GIBT ES EIN REZEPT, DAS DAS SOLLIP-ERLEBNIS ZU HAUSE BIETEN KANN?
Inzwischen is eines unserer liebsten, einfachen koreanischen Rezepte Pilz-Sot-Bap. Wir verwenden die Pilze, die wir gerade im Kühlschrank haben und kochen sie mit Reis in einem Topf. Die Zutaten sind simpel, aber jeder Pilz hat andere Aromen und Texturen, wodurch die Geschmackskombinationen überraschend komplex und reichhaltig sind. Unser Kühlschrank leistet großartige Arbeit bei der Erhaltung ihrer Frische, sodass ich ihre Qualität sofort beim Waschen oder Schneiden wahrnehmen und sicherstellen kann, dass ich nur die besten verwende. Der LG-Kühlschrank, den wir gerade verwenden, ermöglicht es uns, Zutaten getrennt zu lagern, ohne uns Sorgen um Gerüche machen zu müssen, und hält eine stabile Temperatur, sodass empfindliche Zutaten wie Pilze viel länger frisch bleiben.
Mir gfallt's, wenn's Kochen simpel und gmiatlich is, egal wo ma grad san. Sogar in Ruhe Reis kochen dahoam mit guaten Zutaten gibt uns des harmonische Sollip-Gfühl.