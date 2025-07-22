VOM WOHNZIMMER INS AUTO: LG BRINGT WEBOS-STREAMING IN NEUE KIA-MODELLE

Bewährte Entertainment-Plattform aus dem TV-Bereich verwandelt europäische Kia-Fahrzeuge in „fahrende Wohnräume“

WIEN, 22. Juli 2025 – LG Electronics (LG) bringt seine erfolgreiche webOS-Plattform ins Auto: Die webOS-basierte Automotive Content Platform (ACP) wird künftig das In-Car-Streaming in neuen europäischen Kia-Modellen ermöglichen. Den Anfang macht der kürzlich vorgestellte Kia EV3, gefolgt von EV4, EV5 und dem neuen Kia Sportage. Nach erfolgreichen Einsätzen in Korea expandiert LG seine innovative Fahrzeug-Entertainment-Lösung damit nun nach Europa.

Erprobte TV-Technologie erobert das Cockpit

LGs ACP basiert auf der bewährten und vielseitigen webOS-Plattform, die bereits über 240 Millionen LG Smart TVs weltweit antreibt. Aufbauend auf der bewährten Zuverlässigkeit und intuitiven Benutzerführung der TV-Plattform bietet das für Fahrzeuge optimierte webOS Insassen sofortigen Zugang zu einer breiten Palette an Inhalten und Services, die speziell für die Nutzung im Auto angepasst wurden.

Als Kernbestandteil von „LG AlphaWare“, LGs umfassender Software-Defined-Vehicle-Lösung (SDV), definiert die ACP das Auto als echten „fahrenden Wohnraum“ neu. Die Plattform ermöglicht es Passagieren, ihre Lieblingsinhalte direkt auf dem Infotainment-Display des Fahrzeugs zu streamen* und bietet dabei ein Erlebnis, das mit Smartphone oder modernen Fernsehgeräten vergleichbar ist – selbstverständlich unter Einhaltung der Fahrsicherheitsbestimmungen.

Netflix, Disney+ und Co. im Fahrzeug

Die europäischen Kia-Modelle werden ein vielfältiges In-Car-Entertainment-Erlebnis bieten, mit beliebten Inhalten von Plattformen wie Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels, Baby Shark World for Kids, Stingray Karaoke, Play.Works, Haystack News und Vasari. Noch in diesem Jahr wird die Inhaltsbibliothek um Rakuten TV, Napster und den deutschen OTT-Service Joyn erweitert. Diese Video-Streaming-Services stehen nur bei geparkten Fahrzeugen zur Verfügung und verwandeln das Auto in ein privates Kino. Dadurch wird das In-Car-Media-Ökosystem weiter aufwertet.

„Indem wir die webOS Automotive Content Platform in Kias europäische Modellpalette bringen, machen wir es den Menschen leicht, ihre Lieblingsinhalte zu genießen, wohin sie auch fahren“, sagt Eun Seok-hyun, Präsident der LG Vehicle Solution Company. „LG bleibt seinem Engagement verpflichtet, Partnerschaften zu stärken und unser Content-Ökosystem zu erweitern, um Premium-Fahrzeugunterhaltung und Konnektivität der nächsten Stufe zu liefern.“

* Für den Zugang zu Streaming-Services ist ein Automotive-Datenplan erforderlich. Der Zugang zu bestimmten Apps kann ein separates Abonnement erfordern.

