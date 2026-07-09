Avis d’interruption de certains services de connexion via un compte social

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Nous souhaitons vous informer que certains services de connexion via un compte social pour les comptes LG Electronics seront interrompus.

Les clients qui utilisent actuellement des services de connexion via un compte de réseau social sont invités à prendre connaissance des informations ci-dessous afin de continuer à utiliser les services.

1. Services de connexion concerné: Connexion avec Amazon

2. Date de fin de service : 09/07/2026 (KST)

3. Avis de changement d’identifiant en raison de la fin du service

- Si vous utilisez actuellement l’un des comptes de connexion via les réseaux sociaux concernés, assurez-vous qu’une adresse e-mail est associée à votre compte.

1) Si une adresse e-mail est associée

Après la fin du service, vous pouvez continuer à l’utiliser normalement en vous connectant avec l’adresse e-mail associée à votre compte. Toutes les informations de votre compte, y compris les produits enregistrés et l’historique des achats, resteront inchangées.

Toutefois, si vous avez associé le compte de réseau social concerné à des applications de haut-parleurs IA comme Alexa ou Google Home, vous devrez reconnecter ces services à l’aide de votre compte e-mail LG Electronics pour continuer à les utiliser.

2) Si aucune adresse e-mail n’est associée

Veuillez enregistrer une adresse e-mail avant la date de résiliation. Si vous n’enregistrez pas d’adresse e-mail, vous perdrez automatiquement l’accès à tous les services liés à ce compte à compter de la date de résiliation, et toutes les informations du compte, ainsi que les produits liés et l’historique des achats, seront supprimés.

De plus, les connexions avec des enceintes intelligentes comme Alexa et Google Home seront également automatiquement interrompues. Pour continuer à utiliser le service, reconnectez le service dans l’application de l’enceinte intelligente à l’aide de l’adresse e-mail associée à votre compte LG Electronics.

Les services de connexion via les réseaux sociaux qui ne sont pas concernés par cette suppression continueront de fonctionner normalement. Pour toute question complémentaire concernant ce changement, soumettez une demande via notre service de demande individuelle 1:1.

Nous continuerons à faire de notre mieux pour vous offrir de meilleurs services.

Merci.