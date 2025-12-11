Integration fortschrittlicher KI-Modelle und Hochleistungsrechner setzt neue Maßstäbe für das Zeitalter des KI-definierten Fahrzeugs







WIEN, 11. Dezember 2025 – LG Electronics (LG), ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, stellt auf der CES 2026 in Las Vegas (6.–9. Januar) seine neue AI Cabin Platform vor. Die innovative In-Vehicle-Lösung nutzt generative Künstliche Intelligenz (KI) und basiert auf der Snapdragon® Cockpit™ Elite Plattform von Qualcomm Technologies, Inc.

Neue Ära des KI-definierten Fahrzeugs

Erstmals wird LG die AI Cabin Platform im Rahmen einer privaten Ausstellung präsentieren. Besucherinnen und Besucher können dort ein digitales Cockpit erleben und einen Ausblick auf das AI-defined Vehicle (AIDV) erhalten – ein neues Mobilitätskonzept, das über das softwaredefinierte Fahrzeug hinausgeht.

Intelligentes, kontextbewusstes Fahrerlebnis

Die AI Cabin Platform integriert generative KI-Modelle – darunter Vision-Language-Modelle (VLMs) und Large Language Models (LLMs) – in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Alle Berechnungen erfolgen direkt im Fahrzeug, was Echtzeitverarbeitung, höhere Datensicherheit und besseren Schutz der Privatsphäre ermöglicht.

Die Plattform analysiert mithilfe von Kameradaten die Fahrsituation und den Zustand der Fahrerin oder des Fahrers, um personalisierte Unterstützung zu bieten. Sie kann zudem Benutzeroberflächen und Inhalte dynamisch an äußere Bedingungen anpassen – etwa passende Musikempfehlungen oder visuelle Hintergründe.

Partnerschaft mit Qualcomm Technologies

Bereits auf der CES 2025 hatten LG und Qualcomm Technologies ihre Zusammenarbeit mit einer HPC-Plattform demonstriert, die Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme in einer Steuereinheit vereint.

„Mit der AI Cabin Platform schaffen wir Mobilität, die Fahrerinnen und Fahrer versteht, proaktiv reagiert und jede Fahrt zu einem persönlichen Erlebnis macht“, sagte Eun Seok-hyun, Präsident der LG Vehicle Solution Company.