Alles, was du über Side-by-Side Kühlschränke wissen musst

Smart TV oder AI-Fernseher: Welcher ist der Richtige für dich?
- Die zwei Technologien und ihre Hauptunterschiede im Überblick
- AI-gestützte Personalisierung von Klang und Bild sowie intelligente Steuerungsfunktionen bei LG AI-Fernsehern
- So funktionieren die smarte Vernetzung und das App-Ökosystem von LG Smart TVs
- Entscheidende Aspekte im Hinblick auf Nutzerbedürfnisse und -vorlieben sowie die fortschrittlichen Optionen von LG
Angesichts der schnellen Weiterentwicklung der Fernsehtechnologie ist es wichtig, die Unterschiede zwischen AI TVs und Smart TVs sowie ihre Funktionen und Vorteile zu kennen.
Smart TVs und AI-Fernseher im Vergleich
Ein Smart TV ist mit dem Internet verbunden und ermöglicht den Zugriff auf Streaming, Games und Social Media.
Der Hauptunterschied zu einem AI-Fernseher besteht darin, dass dieser das Seherlebnis mithilfe von künstlicher Intelligenz verbessern kann. Dies zeigt sich durch eine optimierte Ton- und Bildqualität und massgeschneiderte Inhalte, die auf Grundlage der Nutzergewohnheiten erstellt werden.1
Was ist bei einem AI TV anders als beim Smart TV?
Bei Smart TVs liegt der Fokus auf App-Integration, Streaming-Funktionen und Smart-Assistenten.
Streaming, Apps und Assistenten
Personalisierung und intelligente Anpassung
Smart TVs von LG bieten eine Vielzahl an Personalisierungsoptionen, wie die Anpassung des Startbildschirms und individuelle Bildmodi. So werden zum Beispiel Helligkeit und Lautstärke automatisch gesteuert.2
Technologie und Nutzererlebnis
Smart TVs punkten mit einer intuitiven Navigation und personalisierten Empfehlungen. Anhand der Sehgewohnheiten können individuell zugeschnittene Vorschläge erstellt werden.2
AI TV: So funktioniert die intelligente Technologie
Ein umfassender Einblick in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz bei LG Fernsehern.
AI Picture Pro
AI Picture Pro optimiert die Bildqualität in Echtzeit, mit Skalierung für mehr Details und einer automatischen Anpassung an die Umgebung. Der AI Picture Wizard stimmt die Bildschirmeinstellungen auf die Nutzervorlieben ab.3
AI Sound Pro
Die unter anderem im LG QNED AI QNED86 4 enthaltene Technologie AI Sound Pro schafft ein kristallklares Klangerlebnis.
AI Customisation
Audio und Helligkeit werden optimal eingestellt3 und an deine Umgebung angepasst.
AI Magic Remote
Die AI Magic Remote-Fernbedienung verbessert die Navigation durch Spracherkennung, Gestensteuerung und Scrollrad. Die AI-Taste aktiviert ThinQ® AI, Google Assistant oder Alexa für eine komfortable Bedienung und Smart-Home-Integration.3
AI Experience
Personalisierte Funktionen machen das Fernseherlebnis mit deinem LG AI TV noch unkomplizierter. Dazu zählen ein Chatbot, AI Concierge und ein individuell angepasstes Profil.3
AI Experience
AI Upscaling
Upscaling nutzt AI, um die Qualität von Inhalten mit niedriger Auflösung zu verbessern. So lässt sich 2K oder 4K auf 8K hochskalieren.3
AI Brightness Control
Die Technologie ist eine der Funktionen des LG OLED evo AI C4 4K Smart TVs und passt die Helligkeit mithilfe eines Lichtsensors an die Umgebung an.5
Innovationen von LG: AI ThinQ® Technologie
Die AI ThinQ® Technologie von LG nutzt Deep Learning, um deine Vorlieben und Gewohnheiten beim Fernsehen zu ermitteln. Sie erhöht die Effizienz, indem sie aktiv aus deinen Sehgewohnheiten lernt.6
Dafür sorgen leistungsstarke Prozessoren, die deine Präferenzen beim Fernsehen analysieren. So kann der Fernseher Empfehlungen für dich erstellen und das Seherlebnis intuitiver gestalten.6
Die Wahl des richtigen Fernsehers: AI-Fernseher oder Smart TV?
Um die Unterschiede zwischen AI TVs und Smart TVs zu veranschaulichen, zeigen wir den LG UHD 4K Smart TV und den LG OLED evo AI C4 4K Smart TV im Vergleich.5,7
Die Zukunft der AI in der TV-Technologie
Moderne Technologien entwickeln sich rasant weiter, vor allem im Bereich der AI. Laufend kommen neue Funktionen hinzu, während die Personalisierung eine immer grössere Rolle spielt. Dies zeigt sich auch an einer Reihe von Funktionen, die in den LG AI TVs bereits enthalten sind.8
Die AI Magic Remote-Fernbedienung3 bietet zum Beispiel eine komfortable Sprachsteuerung und intuitive Navigation. AI Concierge3 liefert personalisierte Empfehlungen. Ein weiteres leistungsstarkes Tool ist AI Voice ID: Es erkennt die Nutzerinnen und Nutzer und bietet ihnen auf sie zugeschnittene Inhalte.8 AI Search erleichtert wiederum das Auffinden dieser Inhalte auf den neuesten LG OLED evo Fernsehern. Mithilfe von LLM versteht die Funktion den Kontext des Gesagten und erkennt subtile Nuancen.8 So wird das Nutzererlebnis optimiert und die gewünschten Inhalte sind leichter zugänglich.
Besonders nützlich ist der AI Energy Mode9, der die Helligkeit anpasst, den Fernseher ausschaltet und bei verbundenen Geräten den Stromsparmodus aktiviert.
Häufig gestellte Fragen
F: Lohnt sich AI Upscaling?
A: AI Upscaling bietet viele Vorteile, vor allem bei der verbesserten Darstellung älterer oder niedrigauflösender Bilder und Videos. Die Funktion optimiert die Bildqualität auf grossen Bildschirmen und korrigiert Fehler besser als herkömmliche Methoden.
F: Sind alle LG Smart TVs mit AI-Funktionen ausgestattet?
A: Ältere Modelle verwenden möglicherweise keine AI. Es lohnt sich daher, das Modell und den Prozessor zu überprüfen. Die große Mehrheit der LG Smart TVs ist jedoch mit zahlreichen AI-Funktionen für die unterschiedlichsten Aufgaben ausgestattet.10
Während Smart-TVs Internetzugang bieten und das Herunterladen von Apps und Spielen ermöglichen, liefert ein AI-Fernseher darüber hinaus noch viele weitere AI-gestützte Funktionen. Diese optimieren zum Beispiel die Bildqualität oder stellen individuell abgestimmte Inhalte bereit.
