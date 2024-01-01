About Cookies on This Site

THERMA V Monobloc-varmepumper

Kontakt
Hvorfor LG Monobloc

Pladsbesparende alt-i-én

Varmt hus med effektivitet

LG ThinQ

Pladsbesparende alt-i-én

Monobloc kræver kun vandrørsforbindelser, hvilket eliminerer behovet for yderligere kølemiddelrørsarbejde. Dette forenkler ikke kun installationen, men sikrer også en pladsbesparende løsning i begrænsede indendørs rum.

Varmt hus med effektivitet

Den energieffektive R1-kompressor øger ydeevnen for opvarmning og varmt vand, samtidig med at omkostningerne reduceres. Derudover tilbyder Monobloc en stabil opvarmning takket være et bredt driftsområde ned til -15 ℃.

LG ThinQ

Oplev friheden ved fjernstyring af dit hjem. LG ThinQ-appen giver dig mulighed for nem temperaturregulering og overvågning af energiforbruget i realtid, hvilket optimerer den samlede energieffektivitet i dit hjem.

* Bemærk, at der kræves et WiFi-modem.

Kontakt os for mere information om produktet, så vender vi tilbage til dig.    

Kontakt os

* Priser, tilbud og tilgængelighed kan variere fra butik og online. Priser kan ændres uden varsel. Mængderne er begrænset. Kontakt din lokale forhandler for den seneste pris og tilgængelighed.

Tag din virksomhed til det næste niveau med forretningsløsninger fra LG. Skab et professionelt arbejdsmiljø med LGs højteknologiske klimaanlæg og virksomhedsløsninger inden for skærme til skiltning, kommunikation og reklamering.

Udnyt LG’s evne til at producere elektronik af høj kvalitet til professionelle, og opnå en effektiv og produktiv virksomhed med LGs kontorløsninger. Optimér kommunikationen både internt i virksomheden og til kunder med multifunktionelle skærme og tv fra LG.

LG erhvervsløsninger henvender sig til en bred vifte af brancher. Opdatér nemt og hurtigt oplysninger og informér dine hotelgæster om aftenens menu i restauranten og eventuelle arrangementer. Giv dine kundeservicemedarbejdere et hurtigt overblik over telefonkøerne og hold besøgende opdateret om de seneste tilbud fra din shop.

Opnå et behageligt og sundt arbejdsmiljø med LG air condition. Giv dine medarbejdere et rart indeklima, der gør det nemt at arbejde effektivt og fokuseret. Med en innovativ og kompetent indgangsvinkel har LG skabt erhvervsløsninger af høj kvalitet, der henvender sig til og matcher seriøse virksomheder med store ambitioner.

Skab det store overblik for dine medarbejdere, og oplys dine kunder om dine produkter med tv og skærme til skiltning med LGs virksomhedsløsninger. Giv dine ansatte det optimale arbejdsmiljø med effektiv kommunikation og et sundt indeklima. LG erhvervsløsninger dækker over den nyeste teknologi inden for skærme og kommunikation samt kommercielle klimaanlæg.

Forretningsløsninger fra LG henvender sig både til restauranter, hoteller, kontorer, hospitaler, butikker og mange flere brancher, der ønsker en behagelig, sikker og stilren arbejdsplads samt en succesfuld virksomhed. Gå på opdagelse i de forskellige kontorløsninger eller opdag vores store udvalg af computerprodukter fra LG.

