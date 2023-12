คู่มือการซื้อเครื่องอบผ้า

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

หลายท่านอาจกังวลว่าเครื่องอบผ้าจะทำให้เสียพลังงานและค่าไฟเพิ่ม แต่สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว เครื่องอบผ้าระบบปั๊มความร้อนได้รับการออกแบบมาให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นแม้ว่าเครื่องอบผ้าระบบปั๊มความร้อนจะมีราคาแพงกว่าในการซื้อ แต่เมื่อมองตลอดอายุการใช้งานแล้วถือว่าคุ้มค่ากว่า

In Australia, Energy Rating Labels – which you’ll see on all sorts of home appliances – allow you to compare the energy efficiency and running costs of different models before you buy. Energy Rating Labels have ‘star ratings’, which is a measure of their efficiency; the more stars an appliance has, the more energy efficient it is. You’ll find LG dryers come with a super efficient 9-star energy rating.

เครื่องอบผ้ามีประโยชน์อย่างมาก แม้ว่าคุณจะตากผ้าส่วนใหญ่ไว้นอกบ้านก็ตาม ค้นหาว่าเครื่องอบผ้าระบบปั๊มความร้อนนของเราสามารถทำงานได้อย่างไร โดยดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่ และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ ทำไมไม่ลองอ่านคู่มือการซื้อเชิงลึกของเราดูล่ะ