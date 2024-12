LG KOOPERIERT MIT NVIDIA UND BIETET GEFORCE NOW KOSTENLOS FÜR SECHS MONATE AUF LG 2021 4K SMART TVS AN

Seoul/Zürich, 7. Februar 2022 — LG Electronics (LG) arbeitet mit NVIDIA zusammen, um neuen Besitzern von LG 2021 4K Smart TVs in ausgewählten Märkten eine kostenlose Priority-Membership bei NVIDIA GeForce NOW für sechs Monate anzubieten.1 Die Promotion startet, sobald GeForce NOW die Beta-Phase auf LG-Fernsehern2 in insgesamt 80 Märkten verlässt, um Nutzern weltweit die volle Leistung von NVIDIAs einzigartigem Cloud-Gaming-Service zu bieten.

Mit GeForce NOW können Nutzer Free-to-Play-Spiele streamen, die sie in Online-Shops wie Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect und Origin erworben haben, und so ihren LG Smart TV in eine leistungsstarke Gaming-Maschine verwandeln.3 Die Priority-Mitgliedschaft bietet einen schnelleren Zugriff auf die NVIDIA-Server, so dass es keine Wartezeiten für den Start von Spielen gibt, ausgedehntere Session-Dauer, wunderschöne Raytracing-Grafiken mit RTX ON und nahtloses, hochauflösendes Gameplay mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Die GeForce NOW Priority-Mitgliedschaft steht allen Kunden offen, die während der Dauer der Promotion in den teilnehmenden Märkten ein kompatibles LG 2021 4K Smart TV-Modell kaufen. In der Schweiz gilt das zeitlich begrenzte Angebot vom 7. bis 28. Februar und setzt voraus, dass LG TV-Kunden GeForce NOW herunterladen und auf ihrem neuen TV-Gerät installieren.4

LG TV-Nutzer benötigen ausser einem kompatiblen Controller keine weitere Hardware und können unterstützte Spiele spielen, die sie bereits besitzen, oder in einen der vielen Free-to-Play-Titel eintauchen, die auf GeForce NOW verfügbar sind, darunter Rocket League und Destiny 2 sowie Titel wie Marvel's Guardians of the Galaxyund Crysis Remastered Trilogy. Mit fortschrittlicher KI und der faszinierenden Raytracing-Technologie, die das Verhalten von Licht in Echtzeit simuliert, um atemberaubend realistische Bilder zu erzeugen, liefert der Cloud-Gaming-Service von NVIDIA überragende Spielerlebnisse auf den Premium-4K-Fernsehern von LG.

Mit ihren lebendigen Farben und starken Kontrasten sind die 4K-OLED-Fernseher von LG der ideale Weg, um Spiele auf GeForce NOW zu geniessen. Die selbstleuchtende Display-Technologie von LG sorgt für ein noch intensiveres und befriedigenderes Spielerlebnis als je zuvor. Sie bietet eine herausragende Bildqualität, nahezu unmittelbare Reaktionszeiten, eine extrem geringe Eingabeverzögerung und Unterstützung für HDMI 2.1-fähige Gaming-Funktionen, einschliesslich variabler Bildwiederholrate (VRR) und automatischem Low-Latency-Modus (ALLM).

Zu GeForce NOW kompatible Controller:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/recommended/