LG Electronics stellt die QNED evo Mini-LED-TV-Serie für 2026 vor, mit einem ultra-großen 115-Zoll-Modell als Highlight

Angetrieben von einem fortschrittlichen KI-Prozessor und mit 100 Prozent Farbvolumen bietet der neue Ultra-Großbildschirm ein noch intensiveres Sport- und Gaming-Erlebnis.

LG Electronics (LG) führt seine QNED evo Mini-LED-Produktreihe 2026 ein, angeführt von einem neuen 115-Zoll-Modell. Die neue Serie kombiniert ultragroße Bildschirmgrößen mit KI-basierter Bild- und Tontechnologie, um Sportübertragungen, Gaming und Home Entertainment in noch größerem Maßstab zu unterstützen.

Sattere Farben und tieferer Kontrast für ein immersives Seherlebnis

In diesem Jahr wird die Bildqualität der QNED-Serie durch Dynamic QNED Color Pro und Precision Dimming Ultra weiter verbessert.

Dynamic QNED Color Pro1 optimiert das Color Mapping und trägt dazu bei, satte und präzise Farbtöne auch in hellen HDR-Szenen beizubehalten. Zertifiziert von Intertek für das Erreichen von 100 Prozent Farbvolumen2, ermöglicht diese breite Farbraumabdeckung eine originalgetreue Farbwiedergabe auf den größeren QNED evo Bildschirmen und verstärkt die Wirkung bei hellen Sportszenen oder beim Gaming.

Angetrieben vom diesjährigen α (Alpha) 8 AI Processor Gen 33 liefert der QNED evo hochwertige Bilder auf Bildschirmen bis zu 115 Zoll – mit lebendiger Helligkeit, Farbe und Detailtreue über ultragroße Displays hinweg. Aufbauend auf 13 Jahren LG-OLED-Führerschaft bringt der AI-Prozessor seine Fähigkeiten zur Lichtsteuerung aus dem OLED-Bereich auch in QNED ein.

Möglich gemacht durch diese fortschrittliche Verarbeitung koordiniert Precision Dimming Ultra4 tausende lokale Dimming-Zonen und steuert das Licht präzise, um feine Details in dunklen Szenen sichtbar zu machen und gleichzeitig helle Bildbereiche klar und scharf zu halten. Zudem sorgt die Technologie für tiefere Schwarztöne und sauberere Highlights, was den Kontrast verstärkt und die Bildtiefe auch in schattenreichen Szenen auf großen Displays bewahrt.

KI-gestütztes Upscaling und Bildoptimierung für den großen Bildschirm

Der AI-Prozessor treibt außerdem eine Reihe intelligenter Verbesserungen an, die das Seherlebnis weiter steigern. AI Super Upscaling5 analysiert Objekte auf dem Bildschirm mithilfe von Deep-Learning-Algorithmen und verfeinert Texturen, Kanten und feine Details, um natürlich wirkende 4K-Bilder zu erzeugen, die auch auf größeren Bildschirmen scharf bleiben.

AI Picture Pro erkennt Gesichter, Körper und andere Schlüsselelemente und verbessert diese, um wahrgenommene Tiefe und Detailtreue zu erhöhen. Dynamic Tone Mapping Pro6 analysiert jedes einzelne Bild, um Auflösung, Helligkeit und Klarheit zu optimieren. Ergänzend zu diesen Bildverbesserungen sorgt AI Sound Pro für virtuellen 11.1.2-Kanal-Surround-Sound und bietet durch die integrierten TV-Lautsprecher eine klarere räumliche Trennung sowie eine noch immersivere Klangbühne.

Sporterlebnis im Stadionformat mit Echtzeit-Updates

Mit der Smart-TV-Plattform webOS 26 helfen die LG QNED evo TVs des Jahres 2026 den Nutzer:innen dabei, Live-Sport mit einer Reihe vielseitiger Funktionen noch besser zu verfolgen – für eine vernetztere und personalisierte Art, Sportereignisse zu genießen.

Das Sports Portal bietet einen zentralen Hub mit Live-Inhalten, Spielständen, Spielplänen und Ligatabellen, sodass Sportfans wichtige Informationen abrufen können, ohne Apps oder Eingänge wechseln zu müssen. Sports Alert7 ermöglicht Benachrichtigungen zu ausgewählten Teams und Ligen, einschließlich Punktestand-Updates, Spielergebnissen und bevorstehenden Spielen.

Wichtige Statistiken wie Spielverlauf und Vorhersagen zum Spielergebnis lassen sich zudem bequem über eine AI-Concierge-Karte auf dem Bildschirm abrufen, sodass Nutzer:innen mehrere Spiele gleichzeitig im Blick behalten können.

Flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay für immersive Großbild-Erlebnisse

Die neuesten QNED evo TVs verfügen außerdem über Gaming-Funktionen, die für flüssige Bewegungsdarstellung und reaktionsschnelles Spielen entwickelt wurden.

Mit Unterstützung für variable Bildwiederholrate (VRR) von bis zu 165 Hz8, AMD FreeSync™ Premium9 und Auto Low Latency Mode (ALLM) optimieren die QNED TVs die Bewegungsschärfe, damit schnelle Spielszenen scharf, hochreaktionsschnell und verzögerungsfrei bleiben. Der neue Motion Booster erhöht die Bildwiederholrate bei unterstützten Modellen auf ultraschnelle 330 Hz10, reduziert Bewegungsunschärfe deutlich und sorgt für außergewöhnlich flüssige Bilder – insbesondere bei schnellen Shootern und Rennspielen, bei denen Sekundenbruchteile entscheidend sind.

Als All-in-one-Plattform für Gamer:innen bietet das LG Gaming Portal11 Zugang zu tausenden Cloud-Gaming-Diensten und nativen Web-Games.

KI-gestützte Personalisierung, abgesichert durch LG Shield

LGs Plattform webOS 26 erweitert die QNED evo Produktreihe 2026 zudem um KI-basierte Personalisierungsfunktionen. Mit Voice ID kann der Fernseher einzelne Nutzer:innen erkennen und automatisch deren personalisierte My-Page-Startseite laden. AI Concierge liefert kontextbezogene Empfehlungen und schnellen Zugriff auf hilfreiche Funktionen basierend auf dem aktuellen Sehverhalten. Dank Multi-AI-Funktionen auf Basis von Google Gemini und Microsoft Copilot können Nutzer:innen außerdem Fragen stellen, Informationen abrufen und nach verwandten Inhalten suchen, während sie fernsehen.

Abgesichert wird dieses gesamte Ökosystem durch LG Shield, eine mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnete Technologie, die mithilfe fortschrittlicher Verschlüsselung Daten von Nutzer:innen und personalisierte Erlebnisse schützt.

QNED-Produktreihe 2026 mit einer Vielzahl von Mini-LED-Modellen

LGs QNED evo Produktreihe 2026 umfasst eine Reihe von Mini-LED-Modellen von QNED90 bis QNED80 und bietet Bildschirmgrößen für unterschiedliche Sehgewohnheiten und Einsatzumgebungen. Das Flaggschiff QNED90 mit 115 Zoll bringt Sport und Gaming dank präziser Bilddarstellung durch Mini-LED-Technologie, Dynamic QNED Color Pro und Precision Dimming Ultra auf die große Leinwand. Das QNED85 mit 100 Zoll bietet ein immersives Home-Entertainment-Setup und ermöglicht ein kinoähnliches Erlebnis in den eigenen vier Wänden. Zusätzliche Modelle wie QNED82, QNED8M und QNED80 bieten präzise Mini-LED-Klarheit für den Alltag, während der beliebte QNED70 Mini LED ein überzeugendes Gleichgewicht aus Größe, Leistung und Zugänglichkeit bietet.

„Der 115-Zoll-QNED-TV spiegelt unser Bestreben wider, gemeinsame und immersive Seherlebnisse zu schaffen“, sagte Park Hyoung-sei, Präsident der LG Media Entertainment Solution Company. „Mit verbesserter Mini-LED-Technologie geben wir Sportfans und Gamern noch mehr Gründe, auf ultragroße Bildschirme zu setzen.“

LGs QNED evo TV-Produktreihe 2026 wird ab diesem Monat zunächst in Korea, den USA und europäischen Ländern erhältlich sein; weitere Märkte folgen im Laufe des Jahres.

Weitere Informationen unter lg.com .

Über die LG Electronics Media Entertainment Solution Company

Die LG Media Entertainment Solution Company (MS) ist ein anerkannter Innovator in den Bereichen Fernseher, Audio, Displays und der preisgekrönten Smart-TV-Plattform webOS. Die MS Company verbessert das Medien- und Unterhaltungserlebnis mit OLED-TVs, die für perfektes Schwarz und perfekte Farben bekannt sind, sowie mit Premium-LCD-QNED-TVs – alle betrieben über die webOS-Plattform mit fortschrittlicher Nutzererfahrung, KI-basierten Funktionen und LG-Shield-Sicherheit. Darüber hinaus bietet die MS Company IT-Lösungen an, darunter Gaming-Monitore, Business-Monitore, Laptops, Projektoren, Cloud-Geräte und medizinische Displays, sowie Signage-Lösungen wie Micro-LED-Signage, Digital Signage, Hospitality-Displays und Signage-Softwarelösungen, die darauf ausgelegt sind, die Arbeitseffizienz der Kunden zu maximieren und einen hohen Mehrwert zu liefern.

Weitere Neuigkeiten zu LG finden Sie unter www.LGnewsroom.com

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1 Verfügbar bei den Modellen 115-Zoll QNED90, QNED85, QNED82, QNED8M und QNED80.

2 Das Display Color Gamut Volume (CGV) entspricht dem Farbraumvolumen des DCI-P3-Farbraums oder übertrifft dieses, wie unabhängig von Intertek bestätigt wurde.

3 Das 115-Zoll-Modell QNED90 sowie die Modelle QNED85 und QNED82 sind mit dem Alpha 8 AI Processor Gen 3 ausgestattet.

4 Verfügbar beim 115-Zoll-Modell QNED90.

5 Verfügbar beim 115-Zoll QNED90 und beim 100-Zoll QNED85.

6 Verfügbar bei den Modellen QNED90, QNED85, QNED82 und QNED8M.

7 Die Verfügbarkeit von Sports Portal und Sports Alert variiert je nach Modell und Land.

8 Das 115-Zoll-Modell QNED90 unterstützt 165 Hz VRR.

9 Die Modelle QNED90, QNED85, QNED82 und QNED8M unterstützen FreeSync™ Premium.

10 Verfügbar beim 115-Zoll-Modell QNED90.

11 Die Verfügbarkeit des Gaming Portals variiert je nach Modell und Land.