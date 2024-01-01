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Smart TV LG OLED AI 4K B6 2026 65 pouces

Smart TV LG OLED AI 4K B6 2026 65 pouces

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Vue de face du Smart TV LG OLED AI 4K B6 2026 65 pouces OLED65B66LA
La vue avant de la LG OLED AI B6, lancée en 2026, affiche une image de formes multicolores superposées, avec le noir et la couleur parfaits, ainsi que le badge OLED TV n° 1 au monde pendant 13 ans.
La LG OLED AI B6 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 65 pouces avec un écran de 1 449 mm de large, une hauteur globale de 832 mm et une profondeur ultra-fine de 45,9 mm sans pied.
LG OLED AI B6 montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour le volume et la fidélité des couleurs.
Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG OLED AI B6 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
Le LG Shield, appliqué à LG OLED AI B6, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG OLED AI B6 compare 144Hz à 60Hz dans un jeu de course de moto, affichant le panneau 144Hz comme ultra-lisse et sans déchirure. Les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium apparaissent en haut à gauche.
Le LG OLED AI B6 est fixé au mur dans un espace de vie élégant, doté d’un design ultra fin avec des bordures étroites, et affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.
Vue de face du Smart TV LG OLED AI 4K B6 2026 65 pouces OLED65B66LA
La vue avant de la LG OLED AI B6, lancée en 2026, affiche une image de formes multicolores superposées, avec le noir et la couleur parfaits, ainsi que le badge OLED TV n° 1 au monde pendant 13 ans.
La LG OLED AI B6 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 65 pouces avec un écran de 1 449 mm de large, une hauteur globale de 832 mm et une profondeur ultra-fine de 45,9 mm sans pied.
LG OLED AI B6 montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour le volume et la fidélité des couleurs.
Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG OLED AI B6 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
Le LG Shield, appliqué à LG OLED AI B6, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG OLED AI B6 compare 144Hz à 60Hz dans un jeu de course de moto, affichant le panneau 144Hz comme ultra-lisse et sans déchirure. Les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium apparaissent en haut à gauche.
Le LG OLED AI B6 est fixé au mur dans un espace de vie élégant, doté d’un design ultra fin avec des bordures étroites, et affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.

Caractéristiques principales

  • Le noir parfait et la couleur parfaite garantissent un contraste plus profond et des couleurs éclatantes et précises sous n’importe quelle lumière.
  • Jusqu’à 144Hz en 4K avec compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium pour un jeu plus fluide et gagnant
  • webOS primé offre des expériences d’IA avancées, optimisées par Google Gemini et Microsoft Copilot
  • Le bouton AI déverrouille le hub AI pour une expérience intelligente et personnalisée, sécurisée par LG Shield
Voir aussi
Badge lauréat des du prix de l’innovation CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation CES - Lauréat (LG Shield)

Cybersécurité

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat (Multi-AI)

Intelligence artificielle

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

https://www.avforums.com/articles/tvs-2024-25-editors-choice-awards.22299/

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi le LG OLED B6 ?

La LG OLED AI B6, avec le noir parfait et la couleur parfaite, montre une scène planétaire divisée contrastant des noirs plus faibles à gauche avec des détails plus clairs, des noirs plus profonds et une expression de couleurs plus vives à droite.

Noir parfait et couleur parfaite

LG OLED AI B6 pour un jeu imbattable en 4K 144Hz montre un jeu de course de moto à grande vitesse en mouvement, avec les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium affichés en haut.

Jeu imbattable en 4K 144Hz

LG OLED AI B6 avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

La LG OLED AI B6 est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec un symbole AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Hub IA pour personnalisationHub IA pour personnalisation

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

Comment la LG OLED B6 offre-t-elle une qualité d’image supérieure ? 

La LG OLED B6 offre une qualité d’image 4K époustouflante avec une précision au niveau des pixels, garantissant un noir parfait dans toutes les conditions d’éclairage et une couleur parfaite certifiée pour un volume de couleur et une fidélité à 100 %. Avec le processeur alpha 8 AI 4K Gen3, il affine les détails 4K et les couleurs éclatantes et optimise le son pour une expérience visuelle exceptionnelle. 

Noir parfait et couleur parfaite

Noir parfait et couleur parfaite sous n’importe quelle lumière, toujours

La LG OLED TV est dotée d’un noir parfait et d’une couleur parfaite vérifiés par UL, offrant un contraste plus profond, une luminosité améliorée et des couleurs éclatantes et précises. Voyez chaque étoile clairement, même dans une pièce lumineuse.1)

LG OLED AI B6 montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour le volume et la fidélité des couleurs.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

La LG OLED AI B6 est dotée du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

La LG OLED AI B6 est dotée du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

Vérifié Eyesafe pour réduire la lumière bleue, chaque image reste facile à regarder2)

Processeur AI alpha 8 4K de 3ème génération

Moteur d’IA avancé avec des performances NPU X5.0 plus rapides

Notre processeur de nouvelle génération améliore les capacités de votre téléviseur, permettant à l’IA de fournir une expérience visuelle adaptée à vos préférences avec des détails 4K plus nets, un son plus riche et des couleurs éclatantes.3)

Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG OLED AI B6 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un GPU 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.

Le processeur alpha 8 AI 4K Gen3 de LG OLED AI B6 brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un GPU 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus importante.

Pourquoi choisir LG AI TV ?

LG AI TV optimise l’image et le son tout en rendant chaque jour plus simple grâce au hub AI personnalisé

En savoir plus sur LG AI TV

Remasterisation HDR IA

Améliorez chaque image pour une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et élève la qualité d’image SDR aux niveaux HDR pour des visuels plus riches et plus réalistes.

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.7)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.8)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.9)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

8 ans en tant que meilleur système de Smart TV 

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance En savoir plus sur LG Shield

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans12)

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Naviguez et pointez facilement comme une souris gyroscopique pour profiter de l’AI Hub 

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, cliquez, faites glisser puis déposez pour l’utiliser comme une souris gyroscopique ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales. 13)

LG OLED AI B6 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Pourquoi choisir la TV gaming LG OLED ?

Jeu ultra-doux et sans déchirures

Profitez de la 4K 144Hz avec la compatibilité G-SYNC et AMD FreeSync

À 144Hz, l’action reste plus claire et plus fluide dans chaque jeu. Compatible G-SYNC et AMD FreeSync Premium maintiennent le mouvement stable et sans déchirures, tandis que le VRR et le faible décalage d’entrée aident chaque mouvement à se sentir réactif, offrant un bord fiable en jeu.14)

LG OLED AI B6 compare 144Hz à 60Hz dans un jeu de course de moto, affichant le panneau 144Hz comme ultra-lisse et sans déchirure. Les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium apparaissent en haut à gauche.

LG OLED AI B6 compare 144Hz à 60Hz dans un jeu de course de moto, affichant le panneau 144Hz comme ultra-lisse et sans déchirure. Les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium apparaissent en haut à gauche.

Temps de réponse certifié de 0,1 ms, OLED répond instantanément sans images fantômes

Avec son temps de réponse de pixel de 0,1 ms et son ALLM pour une latence ultra-faible, chaque commande est rendue avec une précision immédiate. Cette réactivité accrue permet un jeu rapide, clair et contrôlé, offrant un avantage concurrentiel distinct.15)

Jeu immersif avec HGiG et ClearMR 9000

HGiG maintient la cartographie des tons HDR fidèle à l’intention du créateur, tandis que ClearMR 9000 réduit le flou de mouvement pour une clarté fluide et de haut niveau dans une action rapide et dans le jeu. Le résultat est un jeu immersif avec des visuels qui restent toujours précis et clairs à chaque instant.16)

LG OLED AI B6 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

LG OLED AI B6 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

Latence Bluetooth ultra-faible

La première TV au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth ultra-basse latence

Profitez d’une latence ultra-faible et de hautes performances dans le cloud gaming grâce à la prise en charge du contrôleur Bluetooth ultra-faible latence, réduisant le retard d’entrée à moins de 3,0 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le cloud.18)

LG OLED AI B6 affiche le portail de jeu LG sur l’écran webOS, montrant un hub de jeu avec une interface en une étape qui fournit un accès à plusieurs applications de jeu via des services de Cloud Gaming tels que NVIDIA GeForce NOW et les applications webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portail de jeu LG

Votre hub tout-en-un pour le gaming — aucune console requise

Explorez des milliers de jeux NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.19)

LG OLED AI B6 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

LG OLED AI B6 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres en fonction de votre jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu à l’aide du tableau de bord de jeu pour un contrôle rapide et en temps réel et de l’optimiseur de jeu pour affiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque session de jeu en toute simplicité.

Pourquoi LG OLED est-il un excellent choix pour les amateurs de design ?

Design ultra fin qui s’adapte à votre style de vie moderne

Avec ses cadres étroits et son profil ultra fin, l’écran est au centre, créant un look plus net et plus fluide. D’un bord à l’autre, le design semble ininterrompu, se fondant gracieusement dans votre espace.20)

Le LG OLED AI B6 est fixé au mur dans un espace de vie élégant, doté d’un design ultra fin avec des bordures étroites, et affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.

Le LG OLED AI B6 est fixé au mur dans un espace de vie élégant, doté d’un design ultra fin avec des bordures étroites, et affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.

Découvrez des chefs-d’œuvre illimités avec LG Gallery+

LG Gallery+

Personnalisez votre espace en choisissant parmi un contenu varié

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour élever votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec un contenu sélectionné correspondant à votre style.22)

La LG Gallery+ de LG OLED AI B6 avec BGM et Music Lounge montre la scène de lac forestier « Forest Evening » à l’écran, avec un panneau d’interface utilisateur de salon de musique visible pour la musique d’ambiance, la lecture Bluetooth et les commandes.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM avec salon de musique

Créez l’ambiance idéale avec de la musique

Créez l’atmosphère idéale avec une musique qui correspond à vos visuels. Utilisez la musique recommandée en fonction de vos préférences ou connectez-vous via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

LG OLED AI B6 montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG OLED AI B6 montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.25)

Le LG OLED AI B6 est fixé sur un mur vert au-dessus d’une console rouge, affichant un tableau d’informations comprenant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.34)

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.26)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.27)

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez.28)

LG OLED AI B6 avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.29)

Un vrai cinéma, conservé dans les moindres détails

  • Dolby Vision et FILMMAKER Ambient MODE

    Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER Mode avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.30)

  • Dolby Atmos

    En rendant le son sous forme d'objets audio immersifs à 360° plutôt que comme des canaux statiques, le système crée un environnement home cinema où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Immergez-vous dans chaque match

La LG Soundbar rehausse chaque scène avec un son surround plus complet

WOW Orchestra

Système audio surround complet de la LG TV et de la barre de son synchronisées

En synchronisant le téléviseur et la barre de son en un seul ensemble, le système étend la profondeur et la directionnalité pour une expérience surround plus complète.33)

LG OLED AI B6 avec WOW Orchestra et WOWCAST affiche une scène de concert avec une barre de son sous l’écran, tandis que des ondes sonores graphiques s’étendent dans le salon pour transmettre un son surround synchronisé et sans fil.

LG OLED AI B6 avec WOW Orchestra et WOWCAST affiche une scène de concert avec une barre de son sous l’écran, tandis que des ondes sonores graphiques s’étendent dans le salon pour transmettre un son surround synchronisé et sans fil.

LG OLED B6 certifié par Intertek pour l’efficacité des ressources, présenté avec un badge de certification mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental sur les matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.

LG OLED B6 certifié par Intertek pour l’efficacité des ressources, présenté avec un badge de certification mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental sur les matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.

Respectueux de l’environnement

Conçu pour la durabilité en laquelle vous pouvez avoir confiance. Reconnu par les institutions mondiales

Les LG TV sont conçus pour réduire l’impact environnemental et sont certifiés par Intertek pour l’efficacité des ressources sur l’utilisation des matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.36)

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour offrir 100 % color fidelity, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour fournir des niveaux de noir ≤ 0,24 nits jusqu’à 500 lux, mesurés selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour offrir des niveaux de cohérence des couleurs > 99 % jusqu’à 500 lux, mesurés selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

 

2)*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.

 

3)*Par rapport au processeur alpha 8 AI 2025 4K Gen2 basé sur une comparaison des spécifications internes.

 

4)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

5)*Doit être activé via le menu du mode du son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

6)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

7)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re:New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

8)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

9)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

10)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

12)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

13)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

14)*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.

*NVIDIA G-sync compatible avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les GPU plus anciens ne prennent pas en charge la compatibilité G-SYNC.

 

15)*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour un « temps de réponse de 0,1 ms (gris-à-gris) et des performances de jeu qualifiées ».

16)*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*La OLED B6 83/77/65/55/48 pouces est uniquement certifiée ClearMR 9000.

*ClearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

 

18)*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

19)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

 

20)*Les exigences d’installation peuvent différer.

 

22)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

25)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

26)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle et le pays.

 

27)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

28)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

29)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER Ambient MODE démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

 

31)*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

 

33)*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

36)*L’efficacité des ressources s’applique aux modèles suivants et est valable jusqu’au 31 décembre 2026 : OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95,9M,85 QNED85 

*Veuillez aller sur https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home pour en savoir plus.


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Caractéristiques principales

  • PICTURE (DISPLAY) - Technologie écran

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Taux de rafraichissement

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Couleurs parfaites

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur Alpha 8 AI 4K Gen3

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    OUI

  • GAMING - Compatibilité FreeSync (AMD)

    OUI

  • AUDIO - Sortie Audio

    20W

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • AUDIO - Dolby Atmos

    OUI

  • Dimensions et poids - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 449 x 832 x 45,9

  • Dimensions et poids - Poids TV sans pied (kg)

    17,1

Toutes les caractéristiques

PICTURE (DISPLAY)

  • Technologie écran

    4K OLED

  • Wide Color Gamut

    Couleurs parfaites

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • Résolution écran

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur Alpha 8 AI 4K Gen3

  • Contrôle automatique de la luminosité

    OUI

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Calibrage automatique

    OUI

  • Dimming Technology

    Pixel Dimming

  • FILMMAKER MODE™

    OUI

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120i/s (HDMI)

  • Motion

    OLED Motion

  • Modes d'image

    9 modes

  • Transfert rapide d'images

    OUI

  • QMS (changement multimédia rapide)

    OUI

  • AI Picture Pro

    OUI

  • Remasterisation HDR IA

    OUI

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

GAMING

  • Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    OUI

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    OUI

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (jusqu'à 144Hz)

  • Temps de réponse

    Moins de 0,1 ms

  • HGIG Mode

    OUI

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Tableau de Bord)

  • Compatibilité FreeSync (AMD)

    OUI

  • Dolby Vision pour les jeux (4K 120 Hz)

    OUI

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 26

  • Compatible avec Apple Home

    OUI

  • Compatible avec Apple Airplay

    OUI

  • Compatible camera USB

    OUI

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Ma page

    OUI

  • Multi View

    OUI

  • LG Shield

    OUI

  • LG Gallery+

    Oui (disponibilité du service payant variable selon les pays)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    OUI

  • Home Hub

    Oui (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    OUI

  • Toujours prêt (Always Ready)

    OUI

  • Identification vocale IA

    OUI

  • Assistant Image/Son AI

    OUI

  • Télécommande Magic Remote IA

    Incluse

  • AI Chatbot

    OUI

  • Navigateur Internet

    OUI

AUDIO

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Direction haut-parleurs

    Diffusion vers le bas

  • Sound Mode Share

    OUI

  • Sortie audio simultanée

    OUI

  • WOW Orchestra

    OUI

  • LG Sound Sync

    OUI

  • Dolby Atmos

    OUI

  • Clear Voice Pro

    OUI

  • Remasterisation d'objets par IA

    Oui (Remasterisation d'objets IA Pro)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Se référer au manuel)

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (Upmixage virtuel 11.1.2)

  • Réglage acoustique adaptatif

    OUI

CONNECTIVITE

  • Port HDMI

    4 unités (compatible 4K 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Prise antenne

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    OUI

  • Sortie audio numérique optique

    1

  • Port USB

    2 (USB 2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi 6)

  • Port Ethernet

    1

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    OUI

  • Couleurs inversées

    OUI

  • Echelle de gris

    OUI

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 449 x 832 x 45,9

  • Dimensions du carton (LxlxH mm)

    1 600 x 950 x 172

  • Poids carton (kg)

    24,4

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 449 x 900 x 218

  • Pied TV (Lxl mm)

    1 069 x 218

  • Poids TV sans pied (kg)

    17,1

  • Poids TV avec pied (kg)

    17,3

  • Suppoort VESA (LxH mm)

    300 x 200

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    C.A. 100 ~ 240 V 50-60 Hz

  • Consommation en veille

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Télécommande AI Magic Remote MR26

  • Cable d'alimentaion

    Oui (Attaché)

DIFFUSION

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (terrestre), DVB-C (câble), DVB-S2/S (satellite)

  • Réception Analogue TV

    OUI

Ce que disent les gens

Très bien noté