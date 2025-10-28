About Cookies on This Site

LG SCHLIESST PARTNERSCHAFT FÜR TAUCHKÜHLSYSTEME IN KI-RECHENZENTREN

HOME ENTERTAINMENT10/28/2025
Download
tauchkuhlsysteme

 Strategische Allianz mit SK Enmove und Green Revolution Cooling soll Flüssigkeitskühlung für energieintensive KI-Infrastruktur vorantreiben

 

WIEN, 28. Oktober 2025 – LG Electronics hat eine Absichtserklärung mit SK Enmove (SKEN) und Green Revolution Cooling (GRC) unterzeichnet. Die drei Unternehmen wollen gemeinsam Tauchkühlsysteme auf Flüssigkeitsbasis für KI-Rechenzentren entwickeln und global vermarkten.

Die Partnerschaft zielt auf eine gemeinsame Geschäftsentwicklung, ein koordiniertes Marketing sowie Machbarkeitsstudien für integrierte Kühlsysteme in KI-Rechenzentren ab. Damit reagieren die Unternehmen auf den steigenden Kühlbedarf durch leistungsstarke GPU-Server sowie auf verschärfte Nachhaltigkeitsanforderungen.

Drei Spezialisten bündeln ihr Knowhow

SK Enmove ist ein führender Anbieter von Hochleistungsschmierstoffen und hat sich auf Wärmemanagement-Lösungen spezialisiert. 2022 entwickelte das Unternehmen als erstes koreanisches Unternehmen spezielle Kühlflüssigkeiten für Tauchkühlsysteme. Durch eine Beteiligung an GRC treibt SKEN die Entwicklung innovativer Rechenzentrumskühlungen voran.

GRC, das seinen Hauptsitz in Texas hat, gilt als Pionier der Tauchkühlung. Seit der Markteinführung der weltweit ersten Lösung im Jahr 2009 hat das Unternehmen die Technologie gemeinsam mit führenden IT-Konzernen zur Marktreife gebracht.

LG übernimmt die Integration der Rechenzentrums-Kühlsysteme und liefert zentrale Komponenten wie Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs), Anlagenwassereinheiten (FWUs) und Kaltwassersätze. SKEN steuert spezialisierte Wärmeträgerflüssigkeiten bei, während GRC seine Expertise im Design und Einsatz von Tauchtanksystemen einbringt.

Immersive Kühlung als Antwort auf gestiegene Anforderungen

Das rasante Wachstum der KI-Industrie stellt Rechenzentrumsbetreiber vor neue Herausforderungen. Sie müssen nicht nur höhere Rechenleistungen bewältigen, sondern auch Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

Bei der Flüssigkeits-Tauchkühlung werden komplette Server in eine nichtleitende Flüssigkeit getaucht. Die Wärme wird über einen Wärmetauscher abgeführt und durch externe Kühlsysteme, wie beispielsweise luftgekühlte Kaltwassersätze, zirkuliert. Dadurch sinkt der Gesamtenergieverbrauch erheblich.

Im Vergleich zu mit herkömmlichen Systemen verbessert die Tauchkühlung die Energieeffizienz (PUE) und ermöglicht den stabilen Betrieb hochverdichteter GPU-Server. Die Technologie steigert die Wärmeübertragungseffizienz, reduziert Brandrisiken und macht Rechenzentren somit sicherer und zuverlässiger.

Testanlage und Plattformentwicklung geplant

LG wird seine Testanlage für Flüssigkeitskühlung am Standort Pyeongtaek um ein Tauchkühlsystem erweitern, um die Performance und Integrationsfähigkeit des Systems zu demonstrieren. Aufbauend auf der Partnerschaft mit SKEN und GRC plant LG zudem eine integrierte DCIM-Plattform (Data Center Infrastructure Management). Über diese können Betreiber sowohl Anlagen- als auch Serversysteme in Echtzeit überwachen und steuern.

Die Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in LGs Strategie für nachhaltige und intelligente Rechenzentrumslösungen. Kürzlich lieferte LG gemeinsam mit LG Energy Solution und LG CNS seine „One LG Solution“ an Hyperscale-Rechenzentren in Indonesien und präsentierte auf der Data Center World Asia (DCWA) in Singapur integrierte KI-Rechenzentrumskühlungen.

