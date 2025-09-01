Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monthly LG I September

Die Londoner Küche

mit koreanischer Seele

Entdecke K-Food in deiner Küche. Von koreanisch-britischen Fine-Dining-Geschichten bis zu einfachen koreanischen Rezepten – erlebe smartes Kochen mit LG Haushaltsgeräten.

 

 

 

 

 

Sonderangebot

01/09/2025 ~11/10/2025

Lies das Spezialrezept des Michelin-Kochs und erhalte 10 % Rabatt. Verpass dieses spezielle Angebot nicht!

10%

Rabatt

Coupon-Code

MONTHLYLG10_SEPT

Die koreanische Küche erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit, und London ist da keine Ausnahme. Lokale Köche bringen ihre eigenen Interpretationen koreanischer Gerichte ein und schaffen so einzigartige Geschmackserlebnisse. Dies ist die Geschichte eines solchen Kochs, der ein koreanisch-britisches Fine-Dining-Restaurant im Herzen von London betreibt und versucht, den Einheimischen den einzigartigen Geschmack und Stil Koreas näherzubringen.

KOREANISCH-BRITISCHE HAUBENKÜCHE IM SOLLIP

Küchenchef Park Woongchul, der erste Koreaner, der in London mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, betreibt zusammen mit Patissier Ki Bomee seit fünf Jahren sein modernes europäisches Fine-Dining-Restaurant Sollip, das mit koreanischen Einflüssen versehen ist.

Heut tauchen wir ein in das Zuhause, wo sein Alltag auf die Inspiration und die Werte trifft, die ihn sowohl beim Kochen als auch darüber hinaus leiten.

 

 

 

 

WAS HAT SIE DAZU MOTIVIERT, ALS KOREANER IN LONDON EIN FINE-DINING-RESTAURANT ZU ERÖFFNEN?

I hab in verschiedene Restaurants in London kochen glernt, und mit der Zeit hab i mi immer mehr zu der multikulturellen Esskultur von der Stodt hingzogn fühl. De Erfahrung hat mi inspiriert, mein eigenes koreanisches Restaurant aufzmochen, des mei Herkunft präsentiert.

Der Restaurantname Sollip stammt vom koreanischen Wort "sol-ip", was Kiefernnadeln bedeutet. Genau wie das Gefühl von Kiefernnadeln, das während der vier Jahreszeiten unverändert bleibt und einen subtilen Duft verströmt, wollten wir dauerhafte Gefühle und raffinierte Schönheit vermitteln, sowohl in unserer Küche als auch im Raum selbst.

 

 

 

 

GIBT ES EIN REZEPT, DAS DAS SOLLIP-ERLEBNIS ZU HAUSE BIETEN KANN?

Inzwischen is eines unserer liebsten, einfachen koreanischen Rezepte Pilz-Sot-Bap. Wir verwenden die Pilze, die wir gerade im Kühlschrank haben und kochen sie mit Reis in einem Topf. Die Zutaten sind simpel, aber jeder Pilz hat andere Aromen und Texturen, wodurch die Geschmackskombinationen überraschend komplex und reichhaltig sind. Unser Kühlschrank leistet großartige Arbeit bei der Erhaltung ihrer Frische, sodass ich ihre Qualität sofort beim Waschen oder Schneiden wahrnehmen und sicherstellen kann, dass ich nur die besten verwende. Der LG-Kühlschrank, den wir gerade verwenden, ermöglicht es uns, Zutaten getrennt zu lagern, ohne uns Sorgen um Gerüche machen zu müssen, und hält eine stabile Temperatur, sodass empfindliche Zutaten wie Pilze viel länger frisch bleiben.

Mir gfallt's, wenn's Kochen simpel und gmiatlich is, egal wo ma grad san. Sogar in Ruhe Reis kochen dahoam mit guaten Zutaten gibt uns des harmonische Sollip-Gfühl.

 

A Mann, der sich an Schwamm ausm Kühlschrank nimmt und dabei die Auswahl genau begutachtet.

Pilz-Sot-Bap

Zutaten

Eingeweichter Reis 320g, Wasser 280g, Getrockneter Kelp (Dashima) 5g, Gemischte Schwammerl (Austernschwammerl 10g, Shiitake Schwammerl 15g, Maitake Schwammerl 100g), Würze (Mirin 80g, Sojasauce, Butter 41g, Salz, Schwarzer Pfeffer, Schnittlauch gehackt), Traubenkernöl

Rezept

① EIn einem Reiskocher oder Topf, den eingeweichten Reis, Wasser und eine Prise Salz vermischen. Zum Kochen bringen, dann die Hitze reduzieren und 13 Minuten köcheln lassen.

② Den Reis 15 Minuten ziehen lassen, dann Mirin und Sojasauce unterrühren.

③ Traubenkernöl in einer Pfanne erhitzen. Die drei Sorten Pilze anbraten, bis sie schön Farbe bekommen haben. Butter, Salz und Pfeffer hinzufügen und weiterbraten, bis die Butter eine satte braune Farbe hat..

④ Die angebratenen Pilze und die braune Butter über den zubereiteten Reis löffeln. Mit einer Prise schwarzem Pfeffer und gehacktem Schnittlauch garnieren.

A guads Trinkgeld! Des Gericht schmeckt no besser, wenn mas mit an pochiertn Oa oder eingelegtem Gmias serviert.

Verschiedene Sorten Schwammerl fallen in einen frisch gekochten Sotbap.

„GIBT ES ETWAS, AUF DAS SIE BESONDERS ACHTEN, OB IM RESTAURANT ODER ZU HAUSE?“

Weil i von Natur aus sehr ordentlich bin, schau i immer, dass mei Umgebung und mei Sachen organisiert san. I glaub, die Tendenz spiegelt sich ganz natürlich in dem Essen wider, was i koch, und sogar darin, wie i meine Arbeit erledig, sowohl im Restaurant als auch dahoam. Wäsch waschen tu i am liabstn glei. I wasch Sachen meistens getrennt nach Art und Zweck, und Küchenuniformen und Schürzn san besonders schwierig sauber zu kriagn, wegen die Ölflecken und Spritzer. Außerdem, mit Kinder is a Haufn zum Waschn und vü verschiedene Stoffartn zum Sortiern.

Die Waschmaschine, die i zurzeit benutz, erkennt automatisch die Stoffe und passt das Programm dementsprechend an, also hab i a Sorge weniger.

 

 

 

 

Früher hab i oft Probleme damit ghobt, dass meine Gwand kaputt gangen is, sogar wenn i's in d' Reinigung bracht hab, aber jetzt krieg i's ganz allanig hi, dass' d' Sachen wie neu ausschaugn. Vor allem bei Flecken, Ölflecken und hartnäckigen G'rüchen is des super, so dass i sowohl mi selbst als auch die Küche sauber hoidn kann.

Ihm still beim Umsehen in seinem Zuhause nach dem Interview zuzusehen, machte deutlich, dass er diesen Ort nicht als seinen Wohnraum sah, sondern als eine weitere Küche, wo seine Philosophien und Leidenschaften mit seinem täglichen Leben verschmolzen.

A Mann ladet Wäsche in a Waschmaschine und stellt dabei de Einstellungen ei.

„ICH MÖCHTE KOREANISCHES ESSEN ALS EINE KÜCHE VORSTELLEN, DIE AUS AUTHENTIZITÄT ENTSTAMMT.“

Ein Mann und eine Frau, die sich beim Kochen in der Küche anschauen.

Wenn i hamkum, kaun i mi entspannen und wieder Papa, Ehemann und afoch i söwa sei. Es is a Ort, wo i Zeit mit de Kinda verbringa und in Ruhe wos organisiern oder nachdenkn kaun. In de Momente siag i kloar, wos fia a Lebn i will und wos fia a Kocherei i in dem Lebn mochn will.

Warum er LG Haushaltsgeräte so gern hat

*Este vídeo es para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

 
Imagen usando refrigerador LG

Wie hält der LG Kühlschrank Lebensmittel frisch?

· Linear Cooling®:
Reduziert Temperaturschwankungen und hält Lebensmittel länger frisch.

· InstaView®:
Zweimal klopfen, um hineinzusehen.

· Smart Inverter Compressor®:
Leise Energieersparnis durch intelligente Kühlung.

Wie hält der LG Kühlschrank Lebensmittel frisch?

Wie guad entfeanan LG Waschmaschin' Fleckn?

· AIDD®:
AI-Technologie erkennt Gewebe und Beladungsmenge

· TurboWash®360°:
Maximiert Effizienz mit schnellen Waschzeiten

· Steam®:
Dampf für Keimentfernung und Allergikerpflege

Sonderangebot

01/09/2025 ~11/10/2025

Lies das Spezialrezept des Michelin-Kochs und erhalte 10 % Rabatt. Verpass dieses spezielle Angebot nicht!

10%

Rabatt

Coupon-Code

MONTHLYLG10_SEPT

Bleib frisch mit LG

Mehr Monthly LG  Messwerte

Miniaturansicht von August-Inhalten

Einen raum zum eigenen machen

Mehr erfahren
Miniaturansicht der Juli-Inhalte

Ein Zuhause der Leichtigkeit

Mehr erfahren
Miniaturansicht für Juni-Inhalte

Ein Harmonischer Hanok Urlaub

Mehr erfahren
0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 