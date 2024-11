LG Electronics applies Electronic warranty (Smart Warranty). Whereby, the product will be activated its electronic warranty right after being sold to Customer. Please ask the dealer/store to activate the electronic warranty and customer can check the warranty period by product’s IMEI/Serial number here.

1. Thời hạn bảo hành cho Sản phẩm mới/ Warranty period for New product

Áp dụng cho các sản phẩm có ngày mua hợp lệ từ ngày 24/2/2023/ Apply for products with valid purchase date from 24-Feb-2023.

Thời hạn bảo hành cho Sản phẩm mới/

Warranty period for New product STT/ No Sản phẩm/ Product Thời hạn bảo hành tính từ Ngày mua/

Warranty period from Purchase date Thời hạn tính từ Ngày sản xuất/

Warranty period from Manufacture date Nếu có ngày kích hoạt SW

(*) hoặc có hóa đơn mua hàng/

In case SW

activated (*) or valid invoice Nếu chưa kích hoạt SW và

không có hóa đơn mua hàng/

Without SW

activated and no invoice SẢN PHẨM/Product 1 Tivi/

Television 24 tháng/months NHƯNG KHÔNG

QUÁ/

BUT NOT OVER 48 tháng/months 30 tháng/months 2 Màn hình máy vi tính/

Monitor 24 tháng/months 48 tháng/months 30 tháng/months 3 Màn hình y tế /

Medical Monitor 36 tháng/months (i) 48 tháng/months 39 tháng/months 4 Màn hình chuyên dụng/

MNT Signage, Commercial TV 36 tháng/months 48 tháng/months 39 tháng/months 5 Màn hình LED chuyên dụng, Màn hình đa phương tiện/

LED Signage, Stand by Me display 24 tháng/months 48 tháng/months 30 tháng/months 6 Máy giặt, Máy sấy, Máy rửa bát/

Washing machine, Dryer, Dish Washer 24 tháng/months 48 tháng/months 30 tháng/months 7 Tủ lạnh/

Refrigerator 24 tháng/months 48 tháng/months 30 tháng/months 8 Điều hòa gia dụng treo tường Inverter/

Residential Inverter Wall-mounted Air conditioner (RAC) 24 tháng/months (ii) 48 tháng/months 30 tháng/months 9 Điều hòa gia dụng, điều hòa thương mại khác/

Other Air conditioner except RAC 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 10 Lò vi sóng/

Microwave oven 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 11 Máy hút bụi/

Vacuum cleaner 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 12 Máy hút ẩm/

Dehumidifier 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 13 Máy lọc không khí/

Air purifier 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 14 Máy chiếu/

Projector 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 15 Máy tính xách tay, Màn hình mở rộng của Máy tính xách tay /

Laptop, Gram viewer 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 16 Đầu DVD, Dàn âm thanh, Loa thanh, Loa kéo/

DVD player, Home theater,

Sound bar, Trolley speaker 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 17 Điện thoại, Thiết bị di động, Loa Bluetooth, Tai nghe không dây/

Mobile phone;

Portable equipment;

Bluetooth speaker;

Bluetooth Headset/Earbuds 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 18 Tủ chăm sóc quần áo thông minh/

Styler 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 19 Thiết bị chăm sóc da tại nhà/

Beauty product (Pra.L) 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 20 Khẩu trang lọc khí (phần thân) & Hộp đựng khẩu trang lọc khí/

Wearable Air Purifier (Air Mask body) & Mask Case 12 tháng/months 36 tháng/months 18 tháng/months 21 Bộ chuyển đổi X-quang số hóa/

DxD+ Aws 36 tháng/months 48 tháng/months 39 tháng/months 22 Đầu phát nội dung/

Set-top box 24 tháng/months 48 tháng/months 30 tháng/months PHỤ KIỆN ĐI KÈM SẢN PHẨM MỚI/ Accessory of new products 1 Pin, bộ sạc, phụ kiện (trừ điều khiển Tivi)/

Battery, Charger, Accessories (except TV remote) 12 tháng/months NHƯNG KHÔNG

QUÁ/

BUT NOT OVER - 15 tháng/months 2 Điều khiển kèm theo Tivi/

TV remote (TV's accessory) 12 tháng/months (iii) 24 tháng/months 15 tháng/months 3 Pin của Màn hình đa phương tiện

Battery of Stand by Me display 06 tháng/months - 06 tháng/months (*) Lệnh kích hoạt SW phải hợp lệ./ SW activation must be valid

Lưu ý / Remark:

Các sản phẩm có ngày mua hợp lệ trước ngày 24/02/2023 (trừ phụ kiện đi kèm sản phẩm mới) áp dụng chính sách bảo hành như sau: / The warranty policy for the product with valid purchase date before 24th, Feb 2023 (except accessories of new product) is applied as below:

Thời hạn bảo hành sản phẩm được tính từ Ngày mua hàng nhưng:/ The warranty period of product will be calculated from Purchase date but: Không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất (nếu chưa kích hoạt SW và không có hóa đơn mua hàng) hoặc 24 tháng kể từ ngày sản xuất (nếu có ngày kích hoạt SW hoặc có hóa đơn mua hàng) đối với những sản phẩm có thời hạn bảo hành 12 tháng; /not over 18 months from production date (in case of no SW activated and no purchase invoice) or 24 months from production date (in case of SW activated or valid purchase invoice) for the product with 12 months warranty; Không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất (nếu chưa kích hoạt SW và không có hóa đơn mua hàng) hoặc 36 tháng kể từ ngày sản xuất (nếu có ngày kích hoạt SW hoặc có hóa đơn mua hàng) đối với những sản phẩm có thời hạn bảo hành 24 tháng; /not over 30 months from production date (in case of no SW activated and no purchase invoice) or 36 months from production date (in case of SW activated or valid purchase invoice) for the product with 24 months warranty; Không vượt quá 39 tháng kể từ ngày sản xuất đối với những sản phẩm có thời hạn bảo hành 36 tháng; /not over 39 months from production date for the product with 36 months warranty; tùy theo điều kiện nào đến trước./ depends on which conditions will come first.

Thời hạn bảo hành sản phẩm được tính từ Ngày mua hàng nhưng:/ The warranty period of product will be calculated from Purchase date but: tùy theo điều kiện nào đến trước./ depends on which conditions will come first. Thời hạn bảo hành được tính từ Ngày mua của sản phẩm ghi nhận trên hệ thống kích hoạt bảo hành điện tử hoặc hóa đơn mua hàng nhưng không vượt quá thời hạn bảo hành tính từ Ngày sản xuất quy định tại Phần I - Mục Thời hạn bảo hành cho sản phẩm mới, áp dụng theo điều kiện nào đến trước. Đối với những sản phẩm được áp dụng hệ thống Bảo hành Thông minh (SW), Ngày mua được hiểu là ngày kích hoạt bảo hành trên hệ thống/ Warranty period is counted from End-User’s Purchase date activated on the warranty system or invoice but not over the warranty period from Manufacture date that stipulated at Section 1 – Item 3.1, applied based on which condition will come first. In case of Smart Warranty (SW) applied, Purchase date is understood as activated date in the system.

Trường hợp Ngày mua ghi nhận trên hệ thống SW khác với Ngày mua trên hóa đơn mua hàng:

□ Nếu chênh lệch giữa ngày mua ghi nhận trên hệ thống SW và hóa đơn mua hàng ≤30 ngày: Ngày mua ghi nhận sau được áp dụng để tính thời hạn bảo hành.

□ Nếu chênh lệch giữa ngày mua ghi nhận trên hệ thống SW và hóa đơn mua hàng >30 ngày: Ngày mua ghi nhận trước được áp dụng để tính thời hạn bảo hành.

In case the Purchase date recorded on SW system is different from this one on Purchase invoice:

□ If the gap between the Purchase date recorded on SW system & this one on Purchase invoice is ≤30 days: the later Purchase date will be used for warranty period calculation.

□ If the gap between the Purchase date recorded on SW system & this one on Purchase invoice is >30 days: the earlier Purchase date will be used for warranty period calculation.

Trường hợp sản phẩm chỉ có thông tin kích hoạt SW nhưng ngày kích hoạt không phù hợp với thực tế sử dụng thì được coi như trường hợp sản phẩm chưa kích hoạt SW và không có hóa đơn mua hàng./ In case only product’s SW information is available but activated date is not suitable in actual using, this product will be considered as no SW activated and no invoice.

Phạm vi bảo hành có thể có các khác biệt quy định bởi các điều khoản đặc biệt được ghi rõ trên phiếu bảo hành; hợp đồng; sách hướng dẫn sử dụng kèm sản phẩm; trên sản phẩm cụ thể/ Warranty scope might be limited by special conditions stipulated by company on specific warranty card; contract; manual or product.

(i) Ngoài chính sách bảo hành tiêu chuẩn, các model Màn hình y tế sau sẽ được áp dụng bảo hành 60 tháng tính từ Ngày mua: 21HQ513D-B, 31HN713D-B, 31HN713D-BA, 31HN713D, 32HL512D-B, 32HL512D-BA, 32HL512D./ In addition to the standard warranty policy, the Medical monitor will be applied 60 months warranty for below Models: 21HQ513D-B, 31HN713D-B, 31HN713D-BA, 31HN713D, 32HL512D-B, 32HL512D-BA, 32HL512D.

(ii) Ngày sản xuất của Điều hòa gia dụng treo tường (RAC) là Ngày sản xuất của Dàn lạnh/ The Manufacture date of Residential Wall-mounted Air conditioner – RAC is Manufacture date of In-Door Unit. Trong trường hợp Dàn lạnh của Điều hòa vẫn còn trong thời hạn bảo hành, Dàn nóng đã hết hạn bảo hành, sản phẩm được tính vẫn còn trong thời hạn bảo hành. / In case the In-Door Unit is in warranty period and Out-Door Unit is out of warranty, the product will be in warranty period. Trong trường hợp Dàn lạnh của Điều hòa đã hết hạn bảo hành, Dàn nóng vẫn còn trong thời hạn bảo hành, sản phẩm được tính hết hạn bảo hành. / In case the In-Door Unit is out of warranty and Out-Door Unit is in warranty period, product will be out of warranty.

(iii) Thời hạn bảo hành của Điều khiển kèm theo Tivi là 12 tháng tính từ Ngày mua Tivi nhưng không quá 24 tháng tính từ Ngày sản xuất Điều khiển nếu có Ngày kích hoạt SW hoặc có hóa đơn mua hàng hợp lệ. Trong trường hợp Tivi chưa kích hoạt SW hoặc không có hóa đơn mua hàng, thời hạn bảo hành của Điều khiển là 15 tháng tính từ Ngày sản xuất Điều khiển. Điều khiển bán rời được coi như Linh kiện thay thế khi tính thời hạn bảo hành./ The warranty period of TV remote (TV’s accessory) is 12 months from Purchase date of TV but not over 24 months from Manufacture date of TV remote in case SW is activated or valid invoice. In case the TV is not activated SW or no invoice, the warranty period of TV remote is 15 months from Manufacture date of TV remote. Remotes sold separately are considered as spare parts when calculating warranty periods.

Căn cứ tính thời hạn bảo hành cho sản phẩm Tháp giặt sấy là thông tin trên Tem gần chân đế của tổ hợp giặt. Các tem khác trên thân máy phải nguyên vẹn./ Warranty period of Wash Tower is the information on the stamp near the base of washing complex.

Thông tin làm căn cứ tính thời hạn bảo hành của sản phẩm Máy hút bụi cầm tay là trên Tem bên trong hộc pin của bộ phận máy cầm tay. Các tem khác trên thân máy phải nguyên vẹn./ Warranty period of Handheld Vacuum Cleaner is on the stamp inside battery holder of the handheld part. The other stamps on the body must be intact.

Bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua theo sản phẩm cho pin của màn hình đa phương tiện/ 6 months warranty from Purchase date of product for battery of Stand by Me display.

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho động cơ dẫn động trực tiếp của máy giặt/ 10 years warranty from Purchase date applied for Washing machine DD motor.

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho máy nén của tủ lạnh (áp dụng từ ngày 01/04/2013). Riêng máy nén của các model GR-B256BL, GR-B256JDS, GR-B50BL áp dụng theo thời hạn bảo hành sản phẩm / 10 years warranty from Purchase date applied for Refrigerator compressor (valid from 1st Apr, 2013). Warranty period for Compressor of model GR-B256BL, GR-B256JDS, GR-B50BL apply as same as Product warranty period

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho máy nén của điều hòa gia dụng treo tường inverter (áp dụng từ ngày 01/06/2015)/ 10 years warranty since purchasing date applied for RAC inverter compressor (valid from 1st Jun, 2015)

Bảo hành 3 năm kể từ ngày mua cho máy nén của điều hòa ON/OFF (áp dụng từ ngày 24/02/2023)/ 3 years warranty from purchasing date applied for ON/OFF RAC compressor (valid from 24th Feb, 2023).

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho máy nén inverter của Tủ chăm sóc quần áo thông minh./ 10 years warranty from Purchase date applied for Styler inverter compressor.

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho động cơ thông minh inverter của máy giặt gia dụng (áp dụng từ ngày 01/06/2017), động cơ bơm của máy rửa bát. Bảo hành 5 năm cho động cơ dẫn động trực tiếp inverter của máy giặt công nghiệp/ 10 years warranty from Purchase date applied for washing machine smart inverter motor (valid from Jun, 1st 2017), pump motor of dish washer. 5 years warranty for inverter DD Motor of Commercial Washing machine

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho động cơ của Máy lọc không khí/ 10 years warranty from Purchase date applied for motor of Air Purifier.

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho máy nén của Máy sấy quần áo Heat Pump/ 10 years warranty from Purchase date applied for compressor of Heat Pump Dryer.

Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua cho động cơ inverter của Máy hút bụi/ 10 years warranty from Purchase date applied for smart inverter motor of Vacuum Cleaner.

Màn hình chuyên dụng OLED nên dùng cho nội dung động, không dùng cho nội dung tĩnh như ảnh cố định hoặc logo... Thời gian hiển thị nội dung tĩnh không nên vượt quá 18 giờ đối với model 55 inch và 12 giờ đối với model 65 inch/ OLED Signage applied for moving picture only, not for static image. Display time or static image not exceeded 18 hours for model of 55 inch & 12 hours for model of 65 inch.

Bảo hành 15 năm kể từ ngày bàn giao cho Tấm pin năng lượng mặt trời dòng Mono/ 15 years warranty from Date of delivery for Mono model of Solar panel.

Bảo hành 25 năm kể từ ngày bàn giao cho Tấm pin năng lượng mặt trời dòng Neon/ 25 years warranty from Date of delivery for Neon model of Solar panel.

2. Thời hạn bảo hành cho Sản phẩm đổi mới/ Warranty period for Swap product

Sản phẩm đổi mới là những sản phẩm được Phòng Bảo hành LG xác nhận đổi cho Khách hàng với điều kiện/ Swap products are products which are confirmed the replacement for customer by LG CS Dept. with conditions:

(1) Sản phẩm bị lỗi/ hỏng là sản phẩm chính hãng của LG/ Product which is occurred error/ damage is authentic product of LG.

(2) Sản phẩm thuộc 1 trong 2 trường hợp sau/ Product belongs to 1 in 2 cases as below: Trường hợp 1: Sản phẩm đủ điều kiện bảo hành miễn phí (Trong bảo hành – IW) theo Quy định của LG nhưng Khách hàng và LG thỏa thuận đổi sang sản phẩm mới. / Case 1: Product has enough conditions for free-of-charge warranty (In warranty – IW) in accordance with LG regulations; but Customer and LG agree to replace to a new product. Trường hợp 2: Sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành miễn phí (Ngoài bảo hành – OOW) theo Quy định của LG và Khách hàng phải trả chi phí theo thỏa thuận với LG cho việc đổi sang sản phẩm mới này./ Case 2: Product has not enough condition for free-of-charge warranty (Out of warranty – OOW) in accordance with LG regulations; and Customer has to charge replacement fee for this product following the agreement with LG.



2.1 Thời hạn bảo hành cho sản phẩm đổi trong bảo hành/ Warranty period for IW

Tại thời điểm đổi mới, thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm cũ từ sáu (06) tháng trở lên thì thời hạn bảo hành của sản phẩm đổi mới sẽ được tính bằng thời hạn còn lại của sản phẩm cũ/ At SWAP time, if remaining warranty period of the old product is from six (06) months upwards, the warranty period of this new product will be calculated equally to the remaining warranty period of old product.

Tại thời điểm đổi mới mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm cũ dưới sáu (06) tháng thì thời hạn bảo hành của sản phẩm đổi mới sẽ được tính là sáu (06) tháng/ At SWAP time, if remaining warranty period of the old product is less than six (06) months, the warranty period of this new product will be six (06) months.

2.2 Thời hạn bảo hành cho sản phẩm đổi ngoài bảo hành/ Warranty period for OOW Swap product

Thời hạn bảo hành cho Sản phẩm đổi ngoài bảo hành được tính từ Ngày đổi hàng của sản phẩm được ghi nhận trên hệ thống Bảo hành Thông minh LG (S-Warranty); áp dụng theo thời hạn tính từ Ngày mua của sản phẩm mới (Ngày mua sản phẩm mới được hiểu là Ngày đổi sản phẩm trong trường hợp này)./ Warranty period for OOW Swap product is calculated from Swap date recorded on S-warranty system; applied following the warranty period from Purchase date of new product (Purchase date means Swap date in this case).

3. Thời hạn bảo hành cho Linh kiện thay thế hoặc phụ kiện mua rời/ Warranty period for spare part replaced or accessory sold separately

Trường hợp 1: Tại thời điểm sửa chữa thay thế mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm từ hơn 04 tháng thì linh kiện thay thế sẽ được bảo hành theo thời gian còn lại của sản phẩm/ At replacement time, the remaining warranty period of product is from 4 months & more, the warranty period of this spare part replaced will be calculated same time with product.

Trường hợp 2: Tại thời điểm sửa chữa thay thế mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm ít hơn 04 tháng thì linh kiện thay thế sẽ được bảo hành là bốn (04) tháng, thời hạn này áp dụng cho tất cả các lần thay linh kiện/ At replacement time, the remaining warranty period of product is less than 04 months, the warranty period of this spare part replaced will be calculated four (04) months. This warranty period will be applied for all replacement time.

Linh kiện thay thế trong thời gian bảo hành sản phẩm được áp dụng như sau/ The warranty period of spare part replaced in warranty period will be applied as below:

Linh kiện thay thế ngoài thời hạn bảo hành sản phẩm hoặc phụ kiện mua rời được áp dụng bảo hành 4 tháng từ ngày thay linh kiện hoặc ngày mua phụ kiện./ The warranty period of spare part replaced out of warranty period or accessory sold separately will be 4 months from replacement time or Purchase date of accessory.