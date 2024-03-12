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65 吋 UHD 觸控數碼顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

65 吋 UHD 觸控數碼顯示屏

65TR3DJ-B

65 吋 UHD 觸控數碼顯示屏

(2)
Front view with infill image

真正互動
相聚一堂

當教師點選 TR3DJ 時，它就會同步顯示在學生的電子設備螢幕上。

* 86 吋
* 所有圖片僅供參考。

三個小孩同時在 TR3DJ 上繪畫。

多點觸控

TR3DJ 系列可同時使用多達 20 點的多點觸控。這個功能帶來逼真的白板觸控體驗，亦令互相協作變得更輕鬆簡單。
螢幕與強化玻璃之間間隙為 1 毫米，用戶在 TR3DJ 上用電子筆書寫「Dreams come true」（夢想成真）字樣。

減少視差
提高準確度

TR3DJ 系列的屏幕與強化玻璃之間隙僅有 1mm，減少視差，提供精確的觸摸和出色的書寫體驗。
一位教師和一個孩子正在使用觸控筆一起完成顯示屏上的填字遊戲。

雙觸控筆
兩種顏色

觸控筆設有兩種顏色、兩種筆尖尺寸 (3 mm 和 8 mm)。雙觸控筆方便用戶同時進行書寫或繪圖。
兩個單獨螢幕顯示相同的影像，表示您可透過 TR3DJ 在所有來源上書寫和註釋。

輕鬆書寫體驗

TR3DJ 系列讓你隨意書寫和加入註釋，
流暢體驗達成你所想。
一位老師正在上課，顯示屏內容已經與所有學生的手提電腦進行共享。

Air Class

支援同時連接最多 30 名學生，並為同一網絡上的所有流動裝置提供互動式會議和各種工具，例如：投票、回答和分享專題研習內容。TR3DJ 的主工具欄可以輕鬆訪問 Air Class。從 TR3DJ 的 Toolbar 中可輕鬆啟用 Air Class。
內置的 OPS 插槽令用家可以輕鬆連接桌面電腦，使用更多功能。

內置 OPS 卡槽

TR3DJ 系列支援 OPS 卡槽，方便用家輕鬆將 OPS 桌面連接於數碼屏幕背面，使用更多擴展功能，無需額外連接桌面電腦。

* OPS：開放式可插拔規範
學生的手提電腦和老師的手機屏幕共享到顯示器上。

升級 ScreenShare Pro

ScreenShare Pro 可以在一個屏幕上同時顯示最多六個共享屏幕或一個文件，無需安裝任何應用程式，用家就可以在同一網絡上共享 Chromecast mirroring，增強可用性。
三個人聚集在一個會議室中，與屏幕中的其他人進行虛擬會議。

支援藍牙連接

TR3DJ 支援藍牙連接，以無線方式連接各種設備，例如喇叭、滑鼠、鍵盤等，有助線上線下的會議和課堂可順利進行。
一個女人在使用網絡瀏覽器搜索資訊。

網頁瀏覽器

TR3DJ 系列支援 Android 操作系統中的網頁瀏覽器，用家可以輕鬆快速地搜索網頁，無需額外連接到桌面電腦。
工具欄功能可讓您輕鬆控制例如聚光燈、air class 等各種功能。

Toolbar

Toolbar 讓你輕鬆找到及使用所需的工具。註釋功能幾乎適用於所有檔案類型，可以使用 Spltlight 功能突出需要強調的部分。倒計時和秒錶功能則可助你有效管理上課時間。
教師在課堂上為學生上課，學生們則在聆聽 TR3DJ 發出的聲音。

音訊體驗

TR3DJ 系列於正面邊框之兩側內置喇叭，提供清晰的音訊體驗。
基於安全性，USB 不能連接顯示屏。

USB Block

USB Block 模式可以保護和防止數據提前被複製到未經授權的設備中，這對於重視安全性的地方是必不可少的。

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列印

所有規格

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (10W x 2)

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

配件

  • 選購

  • 基本

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 自動亮度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    32GB

  • 本機密鑰操作

  • 電源指示燈

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

    是（插槽）

認證

  • ERP / 能源之星

    是/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • 安全

    CB / NRTL

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    390nit (Typ., without Glass)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 68%

  • 對比度

    1,200:1

  • Dynamic CR

  • 壽命

    30,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    16/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    否/是

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    65

  • 表面處理（霧度）

    Haze 25%

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

專用功能 - 觸控

  • 介面

    USB2.0

  • 準確度（標準）

    ±2.0mm

  • 可觸控對象大小

    Ø3 mm ↑

  • 多點觸控

    最大20 點

  • 操作系統支援

    Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)

  • 防護玻璃厚度

    4mm (Anti-Glare)

  • 防護玻璃傳輸

    0.87

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    10ms ↓

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • DP 輸入

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

    USB2.0 Type B (2ea)

  • USB 輸入

    USB3.0 Type A (3ea)、USB2.0 Type A (3ea)

專用功能 - 創建板

  • Bluetooth

    藍牙 4.0

  • CPU

    Dual core A73+Dual core A53

  • GPU

    Dual Core Mail G51

  • LAN

    Gigabit LAN

  • 記憶體 (RAM)

    3GB

  • 作業系統版本(Android)

    Android 8

  • 儲存空間

    32GB

  • Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1628 x 1005 x 208mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1489 x 897 x 87mm

  • 包裝後的重量

    48.5Kg

  • 重量（屏身）

    38.8Kg

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 啟動標誌圖像

  • 已連接 Crestron

  • HDMI-CEC

  • 網絡準備

  • PBP

  • PIP

  • PM 模式

  • Screen Share

  • 智能節能

  • 網絡喚醒

特殊功能

  • 敷形塗層（電源板）

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    614 BTU/Hr(Typ.), 1024 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    300W

  • 標準

    180W

軟件兼容性

  • Connected Care