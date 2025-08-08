DUALCOOL AI Air DELUXE, 3,8kW, Energieeffizienz A+++/A++ (Skala A+++ bis D)

*Die oben gezeigten Bilder und Videos sind inszeniert und wurden zu Illustrationszwecken erstellt, um das Verständnis zu erleichtern. Je nach der tatsächlichen Produktinstallationsumgebung kann es zu Abweichungen kommen.

1) AI Air

-AI Air kann über eine Fernbedienung oder LG ThinQ bedient werden.

-AI Air ist sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus verfügbar.

-Bei Verwendung von AI Air wird die Lüftergeschwindigkeit und die Luftstromrichtung automatisch an die jeweiligen Bedingungen angepasst. AI Air wird ausgeschaltet, wenn die Luftstromrichtung geändert wird.

-Bevor du AI Air benutzt, solltest du mit LG ThinQ ein Foto vom Raum machen oder den Standort der Klimaanlage und die Personen im Raum einstellen.

-Wenn AI Air aktiviert ist, erkennt der Radarsensor die Position der Personen und aktiviert automatisch den direkten/indirekten Luftstrom.

-Die Erfassungsreichweite des Radarsensors beträgt bis zu 5 m. Je nach Installation und Einsatzumgebung des Produkts kann es zu Abweichungen bei der Erfassungsreichweite kommen.

2) Soft Air

-Im Soft-Air-Modus ist der untere Luftauslass geschlossen und der vordere Luftauslass sorgt für einen indirekten Luftstrom.

-Diese Funktion ist nur im Kühl-/Ventilator-/AI-Luftmodus verfügbar.

-Im Modus AI Air wird die Soft Air-Funktion automatisch entsprechend der Raumumgebung aktiviert.

-Um die Soft Air-Funktion allein zu verwenden, kann sie manuell über die Fernbedienung oder LG ThinQ aktiviert werden.

-Die Luftstromtemperatur kann bei LG ThinQ nur im Soft-Air-Modus eingestellt werden, nicht im AI-Air-Modus.

-Wenn der Soft-Air-Modus verwendet wird, kann die niedrigste Raumtemperatur auf 24 °C eingestellt werden.

3) DUAL Vane

-Datum 2023.10.

-Testbedingungen: LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume, 20,9 m²/50,1 m³, Jet-Modus, Einstellung der Innenraum-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ im Kühlmodus, Einstellung der Innenraum-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ im Heizmodus

- Testmethode: Messung der Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur von der anfänglichen durchschnittlichen Raumtemperatur um 5 ℃ zu senken (bei Kühlung) bzw. um 5 ℃ zu erhöhen (bei Heizung).

- Testmodell: S3-M12KL2MB (LG-Plattform der Vorgängergeneration – Single Vane), S3-M121L1C0 (LG-Plattform der neuen Generation – DUAL Vane)

-Testergebnis: Die neue Plattform von LG (DUAL Vane) ist im Kühlmodus bis zu 23 % schneller und im Heizmodus bis zu 6 % schneller als die vorherige Plattform von LG (Single Vane), basierend auf den Testbedingungen.

-Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

4) 22 % länger

-Datum: 2024.12, Messergebnisse im Forschungs- und Entwicklungszentrum für Klimaanlagen von LG,

-Testbedingungen: Produkthöhe 2,0 m, Luftstrom im Ventilatorbetrieb, Vane-Winkel P1.

-Testmethode: Mit einer Luftstrommesssonde wurden Messungen in Abständen von 0,2 m in einer Höhe von 0,1 m bis 1,7 m durchgeführt. Die maximale Reichweite des Luftstroms wurde durch Messung der Luftstromgeschwindigkeit über einen Zeitraum von 180 Sekunden an jedem Punkt ermittelt, wobei der Luftstrom als erreicht galt, wenn die Geschwindigkeit in mehr als 50 % der Zeit 0,25 m/s überschritt.

-Testmodell: S3-Q24121D0(LG neue Plattform DUAL Vane)

-Testergebnis: Unter den vorgeschlagenen Testbedingungen wurde bestätigt, dass die maximale Reichweite des Luftstroms über 22 m beträgt.

- Die Luftstromreichweite der vorherigen Plattform von LG mit Single Vane (S3-W18KL33A) beträgt bis zu 18 m.

-Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

5) Komfort-Feuchtigkeitsregelung

*Der Luftstrom ändert sich automatisch je nach Betriebsumgebung.

-Diese Funktion kann über die Fernbedienung oder LG ThinQ genutzt werden.

-Mit dieser Funktion kann nur die gewünschte Temperatur eingestellt werden (die Luftfeuchtigkeit wird automatisch geregelt).

6) Sleep Timer+

-Sleep Timer+ passt die Temperatur automatisch an, indem es deine Nutzungsmuster während des Betriebs im Schlafmodus analysiert.

Um die Funktion Sleep Timer+ nutzen zu können, musst du sie zuerst über LG ThinQ einrichten.

-Sleep Timer+ kann nur im Kühlmodus verwendet werden.

-Die Luftstromstärke wird automatisch anhand einer Nutzungsmusteranalyse eingestellt und kann über LG ThinQ angepasst werden.

-Der einstellbare Temperaturbereich von Sleep Timer+ liegt zwischen 22 und 28 °C.

7) kW-Manager

-Die „kW-Manager“-Funktion ist in allen Betriebsmodi verfügbar, einschließlich Kühlung, Entfeuchtung, Schlafmodus und sogar Jet-Modus, jedoch nicht im Heizmodus.

-Während des festgelegten Zeitraums wird der kumulierte Stromverbrauch überwacht und für den verbleibenden Zeitraum wird eine Leistungsbegrenzung (Stromverbrauch) durchgeführt.

-Falls der Stromverbrauch aufgrund einer Überschreitung der täglichen Nutzungszeit steigt, wird der verbleibende Stromverbrauch für den Betrieb des Produkts für jeden Tag neu berechnet.

-Diese Funktion kann nur über LG ThinQ genutzt werden.

-Wenn der innerhalb des festgelegten Zeitraums angesammelte Stromverbrauch die Zielmenge überschreitet, wird die Funktion aktiviert und in den allgemeinen Betriebsmodus mit einer LG ThinQ-Benachrichtigung umgeschaltet.

8) Fensteröffnungserkennung

-Bei Versand des Produkts ist die Grundeinstellung deaktiviert. -Diese Funktion kann nur über LG ThinQ genutzt werden.

-Die Funktion „Fensteröffnungserkennung“ ist nur im Kühl- und Heizmodus verfügbar.

-Diese Funktion erkennt plötzliche Änderungen der Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit (wenn innerhalb von 5 Minuten ein Anstieg um 1,5 °C oder ein Rückgang um 2,5 °C festgestellt wird).

*Die standardmäßige Betriebszeit im Energiesparmodus liegt bei 10 Minuten und kann über ThinQ auf bis zu 60 Minuten eingestellt werden.

9) Vollreinigung

Vollreinigung kann nur über LG ThinQ ausgeführt werden.

-Bei Verwendung der Vollreingungsfunktion werden die Funktionen Kondenswasserbildung, Frostreinigung und Auto Clean+ nacheinander ausgeführt.

-Bei Modellen mit UV-Funktion wird die UV-LED während des Vollreinigungsvorgangs aktiviert.

-Die Funktion kann durch Beenden des Betriebs oder Ändern der Modi/Einstellungen mit der Fernbedienung deaktiviert werden.

-Die Betriebsdauer der Vollreinigungsfunktion kann je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen variieren.

10) Auto Clean+

-Auto Clean+ startet automatisch die Trocknungsfunktion nach Beendigung des Kühlvorgangs, was durch die auf dem Produkt verbleibenden Rückstände indiziert wird.

-Auto Clean+ kann je nach vorherigem Nutzungsmuster des Kühlbetriebs bis zu 20 Minuten lang automatisch im Ventilatorbetrieb laufen, um Feuchtigkeit aus dem Wärmetauscher zu entfernen.

-Die Trocknungsbedingungen im Inneren können je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Raumluft variieren.

-Du kannst die Luftstromstärke über LG ThinQ auswählen, um den Luftstrom und die Trocknungszeit anzupassen.

-Auto Clean+ wird bei Auslieferung des Produkts aktiviert und kann ohne zusätzliche Einstellungen verwendet werden.

11) Frostreinigung

-TÜV Rheinland Korea bestätigt, dass der Verdampfer-Gefrierreinigungsmodus von LG-Klimaanlagen basierend auf den Testergebnissen unter den vorgeschlagenen Testbedingungen eine bakterienreduzierende Wirkung hat. Bericht-Nr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

Dieses Testergebnis beruht auf dem Testbericht eines international anerkannten Labors über eine Reduktionsrate von Pseudomonas Aeruginosa um 99,0 %. Dies kann abhängig von der tatsächlichen Umgebung variieren.

Testinstitut: TÜV Rheinland

-Testzeitraum: 2023. 04-05

- Testmodell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

Testbakterien: Reduktionsrate von „Pseudomonas Aeruginosa” um bis zu 99,0 % bestätigt

-Diese Funktion kann nur über ThinQ bedient werden.

-Abhängig von der Umgebung kann die Betriebszeit im Frostreinigungs-Modus bis zu 65 Minuten betragen.

12) Plasmaster™ Ionizer++

-Der TÜV Rheinland hat bestätigt, dass der Plasmaster™Ionizer++ in einem Testraum von 30 ㎥ bis zu 99,9 % der anhaftenden Bakterien (Staphylococcus aureus, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa) entfernt. Das getestete Modell war SW09BAJWAN. Der Test hat nicht die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien in der Klimaanlage gemessen und die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien kann von den aktuellen Nutzungsbedingungen abweichen.

-Intertek hat bestätigt, dass der Plasmaster™Ionizer++ in einem Testraum von 30 ㎥ bis zu 99,9 % der anhaftenden Bakterien (Staphylococcus aureus, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa) entfernt. Das getestete Modell war SW09BAJWAN. Der Test hat nicht die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien in der Klimaanlage gemessen und die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien kann von den aktuellen Nutzungsbedingungen abweichen.

13) Allergiefilter

-Der BAF-geprüfte Allergiefilter entfernt in der Luft schwebende allergieauslösende Stoffe wie Hausstaubmilben.

[BAF-Zertifizierung]

-Zertifizierungsstelle: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

-Zertifizierungskategorie: Zur Reduzierung der Belastung durch Hausstaubmilbenallergene

-Auslöser: Pilze, Hausstaubmilben, Schimmelpilze

-Lizenznummer: 397 Gültig bis: 31. Dezember 2025

14) LG ThinQ

-LG SmartThinQ“ heißt jetzt LG ThinQ.

-Intelligente Funktionen und Sprachassistenten sind abhängig von Land und Modell. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort erfahren.

-Google und Google Home sind Handelsmarken von Google LLC.

-Amazon, Alexa und alle zugehörigen Marken sind Handelsmarken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

-Ein sprachgesteuerter intelligenter Lautsprecher ist nicht enthalten.