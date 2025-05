Hos LG, en global leder inden for forbrugerelektronik, "Life's good”. Dette gælder især for vores medarbejdere, fordi vi tilbyder berigende udfordringer, muligheder for at lære og udvikle sig, og ekstraordinære belønninger og anerkendelse. Overalt på vores lokationer rundt om i verden stræber vores medarbejdere med at sætte et smil på vores forbruger- og forretningskunder med de nyeste produkter. Med deres attraktive design, absolutte pålidelighed og geniale teknologi skaber de vores ultimative brandfordel: Innovation for et bedre liv.

Vi opfordrer hvert medlem af vores team til at få succes ved at gøre tingene på den rigtige måde. Den etiske måde. Dette er "LG Way". Hos LG mener vi, at for at drive forretning etisk skal du have et solidt fundament af integritet, der styrer hvert ord og handling. Vores filosofi kaldes "Jeong-do" og oversat betyder det "den rigtige vej". Retningslinjerne for hver af vores interaktioner er at skabe værdi for vores kunder, fair markedspraksis og menneskelig respekt.

Lær mere om vores historie, forretningsområder og vores engagement i "Jeong-do" ledelse.

Få mere information omkring en karriere hos LG, besøg vores globale karriereside.

For at finde den rette stilling for dig, skal du klikke her for at se åbne stillinger.