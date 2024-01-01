We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
THERMA V Monobloc-varmepumper
Hvorfor LG Monobloc
Pladsbesparende alt-i-én
Monobloc kræver kun vandrørsforbindelser, hvilket eliminerer behovet for yderligere kølemiddelrørsarbejde. Dette forenkler ikke kun installationen, men sikrer også en pladsbesparende løsning i begrænsede indendørs rum.
Varmt hus med effektivitet
Den energieffektive R1-kompressor øger ydeevnen for opvarmning og varmt vand, samtidig med at omkostningerne reduceres. Derudover tilbyder Monobloc en stabil opvarmning takket være et bredt driftsområde ned til -15 ℃.
LG ThinQ
Oplev friheden ved fjernstyring af dit hjem. LG ThinQ-appen giver dig mulighed for nem temperaturregulering og overvågning af energiforbruget i realtid, hvilket optimerer den samlede energieffektivitet i dit hjem.
* Bemærk, at der kræves et WiFi-modem.