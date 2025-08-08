We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
WashTower Schwarz (Waschmaschine: A, 12kg, 1350 U./Min.; Trockner: A+++/C, 10kg) Waschmaschine & Trockner in einem Gerät I WT1210BBF
WT1210BBF
Hauptmerkmale
- One-Touch-Control-Center: Ein zentrales Bedienfeld verbindet beide Produkte
- Platzsparend: Waschmaschine und Trockner in einem Gerät
- EEK Waschmaschine: A -10%: ganze 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
- Smart Pairing: Kommunikation zwischen Waschmaschine und Trockner
- TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
- Dual Inverter Wärmepumpentechnologie: schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
Der innovative Wäscheturm
Leicht zugängliches Bedienfeld
Dank des Center Control®-Designs musst du dich nicht mehr bücken oder auf einen Hocker steigen.
LG WashTower™
Waschmaschine und Trockner in einem Gerät, ideal für kleine Räume
Der LG WashTower eignet sich für jeden Innenraum und lässt ihn eleganter und schöner aussehen.
Kompakte Größe mit Bedienfeld in der Mitte
Im Vergleich zu Waschmaschinen mit Trockner 45 mm kürzer und das Bedienfeld ist 85 mm höher.
*Platzsparend im Vergleich zu den 24-Zoll-Waschmaschinen mit integriertem Trockner von LG.
Intelligente Technologie
*Die Produktbilder und Videos dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Von Intertek im Mai 2022 getestet. Baumwollwaschgang mit 2 kg Ladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollwaschgang von LG. (F13EJN) Getestete durchschnittliche Gewebeschäden durch Einlegen von 5-Loch-Mustern und Vergleich von KI-Klasse 1 und KI-Klasse 3 im Baumwollwaschgang.
*Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.
*Nur für Baumwolle, Mischgewebe, Problemlose-Pflege-Programme.
Zeiteinsparung
*Getestet durch Intertek. Getestet mit jeweils 3 Ladungen; Sportbekleidung für Frauen (Polyester 89 %, Elasthan 11 %, 3 Hemden (Polyester 65 %, Baumwolle 35 %) und zwei Schlafanzüge (Baumwolle 73 %, Polyester 27 %).
Getestet mit dem Schnellwaschgang (Schnellwäsche) in der Waschmaschine, dem Trockner mit Kleine Ladung (Schnelltrocknung) und der Option „Zum Trocknen vorbereiten“.
*Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.
*Getestet von Intertek im Januar 2023, Baumwollprogramm mit TurboWash®-Option mit 2 kg Ladung.
*Je nach Umgebung können die Ergebnisse abweichen.
Allergy Care
Weniger Hausstaubmilben
Spezielle Dampfprogramme wie Allergy Care entfernen Allergene und Bakterien
*Das von der BAF (British Allergy Foundation) zugelassene Allergy Care-Programm reduziert das Hausstaubmilbenallergen.
*Das Hygieneprogramm kann über die ThinQ-App heruntergeladen oder direkt aus dem Cloud-Zyklus in der App ausgewählt werden.
*Getestet von Intertek, das Hygieneprogramm in der Waschmaschine reduziert Bakterien (S. aureus, P. aeruginosa und K. pneumoniae) bei einer Ladung von 3,6 kg Baumwolle.
*Die Produktbilder im Video dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Dual Inverter Heat Pump®
Energieeinsparung beim Trocknen
Die Doppelzylinder ermöglichen eine schnellere Trocknung und Energieeinsparung.
*Getestet von Intertek im Januar 2021. Baumwollwaschgang (Normal) mit 3,83 kg Ladung im Vergleich zu einem herkömmlichen Wäschetrockner von LG. (RC90V9AV2W im Vergleich zu RC9066A3F)
*Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.
Automatische Kondensatorreinigung
Komfortabel zu reinigender Kondensator
Die automatische Kondensatorreinigung sorgt für eine problemlose Wartung.
*Die Produktbilder oder Videos dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung variieren.
*Die Häufigkeit der automatischen Kondensatorreinigung kann je nach Größe und anfänglicher Feuchtigkeit der Wäsche variieren.
Einfache Steuerung mit Sprachassistent
Teile deiner Waschmaschine genau mit, was du brauchst und wann du es brauchst. Sag „In welchem Waschprogramm ist die Waschmaschine?“ und der KI-Lautsprecher hört zu und nennt dir das Programm.
Von überall aus verbinden und steuern
Mit der LG ThinQ® App kannst du dich auf eine noch nie dagewesene Weise mit deiner Waschmaschine verbinden. Starte deine Waschmaschine mit einem einzigen Knopfdruck.
Effiziente Produktwartung
Die LG ThinQ® App überwacht deine Waschmaschine. Sei es die tägliche Wartung oder etwas anderes, mit der App kannst du den Energieverbrauch einfach überwachen. Du erhältst Benachrichtigungen und kannst gewünschte Programme herunterladen.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und deinen
individuellen Einstellungen variieren.
WashTower Installationsanleitung
Beim WashTower handelt es sich um ein Gerät, das optimal in deinen Raum passt.
Jemand misst die Größe der Möbel mit einem Maßband.
Messanleitung
Bitte lies vor der Installation die untenstehende Anleitung und schaue dir das Video an, indem du unten auf die Schaltfläche „+“ klickst.
Es wird erklärt, wie viel Platz für die Installation des Waschturms benötigt wird. Wir brauchen 10 cm für die Rückseite und 2,5 cm für die linke und rechte Seite.
1. Messung mit dem Wasserhahn neben dem Gerät
1. Messung mit dem Wasserhahn neben dem Gerät
2. Messung mit dem Wasserhahn hinter dem Gerät
2. Messung mit dem Wasserhahn hinter dem Gerät
Schau dir an, wie deine Nachbarn den WashTower installiert haben
Bild der Kundeninstallation
Teile und Bausätze
Sieh dir an, welche Teile enthalten sind.
Sieh dir an, welche Teile enthalten sind.
FAQ
Q.
Hat der LG WashTower einen Stecker?
A.
Der LG WashTower hat zwei Stecker: einen für die Waschmaschine und einen für den Trockner. Waschmaschine und Trockner können also gleichzeitig oder separat verwendet werden.
Q.
Wenn der Trockner nicht funktioniert, kann die Waschmaschine dann trotzdem funktionieren?
A.
Der LG WashTower besteht aus einem Stück, hat aber zwei separate Einheiten: eine Waschmaschine und einen Trockner, und jede hat ihren eigenen Stecker. Wenn also die Waschmaschine ausfällt, funktioniert der Trockner noch und umgekehrt.
Q.
Bietet der LG WashTower eine andere Garantie?
A.
Die Garantie für den LG WashTower entspricht der Garantie, die LG für die Frontlader-Waschmaschine und den Wäschetrockner in deinem Land anbietet.
Q.
Was ist „Smart Pairing“?
A.
Die Funktion „Smart Pairing“ sendet Informationen von der Waschmaschine an den Trockner und empfiehlt den optimalen Trocknungszyklus. Mit anderen Worten: Die Waschmaschine kann dem Trockner mitteilen, einen kompatiblen Trocknungszyklus auszuwählen.
Q.
Handelt es sich um ein gestapeltes Modell?
A.
Der LG WashTower ist eine Einheit, die oben einen Trockner und unten eine Waschmaschine hat. Das Bedienfeld befindet sich in der Mitte, sodass du keinen Hocker benötigst, um das Bedienfeld des Trockners zu erreichen. Es ist kein Stapelset erforderlich.
Q.
Können die Türen so umgebaut werden, dass sie nach rechts statt nach links öffnen?
A.
Nein, bei diesem Modell ist es nicht möglich, die Türanschlagrichtung zu ändern.
Q.
Ist diese Maschine ein Typ mit oder ohne Abluft?
A.
Diese Waschmaschine ist ein Typ ohne Abluft, sodass du sie an verschiedenen Orten aufstellen kannst.
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG<BR>
Farbe (Trockner)
Platinum Black
Farbe (Waschmaschinen)
Platinum Black
KAPAZITÄT<BR>
Nennkapazität Trocknen (in kg)
10
Max. Waschkapazität (kg)
12
STEUERUNG & ANZEIGE<BR>
Verzögerungs-Timer
Nein
Anzeigentyp
Full-Touch-Tasten und LED-Display
Zahlenanzeige
18:88
Angabe bei Türverriegelung (Waschmaschinen)
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHTE<BR>
Abmessungen Box (B x H x T in mm)
665 x 1 715 x 710
Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600 x 1 655 x 660
Gewicht (kg)
128,0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
137,0
Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)
660
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (Tiefe in mm)
1 180
EAN CODE
EAN Code
8806096192283
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE<BR>
Fernstart und Zyklusüberwachung
Ja
ThinQ(Wi-Fi)
Ja
MERKMALE (WASCHMASCHINE)
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1400
LEISTUNG
Automatischer Wäschetrockner
Ja
hat ‚EU Ecolabel‘-Auszeichnung erhalten
Nein
Kondensationseffizienzklasse
A
Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)
10
Energieverbrauch pro Jahr (in kWh)
211
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Vollbeladung (C dry; in %)
91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Teilbeladung (C dry1/2; in %)
91
Schallleistungspegel (gewichteter Durchschnittswert in dB)
62
Leistung (W) - abgeschaltet
0,49
Leistung (W) - angeschaltet
2,0
Standardtrocknungsprogramm
Baumwolle + energie + Schranktrocknen
Zeit (Min) - (volle Ladung)
299
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beiTeilbefüllung (T dry1/2 in Min.)
160
Gewichtete Kondensationseffizienz (in %)
91
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (in Min.)
220
ENERGIE (WASCHMASCHINE)
Waschkapazität (kg)
12
hat ‚EU Ecolabel‘-Auszeichnung erhalten
Nein
Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)
10
Eco 40-60 (volle Ladung)
0,850
Eco 40-60 (halbe Ladung)
0,550
Eco 40-60 (Viertelladung)
0,320
Energieklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)
41,6
Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1 350
Geräuschpegel für Schleudern (Geräuschentwicklung) (dBa)
72
Leistung (W) - abgeschaltet
0,5
Leistung (W) - angeschaltet
2,0
Schleuderleistung - Effizienzklasse
A
Schleuderleistung - Feuchtigkeitsgehalt (%)
45,0
Standardprogramm (nur waschen)
Eco 40-60 40℃
Zeit (Min) - (volle Ladung)
240
Zeit (Min) - (halbe Ladung)
180
Zeit (Min) - (Viertelladung)
160
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)
57
PROGRAMME (TROCKNER)
Baumwolle
Ja
AI Dry
Nein
Allergy Care (Trockner)
Ja
Baumwolle +
Nein
Feinwäsche
Ja
Download/Neu
Ja
Bettdecken
Nein
Pflegeleicht
Ja
Mix
Ja
Schnell 30
Nein
Schnelltrocknung
Ja
Korbtrocken
Nein
Sportbekleidung
Nein
Handtücher
Nein
Wolle
Nein
PROGRAMME (WASCHMASCHINE)
Baumwolle
Ja
AI Wash
Nein
Allergy Care
Ja
Baumwolle+
Nein
Feinwäsche
Ja
Download/Neu
Ja
Bettdecken
Nein
Pflegeleicht
Ja
Eco 40-60
Ja
Mix
Nein
Schnell 30
Nein
Kurzwäsche
Ja
Spülen+Schleudern
Ja
Schnell 14
Nein
Sportbekleidung
Nein
Trommelreinigung
Ja
TurboWash 39
Nein
Handwäsche/Wolle
Nein
COMPLIANCE-INFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
