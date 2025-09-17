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Machine à laver connectée à chargement frontal l 8kg l Noir Mat l AI DD™ l TurboWash™ 360 l Steam™ l Économies d’énergie

Machine à laver connectée à chargement frontal l 8kg l Noir Mat l AI DD™ l TurboWash™ 360 l Steam™ l Économies d’énergie

F2X5PYNY6
Vue de face du Machine à laver connectée à chargement frontal l 8kg l Noir Mat l AI DD™ l TurboWash™ 360 l Steam™ l Économies d’énergie F2X5PYNY6
Une image de pulvérisation d’eau sur des chemises avec quatre jets de pulvérisation
Une image d’un détail de tissu agrandi et exposé à la vapeur
Vue intérieure avec machine à laver LG à chargement frontal
Vue détaillée du tiroir à lessive
Vue détaillée du tambour en acier inoxydable
Vue de face du Machine à laver connectée à chargement frontal l 8kg l Noir Mat l AI DD™ l TurboWash™ 360 l Steam™ l Économies d’énergie F2X5PYNY6
Une image de pulvérisation d’eau sur des chemises avec quatre jets de pulvérisation
Une image d’un détail de tissu agrandi et exposé à la vapeur
Vue intérieure avec machine à laver LG à chargement frontal
Vue détaillée du tiroir à lessive
Vue détaillée du tambour en acier inoxydable

Caractéristiques principales

  • Lavage IA : AI DD™
  • TurboWash™ 360˚
  • Steam™
  • Économies d’énergie
  • Réduction des microplastiques
  • LG ThinQ™
Voir aussi
Une vidéo montrant des détails en gros plan de la machine à laver LG, tels que l’intérieur du tambour et le panneau d’affichage.

Technologie de lavage de linge intelligente de pointe

Image du capteur détectant le type de tissu pour un lavage précis

Lessive intelligente

Cycles adaptés au poids et au tissu

Image d’un flux d’eau puissant pour un nettoyage en profondeur

Lavage rapide

Lavage rapide et puissant en seulement 39 min2)

Détail de tissu agrandi et exposé à la vapeur

Nettoyage en profondeur

Allergy Care avec la puissance de la vapeur3)

Illustration de la réduction de jusqu’à 60 % des émissions de microplastiques

Réduction des microplastiques

Des mouvements délicats réduisent la friction durant les lavages

AI Wash 2.0

Lavage optimal amélioré par l’IA pour les tissus doux, alimenté par AI DD™

AI Wash 2.01) optimise les mouvements de lavage en fonction du type de linge et ajuste le lavage et le rinçage en fonction du niveau de salissure des vêtements. Il permet d’améliorer l’entretien des tissus et de réaliser des économies d’énergie avec les tissus doux.

Vidéo montrant le cycle de lavage assisté par IA du lave-linge LG détectant la charge et le type de tissu

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

TurboWash™ 360˚

Nettoyage en profondeur en 39 minutes

Le système multi-buses 3D pulvérise de l’eau et le détergent dans quatre directions simultanément, minimisant les dommages causés au tissu et assurant un lavage complet en seulement 39 minutes2).

Steam™

Nettoyage vapeur en profondeur

Lavez vos vêtements sans inquiétude, en sachant que les allergènes sont réduits avec LG Steam™ 3).

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Plus grande capacité

Plus de linge à la fois, plus de temps au repos

La même taille de lave-linge avec une capacité de tambour accrue5) pour laver plus de linge en une seule fois.

Vidéo montrant comment ajouter plus de linge à mesure que le tambour à l’intérieur du lave-linge grossit

*Les images utilisées sont à des fins d’illustration.

Découvrez ce qu’un tambour spacieux peut faire

Cycle Microplastic Care

Réduit les émissions de microplastiques jusqu’à 60 %

Les mouvements de balancement et de tumble réduisent la friction durant le lavage, diminuant les émissions de microplastiques de 60 %6).

Illustration de jusqu’à 60 % de réduction des émissions de microplastiques sur une image d’arrière-plan représentant des vagues

*Les images du produit sont fournies uniquement à titre d’illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Smart Pairing™

Travailler en équipe pour nettoyer le linge

Smart Pairing™ utilise les informations de la machine à laver connectée pour démarrer automatiquement un cycle de séchage intelligent.

*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.

*Ce lave-linge peut être associé au sèche-linge LG doté du WiFi.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

ThinQ™

Facile à utiliser pour vous simplifier la vie

Contrôlez votre lessive partout, à tout moment

L’application ThinQ™ permet de se connecter à votre lave-linge et de le démarrer d’une simple pression sur un bouton.

Entretien et contrôle faciles

Que ce soit un entretien de tous les jours ou des tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d’énergie de votre machine à laver via l’application ThinQ™.

Lessive mains libres avec Assistant vocal

Dites à votre enceinte intelligente ou assistant AI ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

*Les images du produit sont fournies uniquement à titre d’illustration et peuvent être différentes du produit réel.

 

Machine à laver à chargement frontal placée dans un espace de lessive moderne

Design plat et minimaliste

Porte de machine à laver en verre trempé

Porte en verre trempé

Gros plan sur le tambour de la machine à laver avec la porte ouverte

Élévateurs hygiéniques et durables

Cadran et panneau de machine à laver

Un affichage plus visible

*Les images du produit sont fournies uniquement à titre d’illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Augmentez le volume Percevez les subtilités.

Son rotatif

Une vidéo du début du cycle de lavage, avec des sons de rotation silencieux en arrière-plan, assis en se relaxant avec un chien.
Machine à laver LG avec logo AI DD

L’IA au cœur, la lessive facilitée

AI Wash7), alimenté par AI DD™, assure un lavage optimal en fonction du type de linge, améliore l’entretien du tissu et réduit la consommation d’énergie pour les tissus doux. La technologie Inverter Direct Drive qui équipe nos machines à laver les rend fiables et silencieuses. De plus, nos machines sont conçues pour une efficacité énergétique exceptionnelle. Affichant des performances durables, nos machines sont livrées avec une garantie standard de 10 ans sur le moteur.

Une vidéo du guide d’installation de la machine à laver lg.

FAQ

Q.

Quelle est la taille standard d’une machine à laver pour un foyer moyen ?

A.

Toutes les machines à laver LG sont dotées d’une hauteur et d’une largeur standard. La profondeur des machines à laver LG peuvent varier en fonction de la taille/capacité du tambour. Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour une machine à laver ?

A.

LG recommande une machine à laver avec une capacité de tambour de 8 à 9 kg pour un foyer moyen. Envisagez d’opter pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante. Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même king size. N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir une machine à laver économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la pire). L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

**Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (Modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15).  Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment la technologie Deep-learning AI DD™ aide-t-elle ma lessive ?

A.

Les machines avec le Deep-learning AI DD™ de LG utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive. Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver l’aspect de vos vêtements. Les moteurs DirectDrive™ offrent une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace avec moins de pièces mobiles, pour un électroménager qui dure longtemps et plus économe en énergie.

Q.

De quoi sont capables les machines à laver intelligentes ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie Deep Learning basée sur l’intelligence, glanée auprès de grands modèles de données de milliers de lessives, permet à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur. Le résultat ? Une protection des tissus 10 %* meilleure, pour conserver l’aspect de vos vêtements. Vous pouvez également accéder et contrôler les machines à laver intelligentes disposant du Wi-Fi de LG par reconnaissance vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone, qui se connecte à votre machine à laver intelligente où que vous soyez. Démarrez votre appareil électroménager à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande avec assistant vocal, recevez une notification quand une lessive est terminée, effectuez un dépannage Smart Diagnosis et téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissu du linge et/ou d’autres facteurs.

*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée quand l’option Steam (Vapeur) est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚ de LG permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements. Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis plusieurs angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un excellent équilibre entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Q.

Quelle est la fonction Vapeur sur la machine à laver LG ?

A.

La technologie de vapeur Steam™ exclusive de LG (sur certains modèles) s’attaque de manière efficace aux allergènes. La fonction Allergy Care (anti-allergies) vaporise les vêtements au début du cycle de lavage pour détendre les fibres, dissoudre les allergènes, dont le pollen et les acariens.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique Automatic dispenser de LG vous permet de précharger le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le travail. L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajoute automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque du surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal de la machine à laver. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Comment puis-je enregistrer mon produit sur ThinQ ?

A.

1. Assurez-vous que votre produit et votre routeur Internet sont allumés.

2. Approchez votre produit du routeur Internet. Si la distance entre le produit et le routeur est trop grande, la puissance du signal peut être faible et l’enregistrement de votre produit peut prendre du temps.

3. Installez l’application ThinQ. Veuillez consulter la page correspondant à votre pays pour obtenir des instructions supplémentaires sur l’installation de l’application ThinQ et l’enregistrement de votre produit.

Clause de non-responsabilité

 

 

[Si le produit comprend les fonctionnalités AI Wash 2.0, inclure cette clause de non-responsabilité]

1) AI Wash 2.0

- Entretien du tissu et économies d’énergie : Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissu du linge et/ou d’autres facteurs.

- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée quand l’option Steam (Vapeur) est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté.

 

2) TurboWash™ 360

- Testé par Intertek en mars 2019, basé sur la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec charge IEC de 5 kg, comparé à un cycle Coton normal avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

En fonction du type et du poids des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée de lavage peut augmenter et les résultats peuvent varier.

 

3) Steam™

- Le cycle Allergy Care, approuvé par BAF pour la machine à laver LG Steam de 24 pouces, réduit les acariens allergènes.

 

5) Plus grande capacité

- Capteur de vibrations inclus avec le modèle de profondeur 615/565 uniquement. (Design fin exclus) 

- Le clapet à friction et le numéro de contre-poids peuvent varier en fonction du modèle.

- Capacité augmentée - 3 kg dans 615 mm (Profondeur), 2 kg dans 565 mm/475 mm (Profondeur)

 

6) Cycle Microplastic Care

- Testé par Intertek en juillet 2023. Cycle Microplastic Care avec 3 kg de linge (veste de sport 100 % polyester) comparé à un cycle Tissus mixtes (F4Y7EYPBW). Comparaison en mesurant la quantité de microplastiques filtrés via un filtre de 20㎛.

- Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

 

7) L’IA au cœur

- Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin du tissu et une réduction de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (Modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.

- La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection par IA n’est pas activée lorsque l’option Steam est sélectionnée. Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent adapté. 

- La garantie de 10 ans est liée au Moteur Direct Drive uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.

- Niveau sonore : 71 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

- Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour prendre connaissance de la garantie de 10 ans.

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Caractéristiques principales

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (kg)

    8

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du produit (LxHxP mm)

    600 x 850 x 475

  • FONCTIONS - ezDispense

    Non

  • FONCTIONS - Vapeur

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Noir Mat

  • Type de porte

    Couvercle en verre trempé teinté noir

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage maximale (kg)

    8

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Temporisateur

    3 à 19 heures

  • Type d’écran

    Molette + boutons tactiles et affichage LED

  • Indicateur de verrouillage de porte

    Oui

FONCTIONS

  • AI DD

    Oui

  • Type

    Lave-linge à chargement frontal

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Centum System

    Non

  • Ajouter du linge

    Oui

  • ezDispense

    Non

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur Inverter DirectDrive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Lampe de tambour

    Oui

  • Vapeur+

    Non

  • Pieds de nivellement

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash360˚

    Oui

  • Tambour interne d’embossage

    Oui

  • Capteur de vibrations

    Non

  • Aube de tambour

    Aube fine en acier inoxydable

  • Alimentation en eau (Chaud/Froid)

    Froid uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Coach Tub Clean

    Oui

  • Couplage intelligent

    Oui

CODE À BARRE

  • CODE À BARRE

    8806096648964

PROGRAMME

  • Couette

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • Lavage avec IA

    Oui

  • Soins Anti-Allergie

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Baby care

    Non

  • Vêtements pour bébé

    Non

  • Rafraîchissement de la literie

    Non

  • Draps de lit

    Non

  • Lavage froid

    Non

  • Soin des couleurs

    Non

  • Coton+

    Oui

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Non

  • Double rinçage

    Non

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Doudoune

    Non

  • Chemises

    Non

  • Séchage uniquement

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Non

  • Soins Doux

    Non

  • Hygiène

    Non

  • Intensif 60

    Non

  • Jeans

    Non

  • Mix 40℃

    Oui

  • Une chemise

    Non

  • Extérieur

    Non

  • Lavage pour animaux de compagnie

    Non

  • Rapide 14 (Vitesse 14)

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Lavage Rapide

    Non

  • Lavage et séchage rapides

    Non

  • Jours de pluie

    Non

  • Rafraîchir

    Non

  • Rinçage uniquement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Non

  • Uniformes scolaires

    Non

  • Ultra silence

    Non

  • Vêtements simples

    Non

  • Soin de la peau

    Non

  • Ourlets et cols des manches

    Non

  • Petite charge

    Non

  • Rinçage intelligent

    Non

  • Rotation uniquement

    Non

  • Vêtements de sport

    Oui

  • Anti-tâches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wi-Fi

    Oui

  • Ajouter du linge

    Non

  • Sonnerie (activé / désactivé)

    Oui

  • Sécurité enfant

    Oui

  • Fin de la temporisation

    Oui

  • Niveau de détergent

    Non

  • Lampe de tambour

    Oui

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage

    5 fois

  • Rinçage+Essorage

    Non

  • Rinçage+

    Non

  • Niveau de l’adoucisseur

    Non

  • Essorage

    1200/1000/800/600/400/ Pas de rotation

  • Vapeur

    Oui

  • Température

    Froid/20/30/40/60/95℃

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash

    Oui

  • Lavage

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • Lavage à froid

    Non

  • Nettoyage de la buse ezDispense

    Non

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du produit (LxHxP mm)

    600 x 850 x 475

  • Poids (kg)

    59,0

  • Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm)

    535

  • Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm)

    1 015

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Compatible avec LG TWINWash

    Non

Ce que disent les gens

Très bien noté