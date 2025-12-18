LG SETZT AUF DER CES 2026 NEUE MASSSTÄBE FÜR ENTERTAINMENT UND WOHNEN

WIEN, 18. Dezember 2025 – Unter dem Motto „Innovation in Tune With You“ präsentiert LG Electronics auf der CES 2026 wegweisende Neuheiten für Unterhaltung und Haushalt. Das Portfolio reicht vom Micro RGB evo – LGs erstem Flagschiff-Fernseher mit RGB-Micro-LED-Technologie, über das flexible Soundsystem LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect bis zur erweiterten Premiumlinie LG SIGNATURE, die ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Ergänzt wird das Angebot durch intelligente Fahrzeuglösungen, die mit dem „CES 2026 Best of Innovation Award“ ausgezeichnet wurden.

Weltweit erster RGB-Fernseher mit CES Innovation Award

Mit dem LG Micro RGB evo betritt LG technologisches Neuland: Das Gerät ist der weltweit erste Flagschiff-Fernseher, der auf RGB-Technologie setzt und dafür mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet wurde. Anders als herkömmliche Displays, die mit weißen LEDs und Farbfiltern arbeiten, erzeugen beim Micro RGB evo rote, grüne und blaue Mikro-LEDs das Bild direkt. Das Ergebnis: eine Farbwiedergabe, die ihresgleichen sucht.

Der neue α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 mit Dual AI Engine analysiert Bildinhalte in Echtzeit und optimiert sie für jede Szene. Das Gerät ist von Intertek für eine 100-prozentige Farbraumabdeckung nach BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert – Maßstäbe, die bisher professionellen Referenzmonitoren vorbehalten waren. Der Micro RGB evo wird in den Größen 100, 86 und 75 Zoll erhältlich sein.

Modulares Soundsystem für jeden Raum

Mit der LG Sound Suite revolutioniert LG das Heimkino-Erlebnis. Das Herzstück des Systems bildet die H7 Soundbar – die weltweit erste mit Dolby Atmos FlexConnect. Dieser offene Standard hat sich in den letzten Jahren zum Goldstandard für immersiven Raumklang entwickelt. Führende Streaming-Plattformen liefern Filme, Serien und Sport mittlerweile standardmäßig in Dolby Atmos. Dadurch wird kinoreifer Sound für jeden zugänglich.

Das modulare Konzept der Sound Suite bietet maximale Flexibilität: Neben der H7 Soundbar stehen fünf weitere Komponenten zur Verfügung – darunter die kabellosen Surround-Lautsprecher M7 und M5 sowie der W7 Subwoofer. Insgesamt sind 27 verschiedene Konfigurationen möglich, von einer kompakten Zwei-Lautsprecher-Lösung bis hin zu einem beeindruckenden 13.1.7-Kanal-System für das ultimative Kinoerlebnis. Da der H7 als Hauptgerät mit jedem Fernseher kompatibel ist, können Nutzer ihr TV-Gerät frei wählen.

Besonders clever ist die Sound Follow-Funktion, die UWB-Technologie (Ultra-Wideband) nutzt, um die Position der Zuhörer im Raum präzise zu erfassen und den optimalen Klangpunkt automatisch anzupassen. Im Zusammenspiel mit Dolby Atmos FlexConnect sorgt das dafür, dass sich jeder Sitzplatz wie der beste anfühlt – egal, ob man auf dem Sofa, im Sessel oder am Esstisch sitzt.

Im H7 kommt ebenfalls der α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 zum Einsatz, der auch in LGs Flaggschiff-OLED-Fernsehern verwendet wird. Die bewährte Technologie nutzt Deep Learning und eine neuronale Verarbeitungseinheit, um Klang mit bemerkenswerter Präzision zu erzeugen.

Zehn Jahre LG SIGNATURE: intelligente Premium-Haushaltsgeräte

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seiner Premium-Marke LG SIGNATURE präsentiert das Unternehmen eine erweiterte Produktpalette, die KI-Technologie mit zeitlosem Design verbindet. Im Zentrum steht LGs AI Core-Tech, die alle Geräte mit generativer KI und personalisierten Funktionen ausstattet.

Der neue LG SIGNATURE Kühlschrank verkörpert LGs Vision für die intelligente Küche: Er ist mit konversationeller KI auf Basis eines Large Language Models (LLM) ausgestattet, versteht natürliche Sprache und schlägt passende Rezepte vor. Eine interne Kamera erkennt die vorhandenen Zutaten und bietet kreative Alternativen, falls einmal etwas fehlt. Die AI Fresh-Funktion lernt aus dem Nutzungsverhalten und kühlt den Innenraum bis zu zwei Stunden vor dem erwarteten Öffnen der Tür vor – für optimale Frische bei jedem Zugriff.

Der LG SIGNATURE Backofen hebt das Kochen auf ein neues Level: Die Gourmet AI-Funktion nutzt eine Kamera im Garraum, um über 85 Gerichte automatisch zu erkennen und die idealen Einstellungen zu wählen. AI Browning überwacht den Bräunungsgrad von Brot und Gebäck und benachrichtigt den Nutzer via ThinQ-App, sobald der gewünschte Gargrad erreicht ist.

Mit den drei neuen Designlinien – Seamless, Iconic und Tailored – gibt LG den Konsumenten die Freiheit, Produkte nach ihrem persönlichen Stil zu wählen. Auf der CES zeigt eine Kooperation mit dem italienischen Luxusmöbelhersteller Poliform, wie die Geräte harmonisch in hochwertige Wohnwelten integriert werden können.

Preisgekrönte Fahrzeuglösungen

LG zeigt im Bereich Mobilität, wie das Fahrerlebnis der Zukunft aussehen könnte. Die neuen Lösungen des Unternehmens wurden mit dem „CES 2026 Best of Innovation Award“ in der Kategorie „In-Vehicle Entertainment“ ausgezeichnet. Die ist die höchste Ehrung, die die LGs Vehicle Solution Company in dieser Kategorie je erhalten hat.

Das System vereint drei Kernlösungen: Die Mobility Display Solution verwandelt die Windschutzscheibe mittels transparenter OLED-Technologie in eine intelligente Schnittstelle, die kontextbezogene Informationen einblendet. Die Automotive Vision Solution erfasst die Blickrichtung, Aufmerksamkeit und Gesten der Insassen in Echtzeit und ermöglicht so intuitive Interaktionen. Die In-Vehicle Entertainment Solution liefert personalisierte Unterhaltung und unterstützt sogar Echtzeitübersetzungen, etwa von Gebärdensprache in Text.

Alle oben genannten Produkte und weitere Highlights werden auf dem LG-Messestand im Las Vegas Convention Center (Stand #15004) ausgestellt. Die CES 2026 findet vom 6. bis 9. Jänner statt.





