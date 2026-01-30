Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tech hub
Guide zur Auswahl des richtigen HLK Heiz- und Kühlsystems
- Vergleiche verschiedene Arten von Heiz- und Kühlsystemen für Zuhause nach Budget, Größe, Leistungsaufnahme, Geräuschpegel und Grundriss deiner Wohnung
- Erfahre, wie du das richtige HLK-System für eine Wohnung oder ein Haus auswählst
- Finde heraus, ob du eine Basiswärmepumpe mit fester Drehzahl oder eine Inverter-Wärmepumpe für dein Zuhause benötigst, und welche Vor- und Nachteile verschiedene HLK haben
Wenn es darum geht, das richtige HLK-System auszuwählen, kann die Vielzahl an Technologien, die heute verfügbar sind, überwältigend wirken. Um ein Gerät für eine Wohnung, ein Haus oder ein Gewerbeobjekt auswählen zu können, solltest du wissen, wie die besten Heiz- und Kühlsysteme für deine Bedürfnisse sich auf Komfort, Betriebskosten und Energieverbrauch auswirken.
In diesem Guide werden die beliebtesten Arten von HLK-Technologie für verschiedene Räumlichkeiten verglichen, sodass du eine fundierte Entscheidung treffen kannst.
Woher weißt du, welches HLK-System am besten für dich ist?
Die Auswahl der besten Heiz- und Kühlsysteme hängt von deiner persönlichen Situation ab. Es gibt keine Option, die für alle passt. Je nach Budget, Wohnfläche, Ansprüche in Bezug auf Komfort und Bedarf an intelligenten Funktionen kannst du eine fundierte Wahl treffen.
Vergleiche zunächst die wesentlichen Vor- und Nachteile, um herauszufinden, welches HLK-Heiz- und Kühlsystem du brauchst:
Wir gehen in diesem Artikel ausführlicher auf die Unterschiede zwischen diesen Systemen ein, aber du kannst auch Standard-HLK-Systeme basierend auf deinen wichtigsten Einkaufskriterien vergleichen.
Faktor Budget
Dein verfügbares Budget bestimmt oft, welche Systeme realistisch sind. Kostengünstige Modelle können zwar verlockend sein, es lohnt sich allerdings, die Vorabkosten mit dem Lebenszykluswert zu vergleichen. Durch hocheffiziente Wärmepumpen und Inverter-Systeme reduzieren sich in der Regel im Laufe der Zeit die Stromrechnungen und gleichen so anfängliche Kosten aus.
Staatliche Zuschüsse und lokale Anreize fördern zunehmend die Nutzung von Heiz- und Kühlsystemen im Haushalt, die Energieeffizienz bieten, wie z. B. Luftquellen-Wärmepumpen. 1 Diese können Premiumsysteme wie LG Inverter-Wärmepumpen erschwinglicher machen. Hausbesitzer können ihre Zahlungen durch eine Finanzierung staffeln und so effizientere Lösungen finden, ohne dass sie gleich am Anfang viel Geld ausgeben müssen.
Faktoren Größe, Last und Ausrichtung
Die Größe deines Hauses und dessen Grundriss spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle Experten können deine Heiz- und Kühlleistung berechnen, indem sie die Isolierung, die Fenster und die klimatischen Bedingungen überprüfen. Für eine kleinere Wohnung könnte ein kanalloses Mini-Split-System am besten geeignet sein, mit dem du die Temperatur in einzelnen Räumen regeln kannst. Die Multi V Serie von LG ist ein gutes Beispiel, die mehrere Inneneinheiten bietet, die an einen einzigen Außenkompressor angeschlossen sind.
Größere Häuser mit mehreren Etagen oder offenen Räumen benötigen oft zentrale oder mehrzonige Heiz- und Kühlsysteme. Kanalsysteme eignen sich gut für Neubauten oder größere Renovierungen, während kanallose oder hybride Systeme besser für Nachrüstungen sind, bei denen die Installation von Kanälen schwierig oder teuer wäre.2
Faktoren Ruhe und Geräuschpegel
Geräuschpegel können einen großen Unterschied im Komfort machen. Inverter-Systeme arbeiten in der Regel deutlich leiser als herkömmliche Einheiten, weil sie kontinuierlich mit variablen Geschwindigkeiten arbeiten, anstatt vollständig ein- und auszuschalten.3 Wenn du Heiz- und Kühleinheiten vergleichst, achte auf die Innen- und Außenschallwerte in Dezibel. Die Platzierung der Außeneinheit ist ebenfalls wichtig, besonders in dicht bebauten Gebieten
Faktoren intelligente Konnektivität und Steuerung
Moderne Heiz- und Kühlsysteme für Zuhause bieten oft intelligente Konnektivität, damit du die Leistung von deinem Telefon aus überwachen und steuern kannst. Mit der LG ThinQ App sind Fernplanung, Temperaturanpassung und Energieberichterstattung ganz einfach. Wenn du intelligente Thermostate verwendest, stelle sicher, dass das HLK-System kompatibel ist mit deinem System. Intelligente Diagnosen können sogar helfen, die Häufigkeit von Heiz- und Kühlreparaturen zu reduzieren.
Wähle das richtige HLK für dein Zuhause oder Gebäude aus
Du kannst Folgendes tun, um herauszufinden, welche Heiz- und Kühlsysteme für dein Zuhause am besten funktionieren:
- Lass dein Klima, die Isolierung und die Stromkosten bewerten.
- Lege ein Budget und einen bevorzugten Abschreibungszeitrahmen fest.
- Entscheide dich zwischen Kanalsystemen, kanallosen Systemen oder hybrider Verteilung.
- Vergleiche Inverter- und Systeme mit fester Drehzahl in Bezug auf Effizienz.
- Wähle bewährte Marken wie LG, die Zuverlässigkeit und die beste Technologie bieten.
- Lasse immer eine professionelle Lastberechnung und ein Angebot erstellen.
Wie wähle ich ein HLK für eine Wohnung im Vergleich zu einem Haus aus?
Spezifische Einschränkungen in Wohnungen
Wohnungen haben in Bezug auf Platz und Lautstärke oft mit Beschränkungen zu tun. Unter Umständen ist kein Außenraum für große Kondensatoren vorhanden und gemeinsame Wände können Einschränkungen bei den Installationsmöglichkeiten zur Folge haben. Viele Wohnungen haben auch eine begrenzte elektrische Kapazität und wenig oder keine Kanalsysteme. Daher sind kompakte Heiz- und Kühleinheiten ideal für Wohnungen.
Typische Systeme für Wohnungen
Beliebte Optionen sind kanallose Mini-Split-Wärmepumpen, Wanddurchführungseinheiten und kompakte Inverter-Systeme. Multi-Split-Inverter-Systeme von LG erlauben mehrere Inneneinheiten, die an einen Außenkompressor angeschlossen sind, und bieten individuelle Temperaturregelung ohne Kanäle.
Erwägungen für Häuser
Häuser haben in der Regel höhere Heiz- und Kühlanforderungen, größere konditionierte Räume und ausreichend Platz für Außeninstallationen. Dies ermöglicht zentrale Heiz- und Kühlsysteme oder mehrzonige Konfigurationen. Bei einem Grundstück mit ausreichend Land kann man auch Erdwärmesysteme oder hybride Systeme für eine höhere langfristige Effizienz in Betracht ziehen.
Welche LG-Systeme passen zu welchem Einsatzort
Für Wohnungen können einige Inverter-Wärmepumpen flexiblen Komfort mit minimalem Platzbedarf bieten. Und für Häuser bieten kanalisierte Inverter-Wärmepumpen besonders effiziente mehrzonige Klimaregelung. Beide Optionen zeigen, wie gut gestaltete Heiz- und Kühlsysteme sich an verschiedene Wohnumgebungen anpassen können.
Weiße Wäsche
Waschtrockner eignen sich dank temperaturgesteuerter Heißwasserzyklen gut, um strahlend weiße Wäsche zu erhalten. Wenn du längere Trockenzyklen einstellst, trägt dies dazu bei, die Wäsche weich und hygienisch zu halten.
Babybekleidung
Waschtrockner sind besonders effizient für häufige kleine Ladungen. Schonprogramme schützen empfindliche Stoffe und Programme zur Tiefenreinigung mit Dampf und Allergenentfernung (verfügbar bei ausgewählten LG-Modellen) für empfindliche Haut bieten zusätzlichen Schutz und Hygiene.2
Seide, Wolle und andere Feinwäsche
Waschtrockner eignen sich gut für empfindliche Textilien, wenn die richtigen Schon- oder Wollprogramme verwendet werden. Diese Zyklen helfen, Schrumpfen, Dehnen und Stoffschäden zu verhindern, indem sie niedrige Temperaturen und langsame Drehungen verwenden.
Brauche ich eine Wärmepumpe?
Was ist eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe überträgt Wärme, anstatt sie durch Verbrennung zu erzeugen. Sie kehrt ihren Betrieb je nach Jahreszeit um: Sie heizt im Winter und kühlt im Sommer.4
Vorteile einer Wärmepumpe
Wärmepumpen gehören zu den effizientesten Heiz- und Kühlsystemen, da sie drei bis fünf Mal mehr Heizenergie liefern als der von ihnen verbrauchte Strom. Sie bieten Heizung und Kühlung in einem System, senken die Kohlenstoffemissionen und reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Kaltklima-Inverter-Wärmepumpen sogar bei frostigen Temperaturen eine zuverlässige Leistung.
Wann eine Wärmepumpe möglicherweise nicht die beste Wahl ist
In sehr kalten Gegenden kann die Leistung nachlassen, wenn das System zu klein ist oder keine Ersatzwärmequelle zur Verfügung steht. Hohe Stromkosten oder eine schlechte Isolierung können auch die Kosteneffizienz beeinträchtigen. In solchen Fällen kann eine Hybridlösung oder eine zusätzliche Isolierung die Leistung verbessern.
Brauche ich ein Inverter-System?
Was ist ein Inverter-Kompressor?
Ein Inverter-Kompressor passt seine Geschwindigkeit an den Heiz- oder Kühlbedarf an. Diese kontinuierliche Anpassung vermeidet den Energieverlust, der durch vollständiges Ein- und Ausschalten entsteht, was zu einem reibungsloseren Betrieb und besserer Temperaturregelung führt.5
Vorteile von Inverter-Systemen
- Konstante Temperatur und besserer Komfort
- Reduzierter Energieverbrauch, besonders bei mildem Wetter
- Leiser Betrieb und weniger mechanische Belastungen
- Kompatibilität mit intelligenten Thermostaten und Automatisierung
Kurzfristige vs. langfristige Überlegungen
Inverter-Systeme kosten anfangs mehr und enthalten komplexere Elektronik. Sie erfordern kompatible Innenteile und Steuerungssysteme, aber die langfristigen Energieeinsparungen bei Inverter-Klimaanlagen gleichen diese Nachteile in der Regel aus.6
Inverter-Produkte von LG
Die Inverter-Produktreihe von LG umfasst sowohl Kanalsysteme als auch kanallose Systeme für die Nutzung in Wohnräumen mit intelligenter Kommunikation und Fernsteuerung. Für größere Gebäude bietet LG Inverter-Scroll-Chiller an, die diese Vorteile auf gewerbliche Heiz- und Kühlumgebungen ausweiten.
Inverter-Wärmepumpen im Vergleich zu Basiswärmepumpen mit fester Drehzahl: Vor- und Nachteile
Wenn du zwischen Inverter-Systemen und Systemen mit fester Drehzahl wählst, solltest du die Vor- und Nachteile jeder Option kennen, um die beste Lösung für dein Zuhause auszuwählen. Moderne Heiz- und Kühlsysteme verlassen sich zunehmend auf Inverter-Technologie, da sie eine reibungslose und effizientere Leistung bietet. Beide Systeme haben jeweils ihre eigenen Stärken und Einschränkungen, je nachdem, was deine Anforderungen und dein Budget sind.
Vor- und Nachteile von Inverter-Systemen
Vorteile von Inverter-Systemen
1. Bessere Energieeffizienz
Einer der Hauptvorteile von Inverter-Systemen ist ihre Fähigkeit, die Leistung kontinuierlich zu regulieren. Anstatt sich ein- und auszuschalten, passt der Kompressor die Geschwindigkeit an die Temperaturanforderungen deines Hauses an. Diese Präzision führt zu weniger Energieverschwendung und langfristig zu niedrigeren Stromrechnungen.6
2. Gleichbleibender Komfort
Inverter-Kompressoren halten die Temperatur gleichmäßig, ohne die starken Schwankungen, die bei Basissystemen auftreten. Diese stetige Leistung sorgt für ein komfortableres Innenklima, insbesondere bei wechselnden Wetterbedingungen.
3. Leiser Betrieb
Da Inverter-Systeme plötzliche Stopp-und-Start-Zyklen vermeiden, arbeiten sie viel leiser. Dies macht sie ideal für Schlafzimmer, Büros und Wohnungen, in denen Lärmreduzierung wichtig ist.
4. Längere Lebensdauer des Systems
Der allmähliche Betrieb eines Inverter-Kompressors belastet mechanische Teile weniger. Dieser reduzierte Verschleiß kann zu einer längeren Lebensdauer und weniger Heiz- und Kühlreparaturen im Laufe der Jahre führen.
5. Kompatibilität mit intelligenten Steuerungen
Viele Inverter-Systeme, wie Modelle mit LG ThinQ lassen sich einfach mit intelligenten Thermostaten und
Hausautomatisierungsplattformen verbinden. Diese ermöglichen die Fernsteuerung, Überwachung und Energieverbrauchsverfolgung und sorgen so für mehr Komfort und Effizienz.
Nachteile von Inverter-Systemen
1. Höhere Anschaffungskosten
Inverter-Technologie kostet in der Regel mehr in der Anschaffung und Installation als ein einfaches System mit fester Drehzahl. Die Investition zahlt sich jedoch langfristig oft durch Energieeinsparungen und reduzierte Wartung.7
2. Komplexere Elektronik
Die internen Teile und Steuerungssysteme von Wechselrichtern sind ausgereifter. Das sorgt zwar für Präzision und Effizienz, kann aber auch spezielle Wartungsarbeiten oder Ersatzteile erfordern, wenn eine Reparatur nötig ist.
3. Abhängigkeit von kompatiblen Komponenten
Inverter-Systeme funktionieren am besten, wenn sie mit passenden Inneneinheiten und Steuerungsschnittstellen kombiniert werden. Die Verwendung inkompatibler Teile kann die Leistung einschränken oder bestimmte intelligente Funktionen deaktivieren.
Vor- und Nachteile von Systemen mit fester Drehzahl
Vorteile von Systemen mit fester Drehzahl
1. Niedrigere Anfangskosten
Wärmepumpen mit fester Drehzahl sind in der Regel günstiger in der Anschaffung und Installation. Dies macht sie attraktiv für kleinere Immobilien oder kurzfristige Nutzung, bei denen der niedrigere Anschaffungspreis Priorität hat.
2. Einfacheres Design und leichtere Wartung
Die Technologie von Systemen mit fester Drehzahl ist unkompliziert. Viele Techniker können diese Einheiten schnell warten, und Ersatzteile sind in der Regel leicht zu beschaffen.
Nachteile von Systemen mit fester Drehzahl
1. Niedrigere Energieeffizienz
Kompressoren mit fester Drehzahl laufen immer mit voller Leistung, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, und schalten sich dann vollständig ab. Dieses Ein- und Ausschalten verschwendet Energie und erhöht die Betriebskosten.
2. Unbeständige Komfortniveaus
Da sie die Leistung nicht dynamisch anpassen können, verursachen Systeme mit fester Drehzahl oft spürbare Temperaturschwankungen und weniger präzise Klimaregelung.
3. Höhere Geräuschpegel
Plötzliche Kompressorstopps und -starts können Lärm erzeugen, der in ruhigen Gebieten oder nachts störend sein kann.
4. Kürzere Lebensdauer und mehr Verschleiß
Der wiederholte Betrieb mit voller Drehzahl belastet die Komponenten zusätzlich, was die Gesamtlebensdauer des Systems verkürzen und die Wahrscheinlichkeit von Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Heiz- und Kühlsystem erhöhen kann.
Die besten Heiz- und Kühlsysteme sind die, die zu deiner Umgebung, deinen Komfortbedürfnissen und deinem Budget passen. Für Wohnungen sind vielleicht Systeme ohne Luftkanäle am besten, während sich für Häuser größere zentrale oder hybride Anlagen lohnen.
Die inverterbasierten Lösungen von LG sind ein zuverlässiger Maßstab für moderne Heiz- und Kühlsysteme für zu Hause und sogar für gewerbliche Heiz- und Kühlanwendungen. Mit der richtigen Planung, Installation und Wartung kannst du Komfort, Effizienz und langfristige Sicherheit genießen und sicher sein, dass du die Heiz- und Kühlsysteme ausgewählt hast, die wirklich zu deinem Zuhause passen.
Life's Good!
1 Europäische Energiekommission 2025
2 Optimierung von Heizen und Kühlen in Neubauten
3 LG Inverter-Klimaanlagen arbeiten zwischen 19 dB (flüsterleise) und 58 dB. Schalldruckpegel werden in einer schalltoten Kammer gemäß ISO Standard 3745 getestet und sind sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus gleich. Diese Werte können aufgrund von Umgebungsbedingungen während des Betriebs steigen.
4 Die Leistung wird durch den Leistungskoeffizienten (COP), das saisonale Energieeffizienzverhältnis (SEER) und den Heiz-Saison-Leistungsfaktor (HSPF) gemessen.
5 Inverter-Technologie verwendet einen Frequenzumrichter (VFD), der die Drehzahl des Kompressormotors reguliert.
6 LG Inverter-Klimaanlagen (US-Q242K*) sparen bis zu 70 % mehr Energie als LG Nicht-Inverter-Klimaanlagen (TS-H2465DA0). Anfangstemperatur (außen 35 °C, innen 33 °C) / Einstelltemperatur (26 °C) / Testzeit (8 Stunden).
7 Der Kompressor einer Inverter-Klimaanlage passt seine Geschwindigkeit an, um die gewünschte Temperatur zu halten, anstatt kontinuierlich zwischen Ein und Aus bei voller Leistung zu wechseln.