LG stellt Neuigkeiten im Bereich Smart Home auf der IFA vor

Zürich, 31. August 2015 – LG Electronics (LG) wird seine neusten Smart Home-Technologien auf der IFA 2015 in Berlin präsentieren. Wie bei allen Smart Home-Produkten hat LG es sich zum Ziel gesetzt, das Leben der User noch einfacher zu gestalten. LGs neuer SmartThinQ® Sensor kann mit zahlreichen Haushaltsgeräten gekoppelt werden und ermöglicht somit die Verbindung an das Smart Home-Netzwerk. Außerdem wird LG seinen Smart-Lightwave Ofen und den Smart Air Conditioner vorstellen. Beide Geräte wurden in Kooperation mit AllJoyn® entwickelt, einem Netzwerk der Allseen Allianz für das Internet der Dinge (IoT).



Der SmartThinQ Sensor ist ein kreisrundes Gerät, das bestehende Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke mit der SmartThinQ-App kommunizieren lässt. Ist der Sensor an der Waschmaschine angebracht, benachrichtigt er den User über das Smartphone, wenn das Waschprogramm abgeschlossen ist. Am Kühlschrank hingegen meldet der Sensor beispielsweise, wenn ein Lebensmittel bald das Ablaufdatum erreicht oder wenn die Türe offen steht - dies ist besonders praktisch, wenn die User nicht zu Hause sind. Bei anderen Geräten, wie zum Beispiel der Klimaanlage, lässt sich über den Sensor das gewünschte Programm steuern.



Backofen mit Wi-Fi

Als gemeinschaftlich arbeitendes Open Source Software-Framework ermöglicht AllJoyn die Verbindung von Geräten und Anwendungen und lässt diese untereinander kommunizieren. AllJoyn wird von allen Mitgliedern der Allseen Alliance, einem branchenübergreifenden IOT-Netzwerk von über 180 Unternehmen unterstützt. Mit dem AllJoyn kompatiblen Smart-Lightwave Oven von LG können User über Wi-Fi die Backtemperatur und -dauer am Smartphone einstellen und das Rezept mit anderen Usern teilen. Der Ofen kann sogar eine Selbstdiagnose durchführen und eventuelle Reparatur-Informationen an das LG Service-Center übermitteln.



Der LG Smart Air Conditioner informiert die User nicht nur wann der Luftfilter zu wechseln ist, er kann auch aus der Ferne eingestellt werden, um nicht in ein stickiges, heißes zu Hause zu kommen.



„Der Durchbruch von intelligenten Haushaltsgeräten entwickelte sich zuletzt nur langsam, da die Technologie nicht sehr leicht zugänglich war“, erklärt Seong-jin Jo, Präsident und CEO der LG Home Appliances & Air Solution Company. „LG will seine Spitzenposition im Smart Home Bereich mit Innovationen wie SmartThinQ weiter ausbauen und dem User zahlreiche Vorteile wie Lifestyle und Service nach Hause bringen, um den Zugang zur Technologie noch einfacher zu gestalten.“



LG Smart Appliances werden am LG Stand auf der IFA von 4. – 9. September in Halle 18 präsentiert.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch_de





Über LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company

LG Home Appliance & Air Solution Company ist ein weltweit erfolgreicher Hersteller in der Haushalts- und Klimageräte- Industrie. Mit führenden Technologien bietet das Unternehmen ganzheitliche Lösungen für Zuhause. LG bekennt sich dazu, Produkte herzustellen, die das Leben der Kunden bereichern und die Umwelt schonen. Darunter Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kochgeräte, Staubsauger, Einbaugeräte, Klimageräte, Luftreiniger und Luftentfeuchter. Alle Produkte kombinieren beste Benutzerfreundlichkeit mit ausgezeichneter Leistung, Effizienz und gesundheitlichem Nutzen. Für weitere Informationen, besuchen Sie bittewww.lg.com.



