WashTower Schwarz (Waschmaschine: A, 12kg, 1350 U./Min.; Trockner: A+++/C, 10kg) Waschmaschine & Trockner in einem Gerät I WT1210BBF

*Von Intertek im Mai 2022 getestet. Baumwollwaschgang mit 2 kg Ladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollwaschgang von LG. (F13EJN) Getestete durchschnittliche Gewebeschäden durch Einlegen von 5-Loch-Mustern und Vergleich von KI-Klasse 1 und KI-Klasse 3 im Baumwollwaschgang.

*Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

*Nur für Baumwolle, Mischgewebe, Problemlose-Pflege-Programme.