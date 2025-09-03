SMART, SPARSAM UND STYLISH: DIE NEUE KÜHLSCHRANK-GENERATION VON LG MACHT ÖSTERREICHISCHE KÜCHEN GLÜCKLICH

Fit & Max-Serie überzeugt auf der IFA 2025 in Berlin mit höchster Energieeffizienz und cleveren KI-Features für moderne Haushalte

WIEN, 2. September 2025 – LG Electronics (LG) präsentiert auf der in dieser Woche in Berlin beginnenden IFA 2025 seine neueste Kühlschrankgeneration. Diese wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt. Die neuen French-Door- und Kühl-Gefrierkombinationen der „Fit & Max“-Serie sind gezielt auf die besonderen Anforderungen europäischer Haushalte ausgerichtet. Sie vereinen Top-Energieeffizienz mit intelligenten Funktionen und einem platzsparenden Design.

Energiesparen wird zum Kinderspiel

Die steigenden Strompreise haben europäische Verbraucher für Energieeffizienz sensibilisiert. LG reagiert darauf mit Geräten, die nicht nur die EU-Energieeffizienzklasse A erreichen, sondern diese sogar deutlich übertreffen. So ist die neue Kühl-Gefrierkombination 20 Prozent effizienter als für die A-Klasse erforderlich und das French-Door-Modell schafft sogar die seltene A-Bewertung in seiner Kategorie.

Möglich macht das LGs optimiertes Isolationsdesign in Kombination mit cleveren KI-Funktionen. Diese lernen die Nutzungsgewohnheiten der Familie und passen den Kompressorbetrieb automatisch an ruhigere Zeiten an – so wird Energie gespart, ohne dass sich die Anwender Gedanken machen müssen.

Perfekt für europäische Küchen designt

Europäische Küchen sind oft kompakter als anderswo. Darauf hat LG seine neue Serie abgestimmt. Das innovative Zero Clearance-Scharnier ermöglicht es, die Kühlschranktüren auch bis 110 Grad zu öffnen, wenn das Gerät direkt an der Wand steht. Das schlanke Premium Flat Door-Design sorgt dafür, dass die Geräte wie maßgeschneiderte Einbaukühlschränke aussehen.

Die KI-Features erleichtern den Alltag: AI Fresh beobachtet drei Wochen lang, zu welchen Zeiten die Kühlschranktür am häufigsten geöffnet wird, und kühlt die Lebensmittel entsprechend vor. AI Saving Mode erkennt Zeiten mit wenig Nutzung und reduziert automatisch die Kühlleistung.

Mit dem „Fit & Max“-Konzept von LG wird sowohl die Platzeffizienz als auch Frischhaltung maximiert. Praktische Lösungen wie der ausziehbare Boden für hohe Gegenstände und das großzügige Innenvolumen schaffen Ordnung. Für optimale Frische sorgen bewährte Technologien wie Linear Cooling zur Minimierung von Temperaturschwankungen, Door Cooling+ für gleichmäßige Kühlung und Fresh Converter+ mit individuell einstellbaren Temperaturzonen.

French-Door-Modell setzt neue Maßstäbe

Das neue French-Door-Modell präsentiert erstmals LGs schlankes Thin Door-Design mit integriertem Eis- und Wasserspender. Trotz flexibler Wandmontage ist dies durch das Zero Clearance-Scharnier möglich. Der ultraschlanke In-Door-Eisspender spart Platz und liefert dennoch konstant frisches Eis.

Durchdachte Details machen den Unterschied: Ein optimiertes Korbdesign verhindert, dass Flaschen beim Öffnen umkippen. Tiefere Einlegeböden schaffen mehr Stauraum, während die Soft Closing-Türen sanft und leise schließen.

Kühl-Gefrierkombination mit maximaler Flexibilität

Die neue Kühl-Gefrierkombinationsserie ist perfekt auf europäische Küchengrößen abgestimmt. Sie ist in verschiedenen Größen und Kapazitäten erhältlich. Verstellbare Einlegeböden und flexible Fächer lassen sich individuell anpassen. Zusätzliches Zubehör wie der Movable Bucket, die My Box und der Mini Door Basket können je nach Bedarf positioniert werden.

„Unsere neue Kühlschrank-Serie zeigt unser Engagement für echte Innovationen, die das Leben einfacher machen“, erklärt Lyu Jae-cheol, Präsident der LG Home Appliance Solution Company. „Wir konzentrieren uns auf anwenderorientierte Technologien, die den Alltag zu Hause verbessern und gleichzeitig unseren Planeten schonen.“

Die neuen LG-Kühlschränke sind vom 5. bis 9. September auf der IFA 2025 in Berlin in Halle 18 zu sehen.