Die koreanische Küche erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit, und London ist da keine Ausnahme. Lokale Köche bringen ihre eigenen Interpretationen koreanischer Gerichte ein und schaffen so einzigartige Geschmackserlebnisse. Dies ist die Geschichte eines solchen Kochs, der ein koreanisch-britisches Fine-Dining-Restaurant im Herzen von London betreibt und versucht, den Einheimischen den einzigartigen Geschmack und Stil Koreas näherzubringen.

KOREANISCH-BRITISCHE HAUBENKÜCHE IM SOLLIP

Küchenchef Park Woongchul, der erste Koreaner, der in London mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, betreibt zusammen mit Patissier Ki Bomee seit fünf Jahren sein modernes europäisches Fine-Dining-Restaurant Sollip, das mit koreanischen Einflüssen versehen ist.

Heut tauchen wir ein in das Zuhause, wo sein Alltag auf die Inspiration und die Werte trifft, die ihn sowohl beim Kochen als auch darüber hinaus leiten.