We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K 65 pouces Télécommande AI Magic Remote HDR10 webOS25 2025
Caractéristiques principales
- Des couleurs pures en Real 4K, des couleurs éclatantes associées à des détails stupéfiants
- Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 7 4K AI de 8ème génération
- Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
- Profitez d’une mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées
- Haute résolution sur un grand écran de TV ultra large
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
Découvrez le processeur AI alpha 7 de 8ème génération puissant et intelligent
Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur grandement améliorées.
*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 5 AI Processor de 6ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.
Des couleurs pures grâce à la Real 4K
Regardez du contenu en 4K affiné avec une précision des couleurs éclatante et des détails nets, rendant chaque scène visuellement saisissante et agréable.
La technologie de mise à l’échelle supérieure 4K IA donne vie à chaque image
Le processeur puissant de LG améliore la résolution jusqu’à sa qualité d’origine. Profitez d’une mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées.
*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
HDR10 Pro
Des couleurs et une luminosité éclatantes donnent à la résolution de l’écran une toute nouvelle dimension Passez à une qualité d’image élevée avec un contraste plus net.
*HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics basée sur la qualité d’image normalisée du « HDR10 » standard.
La future génération de LG AI TV
La télécommande AI Magic Remote complète l’AI Experience
Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.
*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.
*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.
*La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.
*Une connexion à Internet est requise.
*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.
*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.
Découvrez ce que la LG AI TV peut faire pour vous !
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.
*L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 AI et le processeur alpha 11 AI. Cela peut varier selon les produits et régions.
Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro
*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Enrichissez votre son avec la LG TV et la LG Soundbar
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*Les modèles de Soundbar compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
Find the best LG Soundbar and LG TV pair
Trouvez la meilleure paire LG Soundbar et LG TV
*Features may vary by model. Please see each product page for detailed specifications.
TV ultra large
Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur la TV LG ultra large. Faites l’expérience de la haute résolution sur un très grand écran.
*La NANO80 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.
*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes.
*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.
*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.
Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV en accédant à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, l’application Boosteroid ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.
*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
Un gameplay puissant
Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR. Profitez de votre jeu sans que des retards d’affichage n’entravent vos performances.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz.
FILMMAKER MODE Ambiant
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Le FILMMAKER MODE Ambiant s’applique au modèle NANO90 et le FILMMAKER MODE s’applique au modèle NANO80.
Toutes les caractéristiques
Ce que disent les gens
Trouver à proximité
Très bien noté
-
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Regardez des vidéos de démonstration utiles pour votre produit.
-
Garantie
Consultez les informations de garantie de votre produit ici.
-
Pièces et accessoires
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
L’enregistrement de votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Support produit
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Support E-shop
Suivre votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demander le service de réparation facilement en ligne.
Nous contacter
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Envoyez un email au service assistance de LG
-
Appelez-nous
Parlez directement avec les représentants de notre service assistance.