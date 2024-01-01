"* Resultatet er baseret på antagelser, der er gjort ved simuleringer, og kan afvige fra de faktiske værdier. De årlige energiomkostninger er beregnet på baggrund af de nationale gas- og elpriser i juni 2023 og kan afvige fra

kundernes faktiske omkostninger afhængigt af ændringer i energipriser og individuelle energiforbrugsmønstre.

For konventionelle varmepumper og gasfyr svarer energiforbruget hos LG Therma V R290 Monobloc til 16 kW's

forbrug. Specifikke antagelser inkluderer:

1) kun taget i betragtning for rumopvarmning (opvarmning af varmt vand er ikke taget i betragtning)

2) middelvarmt klima, brug ved lav temperatur (35 °C).

3) SCOP 2,7 for at tage højde for en 10 år gammel varmepumpes præstationsforringelse.

4) 90 % virkningsgrad med kondenserende kedel"

** Energiklasserne for Therma V R290 Monobloc-serien spænder fra A++ (9 kW-modellen ved 55 grader Celsius LWT) til A+++ (9 kW-modellen ved 35 grader Celsius LWT/12 kW, 14 kW, 16 kW ved 35 grader Celsius og 55 grader Celsius LWT).

*** Årlig varmeeffektklassificering på A+++ ved 35 grader Celsius LWT og A+++ ved 55 grader Celsius LWT, i overensstemmelse med EN 14825 i Europa-Kommissionens forordning (EU). CO2-emissionerne er kun beregnet for rumopvarmning. Ved brug af klimadata i henhold til EN14825 og antagelse om 4.910 årlige driftstimer ved 35 grader Celsius baseret på gennemsnitstemperaturer i Frankrig. Det årlige energiforbrug kan variere afhængigt af modellen på grund af ErP-energieffektivitet og deklarerede Prated-værdier. Virkningsgraden er baseret på en kondenserende kedel, der forudsætter det samme årlige varmebehov som LG Therma V R290 Monobloc 16 kW. Beregninger baseret på energipriserne i juni 2023 og EU's energisektors kulstofintensitet i 2022, samt at 56,1 t-CO2/TJ tages i betragtning ved beregning af CO2-udledninger fra gaskedler.

**** Wi-Fi kræves. Tilgængeligheden af LG BECON cloud-tjenesten kan variere fra land til land.