THERMA V R290 Monobloc varmepumper

En mere miljøvenlig luft-vand-varmepumpe henter varme fra den udendørs luft, selv når det er koldt udenfor, og bruger den til at forsyne huset med varme og varmt vand til lave omkostninger.

Udviklet til svenske temperaturer.

Kontakt
LG R290 Monobloc med en halo som lyser bakom produkten. Den grå utsidan visas mot en svart bakgrund.

LG R290 Monobloc is displayed with a halo shining behind the product. Its grey outdoor unit is gradually revealed against a black background.

Hvorfor LG R290 Monobloc?

Prestanda    

Koldt udenfor, men varmt indenfor. Om vinteren leverer den stabil varme ved temperaturer så lave som -28 °C. Varmtvandet kan justeres mellem kølige 15 °C til varme 75 °C.

Energibesparende

Lavere omkostninger, bedre opvarmning. Brugere i EU kan spare op til 68 % af varmeomkostningerne sammenlignet med en traditionel gasfyr.*

Pålidelig    

Pålidelig, når det gælder mest. THERMA V R290 prioriterer høj pålidelighed. Med teknologi mod både tilisning og afisning er den optimeret til sikker drift, selv under de hårdeste nordiske forhold.    

Fremtidssikret

LG er skiftet til kølemidlet R290, som har en imponerende lav GWP på kun tre. Dette A+++-klassificerede** kølemiddel reducerer CO2-udledningen med op til 93 % sammenlignet med traditionelle varmepumper***.    

Sikker og stilren design

R290 Monobloc prioriterer høj pålidelighed. Med teknologi mod både nedisning og avisning er den optimeret til sikker drift, selv under de hårdeste nordiske forhold. Det nye smarte grå design passer godt ind i alle omgivelser.

En full bild och närbild av R290 Monobloc, där fläkten visas till vänster. Den grå färgen smälter sömlöst in i byggnadens exteriör.

Avanceret og effektiv opvarmning

R290 Monobloc kan generere en vandtemperatur på op til 75 °C under drift ved temperaturer så lave som -28 °C. Den drives af naturen og giver dig en bæredygtig opvarmning med energiklasse A+++.

Inomhusenheten R290 är installerad på vänster sida av badrummet och till höger stiger ånga från det vita badkaret.

Ekstremt stille drift

Takket være en Quiet Mark-certificeret teknologi kan du nyde stilheden, samtidig med at du holder dit hjem varmt. R290 Monobloc opvarmer hjemmet uden forstyrrende støj takket være en støjreduktionsteknik. Den holder et ekstremt lavt støjniveau, selv ved maksimal brug.

En video som visar den interna strukturen på utomhusenheten Therma V R290. Kompressorns egenskaper visas i detalj, vilket indikerar tyst drift.

Integreret kontrolsystem

Konfiguration af R290 Monobloc ved hjælp af LG BECON cloud giver en række forskellige funktioner til fjernstyring. Installatører og servicepartnere kan udføre indstillinger, overvågning og firmwareopdateringer uden besøg på stedet.****

En smartphone som visar LG ThinQ-appen kan ses till vänster, ansluten till ett LG-monoblock och WiFi till höger via en streckad linje.

"* Resultatet er baseret på antagelser, der er gjort ved simuleringer, og kan afvige fra de faktiske værdier. De årlige energiomkostninger er beregnet på baggrund af de nationale gas- og elpriser i juni 2023 og kan afvige fra 

kundernes faktiske omkostninger afhængigt af ændringer i energipriser og individuelle energiforbrugsmønstre. 

For konventionelle varmepumper og gasfyr svarer energiforbruget hos LG Therma V R290 Monobloc til 16 kW's  

forbrug. Specifikke antagelser inkluderer:

1) kun taget i betragtning for rumopvarmning (opvarmning af varmt vand er ikke taget i betragtning)

2) middelvarmt klima, brug ved lav temperatur (35 °C).

3) SCOP 2,7 for at tage højde for en 10 år gammel varmepumpes præstationsforringelse.

4) 90 % virkningsgrad med kondenserende kedel"    

** Energiklasserne for Therma V R290 Monobloc-serien spænder fra A++ (9 kW-modellen ved 55 grader Celsius LWT) til A+++ (9 kW-modellen ved 35 grader Celsius LWT/12 kW, 14 kW, 16 kW ved 35 grader Celsius og 55 grader Celsius LWT). 

*** Årlig varmeeffektklassificering på A+++ ved 35 grader Celsius LWT og A+++ ved 55 grader Celsius LWT, i overensstemmelse med EN 14825 i Europa-Kommissionens forordning (EU). CO2-emissionerne er kun beregnet for rumopvarmning. Ved brug af klimadata i henhold til EN14825 og antagelse om 4.910 årlige driftstimer ved 35 grader Celsius baseret på gennemsnitstemperaturer i Frankrig. Det årlige energiforbrug kan variere afhængigt af modellen på grund af ErP-energieffektivitet og deklarerede Prated-værdier. Virkningsgraden er baseret på en kondenserende kedel, der forudsætter det samme årlige varmebehov som LG Therma V R290 Monobloc 16 kW. Beregninger baseret på energipriserne i juni 2023 og EU's energisektors kulstofintensitet i 2022, samt at 56,1 t-CO2/TJ tages i betragtning ved beregning af CO2-udledninger fra gaskedler.    

****  Wi-Fi kræves. Tilgængeligheden af LG BECON cloud-tjenesten kan variere fra land til land.    

 

Kontakt os for mere information om produktet, så vender vi tilbage til dig.    

Kontakt os

* Priser, tilbud og tilgængelighed kan variere fra butik og online. Priser kan ændres uden varsel. Mængderne er begrænset. Kontakt din lokale forhandler for den seneste pris og tilgængelighed.

Tag din virksomhed til det næste niveau med forretningsløsninger fra LG. Skab et professionelt arbejdsmiljø med LGs højteknologiske klimaanlæg og virksomhedsløsninger inden for skærme til skiltning, kommunikation og reklamering.

Udnyt LG’s evne til at producere elektronik af høj kvalitet til professionelle, og opnå en effektiv og produktiv virksomhed med LGs kontorløsninger. Optimér kommunikationen både internt i virksomheden og til kunder med multifunktionelle skærme og tv fra LG.

LG erhvervsløsninger henvender sig til en bred vifte af brancher. Opdatér nemt og hurtigt oplysninger og informér dine hotelgæster om aftenens menu i restauranten og eventuelle arrangementer. Giv dine kundeservicemedarbejdere et hurtigt overblik over telefonkøerne og hold besøgende opdateret om de seneste tilbud fra din shop.

Opnå et behageligt og sundt arbejdsmiljø med LG air condition. Giv dine medarbejdere et rart indeklima, der gør det nemt at arbejde effektivt og fokuseret. Med en innovativ og kompetent indgangsvinkel har LG skabt erhvervsløsninger af høj kvalitet, der henvender sig til og matcher seriøse virksomheder med store ambitioner.

Skab det store overblik for dine medarbejdere, og oplys dine kunder om dine produkter med tv og skærme til skiltning med LGs virksomhedsløsninger. Giv dine ansatte det optimale arbejdsmiljø med effektiv kommunikation og et sundt indeklima. LG erhvervsløsninger dækker over den nyeste teknologi inden for skærme og kommunikation samt kommercielle klimaanlæg.

Forretningsløsninger fra LG henvender sig både til restauranter, hoteller, kontorer, hospitaler, butikker og mange flere brancher, der ønsker en behagelig, sikker og stilren arbejdsplads samt en succesfuld virksomhed. Gå på opdagelse i de forskellige kontorløsninger eller opdag vores store udvalg af computerprodukter fra LG.

