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VSM5J 系列 - 55 吋 500 nit 全高清極窄邊框 Video Wall

功能

圖庫

規格

支援

VSM5J 系列 - 55 吋 500 nit 全高清極窄邊框 Video Wall

55VSM5J-H

VSM5J 系列 - 55 吋 500 nit 全高清極窄邊框 Video Wall

(1)

邊框僅闊 0.44mm

購物中心的外部和內部場所都透過大型視訊牆，在閉路電視控制室進行監控。

*此網頁的所有圖像僅供參考。

前所未見的 0.44mm 超窄邊框

經 Nemko 驗證*，前所未有的超薄邊框（0.44 毫米平滑邊框及 0.88 毫米邊框至邊框）如實反映原始影像，大大減少誤差或失真問題，呈現栩栩如生的影像。
通過 Nemko 驗證，邊框僅闊 0.44mm 和邊框至邊框連接隙 (BtB) 亦只闊 0.88mm*，大大減少無失真，呈現更真實影像。VSM5J 系列無縫組裝在大型電視牆螢幕上，為觀眾提供身臨其境的體驗。

新聞台後方的螢幕牆由一個超薄邊框視訊牆組成。

一位女士仰望安裝在樓上的屏幕。

更高的觀看角度

大型屏幕多置於高於視平線的位置，因此 Video Wall 必須能夠締造貫徹統一的畫質。VSM5J 系列採用高水平視角，顯示出靈動色彩而不失真。

* 室內測試結果。實際測試結果可能因應環境及測量設備而有所不同。

兩面裝有多個屏幕，而前牆則呈現更加靈動廣闊的畫面。

廣闊可視角度

眾所周知，LG IPS 面板科技更有效控制液晶，讓觀眾不論從任何角度都能看到螢幕。有賴先進的面板科技，VSM5J 系列呈現出栩栩如生的色彩，更加吸引目光，讓觀眾從任何位置都能看到逼真畫面。

低一致性螢幕在邊框角落投射出一個變暗的暈影，而 VSM5J 系列則能夠顯示平衡的色彩投影。

呈現一致色彩

邊框位置的顏色不勻會令四角變得暗淡，影響大屏幕的觀感及內容表達。
VSM5J 系列增強了畫面一致度，令整個螢幕包括周邊位置均呈現生動一致的色彩。

*屏幕上 13 個點的一致性。室內測試結果。實際測試結果或因應環境及測量設備而有所不同。

與 55SVH7F 系列相比，55VSH7J 系列的拼接螢幕之間影像間隙更少。最大限度地減少了間隙造成的視覺干擾，所顯示的內容得到改善，從而為您呈獻出無上享受。

減低影像間隙

VSM5J 系列採用影像改善演算法，減低在播放視訊時拼接顯示影像的隙縫。透過調整邊框位置的影像此改善整體畫面，帶來流暢無縫的觀賞體驗。

*「55SVM5F 系列」是指沒有採用影像改善演算法的顯示器。

智能校正功能

智能校正比現有的感應器校正方式大幅節省成本及省時，不僅可以分析每個單獨顯示器的顏色特性差異，還可分析所連接顯示器的顏色特性差異。只需點擊遙控器並即可在幾分鐘內完成，整個過程非常簡單。此外，用家更可設置定期自動校正，任何時候呈現最佳畫質。

左側，一個人正透過連接的手提電腦使用感應器校正調節視訊牆的顏色，而梯子上的另一個人正在評估螢幕誤差。相比之下，右側的 LG 智能校正用戶則僅使用遙控器進行簡單的調節。

* 根據用戶的不同，智能校正後可以感覺到顏色差異。 在這種情況下，建議手動調整所需顏色。

採用防反光面板 呈現清晰畫面

在光亮的環境下觀看螢幕時，畫面質素可能因光線反射而影響。VSM5J 系列透過提高霧面度至 28%，讓影像及文字更清晰、更易閱讀。

55SVH7F 系列會受到強光的影響，影像上會出現一層白色偏光。相比之下，55VSH7J 系列的螢幕在明亮燈光下仍色彩鮮艷。

附設的 SoC 和 webOS 智能顯示器平台展示出同時執行多個任務的能力。

強大功效　靈活多變

VSM5J 系列內置 SoC 及 webOS 智能顯示平台，能夠同時執行多個作業，並流暢地播放內容，無需使用媒體播放器。webOS 支援 HTML5 網絡平台，並提供 SDK（軟件開發套件），讓使用者建立及改善網頁應用程式時更加輕鬆簡單。

* SDK 可以透過以下連結下載。 (https://webossignage.developer.lge.com)

視訊牆的一側正在直播足球賽事，而螢幕的另一側正利用 CSS 效果添加更多內容。

靈活建立內容

四段不同的視訊可透過網絡應用程式同時播放，而比例縮放或方向旋轉等各種動畫效果則透過 CSS (Cascading Style Sheets) 產生。另外可設實時串流*，可自己組織和建立內容，打破容量限制。

**支援的協定：RTSP、RTP、HLS、UDP 多重播放

設有易用的 GUI，可同時完成多項任務。

簡易選單結構

選單結構專為商業用途而設。簡化流程，亦把類似功能組合，用戶探索所需功能和管理顯示屏時就能避免不斷試驗或出錯機會。
選單螢幕包含橫向和直向選項。

提供直向模式的用戶介面

傳統 GUI（圖形用戶介面）按照橫向觀看電視的模式而設計，因此 OSD（屏幕顯示）不太適合直向模式的屏幕顯示。而 VSM5J 系列的 OSD 則配有直向選單模式，採用更大字體及 9:16 比例，清晰易看，可高效應用於不同商業環境中。

透過 LAN 菊鏈同時管理多個顯示屏。利用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD 菊鏈可以輕鬆調節 UHD 設定。

Daisy Chain 管理

使用 Daisy Chain 管理控制和監控 Video Wall，亦可更新軟件。此外，透過使用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD Daisy Chain ，用家可輕鬆設定UHD Video Wall，而無需 DisplayPort MST 或Matrox 顯示卡。
列印

所有規格

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

    是（背負式）

配件

  • 選購

    OPS Kit(KT-OPSF)

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    500nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 72%

  • 對比度

    1,100:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    60,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 表面處理（霧度）

    Haze 28%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    IP5X tested

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    YES(EU Only) / Energy Star 8.0

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    105W

  • BTU（英國熱單位）

    682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    250W

  • 標準

    200W

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (2ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    Even bezel : 0.44mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1353 x 855 x 263mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1210.51 x 681.22 x 86.5mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    23.6Kg

  • 重量（屏身）

    18.4Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定