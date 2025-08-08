Skip to contentSkip to accessibility help
9000 BTU DUALCOOL AI Air Single Split Air Conditioner
H24S1DA
Vorderansicht des 9000 BTU DUALCOOL AI Air Single Split Air Conditioners H24S1DA.NS1
Vorderansicht einer LG-Klimaanlage mit geöffneter unterer Lamelle
Illustration der LG AI Air-Technologie in einem Wohnzimmer mit einer Wall Mounted Klimaanlage. Das System passt den Luftstrom an, indem es die Raumtemperatur und den Standort des Benutzers erfasst. Der Begleittext lautet: „AI Air mit LG ThinQ: AI Air misst die Raumtemperatur und passt den Luftstrom entsprechend deinem Standort an, um dir Komfort zu bieten.“
LG Dual Vane Klimaanlage in einem Wohnzimmer. Kühle Luft strömt links nach oben, warme Luft rechts nach unten. Der Begleittext lautet: „DUAL Vane verteilt den Luftstrom nach oben oder unten, weiter und schneller, für idealen Komfort zu jeder Jahreszeit.“
LG-Klimaanlage mit der proaktiven Energiesteuerungsfunktion. Ein Smartphone zeigt ein Energiediagramm, welches die Kühlung und Grenzwerte verwaltet, mit einem roten Warnhinweis an. Text: „Proaktive Energiesteuerung. Die intelligente Steuerung hilft bei der Regelung der Kühlung und legt Energiegrenzen fest.“
Bild, das die Vollreingungsfunktion der LG-Klimaanlage zeigt. Das Bild verdeutlicht den internen Reinigungsprozess und zeigt in einer Nahaufnahme, wie Schmutz und Keime entfernt werden. Der Text lautet: „Vollreinigung. Die Wartung ist mit LG ThinQ ganz einfach, selbst an schwer zugänglichen Stellen.“
Abbildung mit den Abmessungen der LG-Klimaanlage und Installationshinweisen. Abmessungen: 89,5 cm Breite, 23,5 cm Tiefe und 30,7 cm Höhe. Installation: Erfordert 10 cm Freiraum auf beiden Seiten und 12 cm nach oben.
Modernes Wohnzimmer mit LG-Klimaanlage an der Wand
LG AI-Klimaanlage mit offener Lamelle, Anzeige 18 °C
Linke Vorderansicht der LG AI-Klimaanlage aus niedriger Perspektive
Linke Vorderansicht der LG AI-Klimaanlage aus niedriger Perspektive mit geöffneter unterer Lamelle
Nahaufnahme der Seitenansicht der LG AI-Klimaanlage mit Fokus auf die Details der Lüftungsöffnungen
Schrägansicht von vorne auf die LG AI-Klimaanlage, wobei die obere Abdeckung und das Gitter sichtbar sind
Hände, welche die untere Lamelle einer LG-Klimaanlage zur Reinigung oder Wartung öffnen
LG Klimaanlagen-Fernbedienung mit Display und Tasten
Hauptmerkmale

  • AI Air mit LG ThinQ
  • Soft Air
  • Dual Vane
  • Modus
Mehr
IDEA-Logo mit dem Text „Finalteilnehmer 2024”, das einen Designpreis darstellt.

IDEA Award

IDEA Award Finalteilnehmer 2024

Logo des Gewinners des Red Dot Award 2024, Symbol für herausragendes Design.

The Red Dot

LG DUALCOOL, Gewinner des Red Dot Awards 2024 in der Kategorie „Heizungs- und Klimatechnik“.

AI AirDual VaneProaktive EnergiesteuerungVollreinigung
Wall Mounted LG-Klimaanlage mit Videopanning, um ihr elegantes Design und die Temperaturanzeige von 18 °C hervorzuheben.

Intelligente Kühlung, perfekt abgestimmt

Animation einer LG-Klimaanlage zeigt, wie die AI Air-Funktion den Luftstrom automatisch an den Komfort des Benutzers anpasst.

AI Air

Animation einer LG-Klimaanlage, die die DUAL Vane-Funktion für eine präzise Luftstromsteuerung demonstriert.

Dual Vane

Animation, die auf einem Smartphone die kW-Manager-Funktion der LG-Klimaanlage zur Steuerung des Energieverbrauchs zeigt.

Proaktive Energiesteuerung

Visualisierung der Vollreinigungstechnologie einer Klimaanlage zeigt den Selbstreinigungsprozess mit einem blauem Luftstrom.

Vollreinigung

AI Air

KI sorgt für Komfort, der ganz auf dich zugeschnitten ist

Stell deinen Standort in LG ThinQ™ ein, und AI Air1) überprüft die Raumtemperatur, um den Luftstrom für den idealen Komfort anzupassen.

LG-Klimaanlage mit AI Air erkennt die Raumtemperatur und passt den Luftstrom an, um die eingestellte Temperatur zu halten.

Soft Air

Eine sanfte Brise, angepasst an deine Bedürfnisse

Soft Air2) schaltet auf indirekten Luftstrom um, sobald die von dir gewünschte Temperatur erreicht ist, sodass du dich wohlfühlst und nicht frierst.

Dual Vane

Ideale Luftstromrichtung, Komfort bei jeder Temperatur

DUAL Vane verteilt den Luftstrom nach oben oder unten, weiter und schneller3), für idealen Komfort zu jeder Jahreszeit.

Die LG-Klimaanlage mit Dual-Vane-Technologie lenkt gezielt den Luftstrom für eine effizientere Kühl- und Heizleistung.

Längere Luftströme

Kühle Luft erreicht dich dank einer Reichweite von 22 m sogar vom anderen Ende des Raums aus – das sind 22 % mehr4) als bei unseren Vorgängermodellen. 

Schnellere Kühlung

Dual Vane leitet kühle Luft nach oben und kühlen 23 % schneller4) ab, ohne dass es zu Zugluft kommt.

Komfort-Feuchtigkeitsregelung

Mache es dir bei angenehmer Luftfeuchtigkeit gemütlich

Nicht zu feucht, nicht zu trocken – Luft, die genau richtig ist. Komfort-Feuchtigkeitsregelung5) sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau bleibt, das deiner bevorzugten Temperatur entspricht.

LG-Klimaanlage mit Komfort-Feuchtigkeitsregelung passt den Luftstrom an: stark bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 % und bei 60 % etwas reduziert.
Menschen schlafen ruhig mit der LG-Klimaanlage mit Sleep Timer+ für eine individuelle Kühlung während der Nacht.

Sleep Timer+

Auf deine Gewohnheiten abgestimmter Schlafmodus

Der Sleep Timer+6) lernt deine Temperatur- und Luftstrompräferenzen für einen maßgeschneiderten Schlafmodus und sorgt so für erholsame Nächte ganz, wie du es dir wünschst.

DUAL Inverter™ Wärmepumpen-Kompressor

Energieeffizienz trifft auf Wärme

Erlebe zuverlässige Wärme mit unserer energieeffizienten Dual Inverter Heat Pump. Bleib entspannt mit geringem Energieverbrauch.

Warme Luft strömt aus der Wall Mounted Wärmepumpe, während die Familie in einem gemütlichen Wohnzimmer die Zeit genießt.

Intelligentes Heizen, weniger Energieverbrauch

Kombiniere die Wärmepumpe der Klimaanlage mit einer herkömmlichen Heizung, um die Temperaturen hoch zu halten und den Energieverbrauch zu senken.

*Der TÜV Rheinland hat bestätigt, dass die LG Dual Inverter Heat Pump™ (A13RJH) unter den vorgeschlagenen Testbedingungen mehr Energie spart als Elektroheizungen.

*Datum/Test: 2021.10 LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume,

*Testbedingung: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, Innen-DB (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%

*Test Modell/Methode:

 -A13RJH(LG DUAL Inverter Heat Pump(3.500 W, hohe Lüftergeschwindigkeit, Einstellung 29℃)

 -Standheizkörper mit elektrischem Heizelement (3.200 W, hohe Lüftergeschwindigkeit, maximale Temperatur)

 -Standheizkörper mit elektrischem Heizelement (3.000 W, hohe Lüftergeschwindigkeit, maximale Temperatur)

*Jede Probe wurde unter Testbedingungen insgesamt 8 Stunden lang betrieben, und der Stromverbrauch wurde gemessen und verglichen.

*Testergebnis: Die LG Dual Inverter Heat Pump (A13RJH) spart unter den vorgeschlagenen Testbedingungen bis zu 66 % mehr Energie als ein Ferninfrarotstrahler und 68 % mehr Energie als ein Heizkörper. 

*Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren. 

AI Heating

Schnelle Wärme mit intelligenter KI-Heizung

Mit AI Heating bleibst du das ganze Jahr über gemütlich warm, denn es heizt deinen Raum 6 % schneller auf, damit du dich zu jeder Jahreszeit wohlfühlst.

Eine Frau genießt AI Heating von einer LG-Klimaanlage, die einen individuell angepassten Warmluftstrom für mehr Komfort bietet.

*Datum: 2023.10.

*Testbedingungen: LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume, 20,9 m²/50,1 m³, Jet-Modus, Einstellung der Innenraum-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ im Kühlmodus, Einstellung der Innenraum-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ im Heizmodus

*Testmethode: Messung der Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur von der anfänglichen durchschnittlichen Raumtemperatur um 5 ℃ zu senken (bei Kühlung) bzw. um 5 ℃ zu erhöhen (bei Heizung).

*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG-Plattform der Vorgängergeneration – Single Vane), S3-M121L1C0 (LG-Plattform der neuen Generation – DUAL Vane)

*Testergebnis: Die neue Plattform von LG (DUAL Vane) ist im Kühlmodus bis zu 23 % schneller und im Heizmodus bis zu 6 % schneller als die vorherige Plattform von LG (Single Vane), basierend auf den Testbedingungen.

*Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

LG-Klimaanlage mit kW-Manager sendet über die LG ThinQ-App Warnungen, wenn die vom Benutzer festgelegte maximale Leistungsgrenze erreicht ist.

kW-Manager

Proaktive Energieeinsparungen in deinen Händen

Übernimm die Kontrolle über deine Kühlung und deinen Energieverbrauch mit einer proaktiven, intelligenten Steuerung und setz dir realistische Grenzen für den Energieverbrauch7.

LG-Klimaanlage mit Fensteröffnungserkennung reduziert den Betrieb, um Energie zu sparen, wenn ein Fenster geöffnet wird.

Fensteröffnungserkennung

Vermeide Energieverlust auch während der Belüftung

Lass deine Klimaanlage unbesorgt eingeschaltet, wenn du den Luftstrom in deinem Zuhause mit einem Gerät regulierts, das in den Energiesparmodus wechselt, wenn die Fenster geöffnet sind8)

Vollreinigung

Stressfrei mit der vollständigen Selbstreinigung von AI Air

Mit dem LG ThinQ9) ist mühelose Wartung nur einen Fingertipp entfernt und erreicht sogar schwer zugängliche Bereiche.

Die LG-Klimaanlage mit Vollreinigungsfunktion reinigt und trocknet den Innenraum vor der Lagerung während der kalten Jahreszeit.

Auto Clean+

Trocknet den Wärmetauscher nach Gebrauch automatisch

Auto Clean+10) aktiviert sich nach dem Gebrauch und bläst Luft aus, um Feuchtigkeit zu entfernen. Läuft bis zu 20 Minuten lang und passt die Lautstärke für schnelleres Trocknen oder leiseren Betrieb an.

Frostreinigung

Hält schwer zugängliche Bereiche leicht zu reinigen

Der Frostreinigungs11)-Modus vereinfacht die Reinigung des Inneren deiner Klimaanlage. Aufgetautes Eis hilft dabei, schmutzige Schadstoffe wegzuspülen und schädliche Bakterien zu reduzieren, damit dein Zuhause frischer wird.

Weiße Wall Mounted Klimaanlage mit Ionisatorfunktion und den Logos von TÜV Rheinland und Intertek.

Plasmaster™ Ionizer++

Der Ionisator hält deinen Raum sauber und entfernt 99,9 % der anhaftenden Bakterien, was vom TÜV und von Intertek12) bestätigt wurde.

LG-Klimaanlage mit geöffnetem Panel, die einen Pre-Filter zeigt, der Staubpartikel auffängt, in Nahaufnahme.

Pre-Filter

Große Staubpartikel werden an der ersten Verteidigungslinie abgefangen.

Klimaanlage mit Allergie-Filter zum Auffangen von Partikeln, mit Allergiker-Zertifizierung und Kennzeichnung von Allergy UK.

Allergiefilter

Schwebende, allergieauslösende Partikel wie Hausstaubmilben werden aus der Luft entfernt, nachgewiesen durch BAF13).

Smart Air Care

Intelligent Leben beginnt mit LG ThinQ™

Steuere deine Klimaanlage und erhalte die neuesten Benachrichtigungen auf dem praktischen LG ThinQ™ 14).

Einfache Steuerung mit Sprachassistent

Sag deinem KI-Lautsprecher, was du brauchst. Sag einfach „Ein-/Ausschalten“ und dein KI-Lautsprecher hört dir zu und die Klimaanlage reagiert.

Von überall aus verbinden und steuern

Mit LG ThinQ™ kannst du dich wie nie zuvor mit deiner Klimaanlage verbinden. Zum einschalten reicht ein Fingertipp.

Effiziente Produktwartung

LG ThinQ™ überwacht deine Klimaanlage, hilft dir dabei, den Energieverbrauch zu verfolgen, und erleichtert dir die tägliche Wartung.

Symbol für Sprachsteuerung
Symbol für die Fernbedienung
Symbol für Produktwartung
Mann im Homeoffice mit einer LG-Klimaanlage, die mit einem KI-Lautsprecher für die Sprachsteuerung verbunden ist.
Zwei Männer verwenden die LG ThinQ-App auf einem Smartphone, um eine intelligente Klimaanlage zu steuern und Temperatur und Luftfeuchtigkeit einzustellen.
Frau nutzt die LG ThinQ-App mit dem kW-Manager, um den Energieverbrauch zu überwachen und Verbrauchsdiagramme anzuzeigen.
Mann im Homeoffice mit einer LG-Klimaanlage, die mit einem KI-Lautsprecher für die Sprachsteuerung verbunden ist.

Einfache Steuerung mit Sprachassistent

Sag deinem KI-Lautsprecher, was du brauchst. Sag einfach „Ein-/Ausschalten“ und dein KI-Lautsprecher hört dir zu und die Klimaanlage reagiert.

Zwei Männer verwenden die LG ThinQ-App auf einem Smartphone, um eine intelligente Klimaanlage zu steuern und Temperatur und Luftfeuchtigkeit einzustellen.

Von überall aus verbinden und steuern

Mit LG ThinQ™ kannst du dich wie nie zuvor mit deiner Klimaanlage verbinden. Zum einschalten reicht ein Fingertipp.

Frau nutzt die LG ThinQ-App mit dem kW-Manager, um den Energieverbrauch zu überwachen und Verbrauchsdiagramme anzuzeigen.

Effiziente Produktwartung

LG ThinQ™ überwacht deine Klimaanlage, hilft dir dabei, den Energieverbrauch zu verfolgen, und erleichtert dir die tägliche Wartung.

*Die oben gezeigten Bilder und Videos sind inszeniert und wurden zu Illustrationszwecken erstellt, um das Verständnis zu erleichtern. Je nach der tatsächlichen Produktinstallationsumgebung kann es zu Abweichungen kommen.

 

1) AI Air

 -AI Air kann über eine Fernbedienung oder LG ThinQ bedient werden.

 -AI Air ist sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus verfügbar.

 -Bei Verwendung von AI Air wird die Lüftergeschwindigkeit und die Luftstromrichtung automatisch an die jeweiligen Bedingungen angepasst. AI Air wird ausgeschaltet, wenn die Luftstromrichtung geändert wird.

 -Bevor du AI Air benutzt, solltest du mit LG ThinQ ein Foto vom Raum machen oder den Standort der Klimaanlage und die Personen im Raum einstellen.

 -Wenn AI Air aktiviert ist, erkennt der Radarsensor die Position der Personen und aktiviert automatisch den direkten/indirekten Luftstrom.

 -Die Erfassungsreichweite des Radarsensors beträgt bis zu 5 m. Je nach Installation und Einsatzumgebung des Produkts kann es zu Abweichungen bei der Erfassungsreichweite kommen.

 

2) Soft Air

 -Im Soft-Air-Modus ist der untere Luftauslass geschlossen und der vordere Luftauslass sorgt für einen indirekten Luftstrom.

 -Diese Funktion ist nur im Kühl-/Ventilator-/AI-Luftmodus verfügbar.

 -Im Modus AI Air wird die Soft Air-Funktion automatisch entsprechend der Raumumgebung aktiviert.

 -Um die Soft Air-Funktion allein zu verwenden, kann sie manuell über die Fernbedienung oder LG ThinQ aktiviert werden.

 -Die Luftstromtemperatur kann bei LG ThinQ nur im Soft-Air-Modus eingestellt werden, nicht im AI-Air-Modus.

 -Wenn der Soft-Air-Modus verwendet wird, kann die niedrigste Raumtemperatur auf 24 °C eingestellt werden.

 

3) DUAL Vane

 -Datum 2023.10.

 -Testbedingungen: LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume, 20,9 m²/50,1 m³, Jet-Modus, Einstellung der Innenraum-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ im Kühlmodus, Einstellung der Innenraum-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ im Heizmodus

 - Testmethode: Messung der Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur von der anfänglichen durchschnittlichen Raumtemperatur um 5 ℃ zu senken (bei Kühlung) bzw. um 5 ℃ zu erhöhen (bei Heizung).

 - Testmodell: S3-M12KL2MB (LG-Plattform der Vorgängergeneration – Single Vane), S3-M121L1C0 (LG-Plattform der neuen Generation – DUAL Vane)

 -Testergebnis: Die neue Plattform von LG (DUAL Vane) ist im Kühlmodus bis zu 23 % schneller und im Heizmodus bis zu 6 % schneller als die vorherige Plattform von LG (Single Vane), basierend auf den Testbedingungen.

 -Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

 

4) 22 % länger

 -Datum: 2024.12, Messergebnisse im Forschungs- und Entwicklungszentrum für Klimaanlagen von LG,

 -Testbedingungen: Produkthöhe 2,0 m, Luftstrom im Ventilatorbetrieb, Vane-Winkel P1.

 -Testmethode: Mit einer Luftstrommesssonde wurden Messungen in Abständen von 0,2 m in einer Höhe von 0,1 m bis 1,7 m durchgeführt. Die maximale Reichweite des Luftstroms wurde durch Messung der Luftstromgeschwindigkeit über einen Zeitraum von 180 Sekunden an jedem Punkt ermittelt, wobei der Luftstrom als erreicht galt, wenn die Geschwindigkeit in mehr als 50 % der Zeit 0,25 m/s überschritt.

 -Testmodell: S3-Q24121D0(LG neue Plattform DUAL Vane)

 -Testergebnis: Unter den vorgeschlagenen Testbedingungen wurde bestätigt, dass die maximale Reichweite des Luftstroms über 22 m beträgt.

 - Die Luftstromreichweite der vorherigen Plattform von LG mit Single Vane (S3-W18KL33A) beträgt bis zu 18 m.

 -Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

 

5) Komfort-Feuchtigkeitsregelung

 *Der Luftstrom ändert sich automatisch je nach Betriebsumgebung.

 -Diese Funktion kann über die Fernbedienung oder LG ThinQ genutzt werden.

 -Mit dieser Funktion kann nur die gewünschte Temperatur eingestellt werden (die Luftfeuchtigkeit wird automatisch geregelt).

 

6) Sleep Timer+

 -Sleep Timer+ passt die Temperatur automatisch an, indem es deine Nutzungsmuster während des Betriebs im Schlafmodus analysiert.

 Um die Funktion Sleep Timer+ nutzen zu können, musst du sie zuerst über LG ThinQ einrichten.

 -Sleep Timer+ kann nur im Kühlmodus verwendet werden.

 -Die Luftstromstärke wird automatisch anhand einer Nutzungsmusteranalyse eingestellt und kann über LG ThinQ angepasst werden.

 -Der einstellbare Temperaturbereich von Sleep Timer+ liegt zwischen 22 und 28 °C.

 

7) kW-Manager

 -Die „kW-Manager“-Funktion ist in allen Betriebsmodi verfügbar, einschließlich Kühlung, Entfeuchtung, Schlafmodus und sogar Jet-Modus, jedoch nicht im Heizmodus.

 -Während des festgelegten Zeitraums wird der kumulierte Stromverbrauch überwacht und für den verbleibenden Zeitraum wird eine Leistungsbegrenzung (Stromverbrauch) durchgeführt.

 -Falls der Stromverbrauch aufgrund einer Überschreitung der täglichen Nutzungszeit steigt, wird der verbleibende Stromverbrauch für den Betrieb des Produkts für jeden Tag neu berechnet. 

 -Diese Funktion kann nur über LG ThinQ genutzt werden.

 -Wenn der innerhalb des festgelegten Zeitraums angesammelte Stromverbrauch die Zielmenge überschreitet, wird die Funktion aktiviert und in den allgemeinen Betriebsmodus mit einer LG ThinQ-Benachrichtigung umgeschaltet.

 

8) Fensteröffnungserkennung

 -Bei Versand des Produkts ist die Grundeinstellung deaktiviert. -Diese Funktion kann nur über LG ThinQ genutzt werden.

 -Die Funktion „Fensteröffnungserkennung“ ist nur im Kühl- und Heizmodus verfügbar.

 -Diese Funktion erkennt plötzliche Änderungen der Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit (wenn innerhalb von 5 Minuten ein Anstieg um 1,5 °C oder ein Rückgang um 2,5 °C festgestellt wird).

 *Die standardmäßige Betriebszeit im Energiesparmodus liegt bei 10 Minuten und kann über ThinQ auf bis zu 60 Minuten eingestellt werden.

 

9) Vollreinigung

 Vollreinigung kann nur über LG ThinQ ausgeführt werden.

 -Bei Verwendung der Vollreingungsfunktion werden die Funktionen Kondenswasserbildung, Frostreinigung und Auto Clean+ nacheinander ausgeführt.

 -Bei Modellen mit UV-Funktion wird die UV-LED während des Vollreinigungsvorgangs aktiviert.

 -Die Funktion kann durch Beenden des Betriebs oder Ändern der Modi/Einstellungen mit der Fernbedienung deaktiviert werden.

 -Die Betriebsdauer der Vollreinigungsfunktion kann je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen variieren.

 

10) Auto Clean+

 -Auto Clean+ startet automatisch die Trocknungsfunktion nach Beendigung des Kühlvorgangs, was durch die auf dem Produkt verbleibenden Rückstände indiziert wird.

 -Auto Clean+ kann je nach vorherigem Nutzungsmuster des Kühlbetriebs bis zu 20 Minuten lang automatisch im Ventilatorbetrieb laufen, um Feuchtigkeit aus dem Wärmetauscher zu entfernen.

 -Die Trocknungsbedingungen im Inneren können je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Raumluft variieren.

 -Du kannst die Luftstromstärke über LG ThinQ auswählen, um den Luftstrom und die Trocknungszeit anzupassen.

 -Auto Clean+ wird bei Auslieferung des Produkts aktiviert und kann ohne zusätzliche Einstellungen verwendet werden.

 

11) Frostreinigung

 -TÜV Rheinland Korea bestätigt, dass der Verdampfer-Gefrierreinigungsmodus von LG-Klimaanlagen basierend auf den Testergebnissen unter den vorgeschlagenen Testbedingungen eine bakterienreduzierende Wirkung hat. Bericht-Nr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

 Dieses Testergebnis beruht auf dem Testbericht eines international anerkannten Labors über eine Reduktionsrate von Pseudomonas Aeruginosa um 99,0 %. Dies kann abhängig von der tatsächlichen Umgebung variieren.

 Testinstitut: TÜV Rheinland

 -Testzeitraum: 2023. 04-05

 - Testmodell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

 Testbakterien: Reduktionsrate von „Pseudomonas Aeruginosa” um bis zu 99,0 % bestätigt

 -Diese Funktion kann nur über ThinQ bedient werden. 

 -Abhängig von der Umgebung kann die Betriebszeit im Frostreinigungs-Modus bis zu 65 Minuten betragen.

 

12) Plasmaster™ Ionizer++

 -Der TÜV Rheinland hat bestätigt, dass der Plasmaster™Ionizer++ in einem Testraum von 30 ㎥ bis zu 99,9 % der anhaftenden Bakterien (Staphylococcus aureus, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa) entfernt. Das getestete Modell war SW09BAJWAN. Der Test hat nicht die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien in der Klimaanlage gemessen und die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien kann von den aktuellen Nutzungsbedingungen abweichen. 

 -Intertek hat bestätigt, dass der Plasmaster™Ionizer++ in einem Testraum von 30 ㎥ bis zu 99,9 % der anhaftenden Bakterien (Staphylococcus aureus, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa) entfernt. Das getestete Modell war SW09BAJWAN. Der Test hat nicht die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien in der Klimaanlage gemessen und die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien kann von den aktuellen Nutzungsbedingungen abweichen.

 

13) Allergiefilter

 -Der BAF-geprüfte Allergiefilter entfernt in der Luft schwebende allergieauslösende Stoffe wie Hausstaubmilben.

 [BAF-Zertifizierung]

 -Zertifizierungsstelle: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK) 

 -Zertifizierungskategorie: Zur Reduzierung der Belastung durch Hausstaubmilbenallergene 

 -Auslöser: Pilze, Hausstaubmilben, Schimmelpilze 

 -Lizenznummer: 397 Gültig bis: 31. Dezember 2025

 

14) LG ThinQ

 -LG SmartThinQ“ heißt jetzt LG ThinQ.

 -Intelligente Funktionen und Sprachassistenten sind abhängig von Land und Modell. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort erfahren.

 -Google und Google Home sind Handelsmarken von Google LLC.

 -Amazon, Alexa und alle zugehörigen Marken sind Handelsmarken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

 -Ein sprachgesteuerter intelligenter Lautsprecher ist nicht enthalten.

 

Häufig gestellte Fragen

Welche Temperatureinstellung ist für meine Klimaanlage sinnvoll?

Wenn du die Klimaanlage zum ersten Mal einschaltest, stelle sie auf eine niedrige Temperatur ein und verwenden einen starken Luftstrom, um die Raumtemperatur schnell zu senken. Sobald der Raum ausreichend heruntergekühlt ist, ist 25 °C die optimale Temperatur für ein kühles Haus und zum Energie sparen.

Die DUAL Inverter Compressor™-Technologie ermöglicht eine um 40 %1) schnellere Kühlung und spart bis zu 70 %2) mehr Energie als Nicht-LG-Modelle oder Modelle ohne Inverter.

 

1) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) kühlen bis zu 40 % schneller als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). 

*Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃).

2) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) sparen bis zu 70 % mehr Energie als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). 

*Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃), Testzeit (8  Stunden).

Illustration der DUAL Vane-Technologie, die unterschiedliche Luftstromrichtungen für Kühlung und Heizung zeigt.

Was ist der Unterschied zwischen einer Klimaanlage mit Inverter und einer Klimaanlage ohne Inverter?

Klimaanlagen mit Inverter arbeiten effizienter als Klimaanlagen ohne Inverter. 

Klimaanlagen ohne Inverter verfügen über Kompressoren, die mit der gleichen Geschwindigkeit unabhängig von der Temperatur im Inneren funktionieren. Sie schalten sich ab, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird und schalten sich ein, wenn die Temperatur steigt. 

Die Klimaanlagen mit Inverter arbeiten, indem sie die Kompressorgeschwindigkeit bei höheren Temperaturen beschleunigen und bei niedrigeren Temperaturen verlangsamen. Das bedeutet, dass sie mehr Energie als Klimaanlagen ohne Inverter sparen und eine schnellere Kühlung und einen leiseren Betrieb ermöglichen.

Wie kann ich die Klimaanlage reinigen und warten?

Für eine klare Luft und starke Leistung muss der Filter alle zwei Wochen gereinigt werden. Wasche den Pre-Filter mit lauwarmem Wasser oder mit einem neutralen Reinigungsmittel für hartnäckigeren Schmutz. Trockne den Pre-Filter nach dem Waschen im Schatten mit direktem Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Reinige einen optionalen Filter (ultrafeiner Staubfilter, Fine Dust Filter, usw.) mit einem Staubsauger oder einer sanften Bürste. Reinige ihn jedoch nicht mit Wasser. Du kannst die Auto Clean+1)-Funktion zur bequemeren Wartung der Klimaanlage verwenden, die den Innenbreich der Klimaanlage beim Ausschalten automatisch trocknet2).

 

1.) Die erste Inbetriebnahme der Auto Clean+-Funktion erfordert die ThinQ-App oder die Fernbedienung. Lies das Benutzerhandbuch, das dem Produkt beigefügt ist, um mehr zu erfahren.

2) Wenn das Produkt ausgeschaltet wird, stellt es automatisch eine geeignete Trocknungszeit, basierend auf den Betriebsbedingungen, ein. Die Trocknungszeit kann bis zu 30 Minuten betragen und je nach Produkt variieren. Die Funktion ist bei der Auslieferung vom Werk ausgeschaltet. Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lies das Benutzerhandbuch, das dem Produkt beigefügt ist, um mehr zu erfahren.

Wie kann ich meine Stromrechnung senken, während ich die Klimaanlage benutze?

Du kannst Energie durch Auswahl der angemessenen Temperaturen bei der Kühlung und Erhitzung und die regelmäßige Reinigung der Filter zur Reduzierung von Energieverschwendung sparen. Die Einstellung der Klimaanlage auf 25 °C für die Kühlung und 21 °C für die Erhitzung wird empfohlen. Darüber hinaus hilft dir die KW-Manager-Funktion der LG-Klimaanlagen dabei, genau die gewünschte Leistung zu nutzen. Um die KW-Manager-Funktion nutzen zu können, ist eine Verbindung zu ThinQ erforderlich. Die Funktion ist daher nur bei Modellen verfügbar, die diese Funktion unterstützen. Lies das dem Produkt beigefügte Benutzerhandbuch, um mehr zu erfahren.

Was sind die Vorteile von DUAL Vane?

Die DUAL Vanes sorgen zu jeder Jahreszeit für idealen Komfort, indem sie den Luftstrom sowohl nach oben als auch nach unten verteilen und so eine größere Reichweite und Geschwindigkeit erzielen. Mit biomimetischer Technologie bieten die 6-stufig winkelverstellbaren DUAL Vanes eine maßgeschneiderte Luftstromsteuerung auf Knopfdruck. 

Ein starker Luftstrom kann sowohl von den vorderen als auch von den unteren Lamellen ausgerichtet werden. Die DUAL Vanes können kühle Luft nach oben leiten, um eine bis zu 23 % schnellere Kühlung ohne Zugluftgefühl zu erzielen, und warme Luft nach unten leiten, um eine bis zu 6 % schnellere Erwärmung zu erzielen, ohne dass direkte heiße Luft entsteht.

 

*Datum 2023.10.

*Testbedingungen: LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume, 20,9 m²/50,1 m³, Jet-Modus, Einstellung der Innenraum-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ im Kühlmodus, Einstellung der Innenraum-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ im Heizmodus

*Testmethode: Messung der Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur von der anfänglichen durchschnittlichen Raumtemperatur um 5 ℃ zu senken (bei Kühlung) bzw. um 5 ℃ zu erhöhen (bei Heizung).

*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG-Plattform der Vorgängergeneration – Single Vane), S3-M121L1C0 (LG-Plattform der neuen Generation – DUAL Vane) 

*Testergebnis: Die neue Plattform von LG (DUAL Vane) ist im Kühlmodus bis zu 23 % schneller und im Heizmodus bis zu 6 % schneller als die vorherige Plattform von LG (Single Vane), basierend auf den Testbedingungen.

*Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

Zusammenfassung

Drucken

ABMESSUNGEN

H24S1Dpp

Wesentliche Spezifikationen

  • Produkttyp

    Wandgerät

  • Kühlleistung max. (W)

    7 420

  • Maximal Heizleistung

    8 640

  • Kühlung Nennleistungsaufnahme/Min(W)

    2 164 / 210

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Ionizer

    Ja

Alle Spezifikationen

BAR CODE

  • Bar Code

    8806096338407

KÜHLEN

  • 4 Wegevetil

    Oben-Unten/Links-Richt

  • Luftstromregelung (links/rechts)

    Ja

  • Luftstromregelung (nach oben/unten)

    Ja (6-stufig)

  • Comfort Air

    Ja

  • Lüftergeschwindigkeit

    6-Stufig

  • Power-Modus

    Ja

LUFTREINIGUNG

  • Ionizer

    Ja

PRÜFZEICHEN

  • Launch-Monat (JJJJ-MM)

    2024-03

  • Hersteller (Importeur)

    LG Electronics

  • Produktbezeichnung

    S3-M24121DA

  • Produkttyp und Modellname

    Wall Mounted & H24S1DA

KOMFORT

  • Automatischer Neustart

    Ja

  • Luftbetrieb

    Ja

  • Zwangsschalterbetrieb

    Ja

  • leiser Betrieb

    Ja

  • An/Aus Zeitplan

    Ja

  • Fernbedienung

    Ja

  • Zeitplan

    Ja

  • Smarte Diagnose

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

ENERGIEEINSPARUNG

  • Aktive Energieregelung

    Ja

  • Energieanzeige

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Kuhlenergiequalitat

    A++

  • Heizenergiequalitat

    A+

  • Energiemanager

    Ja

  • virtueller Fensterkontakt

    Ja (nur ThinQ)

DESIGN

  • Farbe

    Weiß

  • Farbe (Auslass)

    Schwarz

  • Display

    Magic Display

FILTER

  • Allergie-Filter

    Ja

  • Feinstaubfilter

    N/V

  • Vorfilter

    Ja

HEIZEN

  • geringe Heizung

    Ja

  • Power-Heizmodus

    Ja

HYGIENE

  • Autoreinigung

    Ja

  • Reinigung des Warmetauschers

    Ja

AUSSENEINHEIT

  • Modellbezeichnung des Außengeräts

    S3UM24121D0.EC6GEEU

ALLGEMEIN

  • Kühlleistung max. (W)

    7 420

  • Kühlleistung nom./min (W)

    6 600 / 900

  • Kühlung Nennleistungsaufnahme/Min(W)

    2 164 / 210

  • Maximal Heizleistung

    8 640

  • Heizleistung nom.

    7 500 / 900

  • Leistungsaufnahme im Heizen nom./min. (W)

    2 238 / 210

  • Inneneinheit Abmessungen BxHxT (mm)

    895x307x235

  • Inneneinheit Gewicht (kg)

    12,8

  • Inneneinheit Gewicht (lb)

    28,2

  • Außeneinheit Abmessungen BxHxT (mm)

    870x650x330

  • Außeneinheit Gewicht (kg)

    44,0

  • Außeneinheit Gewicht (lb)

    97,0

  • Produkttyp

    Wandgerät

  • Spannungsversorgung (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Kältemittel-Typ

    R32

  • Schalldruckpegel (Kühlen) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    51 / 47 / 42 / 34 / 31

  • Schalldruckpegel (Heizen) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    51 / 47 / 42 / 34 / 0

ENTFEUCHTUNG

  • Entfeuchtung

    Ja

  • Feuchtigkeitsfühler

    Ja

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Das sagen Kundinnen und Kunden

