About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Avis de cessation du service Spotify

Avis03/27/2026

Partagez ce contenu.

Vous pouvez partager les articles que vous aimez avec vos amis

Merci d’avoir choisi les produits LG Electronics.

Nous souhaitons vous informer que le service Spotify pour certains produits audio multiroom sans fil de LG ne sera plus disponible en raison de l’interruption de l’ancien SDK Spotify fourni par la société partenaire.

Services prenant fin :

Service de streaming de musique Spotify

 

Modèles concernés :

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B, 

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

 

▶ Enceinte

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

 

Date de cessation du service :

31 mars 2026

 

Après la cessation du service :

Veuillez noter que le service Spotify ne sera plus disponible avec les modèles ci-dessus, car la société partenaire a mis fin à la prise en charge de l’ancien SDK Spotify.

 

Clause de non-responsabilité :

Même si le manuel de l’utilisateur ou les descriptions de service LG.COM indiquent que cette fonctionnalité est prise en charge, l’arrêt de cette dernière s’appliquera néanmoins à compter de la date de cessation indiquée ci-dessus.

back to list