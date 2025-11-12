Alles, was du über Side-by-Side Kühlschränke wissen musst

Moderne Technologien entwickeln sich rasant weiter, vor allem im Bereich der AI. Laufend kommen neue Funktionen hinzu, während die Personalisierung eine immer grössere Rolle spielt. Dies zeigt sich auch an einer Reihe von Funktionen, die in den LG AI TVs bereits enthalten sind.8

Die AI Magic Remote-Fernbedienung3 bietet zum Beispiel eine komfortable Sprachsteuerung und intuitive Navigation. AI Concierge3 liefert personalisierte Empfehlungen. Ein weiteres leistungsstarkes Tool ist AI Voice ID: Es erkennt die Nutzerinnen und Nutzer und bietet ihnen auf sie zugeschnittene Inhalte.8 AI Search erleichtert wiederum das Auffinden dieser Inhalte auf den neuesten LG OLED evo Fernsehern. Mithilfe von LLM versteht die Funktion den Kontext des Gesagten und erkennt subtile Nuancen.8 So wird das Nutzererlebnis optimiert und die gewünschten Inhalte sind leichter zugänglich.

Besonders nützlich ist der AI Energy Mode9, der die Helligkeit anpasst, den Fernseher ausschaltet und bei verbundenen Geräten den Stromsparmodus aktiviert.