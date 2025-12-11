We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG PRÄSENTIERT MOBILITÄTSTECHNOLOGIEN DER NÄCHSTEN GENERATION MIT GENERATIVER KI
Integration fortschrittlicher KI-Modelle und Hochleistungsrechner setzt neue Maßstäbe für das Zeitalter des KI-definierten Fahrzeugs
WIEN, 11. Dezember 2025 – LG Electronics (LG), ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, stellt auf der CES 2026 in Las Vegas (6.–9. Januar) seine neue AI Cabin Platform vor. Die innovative In-Vehicle-Lösung nutzt generative Künstliche Intelligenz (KI) und basiert auf der Snapdragon® Cockpit™ Elite Plattform von Qualcomm Technologies, Inc.
Neue Ära des KI-definierten Fahrzeugs
Erstmals wird LG die AI Cabin Platform im Rahmen einer privaten Ausstellung präsentieren. Besucherinnen und Besucher können dort ein digitales Cockpit erleben und einen Ausblick auf das AI-defined Vehicle (AIDV) erhalten – ein neues Mobilitätskonzept, das über das softwaredefinierte Fahrzeug hinausgeht.
Intelligentes, kontextbewusstes Fahrerlebnis
Die AI Cabin Platform integriert generative KI-Modelle – darunter Vision-Language-Modelle (VLMs) und Large Language Models (LLMs) – in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Alle Berechnungen erfolgen direkt im Fahrzeug, was Echtzeitverarbeitung, höhere Datensicherheit und besseren Schutz der Privatsphäre ermöglicht.
Die Plattform analysiert mithilfe von Kameradaten die Fahrsituation und den Zustand der Fahrerin oder des Fahrers, um personalisierte Unterstützung zu bieten. Sie kann zudem Benutzeroberflächen und Inhalte dynamisch an äußere Bedingungen anpassen – etwa passende Musikempfehlungen oder visuelle Hintergründe.
Partnerschaft mit Qualcomm Technologies
Bereits auf der CES 2025 hatten LG und Qualcomm Technologies ihre Zusammenarbeit mit einer HPC-Plattform demonstriert, die Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme in einer Steuereinheit vereint.
„Mit der AI Cabin Platform schaffen wir Mobilität, die Fahrerinnen und Fahrer versteht, proaktiv reagiert und jede Fahrt zu einem persönlichen Erlebnis macht“, sagte Eun Seok-hyun, Präsident der LG Vehicle Solution Company.
- Zurück
- Weiter
/content/lge/at/de/newsroom/fahrzeugtechnologieisCopied
paste