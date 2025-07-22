Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

VOM WOHNZIMMER INS AUTO: LG BRINGT WEBOS-STREAMING IN NEUE KIA-MODELLE

HOME ENTERTAINMENT07/22/2025
Print

    Bewährte Entertainment-Plattform aus dem TV-Bereich verwandelt europäische Kia-Fahrzeuge in „fahrende Wohnräume“

     

    WIEN, 22. Juli 2025 – LG Electronics (LG) bringt seine erfolgreiche webOS-Plattform ins Auto: Die webOS-basierte Automotive Content Platform (ACP) wird künftig das In-Car-Streaming in neuen europäischen Kia-Modellen ermöglichen. Den Anfang macht der kürzlich vorgestellte Kia EV3, gefolgt von EV4, EV5 und dem neuen Kia Sportage. Nach erfolgreichen Einsätzen in Korea expandiert LG seine innovative Fahrzeug-Entertainment-Lösung damit nun nach Europa.

    Erprobte TV-Technologie erobert das Cockpit

    LGs ACP basiert auf der bewährten und vielseitigen webOS-Plattform, die bereits über 240 Millionen LG Smart TVs weltweit antreibt. Aufbauend auf der bewährten Zuverlässigkeit und intuitiven Benutzerführung der TV-Plattform bietet das für Fahrzeuge optimierte webOS Insassen sofortigen Zugang zu einer breiten Palette an Inhalten und Services, die speziell für die Nutzung im Auto angepasst wurden.

    Als Kernbestandteil von „LG AlphaWare“, LGs umfassender Software-Defined-Vehicle-Lösung (SDV), definiert die ACP das Auto als echten „fahrenden Wohnraum“ neu. Die Plattform ermöglicht es Passagieren, ihre Lieblingsinhalte direkt auf dem Infotainment-Display des Fahrzeugs zu streamen* und bietet dabei ein Erlebnis, das mit Smartphone oder modernen Fernsehgeräten vergleichbar ist – selbstverständlich unter Einhaltung der Fahrsicherheitsbestimmungen.

    Netflix, Disney+ und Co. im Fahrzeug

    Die europäischen Kia-Modelle werden ein vielfältiges In-Car-Entertainment-Erlebnis bieten, mit beliebten Inhalten von Plattformen wie Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels, Baby Shark World for Kids, Stingray Karaoke, Play.Works, Haystack News und Vasari. Noch in diesem Jahr wird die Inhaltsbibliothek um Rakuten TV, Napster und den deutschen OTT-Service Joyn erweitert. Diese Video-Streaming-Services stehen nur bei geparkten Fahrzeugen zur Verfügung und verwandeln das Auto in ein privates Kino. Dadurch wird das In-Car-Media-Ökosystem weiter aufwertet.

    „Indem wir die webOS Automotive Content Platform in Kias europäische Modellpalette bringen, machen wir es den Menschen leicht, ihre Lieblingsinhalte zu genießen, wohin sie auch fahren“, sagt Eun Seok-hyun, Präsident der LG Vehicle Solution Company. „LG bleibt seinem Engagement verpflichtet, Partnerschaften zu stärken und unser Content-Ökosystem zu erweitern, um Premium-Fahrzeugunterhaltung und Konnektivität der nächsten Stufe zu liefern.“

     

    * Für den Zugang zu Streaming-Services ist ein Automotive-Datenplan erforderlich. Der Zugang zu bestimmten Apps kann ein separates Abonnement erfordern.

     

    Medienkontakte:

     

     

    LG Electronics

    Perry Damiri

    perkasa.damiri@lge.com

    +43 660 863 9901

     

    Strategy and Stories

    Olaf Pempel

    olaf@strategy-and-stories.com

    +43 664 34 38 676

     

     

     

      zurück zur Liste
      0% Finanzierung mit Klarna
      Und so geht's
      • Schritt 1
        Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
      • Schritt 2
        Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
      • Schritt 3
        Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
      Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
       
      Klarna Finanzierung

      • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

      • So einfach geht´s:

      • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

      • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

      • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

      • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

      Über Klarna

      LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

      Mehr Erfahren
      Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

      Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

      Mehr Erfahren
      Datenschutzerklärung
       