LG Electronics präsentiert die 2026er Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Fernseher – für noch reinere Farben in Premium-LCD-TVs

LG Electronics (LG) bringt seine neuen Fernseher LG Micro RGB evo AI und LG Mini RGB evo AI auf den Markt. Die Modelle wurden entwickelt, um das Fernseherlebnis durch besonders präzise und natürliche Farbdarstellung auf ein neues Niveau zu heben. Aufbauend auf der KI-gestützten Bildverarbeitung der OLED-Fernseher von LG verbessern die neuen Modelle die Klarheit und Trennung der roten, grünen und blauen Farbspektren und sorgen so für eine besonders reine und naturgetreue Farbwiedergabe.

Die Zertifizierung „High Purity RGB Spectrum Display“1 von TÜV Rheinland bestätigt, dass sowohl LG Micro RGB evo als auch LG Mini RGB evo die Grundfarben Rot, Grün und Blau besonders präzise darstellen und dadurch reinere Farben sowie klarere Bilder ermöglichen.

Im Zentrum dieser Leistungsfähigkeit steht der KI-Prozessor von LG. Aufbauend auf mehr als 13 Jahren OLED-Innovation optimiert er die Bildanalyse und -darstellung, sodass Farben, Kontraste und Details noch präziser zusammenwirken.

LG Micro RGB evo: Der Premium-Fernseher mit höchster RGB-Farbreinheit

Basierend auf der proprietären Micro-RGB-Technologie von LG bietet der Micro RGB evo die bislang höchste Farbreinheit im LG-Portfolio. Darüber hinaus erreicht er die von Intertek zertifizierte dreifache 100-Prozent-Farbraumabdeckung2 in den Farbräumen BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB. Diese Zertifizierung bestätigt eine besonders präzise Farbdarstellung in den wichtigsten Standards für Rundfunk, Kino und professionelle Kreativanwendungen.

Das Modell nutzt den α11 (Alpha) 11 AI Processor Gen33, den leistungsstärksten Prozessor von LG, der auch in den OLED-Fernsehern des Unternehmens zum Einsatz kommt. Dank der Dual-AI-Engine werden Texturen und Bildschärfe gleichzeitig analysiert, um ein besonders harmonisches und detailreiches Bild zu erzeugen.

Die Funktion Precision Color Enhancer erhält die hohe Reinheit der Primärfarben und sorgt gleichzeitig für eine präzise Farbabstufung mit natürlicheren Übergängen. Micro Dimming Ultra4 verbessert den Kontrast zusätzlich durch die exakte Steuerung der Helligkeit über Tausende von Dimmzonen und macht Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bildbereichen sichtbar.

LG Mini RGB evo: hochreine RGB-Farben für noch mehr Fernseherlebnisse

Der Mini RGB evo5 nutzt die von LG entwickelte Tandem-LED-Technologie, bei der mehrere RGB-Farbschichten übereinander angeordnet werden. Dadurch bleiben Farben über verschiedenste Inhalte hinweg besonders klar und konsistent und die Technologie wird für eine größere Auswahl an Premium-LCD-Fernsehern verfügbar.

Der Mini RGB evo erreicht eine von Intertek zertifizierte doppelte 100-Prozent-Farbraumabdeckung6 in den Farbräumen DCI-P3 und Adobe RGB. Gegenüber herkömmlichen LED-Fernsehern ermöglicht dies eine deutlich verbesserte Farbdarstellung.

Ausgestattet mit dem Alpha 8 AI Processor Gen3 und einer deutlich leistungsfähigeren NPU7 analysiert und optimiert das Gerät Farben, Kontraste und Details. Gemeinsam mit Precision Dimming sorgt dies für eine verbesserte Bildschärfe und ein immersives Seherlebnis.

Die 2026er LG Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Modelle im Überblick

LG Micro RGB evo AI (MRGB95)

– Flaggschiffmodell mit proprietärer Micro-RGB-Technologie

– höchste RGB-Farbreinheit von LG

– dreifache 100-Prozent-Farbraumabdeckung

– KI-gestützte Bildverarbeitung

– Bildschirmgrößen bis zu 100 Zoll

– ausgezeichnet mit einem CES 2026 Innovation Award

LG Mini RGB evo AI (MRGB9M)

– Premium-RGB-LCD-TV

– doppelte 100-Prozent-Farbraumabdeckung

– fortschrittliche KI-Bildverarbeitung

– TÜV-zertifizierte drahtlose Bildübertragung8 in nahezu verlustfreier 4K-Qualität

LG Mini RGB evo AI (MRGB85)

– Erweiterung der RGB-Technologie auf weitere Premium-LCD-Modelle

– doppelte 100-Prozent-Farbraumabdeckung

– verbesserte KI-Bildverarbeitung für mehr Bildklarheit und Farbkonsistenz

Großes Kino zuhause mit beeindruckender Bild- und Tonqualität

Die neuen Fernseher wurden für ein besonders immersives Heimkinoerlebnis entwickelt. Vor allem der Micro RGB evo entfaltet seine Stärken auf sehr großen Bildschirmdiagonalen. Mit Dolby Vision für kontrastreiche Bilder und Dolby Atmos für räumlichen Klang werden Filme, Serien und Spiele besonders realitätsnah dargestellt.

In Kombination mit LG Sound Suite AI9 und Dolby Atmos FlexConnect können die Fernseher als Zentrum eines flexiblen, kabellosen Lautsprechersystems fungieren. Dadurch entsteht ein immersives Klangerlebnis ohne aufwendige Kalibrierung oder feste Lautsprecherpositionen.

Gaming mit höchster Performance

Für Gamer:innen bietet Motion Booster 33010 Bildwiederholraten von bis zu 330 Hz und sorgt damit für flüssigere Bewegungsabläufe sowie eine klarere Darstellung in schnellen Spielszenen. Die Unterstützung von VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync Premium trägt dazu bei, Bildruckeln (Screen Tearing) und Eingabeverzögerungen zu reduzieren und ermöglicht ein noch reaktionsschnelleres Spielerlebnis.

Als weltweit erste LCD-Fernseher mit Unterstützung für 4K-HDR-Cloud-Gaming mit 120 Hz über GeForce NOW11 bieten die Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Fernseher von LG Gaming mit geringer Latenz – ganz ohne dedizierte Spielkonsole oder leistungsstarken PC.

KI-gestützte Personalisierung und integrierte Sicherheit mit LG Shield

Die Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Fernseher bieten mit der Smart-AI-TV-Plattform webOS 2612 und fortschrittlichen KI-Funktionen ein personalisiertes Fernseherlebnis. AI Voice ID13 erkennt einzelne Nutzer:innen und passt die Startseite „My Page“ individuell an. Die Multi-AI-Funktionen, die Google Gemini und Microsoft Copilot integrieren, ermöglichen es, Fragen per Spracheingabe zu stellen und darauf zugeschnittene Antworten zu erhalten. AI Concierge verbessert die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich, indem relevante Inhalte und Funktionen auf Grundlage der aktuellen Bildschirmaktivität empfohlen werden.

Die AI Magic Remote ermöglicht einen intuitiven Zugriff auf diese Funktionen. Dank Bewegungssteuerung für die Point-and-Click-Navigation sowie einer speziellen KI-Taste für Sprachinteraktionen können Nutzerinnen und Nutzer einfach in einer von 24 unterstützten Sprachen sprechen, um unmittelbar auf personalisierte Inhalte und Einstellungen zuzugreifen.

LG Shield schützt das webOS-Ökosystem durch moderne Verschlüsselungstechnologien, sichert Nutzerdaten und stärkt den Datenschutz über das gesamte TV-Erlebnis hinweg. Für diese Technologie wurde LG bei den CES 2026 Innovation Awards als Preisträger in der Kategorie Cybersecurity ausgezeichnet.

LG führt die neuen Micro RGB evo- und Mini RGB evo-Fernseher des Modelljahres 2026 schrittweise weltweit ein. Die Verfügbarkeit kann je nach Region und Markt variieren.

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1 Die LG RGB TVs wurden von TÜV Rheinland als „High Purity RGB Spectrum Display“ zertifiziert.

2 Gilt für die Modelle MRGB95. Gemessen gemäß IDMS v1.2, Abschnitt 5.18.

3 Gilt für die Modelle MRGB95 und MRGB9M.

4 Gilt für die Modelle MRGB95.

5 Im Gegensatz zu „Micro“ RGB TVs verfügen „Mini“ RGB TVs weder über R-Chip-LEDs noch arbeiten deren Chips unabhängig voneinander.

6 Gilt für die Modelle MRGB9M und MRGB85. Gemessen gemäß IDMS v1.2, Abschnitt 5.18.

7 Die Leistung der NPU wurde im Vergleich zum α8 Gen2 um das Fünffache gesteigert.

8 Nahezu verlustfreie Bildübertragung basierend auf den Zertifizierungstests von TÜV Rheinland. Die Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.

9 Für die Verbindung mit LG Sound Suite ist ein Router mit Unterstützung für das 5-GHz-Band erforderlich.

10 Gilt für die Modelle MRGB95. In diesem Modus kann die Auflösung reduziert werden, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Motion Booster 330 ermöglicht Bildwiederholraten von bis zu 330 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für besonders flüssiges Gameplay.

11 Gilt für die Modelle MRGB95 und MRGB9M. Ein Abonnement ist erforderlich. Der Leistungsumfang kann je nach Mitgliedschaftsmodell variieren. Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land unterschiedlich sein.

12 Für den Zugriff auf netzwerkbasierte Smart-TV-Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, sind ein LG-Konto sowie die Zustimmung zu den entsprechenden Nutzungsbedingungen erforderlich. Ohne LG-Konto stehen lediglich externe Geräteverbindungen (z. B. über HDMI) sowie terrestrischer bzw. Antennen-TV-Empfang (nur bei Fernsehern mit integriertem Tuner) zur Verfügung. Die Erstellung eines LG-Kontos ist kostenlos.

13 KI-Dienste erfordern eine Kontoregistrierung, da die Funktionen mit individuellen Benutzerkonten verknüpft sind. Verfügbar nur für unterstützte Sprachen; der Funktionsumfang kann je nach Region variieren.