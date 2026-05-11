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50 Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV 2026

50MRGB87B9B_EU.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt
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Produktinformationsblatt

50 Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV 2026

50MRGB87B9B
Vorderansicht von 50 Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV 2026 50MRGB87B9B
LG Mini RGB evo AI MRGB87 shown in front and side views highlights a 50-inch display with a 1123 mm-wide screen, a 652 mm screen height, a 941 mm height with stand, a 29.7 mm depth, and a stand footprint measuring 720 by 257 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB87, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB87, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB87’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB87, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 is wall-mounted in a spacious, contemporary living space, displaying a vivid abstract artwork with swirling, multicolored elements.
Vorderansicht von 50 Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB87 4K Smart TV 2026 50MRGB87B9B
LG Mini RGB evo AI MRGB87 shown in front and side views highlights a 50-inch display with a 1123 mm-wide screen, a 652 mm screen height, a 941 mm height with stand, a 29.7 mm depth, and a stand footprint measuring 720 by 257 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB87, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB87, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB87’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB87, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB87 is wall-mounted in a spacious, contemporary living space, displaying a vivid abstract artwork with swirling, multicolored elements.

Hauptmerkmale

  • Zertifizierte doppelte 100 % Farbabdeckung für genaue Farbwiedergabe in DCI-P3 und Adobe RGB
  • 5,0-mal schnellere NPU-Leistung des alpha 8 AI Processor 4K Gen3
  • Tieferer Kontrast mit Precision Dimming, unterstützt durch den alpha 8 AI Processor
  • Preisgekröntes webOS bietet fortschrittliche AI Experiences – unterstützt von Google Gemini und Microsoft Copilot
  • Die AI-Schaltfläche schaltet AI Hub für ein intelligentes, personalisiertes Erlebnis frei, gesichert durch LG Shield
Mehr
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersicherheit

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„8 Jahre als bestes Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum Mini RGB evo?

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit zertifizierter doppelter 100 % Farbabdeckung füllt den Bildschirm mit satten, fließenden Farbverläufen und bietet 100 % Abdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB.

Zertifizierte doppelte 100 % Farbabdeckung

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 betont Precision Dimming für besseren Kontrast durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite vergleicht.

Präzise Dimmung für besseren Kontrast

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS wird vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini präsentiert und weist auf die Unterstützung von KI-Diensten hin, die über die TV-Oberfläche zugänglich sind.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Was ist das Mini RGB evo MRGB85?

Das Mini RGB evo MRGB85 ist eine unserer neuesten Innovationen, die über QNED hinaus eine höhere Bildqualität bieten. Zertifizierte doppelte 100 % Farbabdeckung sorgt für eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und ein reichhaltiges visuelles Erlebnis. In Kombination mit Precision Dimming, unterstützt vom alpha 8 AI Processor, ist es in der Lage, die Lichtsteuerung fein abzustimmen und Bilder mit satten, lebendigen Farben und atemberaubenden Details zu erzeugen.

RGB Primary Color Pro

Zertifizierte doppelte 100 % Farbabdeckung für ein wirklich reichhaltiges und lebendiges visuelles Erlebnis

Das Mini RGB evo erzeugt rote, grüne und blaue Farben mit verbesserter Präzision dank der fortschrittlichen Farbtechnologie von LG, die eine genaue und lebendige Farbwiedergabe ermöglicht. Die überragende Farbwiedergabe des Mini RGB evo ist für 100 % Abdeckung gemäß den beiden Standards DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert und sorgt für ein lebendiges Farberlebnis, das jeder von Kino- bis zu Fotoliebhabern lieben wird.1)

RGB Primary Color Pro, das im LG Mini RGB evo AI MRGB85 verwendet wird, verfügt über ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.

RGB Primary Color Pro, das im LG Mini RGB evo AI MRGB85 verwendet wird, verfügt über ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.

Präzises Dimmen

Reicher Kontrast durch den alpha 8 AI Processor

Der alpha 8 AI Processor steuert Licht mit intelligenter Präzision und verwaltet erweiterte Dimmblöcke, um einen tieferen Kontrast zu schaffen, wodurch die Details und Klarheit jedes Frames verbessert werden.2)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 AI Processor, vergleicht.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 AI Processor, vergleicht.

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Fortschrittliche KI-Engine mit 5,0-mal schnellerer NPU-Leistung

Unser Prozessor der nächsten Generation erweitert die Funktionen deines Fernsehgeräts, sodass du mithilfe von KI ein individuelles Fernseherlebnis mit schärferen 4K-Details, satterem Klang und lebendigen Farben genießt.3)

Der alpha 8 AI Processor 4K Gen3 des LG Mini RGB evo AI MRGB85 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Der alpha 8 AI Processor 4K Gen3 des LG Mini RGB evo AI MRGB85 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Warum LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über das LG AI TV

AI HDR Remastering

Optimiere jedes Bild auf HDR-Qualität

Die KI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveaus für eine reichhaltigere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.7)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.8)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.9)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden11)

LG Quad Protection is shown through four protection icons oLG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield. n a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons oLG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield. n a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden, indem du klickst, ziehst und ablegst, oder einfach für Sprachbefehle sprechen.12)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte ihn individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.13)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.17)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Auto Brightness Control

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.18)

Motion Sensor

Reagiert auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.19)

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.20)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.21)

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spiele mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 288 Hz

Erlebe Gaming in Höchstform mit 144 Hz, AMD FreeSync Premium und VRR. Mit Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, ideal für Gaming-Wettbewerbe.22)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 288 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz-HDR-Games auf deinem Fernsehgerät, auch ohne Extra-Gerät, mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.23)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.24)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Spiele-Apps erweitert wird.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.25)

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Das LG Mini RGB evo AI MRGB85 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Sportvorschau von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und unterstütze es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen.26)

TruMotion

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

AI Genre Selection erkennt das Genre des Inhalts, und TruMotion passt das Ruckelniveau so an, dass bei allen Filmen, Sportübertragungen und mehr die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis erzielt wird.

Sports Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Erlebe Kino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und FILMMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.27)

Dolby Atmos

Durch die Wiedergabe von Ton als immersive 360°-Audioobjekte anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine Heimkino-Umgebung, in der Details und Tiefe der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

LG Sound Suite hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

Sound Suite mit Dolby Atmos Flex Connect

Immersive Audio nach deinen Vorlieben

Die DAFC-Technologie (Dolby Atmos Flex Connect) von LG TV optimiert den Klang basierend auf der Positionierung der Lautsprecher und sorgt so für ein maßgeschneidertes, beeindruckendes Surround-Erlebnis, unabhängig davon, wo sich deine Lautsprecher befinden.28)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1)*Das LG Mini RGB-Display ist von Intertek für eine zweifache 100 % Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2 Klausel 5.18 zertifiziert.

 

2)*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken simuliert dargestellt.

 

3)*Verglichen mit dem 2025er alpha 8 Gen2 4K AI-Prozessor, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

4)*AI Picture Pro funktioniert auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

5)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

 

6)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

7)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New-Programm-fähigen OLED TV-/MRGB TV-/QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modellen, ab Modelljahr 2022.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-AI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

8)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Keyword-Vorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das „On Now“-Menü ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Das „Generative AI“-Menü ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

9)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für die 2026er OLED TV-, MRGB TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle.

 

10)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

11)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

12)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

13)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

15)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

16)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

 

17)*Die Funktion wird aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

18)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

19)*Die Bewegungssensoren sind nur bei den Modell-Serien des OLED evo W6 und G6 erhältlich.

 

20)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

21)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

22)*AMD FreeSync Premium-Zertifizierung, basierend auf einer kurzen Eingangsverzögerung, Reduzierung von Ruckeln und einer flimmerfreien Leistung.

*144 Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR) und funktioniert nur mit Eingängen, die 144 Hz unterstützen.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus kann die Auflösung abnehmen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

*Der Motion Booster 288 bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 288 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.

 

23)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die Modell-Serien LG OLED evo W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

24)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026er LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Der Gaming Controller muss separat erworben werden.

 

25)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

 

26)*Das „In This Scene“-Menü ist nur in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

27)*Der Filmmaker Ambient Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*Es wird der Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision unterstützt.

*Der Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und der Amazon Prime Video-App.

*Der Filmmaker Ambient Mode ist nur bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

28)*Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7-Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

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Alle Spezifikationen

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

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