Avis de cessation du service Spotify

Merci d’avoir choisi les produits LG Electronics.

Nous souhaitons vous informer que le service Spotify pour certains produits audio multiroom sans fil de LG ne sera plus disponible en raison de l’interruption de l’ancien SDK Spotify fourni par la société partenaire.

Services prenant fin :

Service de streaming de musique Spotify

Modèles concernés :

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Enceinte

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Date de cessation du service :

31 mars 2026

Après la cessation du service :

Veuillez noter que le service Spotify ne sera plus disponible avec les modèles ci-dessus, car la société partenaire a mis fin à la prise en charge de l’ancien SDK Spotify.

Clause de non-responsabilité :

Même si le manuel de l’utilisateur ou les descriptions de service LG.COM indiquent que cette fonctionnalité est prise en charge, l’arrêt de cette dernière s’appliquera néanmoins à compter de la date de cessation indiquée ci-dessus.