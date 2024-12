LG präsentiert seine neuesten Audiosysteme auf der IFA

Zürich, 19. August 2015 – LG Electronics (LG) bringt mit der Curved Soundbar HS8, den tragbaren Bluetooth-Lautsprechern LG Music Flow P5 und SoundPop 360 sowie den TONE ULTRA Bluetooth-Kopfhörern vier neue Audiogeräte auf den Markt. Zu sehen ist das aktuelle Line-up erstmals auf der IFA in Berlin, danach beginnt der Rollout in den wichtigsten Märkten, darunter auch die Schweiz.



LG Curved Soundbar – klingt so gut, wie sie aussieht

Die gebogene Form der neuen Soundbar HS8 ist mehr als ein Design-Element, sie ermöglicht innovative Klangerlebnisse. LG hat die Hochtonlautsprecher auf beiden Seiten vergrössert und so das Klangspektrum erweitert. Design und Technologie ergänzen sich auf perfekte Weise und schaffen eine der besten Surround-Sound-Lösungen auf dem Markt.



Die neue LG HS8 hebt sich vor allem durch ihren hochdynamischen i-Sound Modus ab. Diese innovative Funktion verbessert das TV-Erlebnis durch die optimale Anpassung der Sound-Einstellungen an die jeweiligen Audioerfordernisse. i-Sound erkennt sofort, welcher Content-Typ gerade wiedergegeben wird und justiert den Audio-Output automatisch, wodurch TV-Inhalte, Filme oder Musik genau den Klang erhalten, der ihnen original zugedacht ist. Darüber hinaus erweitert die HS8 Curved Soundbar die drahtlose und mit Google Cast kompatible LG Music Flow-Produktfamilie. Damit können LG Kunden die HS8 bequem und nahtlos mit den populärsten Musikstreaming-Diensten nutzen und ihre individuelle Musikauswahl direkt von ihren Smartphones oder Tablets über das heimische WLAN-Netzwerk an die LG Soundbar senden.



Über WLAN- und Bluetooth-Verbindungen kann die LG HS8 auch dazu genutzt werden, um Musik simultan in unterschiedliche Räume zu übertragen und in Verbindung mit den LG Music Flow Lautsprechern ein perfektes Hörerlebnis zu schaffen. Sind gleich mehrere Lautsprecher im selben Raum installiert, können Zuschauer mit dem Home Cinema-Modus auch auf ihrer Couch ein kinoähnliches Entertainment-Erlebnis mit sattem Sound geniessen. Im Multiroom-Modus lässt sich das System sogar für den gesamten Wohnraum als grosses Sound-System programmieren. Die Musikauswahl wird dabei für jeden Raum mit einem einzigen mobilen Endgerät zentral gesteuert. Ein weiteres besonderes Feature: Die Curved Soundbar ist mit den TV-Fernbedienungen von acht führenden TV-Herstellern kompatibel.



Technische Spezifikationen im Überblick:

Konnektivität: Auto Music Play – synchronisiert die HS8 über Wi-Fi mit den mobilen Endgeräten des Nutzers, um Musikinhalte automatisch an die Soundbar zu übertragen. Smartphone App Controller - Smart UX (Universal Search, Music Curation)

Google Cast: Bequemer Zugriff auf Internet-Streaming- und Internet-Radio-Anwendungen, darunter unter anderem (je nach regionaler Verfügbarkeit) Google Play Music, Pandora, Songza, TuneIn, iHeartRadio und Rdio.

Netzwerk: Wi-Fi / Bluetooth 4.0

Mood Station: Multiroom-Modus / Home Cinema-Modus

HomeChat: in Deutschland erhältlich

Sound: i-Sound / vier Hochtonlautsprecher (zwei vordere sowie ein linker und ein rechter Lautsprecher) / LG Auto Sound Engine / SFX für Stereo Surround Sound / 24bit / 192 KHz Sampling / LG Sound Sync

Leistung: 4.1 Kanal-Lautsprechersystem / 360 Watt

Abmessungen (Breite / Tiefe / Höhe): 1200mm x 43mm x 82mm

Zur Wandmontage geeignet

Kompatibilität mit TV-Fernbedienungen führender Hersteller





Music Flow P5 und SoundPop 360: soundstark, handlich, stylish

Die neuen LG Bluetooth-Lautsprecher Music Flow P5 und SoundPop 360 wurden speziell für Nutzer entwickelt, die ein tragbares Gerät schätzen, jedoch nicht auf höchste Soundqualität verzichten möchten. Als Teil der Music Flow Produktreihe von LG unterstützt der P5 LGs Auto Music Play Funktion, die Musik automatisch abspielen lässt, sobald die Audio-Quelle in Reichweite ist. Der aufladbare Akku ermöglicht 15 Stunden Wiedergabe ohne Unterbrechung. Der P5 und sein bereits vorgestelltes Schwesternmodell P7 verdeutlichen LGs Bekenntnis zur Erweiterung drahtloser Audiosysteme, um die fortschrittlichsten, vielfältigsten Produkte mit aussergewöhnlichen Designs auf den Markt zu bringen.



Das unkonventionelle Design des portablen SoundPop 360 wurde von einem Kaffeebecher inspiriert, um sich auf natürliche Weise in den Alltag der Nutzer zu integrieren. Daher harmoniert das einfach zu bedienende Gerät mit jeder Inneneinrichtung. Die SoundPop 360 überzeugt durch starke Soundqualität und schlankes Design. Der zylindrische 360-Grad Lautsprecher gewährleistet ein grossartiges Sounderlebnis, unabhängig davon, an welchem Platz im Raum sich der Zuhörer gerade befindet. SoundPop 360 eignet sich hervorragend für eine grössere Anzahl an Zuhörern, etwa bei einer Party. Und mit einer Akku-Laufzeit von 20 Stunden kann diese ruhig bis spät in die Nacht dauern.



Die beiden Geräte bieten hochentwickelte Funktionen, die lediglich in den LG Advanced Wireless Audio-Produkten zu finden sind. Mithilfe von Multi-Point können die Lautsprecher mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden werden, wodurch zwei Nutzer gleichzeitig die Steuerung übernehmen und Musik teilen können. Umgekehrt erlaubt Dual Play den Zuhörern, zwei LG Bluetooth Lautsprecher zu verbinden und über ein mobiles Endgerät zu steuern. Weitere Auswahlmöglichkeiten wie etwa ein Stereo-Modus sind ebenfalls auswählbar. Zusätzlich ermöglicht die TV Sound Sync Funktion beiden Geräten die Verbindung zu einem kompatiblen Bluetooth-TV.







Noch bessere Klangqualität: LG TONE ULTRA HBS-810

Der neue TONE ULTRA HBS-810 setzt eine beeindruckende Erfolgsgeschichte fort: Seit dem Launch der TONE-Produktreihe im Oktober 2010 wurden weltweit über zehn Millionen Exemplare verkauft. Das neue Modell bietet etliche Premiumfunktionen sowie hohe Klangqualität zum attraktiven Preis.



Entwickelt wurden die neuen TONE ULTRA Kopfhörer gemeinsam mit JBL, dem führenden Anbieter von Audioelektronik. Die Quad Layer-Lautsprechertechnologie sorgt für verbesserte Wiedergabe im Bass- und Mitteltonbereich. Die allgemeine Klangqualität konnte zudem durch einen optimierten Equalizer gesteigert werden. Flexible Ohrhörer aus Silikongel füllen die Ohröffnung komplett aus, wodurch die maximale Schalldämmung und eine klare Musikwiedergabe gewährleistet werden.



Das neue Modell wartet mit Premiumfunktionen auf, die bisher High End-Kopfhörern vorbehalten waren. So verschwinden die Kabel der Ohrhörer bei Nichtgebrauch komplett im Nackenbügel. Mit der Richtungstaste können Nutzer einfach die Lautstärke anpassen und die gewünschten Titel mit Funktionen wie schnellem Vorlauf oder Wiederholung auswählen.



Das neue LG Audio-Line-up wird vom 4. bis 9. September auf der IFA in Berlin in Halle 18 gezeigt. Preise und Verfügbarkeiten werden rechtzeitig zur Markteinführung bekanntgegeben.







Bildcredit: LG-Electronics Austria - Abdruck honorarfrei



Bildtexte:

LG Curved Soundbar HS8

LG Music Flow P5 Lautsprecher

LG SoundPop 360 Lautsprecher

LG TONE ULTRA HBS-810 Kopfhörer

