Machine à laver connectée à chargement frontal l 9kg l Noir Mat l AI DD™ l TurboWash™ 360 l Steam™ l Économies d’énergie

Clause de non-responsabilité

1) Efficacité énergétique

- 30 % de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A, tel que défini par la réglementation de l’UE 2019/2014.

2) Cycle Microplastic Care

- Testé par Intertek en juillet 2023. Cycle Microplastic Care avec 3 kg de linge (veste de sport 100 % polyester) comparé à un cycle Tissus mixtes (F4Y7EYPBW). Comparaison en mesurant la quantité de microplastiques filtrés via un filtre de 20㎛.

- Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

[Si le produit comprend les fonctionnalités AI Wash 1.0, inclure cette clause de non-responsabilité]

3) AI Wash 1.0

- Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissu du linge et/ou d’autres facteurs.

- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée quand l’option Steam (Vapeur) est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.

[Si le produit comprend les fonctionnalités AI Wash 2.0, inclure cette clause de non-responsabilité]

3) AI Wash 2.0

- Entretien du tissu et économies d’énergie : Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissu du linge et/ou d’autres facteurs.

- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée quand l’option Steam (Vapeur) est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.

4) TurboWash™ 360

- Testé par Intertek en mars 2019, basé sur la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec charge IEC de 5 kg, comparé à un cycle Coton normal avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

En fonction du type et du poids des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée de lavage peut augmenter et les résultats peuvent varier.

5) Steam™

- Le cycle Allergy Care, approuvé par BAF pour la machine à laver LG Steam de 24 pouces, réduit les acariens allergènes.

6) Distributeur automatique

- Lavez jusqu’à 31 charges en remplissant les deux compartiments de détergent.

- La quantité de détergent par défaut est de 45 ml.

- Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

7) Plus grande capacité

- Capteur de vibrations inclus avec le modèle de profondeur 615/565 uniquement. (Design fin exclus)

- Le clapet à friction et le numéro de contre-poids peuvent varier en fonction du modèle.

- Capacité augmentée - 3 kg dans 615 mm (Profondeur), 2 kg dans 565 mm/475 mm (Profondeur)

8) L’IA au cœur

- Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (Modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.

- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée lorsque l’option Steam est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.

- La garantie de 10 ans est liée au Moteur Direct Drive uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.

- Niveau sonore : 71 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

- Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour prendre connaissance de la garantie de 10 ans.