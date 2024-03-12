About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UT781H 系列 - 43 吋酒店商用電視

功能

圖庫

規格

支援

UT781H 系列 - 43 吋酒店商用電視

43UT781H0CA

UT781H 系列 - 43 吋酒店商用電視

(1)

時尚外觀配以實用功能

UT781H 系列擁有時尚與實用兼備的設計，專為商業環境而設。特設的垂直側面插座及 Pro:Centric 酒店管理系統，為客戶帶來實用體驗。
Pro:Centric SMART 應用程式平台

Pro:Centric 酒店管理系統

透過 IP 及 RF 設施，Pro:Centric SMART 為酒店客戶帶來個人化服務。以優越設計、超卓畫質及先進連接功能豐富房內的娛樂體驗，同時增添便利。

*實際 UI 或有所不同

Pro:Centric SMART 應用程式平台

Pro:Centric 伺服器應用程式

利用 Pro:Centric 自訂範本及頁面，為品牌訂造度身能突顯特色的內容。
Pro:Centric SMART 應用程式平台

Pro:Centric Direct 方案

Pro:Centric Direct 是酒店內容管理系統，支援簡單的工具編輯及提供各種方案，例如：1-click service 及 IP 網絡遙距管理。用戶能輕易編輯其介面，自訂服務及管理所有酒店電視。
專為商業環境而設

纖薄設計及垂直側面插座

UT781H 系列擁有時尚的金屬色外觀設計，為專屬空間的完美之選。垂直側面插座則專為商業環境而設，滿足客戶所需。

*插座介面配置或因地區而有所不同。

專為商業環境而設

商用旋轉支架

商用級支架可供客戶從不同角度觀看電視，更加方便舒適。
用戶友好體驗

LG webOS 4.5 智能電視

LG 智能電視採用 webOS 4.5，觀賞具真實色彩、清晰畫面等革新科技的 LG 電視及探索更多智能功能。

*實際介面或與圖中所示略有不同。

用戶友好體驗

語音識別

從無縫互動到一致的用戶體驗，LG 將透過語音識別進一步讓用戶輕鬆控制 LG 電視。

*電視智能控制
*伺服器控制
*需要 Magic Motion Remote（需另購）

用戶友好體驗

SoftAP

軟件存取點 (SoftAP) 是一種虛擬 Wi-Fi，可使用軟件建立無線熱點。目前版本支援橋接模式(Bridge Mode)，讓網絡管理器能夠控制連接的裝置。

*Soft AP 應設定於開啟電視後顯示的安裝選單。
*智能鏡像或無法同時運作。

用戶友好體驗

即時功能

使用高速加載系統，減少緩衝時間，讓客戶開啟電視後，便能更快欣賞內容。
輕鬆保養及維修

快速選單

現時LG 提供全新快速選單（3.0 版本），升級的主頁選單解決方案可新增酒店宣傳影片，設定更為簡易。
輕鬆保養及維修

歡迎影片 / 畫面

Commercial Lite 商用電視可重複播放各種影片格式和圖像，讓住客一步入酒店房間就能看到多種不同歡迎字句，給住客賓至如歸的感覺。
輕鬆保養及維修

EzManager

EzManager 提供簡易安裝功能，自動安裝 Pro:Centric 電視需 1-3 分鐘，而手動安裝則需 3-5 分鐘。
輕鬆保養及維護

Pro:Idiom®

採用受廣泛應用的數碼版權管理技術（DRM），防止非法的內容複製。
列印

所有規格

影片

  • AI Picture Pro

    -

  • Game Optimizer

    -

  • HDR_HDR 10 Pro

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

資訊

  • 類別

    Pro:Centric Smart

廣播系統

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    PAL-I, PAL BG/DK, NTSC-M

  • Digital

    DTMB

  • 圖文電視（自動圖文電視）

    -

標準

  • EMC

    CE

  • 其他

    -

  • 安全

    CB

電源規格

  • 耗電量（最大）

    108W

  • 耗電量（標準）

    87W

  • 電源供應（電壓，Hz）

    AC 100~240V 50/60Hz

  • 待機耗電量

    0.5W 以下

SUPERSIGN 軟件兼容性

  • CMS(Premium)

    -

  • Control / Control Plus

    -

  • LG Connected Care

    -

  • Simple Editor

    -

配件

  • 電源線

    YES (1.5M / Angle type)

  • 遙控類型

    S-Con / MMR（選項）

直向功能（醫院）

  • 健康耳機模式

  • Pillow Speaker

    -

  • 保護殼（玻璃）

    -

顯示

  • 亮度（標準）

    350 nit

  • 解像度

    4K 超高清 (3,840 x 2,160)

  • 大小（吋）

    43

機械

  • Credenza/安全螺絲孔

    是（需要支架）

  • Kensington Lock

  • 鎖定板（方便安裝）

    是（需要支架）

  • VESA 兼容

    200 x 200 mm

標準（歐盟_新標籤 (`21.3~)）

  • HDR 等級

    -

  • HDR 開啟模式

    -

  • SDR 等級

    -

  • SDR 開啟模式

    -

音訊（音效）

  • AI Acoustic Tuning

    是（就緒，需要 MMR）

  • AI Sound

    -

  • LG Sound Sync

  • 喇叭（音訊輸出）

    20W

標準（歐盟_舊標籤 (~`21.3)）

  • 平均每年耗電量 (kWh)

    -

  • ErP 等級

    -

  • 亮度比 (%)

    -

  • 運行耗電量

    -

尺寸/重量

  • 邊框闊度（左/右/上/下，不連邊框）

    8.4/8.4/8.4/14.4 mm

  • 邊框闊度（左/右/上/下，連邊框）

    10.7/10.7/10.7/16.7 mm

  • 運送尺寸（闊 x 高 x 深）

    1147 x 660 x 190 mm

  • 尺寸（不連支架）（闊 x 高 x 深）

    962.5 x 564.6 x 39.9 mm

  • 尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    962.5 x 619.4 x 303 mm

  • 運送重量

    16.6 kg

  • 重量（無支架）

    11.3 kg

  • 重量（連支架）

    14.4 kg

直向功能（企業/零售）

  • Crestron 認證兼容性

    -

  • BEACON

  • CISCO 認證兼容性

    -

  • DPM (Digital Power Management)

    -

  • Embedded CM (Contents Manager)

    -

  • Embedded GM (Group Manager)

    -

  • 故障處理

    -

  • NTP 伺服器設定

    -

  • NTP 同步定時器

  • Play Via URL

    -

  • Promota / Mobile CMS

    -

  • RTC（即時時鐘）

    -

  • 時間排定

    -

  • 直向設置

    -

  • Video Tag

    -

款待解決方案

  • Pro:Idiom (DRM)

  • 其他 DRM

    -

  • Pro:Centric Cloud

    -

  • Pro:Centric Direct

  • Pro:Centric Server

  • Pro:Centric Smart

  • Pro:Centric V

  • Pro:Idiom Media (DRM)

  • Quick Menu (Customizable Portal)

  • webRTC（即時通訊）

智慧功能

  • Screen Share

  • AOD

    -

  • Bluetooth

  • 藍牙音訊播放

  • DIAL

  • Gallery Mode

    -

  • HDMI-ARC

    是 (HDMI2)

  • Home Office

    -

  • IoT

  • Magic Remote 神奇遙控兼容性

    是（就緒）

  • Mood Display

    -

  • Multi-View

    -

  • Soft AP

  • 語音識別（獨立式/解決方案）

  • webOS version

    webOS 4.5

  • 網頁瀏覽器

  • Wi-Fi

連接性

  • CI 槽

    -

  • 音訊線路輸出 (3.5 毫米手機插孔)

    -

  • AV 輸入

  • 元件輸入 (Y、Pb、Pr-影片）

  • 直流電適配器輸入

    -

  • 數碼音訊輸出（光纖）

  • ECI（RJ12 插孔）

    -

  • 擴充插槽（60 針）

    -

  • 外置揚聲器輸出（3.5 毫米手機插孔）

  • 外部紅外線輸入

    -

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • 耳機輸出

  • 只限 LG SVC（手機插孔類型）

    -

  • MPI 連接埠（RJ12 插孔）

    -

  • PC 音訊輸入

    -

  • 枕式喇叭介面（6 針）

    -

  • PoC（同軸供電）

    -

  • 射頻輸入

    是 (1ea)

  • RGB 輸入 (D-sub 15 針) - PC

    -

  • RJ45（使用目的）

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub 9 針/手機插孔)

    是 (D-Sub 9 針)

  • 電視連接配置（手機插孔類型）

    -

  • USB（版本）

    是 (2ea / 2.0)

款待功能

  • Instant ON

  • b-LAN

    -

  • Conformal Coating

    -

  • 診斷

    是（IP 遙控）

  • 節能模式

    -

  • Enterprise Mode

    -

  • External Power Out

  • External Speaker Out / Line Out

    是（外置喇叭輸出）

  • EzManager

  • 全觸控螢幕

    -

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

  • HTNG-CEC (Version)

    是 (1.4)

  • Insert Image

  • 紅外線輸出

    是（RS-232C、HDMI）

  • Lock mode

    是（有限）

  • Mobile Remote

    -

  • 多元紅外線代碼

  • One Channel Map

  • Port Block

    -

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

  • Simplink(HDMI-CEC) (Version)

    是 (1.4)

  • SNMP

  • USB 自動播放/播放+

    -

  • USB Cloning

  • V-Lan Tag

  • 射頻喚醒

  • Welcome Screen (Splash Image)

  • Welcome Video

  • WOL

設計

  • 正面色彩

    Black

  • 支架類型

    1 杆（旋轉）

  • 工具名稱

    UT78