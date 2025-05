HØJDEPUNKTER I FORTROLIGHEDSPOLITIK

LG Electronics Inc. ("LGE"), samt dets datterselskaber og associerede selskaber ("LG Group", "vi", "vores" eller "os") respekterer dit privatliv. Denne fortrolighedspolitik gælder for de personlige oplysninger, som vi behandler via hjemmesiden lg.com (den "websted"), andre hjemmesider, der udbydes af LG Group, LG-konti, vores SmartHome-tjenester, der tilbydes via vores ThinQ-app (samlet set "Tjenester"). Det gælder også for alle andre personlige oplysninger, som du giver til dit lokale LG Group-medlem.

For brugere af LG Smart TV- eller Smart medieprodukter henvises til den separate fortrolighedspolitik for medlemmer af Smart medieprodukter for at få nærmere oplysninger om, hvordan LGE behandler personlige oplysninger i forbindelse med levering af Smart TV/medieprodukttjenesten. Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for den behandling, der er omfattet af fortrolighedspolitikken for Smart medieproduktmedlemskab, selv om LG Group også kan bruge personlige oplysninger, der indsamles via Smart TV/medieprodukttjenesten, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, og LGE kan bruge personlige oplysninger, der indsamles via tjenesterne, som beskrevet i fortrolighedspolitikken for Smart medieproduktmedlemskab. Du kan finde flere oplysninger i Smart medieproduktmedlemskabets fortrolighedspolitik i menuen Kontoadministration eller i menuen LG-konto fra indstillingerne for Smart TV/medieproduktet.



OVERSIGT OVER PRIVATLIVSPOLITIKKEN

I denne fortrolighedspolitik beskriver vi de typer personlige oplysninger, som vi indsamler via vores tjenester, hvordan vi bruger disse oplysninger, hvor længe vi opbevarer dem, og med hvilke parter vi deler dem. Vi forklarer også, hvilke valgmuligheder og rettigheder du har i forbindelse med brugen af dine oplysninger, herunder retten til at gøre indsigelse mod nogle af de behandlinger, vi udfører (hvis det er fastsat i gældende lovgivning). Flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du udøver dem, findes i afsnittet " Dine rettigheder ". Vi angiver også vores kontaktoplysninger, så du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik og vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

DRIVHEDSPOLITIK

Sidst opdateret: 12 / 12 / 2024

1. Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Din lokale LG-enhed er ansvarlig for driften af webstedet eller andre af LG-koncernens websteder i dit land og for oplysninger om dig, der indsamles via webstedet. Din lokale LG-enhed er også ansvarlig for alle personlige oplysninger, som du giver den direkte, f.eks. i forbindelse med kundeserviceopkald eller produktregistreringskort. LGE er ansvarlig for driften af alle andre tjenester og for oplysninger om dig, der indsamles gennem eller i forbindelse med disse tjenester.

Navn og kontaktoplysninger på din lokale LG-enhed og LGE findes i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

2. Personlige oplysninger, som vi indsamler

Når vi henviser til "personlige oplysninger" i denne fortrolighedspolitik, mener vi oplysninger, der vedrører en identificerbar person (f.eks. navn, kontaktoplysninger, købsoplysninger). Følgende typer af personlige oplysninger indsamles i forbindelse med vores tjenester:

Oplysninger, som du giver direkte til os eller til tredjeparter

Nogle Tjenester gør det muligt for os at indsamle oplysninger direkte fra dig eller fra andre virksomheder, som du har et forhold til. For eksempel:

• Når du bruger vores tjenester (f.eks. når du opretter en LG-konto, registrerer en enhed eller et produkt, foretager et køb, anmelder et produkt eller kontakter os) , giver du os oplysninger, såsom dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, højttalerstemme, foto, video, betalingskortoplysninger, leveringsadresse (inklusive postnummer), købsoplysninger og interaktioner med tilsluttede elektroniske enheder.

• Når du logger ind med en tredjepartskonto eller -profil, får vi adgang til oplysninger som f.eks. dit navn og din e-mailadresse og tags på sociale medier.

• Når du kommunikerer med vores kundeservicemedarbejdere eller andre medarbejdere i LG Group, behandler vi disse meddelelser og andre oplysninger, der er nødvendige for at besvare dine forespørgsler og imødekomme dine anmodninger.

Oplysninger om din brug af vores tjenester

Ud over de oplysninger, du giver os, indsamler vi oplysninger om din brug af vores tjenester via software på dine enheder og ved hjælp af andre elektroniske midler (f.eks. brug af cookies og sensorer). Vi vil indsamle:

• Enhedsoplysninger: Din enheds navn, IMEI, UUID, OS-version, land, placering, sprog, IP-adresse, mac-adresse, oplysninger om tilsluttet modem, oplysninger om internetrouter og indstillinger for enheder.

• Logoplysninger: Brugsoplysninger, f.eks. URL, omdirigeret URL, ydelsestidspunkt, henvisningsadresse, netværkstype, netværksoplysninger, opladningsstatus, oplysninger om reklameblokering og cookies. Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies til vores tjenester, i den cookiepolitik, der gælder for de tjenester, du bruger.

• Oplysninger om placering: Vi behandler dine lokaliseringsoplysninger på grundlag af dit samtykke, eller når det er nødvendigt for at levere den tjeneste, du har anmodet om (f.eks. ved at kræve dine lokaliseringsoplysninger for at give dig vejvisning).

• Andre oplysninger om din brug af vores tjenester, f.eks. de websteder, du besøger, indtastningsmønstre (autofyld), den tilsluttede enheds adfærd og brugshistorik, den tilsluttede enheds strøm og oplysninger om strømforbrug og hvordan du interagerer med indhold, der tilbydes via vores tjenester.

Vi forklarer nedenfor mere detaljeret, hvilke typer oplysninger vi indsamler, når du bruger vores tjenester:

Indsamlingssted Typer af personlige oplysninger Oplysninger indsamlet via webstedet - Informationer indsamlet gennem LG-konto (se yderligere nedenfor), webregistreringsformular, undersøgelsesformular, demo- eller købsanmodningsformularer, kontaktformular til kundeservice eller online chat. - Produkt- og serviceoplysninger , herunder oplysninger om de produkter og tjenester, du køber eller bruger via webstedet, herunder landekode, produktkategori, kode og modelnummer, enheds-ID, fakturerings- og betalingsoplysninger, leveringsoplysninger (f.eks. leveringsadresse, postnummer), registreringsoplysninger, IP-adresse og firmware- og softwareoplysninger. - Informationer om brug af webstedet: herunder oplysninger om, hvordan du interagerer med webstedet, og hvilken enhed du bruger til at gøre det. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger om dette. - Billed- og stemmeoplysninger. - Kommentarer eller lignende indlæg på webstedet, hvis det er relevant, herunder tidspunktet for indlægget, din e-mailadresse og dit kaldenavn, vedhæftede billeder eller filer Oplysninger, der indsamles via LG-kontoen - Identitetsoplysninger , herunder dit visningsnavn, landekode, sprog, dit navn, fødselsdato, adresse, kontaktoplysninger og profilbillede og brugergodkendelse ved navn. Hvis du er erhvervskunde eller ansat hos en af vores erhvervskunder, omfatter dette også oplysninger om din virksomhed, f.eks. kontaktoplysninger, virksomhedens skattekode, jobtitel og aktivitetssektor. - Enhedsoplysninger , herunder oplysninger om identifikation af enheden, f.eks. IMEI-nummer og produktserienummer, UUID, reklame-ID og IP-adresse Oplysninger, der indsamles via ThinQ-tjenesten - Identitetsdata , herunder talers stemme og dens oversatte tekst. Hvis du er medlem i et virtuelt hjem eller rum: brugernummer, profilbillede, navn, e-mailadresse - Profiloplysninger , herunder værtsbrugerens status, delt hjem-ID, kundegenererede hjem- og rumoplysninger (f.eks. navn på hjem, hjem-ID, URL til baggrundsskærm, adresse, områdekode, geolokalisering) - Oplysninger om brug af ThinQ-tjenesten: herunder oplysninger om, hvordan du interagerer i ThinQ-appen, og hvilken enhed du bruger til at gøre det. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger om dette. - Produktoplysninger (bruges til at yde produktgaranti): dato og sted for køb, foto af kvittering - Stedoplysninger : herunder bykode, serveradresse, geolokaliseringsoplysninger - Kommunikationsoplysninger : herunder forespørgselsoplysninger og vedhæftede billeder, når du bruger 1:1-forespørgsel eller One Stop-tjeneste - Tekniske oplysninger , herunder oplysninger om din netværksforbindelse, adgang til appen (f.eks. antal gange, tidslinje) og oplysninger, der genereres under din brug af vores tjeneste (f.eks. logdata, cookiedata) Oplysninger, der indsamles via elektroniske enheder, der er forbundet med ThinQ - Enhedsoplysninger , herunder oplysninger om enhedsregistrering (såsom unik identifikationsværdi, type, navn, producent, modelnummer, fabrikationsnummer, salgsland, versionsoplysninger), enhedsstatus, enhedsindstillinger, enhedsadfærd og historik for brug, oplysninger om strøm (tændt/slukket) og strømforbrug, oplysninger om netværksforbindelse og det omgivende netværksmiljø, oplysninger om udførelse og drift af forskellige funktioner i LG Electronics-tjenesten, oplysninger om produktfejl/fejlfunktion, IP-adresse Oplysninger, der indsamles under processen for levering af ThinQ Care service - Produktoplysninger , herunder modelnavn, fabrikationsnummer, oplysninger om produktstatus, produkthistorik, oplysninger om produktdiagnoser, oplysninger om reparationsanmodning, købsdato og -sted Oplysninger, der indsamles ved brug af Air Conditioning Smart Care - Produkt- og indstillingsoplysninger , herunder oplysninger om reservation, filtre, oplysninger om temperaturenheder, indstillingsværdier, indendørs forureningsniveau og energiovervågning - Spatiale data , herunder brugerens placering (i henhold til afstand og vinkel), temperaturoplysninger (temperatur for det anvendte rum, indstillet temperatur), oplysninger om menneskelig sansning og oplysninger om indendørs belastning Oplysninger, der indsamles ved brug af kameraet eller upload-funktionen til foto i galleriet

(dette vedrører følgende funktioner: Dette vedrører: Panoramaview af køleskab, Insta-view af køleskabets baggrundsskærm/upload gallerifoto, Roboking Home view/Home guard, Aircondition) - Billed- og videoinformation : herunder fotooplysninger, smartphone-gallerifotos, oplysninger om positioneringsskærm for hjemmevisning/hjemmeværn, foto/videooplysninger om hjemmevisning, Home Guard specificeret værdi, Home Care-fotooplysninger, My Home view (streaming). Disse oplysninger vil kun blive indsamlet, hvis du gør brug af funktioner, der kræver eller understøtter billed- eller videofunktionalitet og/eller giver adgang til kameraet eller fotogalleriet på din enhed via indstillingerne i dit operativsystem. Billed- og videooplysninger gemmes udelukkende på din enhed og kun så længe, som det er nødvendigt for at kunne levere tjenesterne. Når du bruger vores Home View/Home guard-funktioner, er du forpligtet til at informere personer, der er til stede i ethvert optaget rum, om, at deres billed- eller videooptagelse vil blive behandlet af os, og til at gøre denne fortrolighedspolitik tilgængelig for dem.

Oplysninger, der indsamles ved tilslutning til robotstøvsugeren - Billeder og tegningskort, oplysninger om rengøringsreservation, rengøringshistorik, rengøringsdagbogsliste og videoinformationer Oplysninger, der indsamles ved brug af stemmeledning - Enhedsidentifikationsoplysninger , - Tekniske oplysninger , der er nødvendige for at oprette forbindelse til eksterne enheder, og - Produktoplysninger : herunder produktmodelnavn og -type, produktnicknavn, status (tændt/slukket, resterende tid, apparatets statusværdi) og statusegenskaber, rækkevidde af produktegenskabsværdier, produktkontrolresultater, sessionsnøgle Stemmeoplysninger . Oplysninger, der indsamles, når der oprettes forbindelse til Smart TV'et - OTA-id, tv-os-version, enhedens funktionssætkode, ID for indholdsanbefalingsliste, indholds-id

Andre oplysninger, som vi indsamler

Når vi søger dit samtykke, forklarer vi på det tidspunkt, hvor vi indhenter dit samtykke, hvilke oplysninger vi vil indsamle, og hvordan vi vil bruge dem.

Nogle gange modtager vi oplysninger om dig fra tredjeparter, herunder fra andre virksomheder såsom Facebook, Google, Amazon eller Line. Vi kan f.eks. modtage dine oplysninger fra tredjepartsudbydere af sociale netværk, hvis du vælger at oprette forbindelse til vores tjenester ved hjælp af din konto på et socialt netværk.

Vi verificerer visse oplysninger, som du giver os, hos tredjeparter, f.eks. udbydere af identitetsbekræftelse, for at beskytte os mod svindel.

Vi bruger også personlige oplysninger, der oprindeligt blev indsamlet via LGE's Smart TV/medieprodukttjeneste, til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Se LGE's separate fortrolighedspolitik for Smart Medieproduktmedlemskab for at få yderligere oplysninger.

Vi indsamler også oplysninger om dig fra andre tredjeparter, f.eks. markedsføringsvirksomheder og datamæglere, for bedre at forstå dine interesser og levere mere skræddersyede tjenester og reklamer til dig. Vi modtager f.eks. aggregerede oplysninger om livsstil eller købsmønstre for visse demografiske grupper for bedre at forstå dine sandsynlige interesser.

Vi kan også indsamle andre oplysninger om dig, dine enheder eller din brug af vores tjenester, hvis loven kræver det (f.eks. hvis vi ved lov er forpligtet til at indsamle internet-søgningslogfiler) eller med dit samtykke.

Links til andre websteder, enheder, apps og funktioner

Vores tjenester kan give dig mulighed for at oprette forbindelse til andre websteder, enheder, apps og andre funktioner, som kan fungere uafhængigt af os og have deres egne meddelelser eller politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, som vi på det kraftigste anbefaler, at du gennemgår. I det omfang et linket websted, en enhed, app eller anden funktion ikke ejes eller kontrolleres af os, er vi ikke ansvarlige for dets indhold, brug eller fortrolighedspraksis.

3. Hvordan vi bruger disse oplysninger

I dette afsnit angiver vi de juridiske grunde, som vi baserer os på for at behandle dine personlige oplysninger, og under hver juridisk grund forklarer vi de formål, som vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger til.

Hvis du bruger mere end én af vores tjenester, herunder vores Smart TV/medieprodukttjeneste, kombinerer vi de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig i forbindelse med hver af disse tjenester, og bruger dem til de formål, der er angivet nedenfor eller som beskrevet i den fortrolighedspolitik, der gælder for de tjenester, du bruger. Det forhindrer dig f.eks. i at skulle bruge forskellige logins til forskellige tjenester.

Levering af tjenester baseret på dit kontraktlige forhold med os

Vi behandler dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt i henhold til vores kontrakt med dig, herunder for at:

• Forsyne dig med vores tjenester og specifikke funktioner, som du vælger, når du bruger vores tjenester, hvilket kan kræve, at indholdet af vores tjenester tilpasses personligt.

• Behandle ordrer og betalinger og levere vores produkter eller produkter fra tredjeparter, som du køber via vores tjenester, til dig og give dig mulighed for at udøve dine garantirettigheder eller andre rettigheder, som du har i henhold til din kontrakt.

• Identificere og autentificere dig, så du kan bruge visse af vores tjenester.

Facilitere installationer og registreringer, løse tekniske problemer, yde dig kundeservice og sende dig nødvendige oplysninger om tjenesterne.

LG Groups og/eller tredjeparters legitime interesser

Vi behandler personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores legitime interesser (eller tredjeparters), som omfatter vores interesser i at:

• Effektivt styre vores forhold til vores kunder, herunder ved at kommunikere med dig og svare på dine forespørgsler;

• Udføre direkte markedsføringsaktiviteter (når vi ikke er forpligtet ved lov til at indhente dit samtykke), herunder ved at sende dig markedsføringskommunikation via e-mail, telefonopkald, post, sms'er, sociale mediekanaler eller via push-meddelelser via vores mobilapps, præsentere dig for onlineannoncer både på vores tjenester og på tredjepartswebsteder, oprette markedsføringsprofiler og tilpasse de anbefalinger og det markedsføringsindhold, som vi og andre præsenterer for dig, samt gennemføre kampagner, konkurrencer og lodtrækninger. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine data til direkte markedsføring - se afsnittet "Dine valgmuligheder" nedenfor.

• Beskytte vores forretningsaktiviteter mod, identificere og forhindre svindel og andre ulovlige aktiviteter eller aktiviteter, der er forbudt i henhold til vores brugsbetingelser.

• Beskytte sikkerheden, tilgængeligheden og integriteten af vores tjenester og informationssystemer, herunder ved at anvende autentificeringsmekanismer og andre sikkerhedsforanstaltninger, overvåge vores systemer for sikkerhedstrusler, opbevare sikkerhedskopier, anonymisere data og udføre systemvedligeholdelsestjenester.

• Beskytte vores juridiske rettigheder og slutbrugernes sikkerhed, herunder ved at behandle klager, indhente juridisk rådgivning og etablere, udøve eller forsvare juridiske krav vedrørende os eller andre virksomheder i vores koncern og vores tjenester;

• Forbedre din brugeroplevelse, herunder ved at give dig skræddersyede funktioner, f.eks. en autofill-funktion, en hurtig søgefunktion baseret på dine mest besøgte websider og yderligere indhold, der er skræddersyet til dine interesser;

• Forbedre vores tjenester og kundepleje, herunder ved at søge din feedback og gennemføre undersøgelser og markedsundersøgelser, udføre dataanalyser om brugen af vores tjenester, analysere kundeadfærd, opbygge kundebrugsmønstre og -profiler for at identificere regionale og globale brugertrends og optimere vores tilbud til kunder globalt;

• Effektivt styre vores forretning, herunder ved at generere rapporter og analysere vores tjenesters ydeevne (ved hjælp af aggregerede oplysninger), revidere vores forretningsprocesser og bruge statistik til at træffe informerede forretningsbeslutninger.

Hvis vi påberåber os vores legitime interesser, har vi foretaget en afvejningstest for at overveje, hvilken indvirkning behandlingen vil have på enkeltpersoner, og for at afgøre, om enkeltpersoners interesser vejer tungere end vores interesser i, at behandlingen finder sted. Du kan få flere oplysninger om denne afvejningstest ved at bruge kontaktoplysningerne i slutningen af denne privatlivspolitik.

Dit samtykke

Vi søger dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, når vi anser det for hensigtsmæssigt, eller når det er påkrævet ved lov. Vi bruger samtykke til at:

• Placere cookies og bruge lignende teknologier i overensstemmelse med vores Cookiepolitik og de oplysninger, der gives til dig, når disse teknologier anvendes. Du kan få flere oplysninger i den cookiepolitik, der er relevant for den tjeneste, du bruger.

• Sende dig markedsføringskommunikation (hvor dette er påkrævet i henhold til loven, eller hvor vi på anden måde vælger at basere os på samtykke).

• Give dig anbefalinger og tilpassede reklamer for indhold, produkter og tjenester, som vi eller andre tror, du vil synes om, ved at analysere oplysninger om din brug af tjenesterne kombineret med forskellige oplysninger, som du giver os på andre måder, til de formål, der er i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og cookiepolitik. Dette kan indebære levering af markedsføring via forskellige kanaler, herunder via, e-mail, via LG-kontoen, på vores websteder eller på tredjepartsplatforme (herunder sociale netværk).

Ved andre lejligheder, hvor vi beder dig om samtykke, vil vi bruge dataene til det formål, som vi forklarer dig på det tidspunkt.

Når vi stoler på dit samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Dette vil ikke påvirke lovligheden af enhver behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage. Hvis du vil udøve denne ret, kan du se afsnittet "Dine rettigheder" nedenfor.

Juridiske forpligtelser

Vi behandler personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at:

• Overholdelse af vores juridiske krav i henhold til gældende lovgivning (f.eks. skatte- og regnskabsforpligtelser, forpligtelser vedrørende produktsikkerhed, garantier og forbrugerbeskyttelse).

• Efterkomme retskendelser og stævninger og svare på retligt bindende anmodninger fra regeringen, retshåndhævende myndigheder, offentlige myndigheder og/eller tilsynsmyndigheder.

Hvis vi har brug for dine oplysninger for at opfylde vores kontrakt med dig eller for at overholde vores juridiske forpligtelser, er du forpligtet til at give os disse oplysninger. I andre tilfælde er du ikke forpligtet til at give os personlige oplysninger, men hvis du ikke gør det, kan det påvirke den måde, du bruger vores tjenester på.

4. Deling af oplysninger

Vi overfører, videregiver eller på anden måde stiller personlige oplysninger om dig til rådighed for tredjeparter som beskrevet nedenfor:

• LG Group og personale : Vi deler personlige oplysninger mellem LG Group-medlemmer og med vores personale, herunder entreprenører og agenter, og andre virksomheder i vores koncern, i det omfang det er nødvendigt eller rimeligt for at levere vores tjenester og for at opfylde de formål, der er beskrevet i afsnit 3 ovenfor eller beskrevet i privatlivspolitikkerne vedrørende vores andre tjenester. Vi deler f.eks. dine personlige oplysninger med LGE med henblik på produktudvikling og -forbedring og med dit lokale LG-koncernmedlem med henblik på markedsføring.

• Tjenesteudbydere . Vi overfører eller videregiver dine oplysninger til nøje udvalgte virksomheder og enkeltpersoner, der leverer tjenester til os; f.eks. virksomheder, der hjælper os med at udvikle og drive systemer til vores tjenester, leverandører af IT-tjenester, sikkerhed, hosting, vedligeholdelse af websteder, vedligeholdelse og analyse af data, kundeservice og kommunikation, ordrebehandling og -opfyldelse, postforsendelse, fakturering, markedsføring og markedsundersøgelser, autoriserede service- og reparationscentre, andre administrative tjenester og virksomheder, der afholder konkurrencer, lodtrækninger og andre kampagner på vores vegne. Disse enheder har kun tilladelse til at få adgang til og bruge dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for, at de kan levere deres tjenester til os, og de er underlagt kontraktlige forpligtelser, der bl.a. har til formål at forhindre dem i at bruge dine oplysninger til andre formål. Nogle af vores tjenesteudbydere er placeret i Republikken Korea eller i andre lande uden for Europa.

• Tredjeparts IoT-udbydere : Når du aktiverer tredjeparts forbindelsesfunktioner, f.eks. når du tilslutter IoT-enheder i hjemmet til vores tjenester, deler vi personlige oplysninger med udbyderne af disse IoT-enheder for at gøre det muligt for dig at bruge de relevante funktioner i vores tjenester.

• Autoriserede forhandlere . I visse lande sælges produkter på vores websted af vores autoriserede forhandlere i visse lande. Når du køber produkter fra vores websted i disse lande, vil vi dele dine personlige oplysninger med disse forhandlere.

• Vejledningspartnere . Vi deler personlige oplysninger, herunder hvordan du interagerer med vores tjenester, de annoncer, du ser, og de køb, du foretager, med sociale netværk og andre annonceringspartnere for at måle effektiviteten af vores annoncering, forbedre vores markedsføringspraksis og hjælpe os med at levere mere relevante annoncer til dig. I overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer kan vi også dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, der tilbyder produkter eller tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig, eller som på anden vis udfører markedsføringsundersøgelser og -analyser. Disse parter kan bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig med tilbud eller reklamer.

• Andre forretningspartnere . Vi videregiver dine personlige oplysninger til andre forretningspartnere, hvor det er nødvendigt for at give dig adgang til tjenester, du har anmodet om via vores tjenester, eller reklamemateriale i forbindelse med vores tjenester.

• Besøgende på vores websted . De meddelelser, du sender til visse områder af webstedet, herunder produktanmeldelsestavler, chatrum, fora eller andre offentlige opslagsrum, kan ses af andre besøgende på vores websted. [Vi gør det klart på vores Hjemmeside, hvor de oplysninger, du lægger op, vil være synlige for andre.]

• Forretningsrådgivere : f.eks. vores advokater, revisorer, virksomhedskonsulenter, forsikringsselskaber, revisorer, i det omfang det er nødvendigt for dem at levere deres tjenester til os.

• Statslige myndigheder, retslige myndigheder, tilsynsmyndigheder eller andre tredjeparter, hvor det er nødvendigt : Vi vil videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, retslige myndigheder, tilsynsmyndigheder eller andre tredjeparter, hvis vi har et lovkrav om at gøre det, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt:

- for at overholde loven eller for at reagere på obligatoriske juridiske processer (såsom en ransagningskendelse, stævning eller retskendelse);

- for at kontrollere eller håndhæve overholdelse af vilkår og politikker for vores tjenester og for at efterforske og forhindre svig eller anden ulovlig aktivitet i forbindelse med brugen af vores tjenester eller som påvirker vores virksomhed, i det omfang en sådan videregivelse er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning; og

- for at beskytte og forsvare vores rettigheder, ejendom og sikkerheden eller sikkerheden i vores forretningsaktiviteter og i vores respektive associerede selskaber, medarbejdere, forretningspartnere, vores kunder eller medlemmer af offentligheden.

• Selskabstransaktioner . Vi kan videregive dine oplysninger til en tredjepart (og deres forretningsrådgivere) som led i en fusion eller overførsel, reorganisering, overtagelse eller salg (herunder i forbindelse med forhandlinger), opløsning eller anden virksomhedstransaktion eller i tilfælde af en konkurs.

• Andre parter med dit samtykke eller på din anmodning . Ud over de videregivelser, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, kan vi dele oplysninger om dig med tredjeparter, når du særskilt giver dit samtykke til eller anmoder om en sådan deling.

• Analyse Vi kan indsamle personlige oplysninger om dine onlineaktiviteter på hjemmesider og forbundne enheder over tid og på tværs af tredjeparts hjemmesider, enheder, apps og andre onlinefunktioner og -tjenester. Vi kan bruge tredjepartsanalysetjenester, såsom Google Analytics, Firebase og andre ( se mere ). De oplysninger, vi får, kan videregives til eller indsamles direkte af disse udbydere og andre relevante tredjeparter, som bruger oplysningerne, f.eks. til at evaluere brugen af tjenesterne. Hvis du f.eks. vil vide mere om Google Analytics, kan du besøge "Hvordan Google bruger data, når du bruger vores partneres websteder eller apps" (findes på https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ), “Beskyttelse af dine data” (findes på https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) og "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" (findes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

5. Opbevaring af personlige oplysninger

Vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at vi behandler og opbevarer oplysninger i overensstemmelse med følgende principper:

• mindst i det tidsrum, hvor oplysningerne bruges til at give dig vores tjenester;

• som krævet i henhold til loven, en kontrakt eller med hensyn til vores lovbestemte forpligtelser (f.eks. skattelovgivning);

• så længe det med rimelighed er nødvendigt at gøre det for at håndtere en faktisk eller forventet klage, undersøgelse eller juridisk tvist;

• kun så længe de er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til, behandles, eller længere, hvis det kræves i henhold til en kontrakt, i henhold til gældende lovgivning eller, i anonymiseret form, til statistiske formål, med forbehold af passende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis der f.eks. opstår en tvist mellem dig og LG Group, eller hvis du undlader at betale for vores tjenester, kan vi opbevare relevante oplysninger, indtil en sådan tvist er løst, eller indtil en sådan betaling er foretaget, henholdsvis. Hvis du sletter hele din LG-konto, vil dine oplysninger blive opbevaret i tre måneder og straks derefter blive destrueret, medmindre andet kræves i henhold til gældende lovgivning.

• Hvis vi behandler dine oplysninger, behandler vi oplysningerne, indtil du beder os om at stoppe og i en kort periode herefter (for at give os mulighed for at gennemføre dine anmodninger). Vi opbevarer også en registrering af, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller behandle dine data på ubestemt tid, så vi kan respektere din anmodning i fremtiden.

6. Dine valgmuligheder

Hvor det er tilladt, kan vi kontakte dig via e-mail, telefonopkald, sms'er eller push-notifikationer via vores mobilapps. Hvis du vil indsende en anmodning om modtagelse af sådanne meddelelser fra os, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnittet " Kontakt os " nedenfor.

Du kan til enhver tid afmelde dig fra vores markedsføringskommunikation ved at klikke på linket "afmeld", der findes nederst i e-mails, eller ved at kontakte os direkte (se afsnittet "Kontakt os" nedenfor). Som nævnt i afsnittet Dine rettigheder nedenfor har du ret til at gøre indsigelse mod brugen af personoplysninger til direkte markedsføringsformål til enhver tid.

Bemærk venligst, at hvis du afmelder dig fra vores markedsføringskommunikation, vil vi behandle din afmelding så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at du under visse omstændigheder kan fortsætte med at modtage markedsføringsmeddelelser i kort tid, mens vi behandler din anmodning. Vi vil også fortsat sende dig servicemeddelelser for at give dig de nødvendige oplysninger i forbindelse med din kontrakt og de tjenester, du bruger (f.eks. for at opdatere dig om ændringer i vores brugsbetingelser).

7. Dine rettigheder

I det omfang det er fastsat i gældende lovgivning, kan du bede dit lokale LG Group-medlem om en kopi af de personlige oplysninger, som vi har om dig. Du kan også anmode om, at vi sletter personoplysninger eller retter eventuelle unøjagtigheder, begrænser eller begrænser behandlingen af dine personoplysninger, trækker dit samtykke tilbage og giver dig personoplysninger, som du har givet os i forbindelse med en kontrakt eller med dit samtykke, i et struktureret, maskinlæsbart format, samt beder os om at dele (overføre) disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har du desuden ret til at mod behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde (f.eks. når oplysningerne ikke er nødvendige for at opfylde et kontraktmæssigt eller andet lovkrav). Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering i forbindelse med direkte markedsføring.

Disse rettigheder kan dog være begrænsede, f.eks. hvis opfyldelse af din anmodning ville afsløre personoplysninger om en anden person, hvis de ville krænke en tredjeparts rettigheder (herunder vores rettigheder), eller hvis du beder os slette oplysninger, som vi ifølge loven er forpligtet til at opbevare eller har tvingende legitime interesser i at opbevare. Relevante undtagelser er indeholdt i både GDPR og i national lovgivning. Vi vil informere dig om relevante undtagelser, som vi støtter os på, når vi besvarer en anmodning fra dig. Hvis du ønsker at fremsætte en anmodning vedrørende dine rettigheder eller at foretage en forespørgsel, skal du bruge kontaktoplysningerne i afsnittet " Kontakt os " nedenfor. I nogle tilfælde kan du også udøve dine rettigheder direkte via webstedet.

8. Hvordan vi beskytter personlige oplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt, og vi har indført sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte de oplysninger, vi indsamler via vores tjenester. Bemærk dog, at selv om vi tager rimelige skridt til at beskytte dine oplysninger, er ingen hjemmeside, internetoverførsel, computersystem eller trådløs forbindelse helt sikker.

9. International overførsel af oplysninger

Din brug af vores tjenester vil medføre overførsel, opbevaring og behandling af dine personlige oplysninger inden for og uden for dit bopælsland i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Især vil dine personlige oplysninger blive overført til Republikken Korea. Bemærk venligst, at databeskyttelseslove og andre love i lande, som dine oplysninger kan blive overført til, muligvis ikke er lige så omfattende som i dit land.

[For europæiske indbyggere]

Hvis du befinder dig i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs. i Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge), Storbritannien eller Schweiz, overfører vi dine personlige oplysninger til andre lande uden for EØS, Storbritannien eller Schweiz, herunder Republikken Korea og USA. Den Europæiske Unions lovgivning anerkender Republikken Korea som værende et land, der beskytter personlige oplysninger tilstrækkeligt. Men hvis vi overfører dine personlige oplysninger til en jurisdiktion, som ikke anses for at være tilstrækkelig i henhold til gældende lovgivning, vil vi træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning for at sikre, at dine personlige oplysninger fortsat er beskyttet. Sådanne foranstaltninger omfatter f.eks. brugen af modelklausuler, som er godkendt af EU, Storbritannien og Schweiz. I nogle tilfælde vil vi stole på dit udtrykkelige samtykke, hvor dette er hensigtsmæssigt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at få en kopi af de gældende kontraktmæssige aftaler eller andre beskyttelsesforanstaltninger, kan du bruge kontaktoplysningerne i afsnittet " Kontakt os " nedenfor.



10. Opdateringer af vores privatlivspolitik

Vi vil opdatere denne privatlivspolitik, når vi ændrer den måde, vi bruger dine personlige oplysninger på, eller når vi er forpligtet til at gøre det i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi vil gøre dig opmærksom på eventuelle væsentlige ændringer af vores privatlivspolitik på en passende måde (f.eks. ved at offentliggøre en meddelelse på de websider og apps, hvorigennem vi leverer vores tjenester, og ved at angive øverst i meddelelsen, hvornår den senest er blevet opdateret).

11. Kontakt os

For at udøve dine rettigheder eller for at få yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os.

For anmodninger og forespørgsler vedrørende oplysninger om dig, der er indsamlet via hjemmesiden eller på anden vis af dit lokale LG Group-medlem, bedes du kontakte dit lokale LG Group-medlem. Navnet på og kontaktoplysningerne for dit lokale LG Group-medlem kan findes her .

For anmodninger og forespørgsler vedrørende oplysninger om dig, der er indsamlet via alle andre tjenester, bedes du kontakte LGE på [ her ] eller via post [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republikken Korea]. LGE's kontaktperson i EØS er [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Navnet på og kontaktoplysningerne for dit lokale LG Group-medlem kan findes her .

Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på [dpo-eu@lge.com].

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi bruger dine personlige oplysninger på, eller hvis du mener, at dette ikke er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, har du ret til at klage til den databeskyttelsesmyndighed, hvor du bor, arbejder eller hvor du mener, at der er sket en overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen.

12. Personlige oplysninger om børn

Vores tjenester er designet til et almindeligt publikum og er ikke rettet mod børn. I forbindelse med vores tjenester indsamler eller opbevarer vi ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under 18 år eller tillader bevidst sådanne personer at bruge vores tjenester. Du må ikke give os personlige oplysninger om personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, skal du ikke forsøge at registrere dig for vores tjenester eller give os personlige oplysninger. Hvis vi får kendskab til, at en person under 18 år har givet os personlige oplysninger, sletter vi straks disse personlige oplysninger. Hvis du mener, at et barn under 18 år kan have givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnittet " Kontakt os " ovenfor.

I nogle jurisdiktioner kan vi vedtage en strengere politik for aldersafgrænsning. Læs venligst de supplerende oplysninger for din jurisdiktion nederst i denne fortrolighedspolitik for at få yderligere oplysninger.

LG-enheder

Land LG Enhed Registreret adresse Kontaktoplysninger Danmark LG Electronics Nordic AB LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige www.lg.com/dk/support/email

Tjenester