LG SMART TVS SCHALTEN JETZT BEI PRIME VIDEO-INHALTEN AUTOMATISCH IN DEN FILMMAKER MODE™ UM

Seoul/Zürich, 29. Oktober 2021 — Ab dieser Woche beginnt LG mit dem Rollout eines Funktionsupdates, das es allen LG 2020 und 2021 4K und 8K UHD Smart TV Kunden auf der ganzen Welt ermöglicht, Filme und Serien auf Prime Video automatisch im Filmmaker ModeTM zu sehen. Damit erleben sie die Inhalte so, wie es von deren Schöpfern beabsichtigt war.

Der Filmmaker Mode wurde von der UHD Alliance ins Leben gerufen, die sich aus den weltweit führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Film- und Fernsehstudios, Content-Vertreibern und Technologieunternehmen zusammensetzt, um das beste UHD-Erlebnis zu gewährleisten. Der 2019 erstmals vorgestellte und 2020 in LG-Fernsehern eingeführte Filmmaker Mode wurde entwickelt, um die visuellen Absichten der Filmschaffenden von Inhalten zu berücksichtigen und das Seherlebnis zu Hause so nah wie möglich an das einer tatsächlichen Kinoveröffentlichung heranzuführen.

LG und Amazon gehen nun einen Schritt weiter: Prime Video-Inhalte werden mit einem Signal versehen, das automatisch den Filmmaker Mode auf 4K und 8K UHD LG TV-Modellen mit webOS 5.0 und webOS 6.0 auslöst.1Diese Fähigkeit kompatibler Fernsehgeräte, den Filmmaker Mode zu erkennen und einzustellen, ohne dass der Zuschauer die Einstellung manuell ändern muss, ist ein Novum in der Branche. Künftig werden somit Fernsehgeräte angeboten, welche Streaming-Dienste besser und automatisch unterstützen, ohne zusätzliche Einstellungsschritte seitens Zuschauer nötig zu machen.2

Während Bildverarbeitungsfunktionen wie Bewegungsglättung und Bildschärfung für die meisten Inhalte wie Sport und TV-Shows ideal sind, lassen sie Spielfilme manchmal etwas zu glatt und übermässig bearbeitet aussehen. Der Filmmaker Mode schaltet automatisch alle Bildverarbeitungseinstellungen aus, die dazu führen könnten, dass Filme anders dargestellt werden, als es die Regisseure beabsichtigt haben. In Kombination mit den tiefen Schwarztönen, dem verbesserten Kontrast und den leuchtenden Farben der fortschrittlichen LG-Fernseher erleben die Zuschauer eine unvergleichliche Tiefe und Realitätsnähe in der grossen Auswahl an Filmen und Serien von Prime Video, darunter Amazon Originals wie The Marvelous Mrs. Maisel,The Boys,The Tomorrow War und die mit Spannung erwartete neue Serie The Wheel of Time,die am 19. November Premiere feiert. Der Zugriff auf die Prime Video-App erfolgt mit einem Klick über die entsprechende Hot Key-Taste der LG Magic Remote.3

Neben der herausragenden Bildqualität bieten die UHD-Fernseher von LG, einschliesslich der eindrucksvollen OLED-Fernseher, eine Reihe von Funktionen, die das Kinoerlebnis noch weiter verbessern. Dolby Vision™ IQ passt die Bildeinstellungen intelligent an das Filmgenre und die Umgebungslichtbedingungen an und sorgt so für eine optimale Bildqualität bei jedem Film und in jeder Umgebung. Dolby Atmos® sorgt für überragenden Sound und ermöglicht einen detaillierten räumlichen Surround-Sound, der die Zuschauer in das Geschehen hineinversetzt.

Links zu den Amazon Originals auf Prime Video:

The Marvelous Mrs. Maiselhttps://www.amazon.com/Pilot/dp/B0875K26X2/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=marvelous+mrs+maisel&qid=1633972631&s=instant-video&sr=1-1

The Boys

https://www.amazon.com/Name-Game/dp/B08761FKM2/ref=sr_1_1/?dchild=1&keywords=the+boys&qid=1633972645&s=instant-video&sr=1-1

https://www.amazon.com/Name-Game/dp/B08761FKM2/ref=sr_1_1/?dchild=1&keywords=the+boys&qid=1633972645&s=instant-video&sr=1-1 The Tomorrow War

https://www.amazon.com/Tomorrow-War-Chris-Pratt/dp/B093CRJ83M/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=tomorrow+war&qid=1633972658&s=instant-video&sr=1-1

https://www.amazon.com/Tomorrow-War-Chris-Pratt/dp/B093CRJ83M/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=tomorrow+war&qid=1633972658&s=instant-video&sr=1-1 The Wheel of Time

https://www.amazon.com/Wheel-Time-Season-Teaser-Trailer/dp/B09F5KBXB6/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=wheel+of+time&qid=1633972672&s=instant-video&sr=1-1

# # #

1 Verfügbar für LG 2021 und 2020 4K und 8K UHD Smart TVs, einschliesslich aller 4K OLED TVs, per Software-Update ab dieser Woche für kompatible 2021-Modelle.

2 Zuschauer haben die Möglichkeit, den Filmmaker Mode über ein Pop-up-Fenster zu bestätigen oder abzulehnen. Nach der Bestätigung kann der Filmmaker Mode im Menü manuell ausgeschaltet werden.

3 Verfügbar in ausgewählten Ländern.