Die LG Watch Urbane LTE zaubert die Leistungsfähigkeit eines Smartphones und noch mehr auf das Handgelenk

Zürich, 26. Februar 2015 – Als weiteres Beispiel für seine Expertise im Bereich kabelloser Geräte wird LG Electronics (LG) die weltweit erste LTE-fähige Smartwatch am Mobile World Congress (MWC) 2015 in Barcelona präsentieren. Die LG Watch Urbane LTE, eine Zukunftstechnologie im Bereich Wearables, ist mit NFC und einer Reihe weiterer Features ausgestattet, die noch nie zuvor an einem Gerät für das Handgelenk zu sehen waren.



Hightech-Funktionen unter edlem Äusseren

Die vierte Smartwatch von LG gilt auch als die anspruchsvollste: Die LG Watch Urbane LTE bietet den Stil und die Raffinesse einer analogen Uhr, ergänzt durch den höchsten Standard an Mikro-Technologie rund um das 1,3-Zoll Plastic-OLED Display. Unter dem P-OLED Display hat die LG Watch Urbane LTE alle Kommunikationsleistungen eines Smartphones in einem glänzenden, metallenen Armband verpackt. Wie jedes 4G Smartphone kann die neue Smartwatch Anrufe tätigen und entgegennehmen sowie Nachrichten empfangen und versenden. Mit Hilfe von Carrier-Unterstützung bietet das Gerät auch push-to-talk (PTT)-Möglichkeiten zu anderen Geräten im selben Mobilnetz an, sodass User ihre LG Watch Urbane LTE als Walkie-Talkie mit einer unlimitierten Anzahl an Gesprächspartnern zur gleichen Zeit nutzen können.



Neues Betriebssystem und extralange Akkulaufzeit

Im Herz der LG Watch Urbane LTE befindet sich das brandneue LG Wearable Platform Betriebssystem, das speziell für die unternehmenseigenen Wearables entwickelt wurde. Über das Betriebssystem hinaus liefert die neue Smartwatch die meisten Features der hochgelobten LG G Watch R, inklusive des Displays mit Always-On Umgebungsmodus. Ausgestattet mit dem grössten 700mAh Akku seiner Kategorie bietet die LG Watch Urbane LTE eine beeindruckend lange Laufzeit, die im Standby-Modus sogar tagelang hält.



Drei Knöpfe für noch einfachere Bedienung

Drei Knöpfe auf der rechten Seite der Smartwatch erlauben schnellen Zugriff zu einer Vielzahl an Funktionen, ohne dass durch die Menüs am Bildschirm gesucht werden muss. Über den obersten Knopf gelangt man zum Quick Setting-Menü, in dem der User Akku-Status, Helligkeit, Lautstärke und Verbindungseinstellungen überprüfen kann. Mit dem mittleren Knopf wechselt man zwischen Watchface und den installierten Apps. Der unterste Knopf fungiert bei kurzem Drücken als «Zurück»-Funktion und zugleich bei langem Drücken als Sicherheits-Button, der eine gespeicherte Nummer automatisch anwählt und die Koordinaten des Trägers versendet.



Smartwatch als virtuelle Geldbörse

Mit ihren Verbindungsmöglichkeiten ist die LG Watch Urbane LTE der Konkurrenz um Lichtjahre voraus. Die NFC-Technologie ermöglicht, dass der Träger jederzeit eine virtuelle Geldbörse an seinem Handgelenk verfügbar hat. User können damit Essen, Kinotickets und sogar Verkehrsmittel schneller und einfacher bezahlen, ohne je die Geldtasche in die Hand nehmen zu müssen. So kann man beispielsweise Kinokarten mit der LG Watch Urbane LTE bezahlen und wird dann rechtzeitig an den Filmbeginn erinnert, und zwar aufgrund der Bezahl-Information.



Fitnesstracker Smartwatch

Bei aller Technologie scheut die LG Watch Urbane LTE auch keinen Körperkontakt: Ein eingebauter Herzfrequenz-Monitor sowie ein fortschrittlicher Bewegungsmesser machen es leichter als bei jedem Smartphone, sportliche Aktivitäten zu kontrollieren. Zusätzlich zum normalen Fitnesscoach liefert die LG Watch Urbane LTE auch spezielle Features für Golfer, Radfahrer und Wanderer. Das Zertifikat IP67 für staub- und wasserdichte Geräte ermöglicht, dass mit der Uhr bis zu 30 Minuten lang in eine Tiefe von bis zu einem Meter getaucht werden kann – Duschen und Schweiss können ihr also nichts anhaben.



Jedem seine persönliche LG Watch Urbane LTE

Egal, ob man gerade trainiert oder arbeitet – mit einem Zugang zu mehreren tausend Watchfaces kann die LG Watch Urbane LTE immer je nach persönlichem Geschmack und Stil angepasst werden, angefangen bei der Form der Uhrzeiger bis hin zum Hintergrund, der sogar mit Fotos von einem Smartphone oder Tablet personalisiert werden kann.



«Die LG Watch Urbane LTE ist ein Beispiel für Innovation, die den Marktführer im Bereich LTE Technologie auszeichnet», so Juno Cho, Präsident und CEO von LG Electronics Mobile Communications Company. «Diese Smartwatch mit der weltweit ersten LTE-Verbindung und dem eleganten Aussehen einer klassischen Uhr ist bahnbrechend. Sie verkörpert unsere Philosophie ,Innovation for a better life‘.»





Weitere Details sowie Preise werden in der Schweiz zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit bekannt gegeben.





LG Watch Urbane LTE Schlüsselspezifikationen:

Chipset: 1.2GHz Qualcomm® SnapdragonTM 400

Betriebssystem: LG Wearable Platform

Display: 1.3-inch P-OLED (320 x 320 / 245ppi)

Netzwerk: LTE

Speicher: 4GB eMMC / 1GB LPDDR3

Akku: 700mAh

Sensoren: 9 Axis / Barometer / PPG / GPS

Verbindung: WiFi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.0LE / NFC

Farben: Silber

Sonstiges: Staub- und wasserdicht (IP67) / Lautsprecher / Mikrophon

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 82.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Conditioning sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2013 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch_de



Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter im Bereich der Mobil- und Wearable-Industrie und mit bahnbrechenden Technologien sowie innovativen Designs ein wichtiger Impulsgeber. Mit der stetigen Entwicklung von in hohem Masse wettbewerbsfähigen Technologien in den Bereichen Display, Akku, Kamera und LTE produziert LG Smartphones und Wearables, die zum Lebensstil von Usern auf der ganzen Welt passen. Während LG die Benutzerfreundlichkeit bei Mobilgeräten durch anspruchsvolles Design und intuitive UX Eigenschaften verbessert, ist das Unternehmen auch in den Bereichen Konvergenz und Internet der Dinge führend. LG treibt so die Vernetzung der Geräte zwischen einer breiten Palette an Smartphones, Tablets, Wearables und Haushaltsgeräten sowie anderen tragbaren Elektronikgeräten voran. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.







Facebook Fanpage LG Electronics Austria: www.facebook.com/LGAustria



Twitter LG Electronics Austria: twitter.com/LG_Austria

Pressekontakt: