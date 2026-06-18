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Machine à laver connectée à chargement frontal l 9kg l Noir Mat l AI DD™ l TurboWash™ 360 l Steam™ l Économies d’énergie
*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit reel.
Technologie de lavage de linge intelligente de pointe
Économies d’énergie1)
Économisez de l’énergie tout en profitant d’une puissance de lavage impressionnante
Réduction des microplastiques
Des mouvements délicats réduisent la friction durant les lavages
Lessive intelligente
Cycles adaptés au poids et au tissu
Lavage rapide
Lavage rapide et puissant en seulement 39 min4)
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Cycle Microplastic Care
Réduit les émissions de microplastiques jusqu’à 60 %
Les mouvements de balancement et de tumble réduisent la friction durant le lavage, diminuant les émissions de microplastiques de 60 %2).
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AI Wash 2.0
Lavage optimal amélioré par l’IA pour les tissus doux, alimenté par AI DD™
AI Wash 2.03) optimise les mouvements de lavage en fonction du type de linge et ajuste le lavage et le rinçage en fonction du niveau de salissure des vêtements. Il permet d’améliorer l’entretien des tissus et de réaliser des économies d’énergie avec les tissus doux.
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TurboWash™ 360˚
Nettoyage en profondeur en 39 minutes
Le système multi-buses 3D pulvérise de l’eau et le détergent dans quatre directions simultanément, minimisant les dommages causés au tissu et assurant un lavage complet en seulement 39 minutes4).
Steam™
Nettoyage vapeur en profondeur
Lavez vos vêtements sans inquiétude, en sachant que les allergènes sont réduits avec LG Steam™5).
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Plus grande capacité
Plus de linge à la fois, plus de temps au repos
La même taille de lave-linge avec une capacité de tambour accrue7) pour laver plus de linge en une seule fois.
*Les images utilisées sont à des fins d’illustration.
Découvrez ce qu’un tambour spacieux peut faire
Smart Pairing™
Travailler en équipe pour nettoyer le linge
Smart Pairing™ utilise les informations de la machine à laver connectée pour démarrer automatiquement un cycle de séchage intelligent.
*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.
*Ce lave-linge peut être associé au sèche-linge LG doté du WiFi.
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ThinQ™
Facile à utiliser pour vous simplifier la vie
Contrôlez votre lessive partout, à tout moment
L’application ThinQ™ permet de se connecter à votre lave-linge et de le démarrer d’une simple pression sur un bouton.
Entretien et contrôle faciles
Que ce soit un entretien de tous les jours ou des tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d’énergie de votre machine à laver via l’application ThinQ™.
Lessive mains libres avec Assistant vocal
Dites à votre enceinte intelligente ou assistant AI ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
*Les images du produit sont fournies uniquement à titre d’illustration et peuvent être différentes du produit réel.
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Augmentez le volume Percevez les subtilités.
Son rotatif
FAQ
Q.
Qu’est-ce que le machine à laver LG de petite taille ?
A.
La machine à laver LG de petite taille est conçue avec une largeur compacte de 600 mm x hauteur de 850 mm x profondeur de 475 mm. Cette machine peut facilement s’intégrer dans un espace limité.
Q.
Quelle est la meilleure capacité en kg pour une machine à laver ?
A.
LG recommande une machine à laver avec une capacité de tambour de 8 à 9 kg pour un foyer moyen. Envisagez d’opter pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante. Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même king size. N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.
Q.
Comment choisir une machine à laver économe en énergie ?
A.
Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A et la classe G. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
**Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (Modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.
Q.
Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?
A.
En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.
Q.
Comment la technologie Deep-learning AI DD™ aide-t-elle ma lessive ?
A.
Les machines avec le Deep-learning AI DD™ de LG utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive. Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver l’aspect de vos vêtements. Les moteurs DirectDrive™ offrent une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace avec moins de pièces mobiles, pour un électroménager qui dure longtemps et plus économe en énergie.
Q.
De quoi sont capables les machines à laver intelligentes ?
A.
Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie Deep Learning basée sur l’intelligence, glanée auprès de grands modèles de données de milliers de lessives, permet à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur. Le résultat ? Une protection des tissus 10 %* meilleure, pour conserver l’aspect de vos vêtements. Vous pouvez également accéder et contrôler les machines à laver intelligentes disposant du Wi-Fi de LG par reconnaissance vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone, qui se connecte à votre machine à laver intelligente où que vous soyez. Démarrez votre appareil électroménager à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande avec assistant vocal, recevez une notification quand une lessive est terminée, effectuez un dépannage Smart Diagnosis et téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.
*Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissu du linge et/ou d’autres facteurs.
*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée quand l’option Steam (Vapeur) est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.
Q.
À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?
A.
La technologie rapide TurboWash™ 360˚ de LG permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements. Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis plusieurs angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un excellent équilibre entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.
Q.
Quelle est la fonction Vapeur sur la machine à laver LG ?
A.
La technologie de vapeur Steam™ exclusive de LG (sur certains modèles) s’attaque de manière efficace aux allergènes. La fonction Allergy Care (anti-allergies) vaporise les vêtements au début du cycle de lavage pour détendre les fibres, dissoudre les allergènes, dont le pollen et les acariens.
Q.
Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?
A.
Le système de dosage automatique Automatic dispenser de LG vous permet de précharger le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le travail. L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajoute automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque du surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal de la machine à laver. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !
Q.
Comment puis-je enregistrer mon produit sur ThinQ ?
A.
1. Assurez-vous que votre produit et votre routeur Internet sont allumés.
2. Approchez votre produit du routeur Internet. Si la distance entre le produit et le routeur est trop grande, la puissance du signal peut être faible et l’enregistrement de votre produit peut prendre du temps.
3. Installez l’application ThinQ. Veuillez consulter la page correspondant à votre pays pour obtenir des instructions supplémentaires sur l’installation de l’application ThinQ et l’enregistrement de votre produit.
Clause de non-responsabilité
1) Efficacité énergétique
- 30 % de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A, tel que défini par la réglementation de l’UE 2019/2014.
2) Cycle Microplastic Care
- Testé par Intertek en juillet 2023. Cycle Microplastic Care avec 3 kg de linge (veste de sport 100 % polyester) comparé à un cycle Tissus mixtes (F4Y7EYPBW). Comparaison en mesurant la quantité de microplastiques filtrés via un filtre de 20㎛.
- Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
[Si le produit comprend les fonctionnalités AI Wash 1.0, inclure cette clause de non-responsabilité]
3) AI Wash 1.0
- Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissu du linge et/ou d’autres facteurs.
- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée quand l’option Steam (Vapeur) est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.
[Si le produit comprend les fonctionnalités AI Wash 2.0, inclure cette clause de non-responsabilité]
3) AI Wash 2.0
- Entretien du tissu et économies d’énergie : Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissu du linge et/ou d’autres facteurs.
- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée quand l’option Steam (Vapeur) est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.
4) TurboWash™ 360
- Testé par Intertek en mars 2019, basé sur la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec charge IEC de 5 kg, comparé à un cycle Coton normal avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.
En fonction du type et du poids des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée de lavage peut augmenter et les résultats peuvent varier.
5) Steam™
- Le cycle Allergy Care, approuvé par BAF pour la machine à laver LG Steam de 24 pouces, réduit les acariens allergènes.
6) Distributeur automatique
- Lavez jusqu’à 31 charges en remplissant les deux compartiments de détergent.
- La quantité de détergent par défaut est de 45 ml.
- Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.
7) Plus grande capacité
- Capteur de vibrations inclus avec le modèle de profondeur 615/565 uniquement. (Design fin exclus)
- Le clapet à friction et le numéro de contre-poids peuvent varier en fonction du modèle.
- Capacité augmentée - 3 kg dans 615 mm (Profondeur), 2 kg dans 565 mm/475 mm (Profondeur)
8) L’IA au cœur
- Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (Modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.
- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée lorsque l’option Steam est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.
- La garantie de 10 ans est liée au Moteur Direct Drive uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.
- Niveau sonore : 71 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).
- Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour prendre connaissance de la garantie de 10 ans.
Sommaire
DIMENSIONS
Caractéristiques principales
CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (kg)
9,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du produit (LxHxP mm)
600 x 850 x 475
FONCTIONS - ezDispense
Non
FONCTIONS - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Noir Mat
Type de porte
Couvercle en verre trempé teinté noir
CAPACITÉ
Capacité de lavage maximale (kg)
9,0
COMMANDE ET ÉCRAN
Type d’écran
Molette + boutons tactiles et affichage LED
Temporisateur
3 à 19 heures
Indicateur de verrouillage de porte
Oui
FONCTIONS
Type
Lave-linge à chargement frontal
Ajouter du linge
Oui
AI DD
Oui
Redémarrage automatique
Oui
Centum System
Non
Aube de tambour
Aube fine en acier inoxydable
Lampe de tambour
Oui
Tambour interne d’embossage
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
ezDispense
Non
Système de détection de mousse
Oui
Moteur Inverter DirectDrive
Oui
Pieds de nivellement
Oui
Détection de la charge
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
Vapeur
Oui
Vapeur+
Non
TurboWash360˚
Oui
Capteur de vibrations
Non
Alimentation en eau (Chaud/Froid)
Froid uniquement
Niveau d’eau
Auto
PROGRAMME
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
Lavage avec IA
Oui
Soins Anti-Allergie
Oui
Lavage automatique
Non
Baby care
Non
Vêtements pour bébé
Non
Rafraîchissement de la literie
Non
Draps de lit
Non
Lavage froid
Non
Soin des couleurs
Non
Coton+
Oui
Noir éclat
Non
Délicat
Non
Double rinçage
Non
Programme téléchargé
Oui
Doudoune
Non
Chemises
Non
Séchage uniquement
Non
Couette
Oui
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Non
Soins Doux
Non
Hygiène
Non
Intensif 60
Non
Jeans
Non
Mix 40℃
Oui
Une chemise
Non
Extérieur
Non
Lavage pour animaux de compagnie
Non
Rapide 14 (Vitesse 14)
Oui
Rapide 30
Non
Lavage Rapide
Non
Lavage et séchage rapides
Non
Jours de pluie
Non
Rafraîchir
Non
Rinçage uniquement
Non
Rinçage+Essorage
Non
Uniformes scolaires
Non
Ultra silence
Non
Vêtements simples
Non
Soin de la peau
Non
Ourlets et cols des manches
Non
Petite charge
Non
Rinçage intelligent
Non
Rotation uniquement
Non
Vêtements de sport
Oui
Anti-tâches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Température
Froid/20/30/40/60/95℃
Ajouter du linge
Non
Sonnerie (activé / désactivé)
Oui
Sécurité enfant
Oui
Lavage à froid
Non
Fin de la temporisation
Oui
Niveau de détergent
Non
Lampe de tambour
Oui
Nettoyage de la buse ezDispense
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage
5 fois
Rinçage+
Non
Rinçage+Essorage
Non
Niveau de l’adoucisseur
Non
Essorage
1200/1000/800/600/400/ Pas de rotation
Vapeur
Oui
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash
Oui
Lavage
Oui
Wi-Fi
Oui
Anti-froissage
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui
Smart Diagnosis
Oui
Coach Tub Clean
Oui
Couplage intelligent
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du produit (LxHxP mm)
600 x 850 x 475
Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm)
535
Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm)
1 015
Poids (kg)
59,0
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible avec LG TWINWash
Non
CODE À BARRE
CODE À BARRE
8806096648957
Ce que disent les gens
Très bien noté
Manuel et logiciel
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Dépannage
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Garantie
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