getestet. Mikroplastikwaschgang mit 3 kg Wäsche (Trainingsjacke aus 100 % Polyester) im Vergleich zum Waschgang für gemischte Textilien (F4Y7EYPBW).

Vergleich durch Messung der Menge an Mikroplastik, die durch einen 20-µm-Filter gefiltert wird.

Je nach Kleidung und Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.